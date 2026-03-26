Форум креативных индустрий и акция «Ночь театрального искусства»

Последние выходные марта в Воронеже будут насыщенными: от барочной музыки и джазовых хитов до «Ночи театрального искусства» с десятками спектаклей. Горожане смогут посетить новые выставки, форум креативных индустрий и кинопоказы редких архивных лент. Собрали наиболее яркие события в традиционной афише «Ъ-Черноземье».

Концерты, опера и балет

В филармонии 27 и 28 марта порадуют слушателей барочной музыкой. В программе: Концерт для двух скрипок, струнных и бассо континуо и кантата Ich habe genug И.С. Баха, арии и оркестровая сюита «Музыка фейерверка» Г.Ф. Генделя. Дирижер — Игорь Вербицкий.

В театре оперы и балета 27 марта в рамках акции «Ночь театрального искусства» состоится концерт-перевертыш. Концерт вернет фольклор на академическую сцену — русская опера зазвучит под оркестр народных инструментов. После путешествия по разным локациям театра гости акции разгадают тайну создания одного знаменитого музыкального произведения. Балета-сказка «Муха-цокотуха» в Воронежском театре оперы и балета

Фото: theatre-vrn.ru В рамках детского блока состоится показ балета-сказки «Муха-цокотуха» Давида Салимана-Владимирова. Балет напоминает красочный современный мультфильм, в котором оживает пестрый мир насекомых. Сразу после спектакля в фойе второго этажа покажут познавательное музыкальное представление. На малой сцене театра 28 марта представят оперу Глеба Седельникова «Бедные люди». А в воскресенье, 29 марта, ожидается оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь». На сцене Воронежского концертного зала 29 марта окажется джазовый коллектив Alexin 5. Артисты исполнят вокальные шедевры разных эпох — от проникновенного соула Рэя Чарльза и Ареты Франклин до мощной эмоциональности Уитни Хьюстон, музыкальной свободы Стиви Уандера, изысканной лирики Этты Джеймс и поп-джазовой элегантности Марайи Керри. На форуме креативных индустрий в «Матрешке» 27 марта выступит группа Settlers, а 28 марта — группа «Сергей Старостин & Абстрактор».

Фото: live.mts.ru Группа «Кипелов» на сцене МТС Live Холл в Воронеже 27 марта презентует новый макси-сингл «Весы Судьбы».

Выставки В арт-галерее Камерного театра 27 марта откроется выставка «Погружение и переосмысление» художника из Липецка Юрия Веселика. В экспозицию войдут работы разных лет — своеобразное размышление о жизни, смерти и красоте мгновения в стиле постимпрессионизма. Дворец Ольденбургских в Рамони Воронедской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Дворцовом комплексе Ольденбургских 27 марта дадут старт экспозиции «Детская мода. 125 лет назад». Выставка объединит более 80 старинных фотографий юных модников, сделанных в фотосалонах по всей Российской империи. Также в день открытия состоится уникальная постановка, выполненная в традициях бумажных театров XIX века. Выставку «Древняя жизнь» из фондов Вятского палеонтологического музея можно увидеть в Воронежском краеведческом музее. Среди экспонатов — гигантские черепа тираннозавра и трицератопса, а также окаменелости древних рептилий. Значительная часть выставки — палеонтологические находки с Котельничского местонахождения парейазавров, одного из крупнейших в мире. В Доме архитектора представят выставку «Взгляд на мир». Основную часть экспозиции составят портреты. Также ожидаются графические и живописные пейзажи выпускника иконописной школы Андрея Долбилина.

Спектакли Воронежский камерный театр

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Танцевальный спектакль «Персефона» покажут в Ночь театрального искусства в Камерном театре 27 марта. Автор постановки — руководитель танцевальной труппы Ольга Рыжкова. Это спектакль-эксперимент, литературной основой которого стал гомеровский гимн «К Деметре», описывающий сюжет аграрного мифа о Деметре и Персефоне, который объясняет смену времен года и символически связан с идеей вечной жизни. В театре кукол «Шут» акцию отметят 27 марта квестом «В гостях у кукол». Участники увидят фрагменты из спектаклей, познакомятся с различными системами кукол и узнают об особенностях управления ими. Также в театре покажут аудиоспектакль-променад «Время птиц». Афиша «Ночь театрального искусства»

Фото: voronezhdrama.ru На «Ночь в театре» приглашают 27 и 28 марта в драмтеатр имени Кольцова. Зрители отправятся в увлекательное путешествие по страницам произведений Михаила Зощенко, Аркадия Аверченко и Надежды Тэффи. В этот вечер воронежцам впервые покажут концерт на новой сценической площадке театра. В программе комедийные импровизации в исполнении Анны Гавриловой, Дмитрия Гусева, Антона Надточиева и Ирины Сорокиной. Присоединится к театральной акции и воронежский ТЮЗ. 27 марта для всех желающих в фойе театра откроется фотоателье. Гости смогут перевоплотиться в героев любимых спектаклей и сделать памятные снимки в тематических фотозонах: «Золушка», «Щелкунчик», «Алиса в Стране чудес» и «Синий платочек». На малой сцене ТЮЗа пройдет мастер-класс Артема Бучнева по освоению актерского мастерства и цирковое занятие для всей семьи от актера Ярослава Козлова.

Форум, мастер-классы, экскурсии В музее имени Крамского 27 марта можно будет познакомиться с творчеством Василия Тропинина, превратившего официальный портрет в «домашний». Во время экскурсии гости узнают о жизненном пути Тропинина, его любимых сюжетах, особенностях творческого метода, а также о самых известных произведениях художника. 28 марта в художественном музее пройдет занятие «Петух и бабочка» по работам художника Василия Шевченко. На мастер-классе «Зенарт. Петух» 28 и 29 марта участники создадут изображение по мотивам одного из главных образов в творчестве художника Василия Шевченко. Мастер-класс по созданию коллажа на основе картины Алексея Еременко «Март» из собрания музея проведут 28 марта. В музее-усадьбе Веневитинова 28 и 29 марта пройдут экскурсия по выставке «Два Петра», экскурсия «Морским судам быть» о строительстве первого российского военного флота на воронежской земле и интерактивная программа «Навигацкая школа». Афиша второго «Форума креативных индустрий»

Фото: matreshkavrn.ru Форум креативных индустрий, посвященный теме «Вдохновение в истоках», пройдет в Воронеже 27 и 28 марта. Главным его направлением в этом году станет обращение к культурному наследию, традициям и их современному прочтению в сфере креативных индустрий. В программе тематические сессии и экспертные дискуссии со специалистами из различных сфер креативных индустрий. Участники обсудят сохранение культурной идентичности, развитие народных художественных промыслов и их переосмысление, внедрение фольклорного наследия в современные творческие проекты: от моды и предметного дизайна до музыкальных и событийных форматов. На форуме также пройдут маркет и ремесленная мастерская, посвященная традициям Воронежской области. 28 марта мастера познакомят участников с особенностями локальных ремесел и покажут технологии создания изделий. Это будет и керамика ручной работы, и деревянные изделия с росписью в стиле барановской традиции, и текстиль в технике лоскутной мозаики, и глиняные колокольчики и игрушкисвистульки, и броши из бисера. Под руководством опытных местных мастеров гости смогут сделать куклумотанку, расписать воронежскую матрешку, слепить карачунскую глиняную игрушку и освоить другие ремесла Воронежской области.