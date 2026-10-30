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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Мир

Смертница Криста Пайк поделилась впечатлениями о своей неудачной казни

Американская заключенная Криста Пайк впервые публично рассказала о неудачной попытке ее казнить, сообщает сообщает BBC. В сентябре ей ввели две смертельные инъекции, однако женщина осталась жива.

Miles Cary / Knoxville News Sentinel / USA TODAY NETWORK / Reuters

«С той ночи не было ни минуты, чтобы я не чувствовала боли,— следует из заявления Кристы Пайк, распространенном ее адвокатами в социальных сетях. – У меня болит тело. Болят руки. Болят кисти. Болит горло. Мне до сих пор трудно говорить. И боль не только физическая. Боль в моей душе и в моем разуме».
Адвокаты женщины ранее сообщали, что после попытки казни у нее развилась пневмония, наблюдался значительный отек рук, а также она не могла глотать.
50-летняя Криста Пайк 30 лет ждала исполнения смертного приговора, вынесенного ей за убийство, совершенное в 1995 году. После неудачной попытки она была помещена в больницу, откуда ее возвратили в тюрьму в начале октября.
Подробнее об этом и других неудачных случаях исполнения смертного приговора – в материале «Ъ» «Живучие мертвецы».
Смертная казнь
США

Авторы

  • Екатерина Наумова
    редактор