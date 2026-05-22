Фестиваль «МультПрактика», архитектурный форум «Зодчество» и концерт Вани Дмитриенко

В Воронеже в преддверии лета набирает обороты «фестивальный» сезон. Традиционно в самом городе и его окрестностях в мае-июне проходит большое количество ярких, разнообразных и популярных мероприятий на открытых площадках. Стартует этот отрезок в 2026 году с IV Международного анимационного фестиваля «МультПрактика» и архитектурного форума «Зодчество». Активно входит в новый сезон Зеленый театр в Центральном парке — там запланированы бесплатные концерты. Подробно обо всем — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».

«МультПрактика»

Промо-рисунок IV Воронежского Международного анимационного фестиваля «МультПрактика»

Фото: animfestvrn.ru

Открытие фестиваля состоится 22 мая в парке «Орленок» и, как обещают организаторы, станет масштабным семейным праздником под открытым небом. Площадки форума начнут работу с 15:00. Гостей ждут фотозоны, цирковые выступления, ростовые куклы, аквагрим, шоу мыльных пузырей, детская дискотека, мастер-классы и интерактивные зоны. С главной сцене прозвучат оркестровые номера, пройдут выступления детских коллективов, модный показ, и театрализованное представление. В рамках деловой программы фестиваля 22, 23 и 24 мая запланированы конференции, дискуссии и встречи с признанными специалистами в области анимации и медиа, для участия в которых требуется предварительная регистрация. В образовательную программу включены мастер-классы, обсуждения с экспертами, лекции и выставки. Кинопоказы «МультПрактики» пройдут в кинотеатре «Синема парк» (ТЦ «Галерея Чижова») и на открытом воздухе в парке «Орленок». Также в программу форума включены творческие встречи со специальными гостями фестиваля. В их числе автор музыки к популярным мультфильмам, композитор Григорий Гладков. Торжественная церемония закрытия фестиваля «МультПрактика» и награждение победителей пройдут 24 мая в Театре кукол «Шут» имени Вольховского. В этот вечер зрители узнают имена победителей конкурсной программы, увидят специальные театральные номера с участием кукол и праздничное шоу. Церемонию откроет и завершит шоу барабанщиков Drumataca.

«Зодчество. Дети» Промо фестиваля «зодчество дети»

Фото: zodchestvovrn.ru Детский день был впервые организован на форуме «Зодчество ВРН» в 2025 году. В 2026-м решено повторить и расширить этот опыт. Организаторы уверены, что программа на Советской площади будет интересна и малышам, и школьникам, которые задумываются о профессии архитектора, и их родителям, которые хотят, чтобы город становился дружелюбнее к детям. Открытие состоится 22 мая в 12:00. Затем участников приглашают на лекции «Как рождается здание. Диалог с архитектором» и «Архитектурное ателье: мастерская по смене шляп и приручению фантазии». Программу продолжит ряд творческих мастер-классов. Школа архитектуры и дизайна «Студия Я» подготовила занятие «Слон всем в дом», а детская студия архитектуры и дизайна «Ступени» при кафедре дизайна ВГТУ — мастер-класс «Волшебный цветок». Кроме того, пройдут мастер-классы от школы дизайна и архитектуры «ПО Проекту» и детского центра «Малевич Королевич». Участников также приглашают в «Лабораторию футуристичной архитектуры». Советская площадь в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Следом состоится церемония награждения участников фестиваля и лучших учеников студий. А завершит программу презентация документального проекта «Шедевры мировой архитектуры». Кроме того, 22 мая на площади будет проходить выставка Сергея Чобана «Что имеем (не) храним», которую называют одним из главных акцентов экспозиционной программы форума. Подготовлена она при поддержке Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени Щусева. В экспозицию входят 43 рисунка Сергея Чобана, переданные архитектором в дар музею в 2024 году. Они выполнены в разных техниках — углем, пастелью, карандашом, тушью — и сопоставлены с фотографиями, чтобы зритель мог проследить, как рождается и кристаллизуется архитектурный образ.

Концерты, опера и балет Фото: live.mts.ru Ваня Дмитриенко выступит в МТС Live Холл 22 мая. Организаторы обещают зажигательное шоу с любимыми публикой песнями и свежими композициями. В новых песнях артиста стали слышны размышления на более глубокие темы, а звук стал тяжелее. В нынешнем туре исполнитель выступает в новом имидже, но, как и прежде, делится энергией молодости и яркими эмоциями. В Зеленом театре Центрального парка 22 мая пройдет всероссийский фестиваль отечественной духовой музыки под названием «Фанфарами славим Россию». На сцену выйдут более 200 музыкантов — духовые и хоровые коллективы Воронежской области, а также специальные гости — Духовой оркестр Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского. Прозвучат произведения Михаила Глинки, Василия Агапкина, Матвея Блантера, Давида Тухманова, Валерия Халилова и других выдающихся композиторов. Сводный коллектив участников выступит под управлением почетного работника культуры города Москвы Василия Цицанкина. Воронеж станет вторым городом в маршруте фестиваля: с мая по сентябрь духовой марафон пройдет в городах воинской славы Таганроге, Орле, Курске, Белгороде, Пскове, Хабаровске, Брянске и Феодосии. А 24 мая праздничный концерт ко Дню славянской письменности и культуры в Зеленом театре объединит более двух десятков хоровых коллективов Воронежа. На сцену, среди прочих, выйдут мужской хор «Артодокс» Воронежской филармонии, ансамбль «Воронежские девчата», эстрадный хор Fermata, смешанные хоры ВГИИ и Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей. Также в концерте примет участие Губернаторский эстрадно-духовой оркестр под управлением Дмитрия Харьковского, солисты Ольга Чиркова, Алексей Тюхин и Татьяна Спасибухова. В программе — хоровые произведения композиторов-классиков, сочинения современных авторов, детские песни и композиции из кинофильмов. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Театр песни «XXI век»

Фото: vk.com Театр песни «XXI век»

Фото: vk.com На сцене Дворца творчества детей и молодежи 24 мая — театр песни «XXI век». Вокальный коллектив завершает учебный год отчетным концертом, и каждый участник поделится своим талантом и позитивной энергией. В Театре оперы и балета 22 мая — опера в двух действиях на итальянском языке «Севильский цирюльник»,а 23 мая — мюзикл «Мужчина моей мечты», в воскресенье 24 мая — музыкальная сказка в одном действии «Аленький цветочек».

Спектакли Афиша фестиваля «Народные и ярмарочные театры»

Фото: museum-vrn.ru Фестиваль «Народные и ярмарочные театры» 23 мая пройдет в усадьбе Анатолия Дурова (улица Дурова, 2) в рамках большого проекта Воронежского краеведческого музея «Четыре сезона». В программе — уличный спектакль «Приключения Петрушки» от театра «Коза-Дереза», фольклорный спектакль «К родным истокам», созданный по традициям Репьевского района, мастер-класс по сценическому искусству от театра «Картонное пальто», пикник на траве и чай из самовара. Автобиографический спектакль «Однажды», основанный на истории жизни писателя Даниила Хармса и его жены, покажут в Воронежском концертном зале 23 мая. Сюжет строится вокруг встречи Марии Дурново с журналистом, который приходит узнать о великом писателе через призму воспоминаний его близкой. Героиня погружается в свои мысли и чувства, делясь образами и моментами, которые навсегда остались в ее памяти. Спектакль ведет рассказ о любви, памяти и непростой судьбе, затрагивает темы творчества, одиночества и неизбежности времени. Лирическая комедия «Путаница» на сцене Никитинского театра

Фото: nikitincenter.ru На основной сцене Никитинского театра в этот уикенд — лирическая комедия «Путаница» 22 мая, драма «Господа Головлевы» 23 мая и сказочная аппликация «Тайные виды на гору Фудзи» по мотивам романа Виктора Пелевина. На сцене «Прогресс» 23 мая покажут постановку «Глитч», а 24 мая — спектакль «Клара Милич» по повести Тургенева «После смерти». Камерный театр 22 мая покажет на большой сцене комедию «Игроки», 23 мая — танцевальный спектакль «Легкость бытия» по мотивам романа Милана Кундеры, а 24 мая — драму «Смерть коммивояжера» по пьесе Артура Миллера. Сцена в кафе театра 23 мая представит маленький спектакль «Женщины, которые осмеливаются» по рассказам Ги де Мопассана. Драматический театр имени Кольцова 24 мая покажет на малой сцене комедию «Беглянки» по одноименной пьесе тандема современных французских авторов Пьера Пальмада и Кристофа Дютюрона. Этот спектакль его создатели называют попыткой посмотреть на мир с чисто женской точки зрения. «За белым кроликом» в Новом театре

Фото: newteatr.com Драму «За белым кроликом» покажут в Новом театре 22 мая. А в субботу, 23 мая, запланирован показ бэби-спектакля «Лулу и Динозавр» для детей в возрасте от трех до пяти лет. Это — светлая история о необычной дружбе, в литературную основу которой легла терапевтическая сказка воронежской писательницы Ольги Фатеевой. Работа появилась как результат творческой лаборатории, где участники вместе с психологом и театральными специалистами сочиняли истории, основываясь на своем родительском опыте. На сцене Театра юного зрителя в эти выходные — поучительная сказка с играми и плясками «ТеремтеремТеремок». Показы пройдут на малой сцене. Театр кукол «Шут» имени Вольховского 22 мая покажет «Шинель» по мотивам одноименной повести Гоголя. А 23 мая маленьких зрителей приглашают на спектакль «Винни-Пух и все, все, все…». В постановке использован необычный прием — куклы-актеры сделаны так, что напоминают старые детские игрушки. Самого же Кристофера Робина играет ребенок.

Выставки ТРЦ «Центр Галереи Чижова»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Двадцать первый международный форум моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» пройдет 23 мая в ТЦ «Галерея Чижова» под девизом: «Единство в многообразии». Показы будут посвящены Году единства народов России, по словам организаторов, в коллекциях ожидается смелый диалог локальной идентичности и глобальных трендов. Среди участников — модельер из атомграда со своей технологичной капсульной коллекцией, посвященной блокам атомной станции. По традиции экспертный совет фестиваля возглавит профессор Уханьского университета Виктор Кузьмичев. Весенний Бал «Волшебство майского сада» пройдет 23 мая в Дворцовом коплексе Ольденбургских. Вместе с клубом салонных танцев Alex&Fox гости отправятся в прошлое и поближе познакомятся с танцевальной культурой середины XIX — начала XX веков. Участники бала разучат и исполнят танцы той эпохи, познакомятся с бальным этикетом, языком веера и станут участниками домашней театральной постановки. Для сохранения атмосферы гостей просят придерживаться строгого стиля: для дам — вечернее платье полной длины пастельных либо цветочных тонов и высокая прическа, а для кавалеров —парадный костюм-тройка или смокинг с белой сорочкой, яркой бабочкой или шейным платком и бутоньеркой. Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Художественном музее имени Крамского работает выставка художника и литератора Константина Сутягина «Дорога домой». Также доступна выставка из серии «Открывая фонды» — «Гримасы начала XX века. Карикатура Владимира Силкина как зеркало эпохи» — гостей приглашают погрузиться в атмосферу переломного времени и взглянуть на историю через призму иронии и сатиры.

Мастер-классы и экскурсии Скульптура на крыше театра оперы и балета

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Экскурсия для взрослых «Вселенная театра» 22 мая приоткроет двери в безграничные театральные миры. Театр оперы и балета объединил в этом проекте форматы обзорных экскурсий по зрительской и закулисной локациям здания. А 24 мая театр зовет на экскурсию для юных зрителей в возрасте от четырех до двенадцати лет (в сопровождении взрослых) под названием «Волшебный мир театра» Посетить мероприятие можно по Пушкинской карте. Культурный перерыв устроят в музее имени Крамского 22 мая. В центре внимания —шедевр интернациональной готики «Поклонение волхвов». За время экспресс-экскурсии гости узнают не только о специфике интерпретации библейских сюжетов, но и вкусах заказчика, отраженных на самой алтарной картине. Мастер-класс «Китайская техника. Журавль» под руководством художницы Евгении Ножкиной пройдет в музее 24 мая. Участники встречи больше узнают о восточной культуре и важном месте, которое в ней занимает образ журавля. Кроме того, в этот день состоятся мастер-классы «Русская матрешка. Скетч» и «Древнерусская буквица», приуроченные к празднованию Дня славянской письменности и культуры. Артисты Театра кукол имени Вольховского Станислав Беляев и Софья Иголкина проведут для гостей ознакомительный мастер-класс 23 мая. Участники узнают о системах театральной куклы, особенностях их строения и нюансах управлениями. А чтобы рассказ был более наглядным, ведущие представят музыкальные номера в исполнении перчаточных и планшетных кукол. Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ 24 мая в Центре креативных индустрий «Матрешка» пройдет мастер-класс по мобильной фотографии, посвященный деталям в кадре. На новом занятии участники научимся замечать красоту в мелочах и работать с деталями, которые часто ускользают от взгляда. Снимать предстоит фактуры, цветы, листья, предметы и небольшие объекты, превращая их в выразительные художественные кадры. Дом архитектора 24 мая приглашает на мастер-класс по росписи неваляшки «Ляли» от школы рисования «Штрихи». Участники создадут авторскую интерьерную картину в популярном стиле «Slavic style». Афиша мастеркласса «Портретная сборка» в «Сфере»

Фото: страница экопространства «Сфера» ВКонтакте Мастеркласс «Портретная сборка» в технике коллажа с художником Катериной Чернышевой пройдет в экопространстве «Сфера» 23 мая. Участники смогут собрать своих персонажей буквально по кусочкам — вырезанным и вырванным элементами из журналов — и все работы будут уникальными. На иммерсивную прогулку «Сердцелесье» зовет воронежцев ВАУ театр 23 мая. Стартует она в Центральном парке. Участников приглашают прогуляться с голосом хозяина леса, который поможет отдохнуть и принять «лесную ванну».

Кинопоказы и лекции Центр креативных индустрий «Матрешка»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ С 22 по 23 мая в «Матрешке» пройдет образовательная программа «Формула моды» в рамках международного фестиваля дизайна, моды и ремесел «Губернский стиль». Форум традиционно уделяет особое внимание сочетанию моды, культурного наследия и современных креативных практик, благодаря чему он стал площадкой для профессионального общения, обмена опытом и продвижения региональных дизайнерских инициатив. Лекция Надежды Плунгян «Все, чего мы еще не знаем о советском и современном искусстве» пройдет на сцене «Прогресс» 23 мая в рамках проекта «Открытое пространство». Кандидат искусствоведения, куратор крупных музейных выставок и автор ряда бестселлеров о советской живописи 1920–50-х годов расскажет участникам мероприятия, как распутать узел времени и вынуть из старого и нового искусства ту энергию и жизненную силу, которая позволит изменить реальность. Кадр из фильма «В прошлом году в Мариенбаде»

Фото: kinopoisk.ru В киноклубе на Пятницкого, 52 в пятницу, 22 мая, состоится лекция преподавателя французского и английского языков Ирэн Турбиной «Мэтры французской литературы: Гюго, Дюма, Верн. Жить на широкую ногу, писать на века». Просмотр и обсуждение фильма «Стена» (1982) режиссера Алана Паркера по одноименному культовому альбому группы Pink Floyd запланированы 23 мая. В воскресенье 24 мая пройдут показ и обсуждение одного из самых загадочных и красивых фильмов ХХ века — «В прошлом году в Мариенбаде» (1961) режиссера Алена Рене.

Денис Данилов