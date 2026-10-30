Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Олег Кожемяко, вице-премьер — полпред президента в ДФО, будет отвечать за Дальний Восток и Арктику, курировать деятельность Минвостокразвития. Вице-премьер Татьяна Голикова будет курировать работу над нацпроектами «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Кадры», «Новые технологии сбережения здоровья».
Вице-премьера Дмитрия Чернышенко назначили ответственным по вопросам цифровизации. Вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов будет отвечать за финансовый блок, в том числе за бюджетную, налоговую и кредитно-денежную политику. Обязанности вице-премьера Алексея Оверчука не изменились. Он отвечает за координацию госполитики в области интеграции на евразийском пространстве, участия России в Евразийском экономическом союзе, Содружестве независимых государств и Союзном государстве России и Белоруссии.
Первый вице-премьер Денис Мантуров, помимо до этого закрепленных за ним обязанностей, будет курировать работу по национальным проектам «Средства производства и автоматизации», «Новые материалы и химия», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», «Развитие космической деятельности на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», а также «Технологическое обеспечение биоэкономики». Вице-премьер Марат Хуснуллин в правительстве будет курировать реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и вопросы управления государственной собственностью на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.