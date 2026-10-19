Мастер-план развития Нововоронежа планируется представить губернатору

«Развитие города невозможно без участия самих горожан, экспертов и предприятий. Мастер план как раз и призван собрать эти голоса в единую стратегию. Важно, чтобы город развивался устойчиво: росли не только производственные показатели, но и уровень комфорта, доступность услуг, привлекательность города для молодых специалистов», — отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.