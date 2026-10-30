Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами

Первый вице-премьер Денис Мантуров, помимо до этого закрепленных за ним обязанностей, будет курировать работу по национальным проектам «Средства производства и автоматизации», «Новые материалы и химия», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Развитие космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», а также «Технологическое обеспечение биоэкономики». Вице-премьер Марат Хуснуллин в правительстве будет курировать реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и вопросы управления государственной собственностью на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.