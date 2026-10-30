Лавров прибыл на встречу глав МИД G20 в Атланте
Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в американский город Атланта на встречу глав МИД стран-участниц G20. Мероприятие начинается с пленарного заседания.
Со вступительной речью на нем выступит глава Госдепартамента США Марко Рубио. «Спасибо всем вам за то, что вы здесь… И я надеюсь, что сегодняшняя встреча будет продуктивной, поскольку мы переживаем критический момент»,— сказал американский госсекретарь в начале заседания.
Встреча министров иностранных дел G20 пройдет 30-31 октября. Как говорила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Россия использует мероприятие для «продвижения российских идей, направленных на укрепление основ многополярного мира».
Сам саммит G20 запланирован на 14-15 декабря в Майами. США пригласили на него президента России Владимира Путина. Москва пока не решила вопрос о его поездке на мероприятие.