Познание экологии для самых юных
Cпециалисты Нововоронежской АЭС провели экоквест для дошкольников
13.10.2026, 13:14
В детском саду №5 Нововоронежа представители Нововоронежской АЭС (Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»), Молодежного совета Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора и воспитатели провели образовательное мероприятие «Лесная научная экспедиция: как работает живой лес» в формате квест-игры.
Старт экспедиции дала загадочная аудиозапись от «профессора», который потерял данные о том, как устроен лес рядом с атомной станцией. Юным исследователям под руководством наставников предстояло восстановить утраченную научную карту. Для этого команды отправились в путешествие по восьми образовательным станциям.
Активное участие в квесте приняли сотрудники Нововоронежской АЭС, которые помогали детям проводить опыты. Так, на станции «Эко-след» атомщики объяснили детям разницу между понятиями «мусор» и «отходы», а также наглядно продемонстрировали, почему нельзя оставлять отходы в лесу.
На станции «Лес и АЭС. Добрые соседи» детям с помощью 3D-модели градирни, которая предназначена для охлаждения оборудования АЭС, показали процесс образования пара. Юные исследователи убедились, что пар безвреден для обитателей леса, а работа атомной станции безопасна для экологии. На НВ АЭС работает специальная лаборатория, которая отбирает пробы воды, почвы, воздуха для проведения исследований. За 62 года работы не было зафиксировано негативного влияния предприятия на окружающую среду и человека.
Организатором мероприятия выступила координатор по устойчивому развитию Нововоронежской АЭС, общественный инспектор Центрально-Черноземного
межрегионального управления Росприроднадзора, председатель Воронежского областного отделения Всероссийского общества охраны природы Ольга Романова.
«Для нас крайне важно формировать у подрастающего поколения правильное представление об атомной энергетике и бережное отношение ребят к природе. Такие мероприятия – это не только игра, но и первый шаг к экологической ответственности и, возможно, будущей профессиональной ориентации детей», – рассказала Ольга Романова.
В ходе квеста дети изучили процессы фотосинтеза, водного обмена в деревьях, работу природных редуцентов, узнали о годичных кольцах и способах распространения семян, убедившись, что лес – это сложный живой организм, где все взаимосвязано. Мероприятие завершилось «Научным симпозиумом», где юные исследователи из кусочков пазлов собрали модель лесной эко-системы.