Премьера спектакля по сказке Пушкина, концерты под открытым небом и «Летний день в Костенках»
Куда сходить, что послушать и посмотреть в Воронеже с 10 по 12 июля
Лето достигло экватора, в разгаре каникулы и сезон отпусков. Многие творческие площадки берут перерыв, однако культурная жизнь в Воронеже из-за этого не замирает. В городе открываются новые выставки, проходят образовательные мероприятия, и Зеленый театр продолжает радовать воронежцев концертами под открытым небом. Более подробно — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».
Концерты
«Симфонию в парке» смогут услышать воронежцы 10 июля в Зеленом театре. Это — тот самый знаменитый концерт Lumisfera на сцене под открытым небом, где свет 5 тыс. свечей становится отражением звезд. Летний закат за время концерта сменяется звездным небом, создавая впечатляющие декорации.
А 11 июля в Зеленом театре можно будет танцевать под главные поп-хиты 2000-х в масштабном хоровом шоу «Ностальгия». Britney Spears, Nelly Furtado, Rihanna, Morandi и культовые русские треки нулевых прозвучат в новом формате: хор, струнный оркестр, ударные и электронный бит соединятся в одно эмоциональное шоу. Palestrina — электронный хор, объединяющий профессиональных артистов московской сцены. Проект объединяет живое многоголосье, оркестровое звучание и энергию электронной музыки, создавая новое прочтение известных песен.
В центре креативных индустрий «Матрешка» 10 июля пройдет концерт джазмануш от квартета Hot club of Voronezh. Коллектив исполнит композиции в стиле европейского джаза, который зародился во Франции в 1930х годах, когда Париж был мировой столицей развлечений и притягивал музыкантов со всего света. Его главная особенность — энергичный ритм, который рождается не от ударных, а из виртуозной игры на гитарах. Hot Club of Voronezh бережно хранит традиции жанра и мастерски передает его дух. Слушателям обещают калейдоскоп импровизаций, драйва и «цыганского» темперамента.
10 июля в студии на Пятницкого, 52 выступит гостья из Санкт-Петербурга — Мария Перфильева, также известная как Shanti Sena. Она представит авторский проект «Сны Марии», который включает акустические инди-песни на «двух с половиной языках» под гитарный аккомпанемент. В музыке исполнительницы встречаются этнические оттенки разных стран, например Индии, Франции, а также русский фольклор и «дух старой Англии».
Спектакли и шоу
Шоу «Вечерний проспект» 10 июля станет закрытием 239-го театрального сезона в Театре драмы имени Кольцова. Театр представит эксклюзивные интервью с артистами и музыкальные выступления в формате вечернего шоу. В этом формате у зрителей также получится разделить сцену с любимыми актерами.
Театр кукол «Шут» имен Вольховского 11 и 12 июля представит премьеру — спектакль по сказке Александра Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». В своей постановке режиссер Анна Викторова обращается к известному сюжету прежде всего как к истории о границах человеческих стремлений. Рассказчиками в спектакле станут морские обитатели. Обычно безмолвные рыбы обретут голоса и предложат собственную интерпретацию истории старика, старухи и золотой рыбки. Действие сказки разворачивается сразу в двух пространствах: на маленьком острове, где живут герои, и в море, которое также в какой-то мере становится действующим лицом истории.
В Камерном театре 11 июля покажут «Между двумя» — спектакль танцевальной труппы в постановке бразильского хореографа Энрике Родовалью, который в 2023 году стал первым международным проектом театра. Спектакль складывается из переплетения двух стилей: эмоциональная латиноамериканская музыка вступает в диалог с рациональной электронной. При помощи этого и других выразительных способов хореограф рассказывает разные истории взаимоотношений между людьми.
Дворцовый комплекс Ольденбургских 12 июля приглашает на иммерсивный спектакль «Рамонская повесть», где зрители становятся свидетелями повседневной жизни выдающейся династии русских аристократов. Александр Петрович угостит визитеров свежесваренным кофе и расскажет о значимости Института экспериментальной медицины, а принцесса поделится грандиозными планами конфетной фабрики и предложит попробовать сладости. История пронизана переживаниями о государстве, о судьбе жителей Рамони и о будущем единственного сына.
На территории развлекательного комплекса «Макарди» 11 июля пройдет межрегиональный турнир по смешанным единоборствам ММА «Сильные сердца России». По словам организаторов, зрителей ждут жесткие, интересные и бескомпромиссные поединки с участием перспективных спортсменов.
В стендап-клубе на проспекте Революции в эту пятницу — «Большой стендап», в субботу — «Жесткий стендап» с черным юмором, а в воскресенье — «Сет-лист», где комики «разгоняют» шутки друг друга, а также сольный концерт Сергея Бабкина.
Выставки
В доме-музее Никитина открывается литературно-художественная выставка «Судьбы моей главная пристань», посвященная 120летней годовщине со дня рождения Владимира Кораблинова и 440летию Воронежа. Произведения писателя стали художественной летописью родной земли. В романах о поэтах-земляках Кольцове и Никитине, «Герасим Кривуша», «Воронежские корабли», «Падре Евфимиус», «Браво, Дуров», «Прозрение Аполлона», «Алые всадники», «Горы Чижовские» автор размышляет о судьбах людей и страницах истории родной страны. В экспозицию вошли письма и рукописи, личные вещи писателя, печатные труды, книги с дарственными надписями Кораблинова, а также его художественные и графические работы, открытки и фотографии из фондов литмузея.
Выставка «Юрий Левитан. Биография в контексте времени» из фондов Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника начинает работу на этой неделе в Воронежском краеведческом музее. Юрий Левитан, уроженец Владимира, — выдающийся диктор, его голос навсегда стал одним из самых узнаваемых в стране. На выставке представлены фотографии, документы, рукописи из архива Левитана, его личные вещи, а также знаковые предметы, отражающие дух 1920-х —1980-х годов: репродукторы, радиоприемники и микрофоны.
В археологическом музее-заповеднике «Костенки» 11 июля откроется выставка «Каменный век: история привычных вещей». Экспозиция расскажет, как привычные нам предметы выглядели тысячи лет назад и какую роль играли в повседневной жизни людей каменного века. Выставка-путешествие сквозь тысячелетия показывает каждый экспонат не просто как музейный артефакт, а как помощника наших предков. Загадочные находки археологов — каменные пластины, скребки, резцы — на первый взгляд кажутся непонятными, но за этими научными терминами скрываются привычные нам вещи: ножи, стамески, инструменты для шитья и приготовления пищи.
В Художественном музее имени Крамского в эти выходные заканчивает работу выставка «Мир детства. Образ ребенка в изобразительном искусстве» из серии «Открывая фонды». Проект посвящен истории изображения мира ребенка в отечественном и западноевропейском искусстве. Рисунки и гравюры призваны показать уникальное разнообразие детских образов: от парадных портретов наследников великих династий, до камерных портретов детей, как увлеченных игрой, так и сосредоточенных на размышлениях.
Выставка творческой студии «Донская мастерская» с этой недели открыта для посещения в Доме архитектора. Экспозиция представляет работы юных художников, в каждой из которых оживают сказочные персонажи, расцветают фантастические цветы и рождаются живописные вселенные. Это — искренние истории, рассказанные детьми на языке цвета и формы. За каждым холстом стоит не только талант ребенка, но и поддержка руководителя студии — Елизаветы Броницкой, которая помогает своим ученикам освоить художественные техники, найти собственный стиль, и не бояться творить.
Галерея искусств «Метафора» вечером 12 июля зовет в рестобар «Литера» на открытие выставки современных российских художников «Музыка в сердце». Вечер предлагает насыщенную музыкальную программу. Выступят: рок-группа «На грани разрыва» женская инди-группа «Тип привязанности» и коллектив JYMMY-JYMMY с необычными каверами на мировые хиты 80-х.
Мастер-классы и экскурсии
11 июля воронежцев приглашают на традиционный праздничный «Летний день в Костенках». Музей-заповедник «Костенки» по традиции наполнит этот день экскурсиями, творчеством, живой музыкой и увлекательными открытиями. Гости отправятся в путешествие по экспозиции музея, где главным проводником в мир прошлого станет жилище, возведенное из костей мамонта более 20 тыс. лет назад. Особое место в программе займут мастер-классы и интерактивные площадки, где участники смогут попробовать себя в роли первобытных художников, узнать, из чего древние люди получали красящие пигменты, а также создать собственные краски по древним технологиям. Музыкальной частью праздника станет яркая концертная программа, посвященная культурному многообразию народов России: народные песни, танцы и традиционные мотивы. Кроме того, создатель воронежского Музея забытой музыки Сергей Плотников представит коллекцию старинных и редких инструментов, расскажет об истории их происхождения и подарит возможность услышать их живое звучание.
Наборные экскурсии по выставке «Создатели миров» пройдут в музее имени Крамского 11 и 12 июля. Этот масштабный выставочный проект к 150-летию Союза театральны деятелей раскрывает зрителю закулисье создания известных театральных постановок пяти ведущих театров Воронежа и погружает в творческий процесс шести ключевых фигур воронежской сценографии: Валерия Кочиашвили, Юрия Гальперина, Алексея Голода, Нины Гапоновой, Елены Луценко и Александра Ечеина. В эти же дни пройдут интерактивные экскурсии «Путешествие в мир театра», участники которых сами станут героями небольших сценок и этюдов, а также потренируются в сценической речи и разгадают исторические головоломки.
Творческий мастер-класс «Герой кукольного театра. Краса ненаглядная» в рамках выставки «Создатели миров» состоится в музее имени Крамского 11 июля. Участники занятия смогут оживить сказку своими руками, выполнив шарнирную куклу по мотивам героини спектакля. Образ вдохновлен работой художника-постановщика Александра Ечеина. Мастер-класс пройдет под руководством педагога-художника Риммы Повалюхиной.
11 июля в «Матрешке» пройдет мастер-класс летнего хобби-марафона по созданию мозаики. На занятии участники пройдут все этапы создания панно из битой плитки вместе с художницей и педагогом Эльвирой Просветовой, которая расскажет об истории мозаики и разных техниках ее создания, а также подскажет, как избежать самых распространенных ошибок, ведь самостоятельно освоить этот вид искусства непросто. В итоге каждый участник заберет с собой мозаику ручной работы, которая станет стильным украшением интерьера.
Экопространство «Сфера» 12 июля приглашает на мастер-класс китайской живописи, который проведет художница Евгения Ножкина. Тема занятия — «Лотос». Рисунок будет выполнен в китайском стиле тушью и акварелью с помощью кистей из шерсти волка на рисовой бумаге.
Экскурсия-игра «Страна Маршак» и творческий час «Игра в издателя» запланированы 11 и 12 июля в «Маршак-центре». Каждый участник сможет примерить на себя роли главного редактора детского журнала, театрального режиссера и писателя, а также превратиться в книжного мастера и сделать своими руками неповторимую книгу.
Кинопоказы и лекции
«Синематека» зовет воронежцев вечером 10 июля посмотреть фильм «Лучшие годы» (2020) в парк-отеле «Дивный». Душевная итальянская современная драма поднимает важные вопросы: что остается неизменным, когда проходят десятилетия — дружба, любовь, мечты или лишь воспоминания о них? А 11 июля «Синематека» организует показ фильма «Лакричная пицца» (2021) режиссера Пола Томаса Андерсона на площадке загородного комплекса Farm&Village.
Лекцию «Античный театр и его мистериальный характер» 11 июля прочитает Юрий Малик —главный хранитель музея имени Крамского. Участники встречи узнают о характере античного театра, его атрибутах и мистериальной составляющей. Театр, рассвет которого приходится на V век до нашей эры, произошел из мистерий Элевсина — города, который был близок Афинам в культурном и географическом отношении.
Воронежский областной центр народного творчества и кино вновь приглашает горожан на бесплатный киносеанс под открытым небом. Вечером в субботу, 11 июля, в рамках проекта «Летний ретрокинозал» в парке «Орленок» состоится показ советского художественного фильма «Безумный день». Музыкальная комедия режиссера Андрея Тутышкина снята по пьесе Валентина Катаева «День отдыха». Сеанс начнется в 21:00.
Активности на открытом воздухе
На территории конно-спортивного клуба «Яменская усадьба» 11 и 12 июля будут проходить чемпионат и региональные соревнования Воронежской области по конкуру. Первыми на старт выйдут дети, любители и юноши, после чего пройдут состязания в общем зачете. Участникам предстоит преодолеть несколько маршрутов в зависимости от высоты расставленных на них барьеров — от 60 до 130 см.
Лавандовые медитации — один из способов провести время в Ботаническом саду 11 или 12 июля. Организаторы обещают глубокий отдых для души и тела, а также мегкие практики йоги, доступные каждому. Занятия проходят для небольших групп — до семи человек.
11 июля в полдень воронежцев приглашают на «Перформативные практики в городском ландшафте», которые пройдут в атмосферном дворике на Пятницкого, 52. Проведут практику Юлия Горшкова и Ольга Белоглазова — ведущие танцевально-двигательных практик и лабораторий. По задумке организаторов, «пробудив свою телесную чувствительность», участники будут «исследовать отклик на разные уголки, фактуры, стены, цвета, двери, зеленые заросли» и «воплощать его в движении и неподвижности, дыхании, смысловом действии или интуитивном потоке».
В парке «Дельфин» в пятницу вечером у маяка пройдет танцевальная практика, состоятся открытый урок по хастлу и мультиформатный опен-эйр от школы хастла «Динамика». В зоне амфитеатра будет представлена концертно-игровая программа «Россия — наш общий дом» от МБУДО ДПиШ. На 11 июля в парке запланирована масштабная праздничная программа в честь прошедшего Дня семьи, любви и верности. А 12 июля в парке — занятия йогой и концерт добровольческого отряда «По зову сердца». Завершится неделя вечерним выступлением музыканта Дмитрия «Дождя не будет» у маяка.