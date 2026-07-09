Премьера спектакля по сказке Пушкина, концерты под открытым небом и «Летний день в Костенках»

Лето достигло экватора, в разгаре каникулы и сезон отпусков. Многие творческие площадки берут перерыв, однако культурная жизнь в Воронеже из-за этого не замирает. В городе открываются новые выставки, проходят образовательные мероприятия, и Зеленый театр продолжает радовать воронежцев концертами под открытым небом. Более подробно — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».

Концерты

Концерт Lumisfera

Фото: vk.com/lumisfera.show

«Симфонию в парке» смогут услышать воронежцы 10 июля в Зеленом театре. Это — тот самый знаменитый концерт Lumisfera на сцене под открытым небом, где свет 5 тыс. свечей становится отражением звезд. Летний закат за время концерта сменяется звездным небом, создавая впечатляющие декорации.

А 11 июля в Зеленом театре можно будет танцевать под главные поп-хиты 2000-х в масштабном хоровом шоу «Ностальгия». Britney Spears, Nelly Furtado, Rihanna, Morandi и культовые русские треки нулевых прозвучат в новом формате: хор, струнный оркестр, ударные и электронный бит соединятся в одно эмоциональное шоу. Palestrina — электронный хор, объединяющий профессиональных артистов московской сцены. Проект объединяет живое многоголосье, оркестровое звучание и энергию электронной музыки, создавая новое прочтение известных песен. Центр креативных индустрий «Матрёшка»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В центре креативных индустрий «Матрешка» 10 июля пройдет концерт джазмануш от квартета Hot club of Voronezh. Коллектив исполнит композиции в стиле европейского джаза, который зародился во Франции в 1930х годах, когда Париж был мировой столицей развлечений и притягивал музыкантов со всего света. Его главная особенность — энергичный ритм, который рождается не от ударных, а из виртуозной игры на гитарах. Hot Club of Voronezh бережно хранит традиции жанра и мастерски передает его дух. Слушателям обещают калейдоскоп импровизаций, драйва и «цыганского» темперамента. 10 июля в студии на Пятницкого, 52 выступит гостья из Санкт-Петербурга — Мария Перфильева, также известная как Shanti Sena. Она представит авторский проект «Сны Марии», который включает акустические инди-песни на «двух с половиной языках» под гитарный аккомпанемент. В музыке исполнительницы встречаются этнические оттенки разных стран, например Индии, Франции, а также русский фольклор и «дух старой Англии».

Спектакли и шоу Афиша закрытия 239 театрального сезона

Фото: voronezhdrama.ru Шоу «Вечерний проспект» 10 июля станет закрытием 239-го театрального сезона в Театре драмы имени Кольцова. Театр представит эксклюзивные интервью с артистами и музыкальные выступления в формате вечернего шоу. В этом формате у зрителей также получится разделить сцену с любимыми актерами. Театр кукол «Шут» имен Вольховского 11 и 12 июля представит премьеру — спектакль по сказке Александра Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». В своей постановке режиссер Анна Викторова обращается к известному сюжету прежде всего как к истории о границах человеческих стремлений. Рассказчиками в спектакле станут морские обитатели. Обычно безмолвные рыбы обретут голоса и предложат собственную интерпретацию истории старика, старухи и золотой рыбки. Действие сказки разворачивается сразу в двух пространствах: на маленьком острове, где живут герои, и в море, которое также в какой-то мере становится действующим лицом истории. В Камерном театре 11 июля покажут «Между двумя» — спектакль танцевальной труппы в постановке бразильского хореографа Энрике Родовалью, который в 2023 году стал первым международным проектом театра. Спектакль складывается из переплетения двух стилей: эмоциональная латиноамериканская музыка вступает в диалог с рациональной электронной. При помощи этого и других выразительных способов хореограф рассказывает разные истории взаимоотношений между людьми. Cпектакль «Рамонская повесть» в Дворцовом комплекса Ольденбургских

Фото: dvoretsvramoni.ru Дворцовый комплекс Ольденбургских 12 июля приглашает на иммерсивный спектакль «Рамонская повесть», где зрители становятся свидетелями повседневной жизни выдающейся династии русских аристократов. Александр Петрович угостит визитеров свежесваренным кофе и расскажет о значимости Института экспериментальной медицины, а принцесса поделится грандиозными планами конфетной фабрики и предложит попробовать сладости. История пронизана переживаниями о государстве, о судьбе жителей Рамони и о будущем единственного сына. На территории развлекательного комплекса «Макарди» 11 июля пройдет межрегиональный турнир по смешанным единоборствам ММА «Сильные сердца России». По словам организаторов, зрителей ждут жесткие, интересные и бескомпромиссные поединки с участием перспективных спортсменов. В стендап-клубе на проспекте Революции в эту пятницу — «Большой стендап», в субботу — «Жесткий стендап» с черным юмором, а в воскресенье — «Сет-лист», где комики «разгоняют» шутки друг друга, а также сольный концерт Сергея Бабкина.

Выставки Выставка «Судьбы моей главная пристань»

Фото: voronezhliter.ru В доме-музее Никитина открывается литературно-художественная выставка «Судьбы моей главная пристань», посвященная 120летней годовщине со дня рождения Владимира Кораблинова и 440летию Воронежа. Произведения писателя стали художественной летописью родной земли. В романах о поэтах-земляках Кольцове и Никитине, «Герасим Кривуша», «Воронежские корабли», «Падре Евфимиус», «Браво, Дуров», «Прозрение Аполлона», «Алые всадники», «Горы Чижовские» автор размышляет о судьбах людей и страницах истории родной страны. В экспозицию вошли письма и рукописи, личные вещи писателя, печатные труды, книги с дарственными надписями Кораблинова, а также его художественные и графические работы, открытки и фотографии из фондов литмузея. Выставка «Юрий Левитан. Биография в контексте времени» из фондов Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника начинает работу на этой неделе в Воронежском краеведческом музее. Юрий Левитан, уроженец Владимира, — выдающийся диктор, его голос навсегда стал одним из самых узнаваемых в стране. На выставке представлены фотографии, документы, рукописи из архива Левитана, его личные вещи, а также знаковые предметы, отражающие дух 1920-х —1980-х годов: репродукторы, радиоприемники и микрофоны. В археологическом музее-заповеднике «Костенки» 11 июля откроется выставка «Каменный век: история привычных вещей». Экспозиция расскажет, как привычные нам предметы выглядели тысячи лет назад и какую роль играли в повседневной жизни людей каменного века. Выставка-путешествие сквозь тысячелетия показывает каждый экспонат не просто как музейный артефакт, а как помощника наших предков. Загадочные находки археологов — каменные пластины, скребки, резцы — на первый взгляд кажутся непонятными, но за этими научными терминами скрываются привычные нам вещи: ножи, стамески, инструменты для шитья и приготовления пищи. Воронежский областний художественный музей имени И.Н. Крамского

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Художественном музее имени Крамского в эти выходные заканчивает работу выставка «Мир детства. Образ ребенка в изобразительном искусстве» из серии «Открывая фонды». Проект посвящен истории изображения мира ребенка в отечественном и западноевропейском искусстве. Рисунки и гравюры призваны показать уникальное разнообразие детских образов: от парадных портретов наследников великих династий, до камерных портретов детей, как увлеченных игрой, так и сосредоточенных на размышлениях. Выставка творческой студии «Донская мастерская» с этой недели открыта для посещения в Доме архитектора. Экспозиция представляет работы юных художников, в каждой из которых оживают сказочные персонажи, расцветают фантастические цветы и рождаются живописные вселенные. Это — искренние истории, рассказанные детьми на языке цвета и формы. За каждым холстом стоит не только талант ребенка, но и поддержка руководителя студии — Елизаветы Броницкой, которая помогает своим ученикам освоить художественные техники, найти собственный стиль, и не бояться творить. Галерея искусств «Метафора» вечером 12 июля зовет в рестобар «Литера» на открытие выставки современных российских художников «Музыка в сердце». Вечер предлагает насыщенную музыкальную программу. Выступят: рок-группа «На грани разрыва» женская инди-группа «Тип привязанности» и коллектив JYMMY-JYMMY с необычными каверами на мировые хиты 80-х.

Мастер-классы и экскурсии Музей-заповедник «Костенки»

Фото: kostenki-museum.ru 11 июля воронежцев приглашают на традиционный праздничный «Летний день в Костенках». Музей-заповедник «Костенки» по традиции наполнит этот день экскурсиями, творчеством, живой музыкой и увлекательными открытиями. Гости отправятся в путешествие по экспозиции музея, где главным проводником в мир прошлого станет жилище, возведенное из костей мамонта более 20 тыс. лет назад. Особое место в программе займут мастер-классы и интерактивные площадки, где участники смогут попробовать себя в роли первобытных художников, узнать, из чего древние люди получали красящие пигменты, а также создать собственные краски по древним технологиям. Музыкальной частью праздника станет яркая концертная программа, посвященная культурному многообразию народов России: народные песни, танцы и традиционные мотивы. Кроме того, создатель воронежского Музея забытой музыки Сергей Плотников представит коллекцию старинных и редких инструментов, расскажет об истории их происхождения и подарит возможность услышать их живое звучание. Наборные экскурсии по выставке «Создатели миров» пройдут в музее имени Крамского 11 и 12 июля. Этот масштабный выставочный проект к 150-летию Союза театральны деятелей раскрывает зрителю закулисье создания известных театральных постановок пяти ведущих театров Воронежа и погружает в творческий процесс шести ключевых фигур воронежской сценографии: Валерия Кочиашвили, Юрия Гальперина, Алексея Голода, Нины Гапоновой, Елены Луценко и Александра Ечеина. В эти же дни пройдут интерактивные экскурсии «Путешествие в мир театра», участники которых сами станут героями небольших сценок и этюдов, а также потренируются в сценической речи и разгадают исторические головоломки. Промо «Герой кукольного театра. Краса ненаглядная»

Фото: культурадляшкольников.рф Творческий мастер-класс «Герой кукольного театра. Краса ненаглядная» в рамках выставки «Создатели миров» состоится в музее имени Крамского 11 июля. Участники занятия смогут оживить сказку своими руками, выполнив шарнирную куклу по мотивам героини спектакля. Образ вдохновлен работой художника-постановщика Александра Ечеина. Мастер-класс пройдет под руководством педагога-художника Риммы Повалюхиной. 11 июля в «Матрешке» пройдет мастер-класс летнего хобби-марафона по созданию мозаики. На занятии участники пройдут все этапы создания панно из битой плитки вместе с художницей и педагогом Эльвирой Просветовой, которая расскажет об истории мозаики и разных техниках ее создания, а также подскажет, как избежать самых распространенных ошибок, ведь самостоятельно освоить этот вид искусства непросто. В итоге каждый участник заберет с собой мозаику ручной работы, которая станет стильным украшением интерьера. Экопространство «Сфера» 12 июля приглашает на мастер-класс китайской живописи, который проведет художница Евгения Ножкина. Тема занятия — «Лотос». Рисунок будет выполнен в китайском стиле тушью и акварелью с помощью кистей из шерсти волка на рисовой бумаге. Экскурсия-игра «Страна Маршак» и творческий час «Игра в издателя» запланированы 11 и 12 июля в «Маршак-центре». Каждый участник сможет примерить на себя роли главного редактора детского журнала, театрального режиссера и писателя, а также превратиться в книжного мастера и сделать своими руками неповторимую книгу.

Кинопоказы и лекции Постер фильма «Лучшие годы» (Gli anni piu belli), 2020

Фото: kinopoisk.ru «Синематека» зовет воронежцев вечером 10 июля посмотреть фильм «Лучшие годы» (2020) в парк-отеле «Дивный». Душевная итальянская современная драма поднимает важные вопросы: что остается неизменным, когда проходят десятилетия — дружба, любовь, мечты или лишь воспоминания о них? А 11 июля «Синематека» организует показ фильма «Лакричная пицца» (2021) режиссера Пола Томаса Андерсона на площадке загородного комплекса Farm&Village. Лекцию «Античный театр и его мистериальный характер» 11 июля прочитает Юрий Малик —главный хранитель музея имени Крамского. Участники встречи узнают о характере античного театра, его атрибутах и мистериальной составляющей. Театр, рассвет которого приходится на V век до нашей эры, произошел из мистерий Элевсина — города, который был близок Афинам в культурном и географическом отношении. Воронежский областной центр народного творчества и кино вновь приглашает горожан на бесплатный киносеанс под открытым небом. Вечером в субботу, 11 июля, в рамках проекта «Летний ретрокинозал» в парке «Орленок» состоится показ советского художественного фильма «Безумный день». Музыкальная комедия режиссера Андрея Тутышкина снята по пьесе Валентина Катаева «День отдыха». Сеанс начнется в 21:00.

Активности на открытом воздухе Конкур на территории конно-спортивного клуба «Яменская усадьба»

Фото: vk.com/ksk_yamenskay На территории конно-спортивного клуба «Яменская усадьба» 11 и 12 июля будут проходить чемпионат и региональные соревнования Воронежской области по конкуру. Первыми на старт выйдут дети, любители и юноши, после чего пройдут состязания в общем зачете. Участникам предстоит преодолеть несколько маршрутов в зависимости от высоты расставленных на них барьеров — от 60 до 130 см. Лавандовые медитации — один из способов провести время в Ботаническом саду 11 или 12 июля. Организаторы обещают глубокий отдых для души и тела, а также мегкие практики йоги, доступные каждому. Занятия проходят для небольших групп — до семи человек. 11 июля в полдень воронежцев приглашают на «Перформативные практики в городском ландшафте», которые пройдут в атмосферном дворике на Пятницкого, 52. Проведут практику Юлия Горшкова и Ольга Белоглазова — ведущие танцевально-двигательных практик и лабораторий. По задумке организаторов, «пробудив свою телесную чувствительность», участники будут «исследовать отклик на разные уголки, фактуры, стены, цвета, двери, зеленые заросли» и «воплощать его в движении и неподвижности, дыхании, смысловом действии или интуитивном потоке». Воронеж, парк Дельфин, люди гуляют у маяка на набережной

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В парке «Дельфин» в пятницу вечером у маяка пройдет танцевальная практика, состоятся открытый урок по хастлу и мультиформатный опен-эйр от школы хастла «Динамика». В зоне амфитеатра будет представлена концертно-игровая программа «Россия — наш общий дом» от МБУДО ДПиШ. На 11 июля в парке запланирована масштабная праздничная программа в честь прошедшего Дня семьи, любви и верности. А 12 июля в парке — занятия йогой и концерт добровольческого отряда «По зову сердца». Завершится неделя вечерним выступлением музыканта Дмитрия «Дождя не будет» у маяка.

Денис Данилов