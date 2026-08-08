Куда приходит лето

Лето постепенно уступает свои права осени, но культурная жизнь в Черноземье не думает затихать. Напротив, бархатный сезон — время крупных фестивалей, громких премьер и насыщенных гастрольных туров. Воронеж встретит гостей на «Русском лете» и фестивале «Город-сад», а Орел пригласит на трехдневный рок-марафон. Театры откроют сезоны спектаклями гастролеров из Москвы и Санкт-Петербурга, а ценителей музыки приедут порадовать SHAMAN, «Хор Турецкого», Anna Asti. Самые заметные события — в нашей подборке.

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Фестивали под открытым небом Одним из главных событий конца лета в Воронеже станет мультижанровый фестиваль актуальной и традиционной культуры «Русское лето». Он пройдет 29 августа на Адмиралтейской площади и соберет на одной площадке историков, писателей, философов и музыкантов. Фестиваль проводится по инициативе писателя Захара Прилепина и губернатора Воронежской области Александра Гусева с 2019 года. В Липецкой области ярким семейным событием конца лета станет фестиваль «Дети. Воздух. Счастье». Он также пройдет 29 августа в усадьбе «Скорняково-Архангельское» (Задонский район). Фестиваль обещает стать настоящим праздником для детей и взрослых. Организаторы подготовили насыщенную программу: гостей ждут музыка, танцы, пенная дискотека и, конечно, битва красками Холи — при условии благоприятной погоды. Изюминка мероприятия — воздухоплавательная часть. Гости смогут не только любоваться множеством разноцветных воздушных шаров, но и подняться на одном из них в небо, чтобы увидеть усадьбу и окрестности с высоты. Уже в первые выходные сентября эстафету примет знаковый для Воронежа «Город-сад» — в 2026 году он пройдет в 16-й раз. Мероприятие состоится 6 и 7 сентября на Петровской набережной и Адмиралтейской площади. Тема фестиваля — Год единства народов России. В этом году организаторы решили сделать акцент на ландшафтную составляющую, отказавшись от масштабных концертов с участием звезд. Гостей ждут выставочные сады от дизайнеров со всей страны, ярмарка растений и образовательная программа. Планируется выступление конного театра музея имени Шолохова, снова приглашенного после успеха в прошлом году.

Музыкальные концерты и стендапы Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Зеленый театр» в Центральном городском парке

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ «Зеленый театр» в Центральном городском парке

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Конец лета и начало осени обещают быть щедрыми на музыку. В Воронеже 1 августа в Зеленом театре выступит дуэт Dabro, 15 августа в ДК железнодорожников — поп-группа «Без игрушек». 2 октября в Воронежском концертном зале можно послушать Кубанский казачий хор с программой «Русь от края до края», а 11 октября — симфонический оркестр «Симфонический Queen» с песнями Фредди Меркьюри. В Белгороде 12 сентября в ДК «Центр молодежных инициатив Октябрь» прозвучат ностальгические хиты 90-х и 2000-х в исполнении групп «Тотал» и «Турбомода». В августе к культурному проекту «Большие белгородские гастроли» присоединится белгородская филармония, которая даст концерты в малых городах и поселках области. В Липецке 18 августа в спорткомплексе «Звездный» выступит поп-певица МакSим. Спустя месяц, 18 сентября, там же встретят Anna Asti. А в областном Центре культуры и народного творчества в сентябре и октябре ждут стендап-артистов — Юлию Ахмедову (19 сентября), Ивана Абрамова (2 октября), Игоря Маменко (22 октября) и Гурама Амаряна (30 октября). В Курске 26 сентября в ТЦ «Мега Гринн» выступит певец Сергей Трофимов. 21 октября — «Хор Турецкого», а 30 октября — группа «Мураками». 31 октября — SHAMAN, и это, пожалуй, один из самых ожидаемых концертов осени во всем Черноземье. Иван Абрамов со стендапом тоже заглянет в Курск — 5 октября в тот же «Мега Гринн». В Орле в последние выходные лета, с 28 по 30 августа, в Городском парке культуры и отдыха стартует один из самых ожидаемых рок-фестивалей Черноземья — «НеГорький Фест». В 2026 году организаторы подготовили обновленный и мощный лайнап: более 30 коллективов сменят друг друга на сцене в течение трех дней. Среди хедлайнеров — OrangeSKY, StereoМысли, Gray Dawn, Nora | Нора и ParadigmA. В Тамбове 1 августа на берегу Цны в лайфстайл-центре «Студенец» пройдет фестиваль актуальной музыки с двумя сценами и исполнителями в жанрах рок и рэп. 3 августа в клубе H2O Art Hall — концерт LIDA, а 9 августа там же выступит рэпер «Нигатив». Август продолжится симфоническим фестивалем «Лето. Музыка. Оркестр. 2», который стартовал в начале лета и закончится в сентябре. Концерты Академического симфонического оркестра имени Рахманинова пройдут на открытых площадках — на берегу Цны в спорткомплексе «Электроприбор» и во внутреннем дворике ТГУ.

Театральная программа Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежский концертний зал

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Воронежский концертний зал

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ 22 сентября в Воронежском концертном зале пройдет спектакль «Двое на качелях» по пьесе Уильяма Гибсона о непростой любви двух одиноких людей. Главные герои, Гитель и Джерри, пытаются найти опору друг в друге на фоне личных драм и жизненных неурядиц. 26 сентября в ДК железнодорожников — премьера моноспектакля «Иногда нам снятся старые собаки» по рассказам Сослана Плиева. Это трогательный и смешной разговор по душам о памяти, времени и человеческих чувствах. В главной роли — актер Эльберд Агаев, известный по сериалам «Кухня» и «Отель “Элеон”». 22 октября — постановка «Поздняя любовь» по пьесе Островского. В Белгороде 22 августа в кинотеатре «Радуга» пройдет детская музыкальная программа «Страна Оркестрания. Музыка зеленой планеты» от Белгородской филармонии. 24 сентября в ДК «Энергомаш» состоится пластический спектакль театра Аллы Духовой «Todes. Превью». В Курске 1 октября в «Мега Гринне» покажут комедию «Папа в паутине» со звездой сериала «Счастливы вместе» Виктором Логиновым в главной роли. В Курском драматическом театре имени Пушкина ключевым событием сезона 30 октября станет постановка пьесы «Гроза». 20 июня в Липецкой филармонии пройдет мюзикл «Провинциалка», 9 сентября в Центре культуры — комедия «Ночь ее откровений», а 8 октября там же — танцевальное шоу «Шоу под дождем IV. Мужчина vs Женщина». Октябрьский блок усиливают гастрольные антрепризы, включая «Позднюю любовь» (21 октября) и спектакль «Раневская. Одинокая насмешница» (24–25 октября), формирующие связку классики и легкой драматургии. 21 сентября в Орловском академическом театре имени Тургенева покажут комедию «Близкие люди». Продолжит сезон 25 сентября спектакль «Идеальная жена» в центре «Металлург» — легкая комедия положений со звездным актерским составом. А главным шоу октября станет мужской танцевальный спектакль «Аполлоны», который 13 октября примет комплекс «Гринн». В Тамбовском драмтеатре 30 сентября сезон открывает «Мастер и Маргарита» (30 сентября), затем здесь же пройдут балет «Лебединое озеро» (19 октября) и спектакль «Поздняя любовь» (20 октября). Это антрепризная комедия-мелодрама по рассказу нобелевского лауреата Валерия Мухарьямова «В тени виноградника». Звездный состав включает Клару Новикову, Леонида Каневского и Даниила Спиваковского.