Лавров прибыл на встречу глав МИД G20 в Атланте

Со вступительной речью на нем выступит глава Госдепартамента США Марко Рубио. «Спасибо всем вам за то, что вы здесь… И я надеюсь, что сегодняшняя встреча будет продуктивной, поскольку мы переживаем критический момент»,— сказал американский госсекретарь в начале заседания.