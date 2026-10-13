Познание экологии для самых юных

На станции «Лес и АЭС. Добрые соседи» детям с помощью 3D-модели градирни, которая предназначена для охлаждения оборудования АЭС, показали процесс образования пара. Юные исследователи убедились, что пар безвреден для обитателей леса, а работа атомной станции безопасна для экологии. На НВ АЭС работает специальная лаборатория, которая отбирает пробы воды, почвы, воздуха для проведения исследований. За 62 года работы не было зафиксировано негативного влияния предприятия на окружающую среду и человека.