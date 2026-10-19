Мастер-план развития Нововоронежа планируется представить губернатору
В рамках реализации мастер-плана рассмотрели восемь приоритетных направлений
15 октября 20206 года в Доме архитектора Воронежа презентовали итоги второго этапа разработки мастер-плана Нововоронежа. Стратегический документ, подготовленный Институтом территориального планирования «Урбаника» (Санкт-Петербург), определяет основные направления социально-экономического и пространственного развития города до 2040 года.
Представители правительства Воронежской области, госкорпорации «Росатом» и администрации Нововоронежа обсудили представленные решения и высоко оценили работу разработчиков. После внесения необходимых дополнений и корректировок мастер-план планируется представить на утверждение губернатору Воронежской области Александру Гусеву в декабре 2026 года.
«Нововоронеж является одним из ключевых населенных пунктов с точки зрения развития Воронежской области. Поэтому губернатор уделяет этому проекту особое внимание. Мастер-план даст новый импульс не только атомному городу: накопленный опыт будет учтен при работе над мастер-планами Павловска и самого Воронежа», — подчеркнул заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов.
Концепция документа включает восемь приоритетных направлений. Одно из них — расширение индустриального кластера, в том числе с учетом перспектив строительства энергоблока № 8 Нововоронежской АЭС. Это даст дополнительные рабочие места и укрепит экономический потенциал города.
Важную роль в формировании современной экономики может сыграть создание технопарка Росатома и новых экологически чистых предприятий. Еще одно направление — развитие системы подготовки кадров для атомной отрасли и высокотехнологичной промышленности региона на базе Нововоронежского политехнического института, филиала НИЯУ МИФИ.
По данным исследования «Урбаники», две трети молодых жителей Нововоронежа хотят остаться в родном городе. Необходимая образовательная инфраструктура и наличие возможностей для профессионального роста создают все условия для реализации этих планов.
«Развитие города невозможно без участия самих горожан, экспертов и предприятий. Мастер план как раз и призван собрать эти голоса в единую стратегию. Важно, чтобы город развивался устойчиво: росли не только производственные показатели, но и уровень комфорта, доступность услуг, привлекательность города для молодых специалистов», — отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.
Среди предлагаемых проектов — создание Центра современной культуры, единого пешеходного маршрута и велосипедной трассы, расширение зон отдыха на реке Дон, формирование ландшафтного парка в пойме Аленовского ручья. Это сделает город привлекательным для жителей и гостей.
Разработка мастер-плана Нововоронежа имеет значение не только для самого атомграда, но и для региона в целом. Город стал пилотной площадкой, на примере которой формируются подходы к комплексному планированию будущего других муниципалитетов Воронежской области.