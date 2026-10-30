Смертница Криста Пайк поделилась впечатлениями о своей неудачной казни

«С той ночи не было ни минуты, чтобы я не чувствовала боли,— следует из заявления Кристы Пайк, распространенном ее адвокатами в социальных сетях. – У меня болит тело. Болят руки. Болят кисти. Болит горло. Мне до сих пор трудно говорить. И боль не только физическая. Боль в моей душе и в моем разуме».