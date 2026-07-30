Праздник в музее ВДВ, сказочный бал в летнюю ночь, фестиваль фольклора и ремесел

Наступает последний месяц лета, и Воронеж неожиданно накрыли дожди. Однако синоптики прогнозируют, что в эти выходные непогода отступит, горожанам удастся насладиться теплым, солнечным уикендом и яркими мероприятиями на открытом воздухе. Жемчужинами культурной программы станут бал во дворце Ольденбургских и фестиваль «Русь песенная, Русь мастеровая». А 2 августа вся страна будет отмечать День Воздушно-десантных войск, в честь которого музей ВДВ подготовил множество мероприятий. Подробнее — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».

Участники группы Dabro Михаил и Иван Засидкевичи на церемонии вручения Национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон». 2024 год

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Концерты Группа Dabro выступит 1 августа в Зеленом театре в рамках большого гастрольного тура. Братья Иван и Михаил Засидкевичи «раскачивают» большие залы и арены по всей стране, поют о любви, семье, дружбе и юности. Их называют одной из самых искренних групп современности, в песнях которой сплетаются жизненные темы и яркие биты. В ходе двухчасового концерта прозвучат популярные хиты: «Юность», «На часах ноль-ноль», «Ты знаешь, мам», «Мне не страшно», «Вечерами» и многие другие. В ресторане «Апраксин» 31 июля устроят «ту самую» дискотеку, где будут звучать любимые и популярные хиты 90-х в живом исполнении. Гостей просят достать лучшие наряды — лосины, варенки и олимпийки, чтобы полностью погрузиться в атмосферу эпохи. В течение вечера также будет работать фотозона, которая поможет сохранить яркие кадры и впечатления о вечере. «Внезапный» летний концерт Дмитрия Дуброва («Plotnik82») и Николая Недорезова («Ремонт бампера») пройдет в Воронеже 2 августа в пабе Liverpool. В программу вечера могут войти песни про времена года, рыболовные снасти, дендрологию, композиторов эпохи барокко и, как отмечают организаторы, «кое-что еще».

Спектакли и шоу Спектакль «Где мы?!...» Театра сатиры (Москва)

Фото: satire.ru «Спартак» продолжает показывать выдающиеся спектакли на большом экране в рамках проекта «Театр в кино». 1 августа зрители смогут увидеть трагикомедию «Где мы?!...» Театра сатиры (Москва) в постановке режиссера Родиона Овчинникова с участием Александра Ширвиндта, Александра Олешко и Федора Добронравова. 2 августа запланирован показ «Амадея» Театра имени Вахтангова. В спектакле об истории взаимоотношений Моцарта и Сальери заняты Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Екатерина Крамзина, Федор Воронцов, Олег Макаров и другие известные артисты. В театре «Кот» смешно расскажут о грустном 31 июля в постановке «Интуиция». Спектакль длительностью 3,5 часа сопровождается живым исполнением электронной музыки. 1 августа на сцене театра — «Собеседование. Метод Гренхольма», а 2 августа — детективный триллер «Человек-подушка» о писателе, чьи детские сказки начали сбываться. «Маленький принц» в театре «Саквояж»

Фото: tickets.vk.ru Авторский театр «Саквояж» 31 июля покажет постановку «Маленький принц». В выходные в театре сыграют спектакли «Дюймовочка», «Буратино» и «Петсон и Финдус: чужак в огороде». По многочисленным просьбам ВАУ театр организует еще один сеанс аудиоспектакля-променада «Сказки на Девичке» в субботу, 1 августа. Когда-то Александр Афанасьев собрал русские сказки в книги, а теперь он собирает слушателей и ведет их туда, где сказка до сих пор жива. «Сказки на Девичке» — спектакль-прогулка в наушниках по старому воронежскому району по улицам юности Афанасьева, встреча с людьми, чьи судьбы связаны с этим местом, и наблюдение, как за привычными фасадами проступает другой город. В стендап-клубе на проспекте Революции в эту пятницу — «Большой стендап», в субботу — «Жесткий стендап» с черным юмором, а в воскресенье — сольные концерты Ивана Ильина и Максима Харитонова.

Выставки «Эволюция Дробышевского»

Фото: Станислав Дробышевский В музее-заповеднике «Костенки» с 1 августа будет представлена «Эволюция Дробышевского». Выставка о современном антропогенезе ответит на ряд сложных вопросов и расскажет, какими были древние люди, как был устроен их быт и было ли в нем место для творчества. В центре внимания — антрополог и популяризатор науки Станислав Дробышевский и его взгляд на эволюцию человечества, а главный экспонат — рисунок неандертальца, уникальная находка команды Дробышевского, сделанная в селе Хотылево. Также в экспозицию включены подлинные черепа и кости древних людей и артпроекты молодых медиахудожников, увидевших в антропологии источник вдохновения. Организаторы считают, что «если бы Дарвин заглянул на эту выставку, он точно был бы удивлен». С этой недели во Дворце Ольденбургских открыта межрегиональная выставка «Дороги и судьбы императорской семьи на Брянской земле», подготовленная совместно с Брянским государственным краеведческим музеем. В экспозиции — подлинные предметы из фондов: медали, посуда, настольная скульптура, периодические издания, предметы быта и почтовые карточки. Дополняют выставку 26 выставочных планшетов о присутствии членов императорского дома на Брянщине — от Петра I до Николая II. Отдельные разделы посвящены дружбе августейших особ с выдающимися деятелями империи — Сергеем Рахманиновым, Михаилом Глинкой, Станиславом Жуковским и другими. Анатолий Шепелюк. «М. И. Кутузов на командном пункте в день Бородинского сражения». 1951 год. Промо-изображение к выставке «Русская кавалерия в эпоху Отечественной войны 1812 года и заграничных походах 1813–1814 годов»

Фото: культурадляшкольников.рф Музей истории Воронежского края 31 июля приглашает на открытие выставки «Русская кавалерия в эпоху Отечественной войны 1812 года и заграничных походах 1813–1814 годов». Выставочный проект подготовлен совместно с Государственным военно-историческим музеем-заповедником «Бородинское поле». Экспозиция символично начинается с оловянных фигурок рядовых кавалеристов: именно с таких «солдатиков» и строк лермонтовского «Бородино» у многих и зарождается первый интерес к событиям 1812 года. Также в числе экспонатов представлены подлинные мундиры, головные уборы, кирасирский штандарт, батальная живопись современников тех событий и археологические находки с Бородинского поля — пули, ядра и пуговицы. Также в Краеведческом музее с 31 июля можно посетить выставку «Единство в многообразии, многообразие в единстве». Посетителям представят богатейшее наследие народов, проживающих на территории Российской Федерации. Выставка демонстрирует единство и разнообразие культурных традиций, отраженных в национальных костюмах, картинах и предметах быта. Среди экспонатов — холмогорская костяная шкатулку-ларец конца XVIII века из моржового клыка, черкеска 1940-х годов с широким V-образным вырезом на груди — образец кавказской праздничной одежды, картины и фотографии из самых отдаленных уголков страны и многое другое. Афиша выставки картин «Моё лето» творческого объединения «Взгляд на мир»

Фото: vk.ru/da_vrn В Доме архитектора работает выставка «Мое лето» творческого объединения «Взгляд на мир». В экспозиции представлены работы Татьяны Моревой, Ирины Поповой, Светланы Веселовой, Ларисы Козловой, Ирины Митасовой и Андрея Долбилина. Каждый из авторов по-своему раскрывает летнюю тему: через солнечные блики, фрагменты загородного и городского быта, личные истории и ностальгию. Новая персональная выставка Михаила Добровольского «Маленькая маска менялы» доступна в галерее Х.Л.А.М. Проект развивает серию работ «МММ» — выставка выстроена вокруг графических и живописных полотен, написанных по постановочным фотографиям. В этой серии личное пространство пересобрано по законам административной процедуры и фиксирует «добровольное подчинение, в котором надзор остается невидимым».

Мастер-классы и экскурсии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран День ВДВ России отмечают 2 августа в день памяти пророка Илии, небесного покровителя Воздушно-десантных войск

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ День ВДВ России отмечают 2 августа в день памяти пророка Илии, небесного покровителя Воздушно-десантных войск

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Главный праздник Воздушно-десантных войск отметят 2 августа в музее ВДВ. Учреждение подготовило обширную культурно-просветительскую программу. В музее пройдут тематические и блиц-экскурсии по экспозиции, в ходе которых специалисты расскажут гостям о героической истории Воздушно-десантных войск России. Кроме того, будут работать тематическая площадка «Из истории оружия десанта» и костюмированная фотозона «Ни шагу назад!», где посетители смогут сделать памятные кадры в военном обмундировании. Также будет организована программа «Танковый биатлон» — гостей ждут военно-тактическая игра и лекция об освобождении Воронежа и истории создания легендарного танка Т-34. С 10:00 до 18:00 для десантников вход в музей — свободный. Экспресс-экскурсия «Художники-маринисты: Боголюбов, Айвазовский, Лагорио» пройдет в Музее имени Крамского 31 июля. Участники успеют поговорить об одной из самых популярных разновидностей пейзажа — марине, то есть картинах с изображением морской стихии и побольше узнать о наиболее известных отечественных художниках-маринистах. Также 31 июля и 2 августа в музее запланированы мастер-классы «Театральный персонаж в технике поп-ап» в рамках выставки «Создатели миров». На мастер-классе предстоит рисовать, вырезать, раскрашивать, собирать детали и декорировать. Знакомство с секретами бумажной инженерии позволит подготовить креативный подарок близким или героя для домашнего театра. Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Авторскую экскурсию по выставке «Ритмы леса» в Музее имени Крамского 1 августа проведет художник-график Дарья Дубровская. Картины, представленные на выставке, выполнены в нестандартной технике — в них совмещается работа с тушью по влажному хлопковому холсту и коллаж из авторских текстур в технике монотипии на кальке. На мастер-классе с Дарьей Дубовской участники подробнее узнают про технику исполнения и создадут свой маленький уютный кусочек леса, вдохновляясь выставочными работами. С 1 августа в Воронеже стартует приемная кампания в школу креативных индустрий «Матрешка», где на бесплатной основе могут обучаться подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Также 1 августа в «Матрешке» в рамках летнего хобби-марафона пройдет мастер-класс, участники которого смогут нарисовать свой первый комикс с нуля. Художник и редактор комиксов Артем Лахин расскажет об основных законах драматургии в этом жанре и ключевых этапах работы над произведением. Занятие будет длиться два часа, а получившуюся историю можно будет забрать домой.

Кинопоказы и лекции Центр креативных индустрий «Матрёшка»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ С 31 июля по 2 августа в «Матрешке» проходит «Гаражка МИФа» — ярмарка с подборкой книг известного российского издательства «Манн, Иванов и Фербер», где можно пополнить свою книжную коллекцию и пообщаться с другими любителями литературы. В рамках ярмарки также запланирована лекционная программа. В субботу, 1 августа, состоится лекция на тему «Нечистые слова. От заговоров до мемов: как русский язык хранит историю» — вместе с журналистом Сергеем Антоновым гости смогут разобраться, почему одни и те же формулировки повторяются веками, и как язык продолжает влиять на восприятие реальности. В воскресенье Ирина Фербер, основательница книжного клуба «Мед» и киноклуба «Окно в кино», расскажет, почему совместное чтение — это особый опыт и как найти сообщество по своим интересам. А позже 2 августа лингвист, преподаватель французского и английского Ирэн Турбина расскажет о трудностях перевода, блестящих находках переводчиков, и почему важно читать книги в оригинале на лекции «Гарри Поттер и вселенная переводов». В киноклубе на Пятницкого, 52 вечером 31 июля будут смотреть и обсуждать «лучший голливудский фильм всех времен» — картину «Касабланка» Майкла Кертиса (1942) с Хамфри Богартом и Ингрид Бергман в главных ролях. Лента, считающаяся шедевром, в свое время получила три премии «Оскар» в категориях «лучший фильм», «лучший режиссер» и «лучший сценарий». А 2 августа в студии на Пятницкого, 52 состоится творческая встреча с белорусской писательницей Дарьей Трайден и презентация ее нового романа «Снежные дни сквозь года» (2026). Это — роман об отношениях за пределами иерархии, знакомство, начавшееся еще в школе, продолжается и после смерти, но уже не в формате диалога. Дарья Трайден ищет ответ на вопрос о том, возможно ли рассмотреть границы человека, а ее героиня ускользает от определений и оказывается больше всех своих социальных ролей. Кадр из фильма «Талантливый мистер Рипли»

Фото: Paramount Pictures «Синематека» вечером 31 июля приглашает посмотреть культовый фильм «Талантливый мистер Рипли» на площадке парк-отеля «Дивный». Этот фильм легко обманывает ожидания — он начинается как история о путешествии в Италию, а заканчивается как один из самых сильных психологических триллеров своего времени. При хорошей погоде показ состоится под открытым небом.

Активности на открытом воздухе Промо-изображение «Бала в летнюю ночь»

Фото: dvoretsvramoni.ru Самое волшебное событие лета во Дворце Ольденбургских состоится 1 августа. Гостей приглашают на сказочный бал, который, если погода будет благосклонна, пройдет вечером под открытым небом. Дресс-код предполагает буйство красок и фольклора — на этом балу рады всем: от прекрасных царевен до обаятельной нечистой силы. Дамы могут прийти в образах красных девиц, жар-птиц и лесных русалок. Для кавалеров обязательны головные уборы — они будут добрыми молодцами, купцами и загадочными фольклорными персонажами. Организаторы просят паковать хрустальные туфельки, настраивать гусли и готовить самые невероятные наряды. XVI Всероссийский фестиваль фольклора и ремесел «Русь песенная, Русь мастеровая» будет проходить два дня — 1 и 2 августа. Конное шоу, ремесленные мастер-классы, выставки народных костюмов, музей коров, ретро-мотоциклы, выступления фольклорных коллективов — все это ждет гостей на одном из старейших праздников народного творчества. Первый день фестиваля пройдет на базе Ломовского природно-ландшафтного парка в Воробьевском районе. Гуляния завершатся театрализованным представлением «Иван да Марья и Белый камень» на водной сцене. Во второй день эстафету фестиваля примут культурно-досуговые учреждения района. Гастрофестиваль «Кукуруза» в Белом колодце

Фото: parkbk.ru Сельский гастрофестиваль «Кукуруза» состоится в Белом колодце 1 августа. «Вкусный» форум пройдет в настоящем кукурузном лабиринте. В этот день кукуруза станет главной героиней праздника — ее будут подавать во всех видах: с гриля, с маслом, в салатах, десертах и блюдах по домашним рецептам, которые передаются из поколения в поколение. В программе фестиваля, среди всего прочего: гастрономические мастер-классы от шеф-поваров и дегустации «из-под ножа», прогулки на красном ретро-тракторе, актеры и атмосфера сельской жизни, сцена с музыкантами, детская зона с играми и тактильной тропой, а также многое другое. Устроители предупреждают: на территории парка интернет-соединение может работать нестабильно, поэтому с собой рекомендуют взять немного наличных денег. В парке «Дельфин» в эту пятницу пройдет концертно-игровая программа «Мы вместе» от Центра развития творчества детей и юношества «Крылатый», а также мастер-класс по браслетам из натуральных камней и музыкальное выступление Насима Шетти. В субботу и воскресенье в парке запланирована масштабная «Уездная ярмарка». Тематические выходные продолжаются в парке Нелжа.ру. 1 и 2 августа там пройдут «Дни иллюзий и волшебства». В гостях у парка, как обещают организаторы, побывает специальный гость из Индии.

Денис Данилов