Гуляния на День города, фестивали, концерты на любой вкус и выставка соцреализма

В этом году Воронеж отпразднует День города во вторую субботу сентября — 12-го числа. Для жителей и гостей столицы Черноземья подготовлена обширная развлекательная программа с несколькими творческими и спортивными площадками. Торжественные гуляния будут проходить до самого вечера. Однако это далеко не все, чем порадует культурная жизнь города в этот уикенд — в Воронеже также можно посетить самобытные выставки, сходить на спектакли, концерты и экскурсии или найти себе другой вид культурного досуга. Подробнее — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».

День города

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Основные площадки торжества разместятся в центре города — в Кольцовском сквере, на Советской площади, возле здания Агропрома и на проспекте Революции. Церемония открытия праздника, посвященного 440-летию Воронежа и 330-летию создания Военно-морского флота РФ, стартует в 11:00 на Советской площади. Там же пройдет чествование почетных граждан, а затем начнется хореографический фестиваль под названием «День балета» с мастер-классами от звезд мирового балета и грандиозным гала-концертом. В окрестностях Кольцовского сквера будет работать множество праздничных площадок. Непосредственно в самом сквере разместят выставки картин молодых художников — участников всероссийского пленэра в рамках фестиваля «Ге Фест 2026». Рядом также состоится фестиваль уличных видов спорта «Уличная классика», а возле здания Агропрома пройдет «Ярмарка спорта». Ряд концертных и развлекательных площадок в течение всего дня будет работать на проспекте Революции. План мероприятий на День города в Воронеже 12 сентября Читать далее Вход в зону празднования Дня города будет возможен только через металлодетекторы. Как и в прошлом году, в местах проведения мероприятий и на прилегающей территории ограничат торговлю алкоголем и напитками в стеклянной и жестяной таре. Также будет ограничено использование средств индивидуальной мобильности — электросамокатов. Салюта на День города не будет.

Концерты «Джаз на родном языке». Леонид Собинов

Фото: vk.ru / jazzpartyvrn «Джаз на родном языке» сыграют 13 сентября под куполом под куполом Jazzparty на крыше бизнес-центра Эверест. Голос прославленного русского тенора Леонида Собинова из архивной записи прозвучит вместе с живыми музыкантами Станислава Майнугина в музыкальном диалоге через столетие. «Аккомпанируем Собинову» — это лишь одна из историй концерта, в который также войдут знакомые советские песни в джазовых версиях, авторская музыка и импровизация. В филармонии 12 сентября состоится выступление лауреата престижных международных конкурсов Константина Хачикяна (фортепиано) с академическим симфоническим оркестром. В программе — произведения Моцарта и Франка. Место за дирижерским пультом займет Михаил Мясников. А в воскресенье, 13 сентября, филармония приглашает воронежцев на танцевальный вечер в сопровождении джазового оркестра. В фойе прозвучат хиты от Большого джазового оркестра и пройдут мастер-классы по латиноамериканским танцам от хореографа-постановщика, чемпиона России и международных турниров по спортивно-бальным танцам Никиты Трушина. Олена Уутай (Подлужная)

Фото: vk.com / uutai_olena Известный этно-музыкант, мастер горлового пения, и автор нео-шаманских практик из Якутии Олена Уутай (Подлужная) выйдет на сцену ДК Железнодорожников 11 сентября с «Магией Севера». Исполнительница гастролирует с музыкально-обрядовыми и хилинг-программами, работает в различных жанрах от аутентичной архаичной музыки до электронных и экспериментальных направлений. Помимо якутского варгана (хомуса), Олена Уутай играет на варганах разных этносов, шаманских бубнах, флейтах, владеет несколькими видами северного горлового пения, и совмещает это в формате современного звучания — от аутентичного древнего корневого звука к новым краскам и ритмам будущего. Ансамбль Lumine 11 сентября исполнит музыку эпохи барокко в лютеранской церкви святой Марии. В исполнении коллектива прозвучат произведения Баха, Генделя, Вивальди и других великих композиторов. Музыку эпохи барокко характеризуют полифония, контрастность, богатство орнаментов и глубокая эмоциональность — каждая часть произведения подчинена определенной эмоции. А 13 сентября ансамбль сыграет в церкви произведения итальянского композитора Людовико Эйнауди — автора музыки ко многим популярным современным фильмам. В мелодиях тонко переплетаются классические традиции, минималистичная простота и мотивы эмбиента. В рок-баре «The last of Vavilone» 12 сентября пройдет концерт, получивший название «Кончилось лето…». В День города на сцену выйдут сразу шесть команд: «Небо свободы» (Лиски), «Против течения» (Калач), Mad Head (Воронеж), Yellowstone (Москва), «Крылья пути» (Воронеж) и Rock’n’Elf (Бобров). Каждый коллектив обладает своим характером и особенной подачей, что обещает сделать музыкальный вечер насыщенным и уникальным. Городской дворец культуры 11 сентября зовет детей в путешествие по миру Александра Пушкина под названием «Пушкинский код: собрание чудес». Зрители интерактивного музыкального спектакля по мотивам любимых сказок станут частью волшебства наряду с Золотой рыбкой и Котом ученым.

Спектакли и шоу Пластическая фантазия «Гоголь. Души» в Камерном

Фото: chambervrn.ru Камерный театр 12 сентября покажет пластическую фантазию «Гоголь. Души» на тему творчества великого классика. Режиссер и хореограф Константин Семенов исследует художественные миры Николая Гоголя, внутри которых заключены души — не мертвые, но и не живые. Премьера спектакля состоялась совсем недавно — 27 июня. Кроме того, 13 сентября воронежцы смогут увидеть спектакль «Шутники» по Николаю Островскому. На малой сцене драмтеатра имени Кольцова 11 сентября сыграют комедию в одном действии «Сережа очень тупой». Квота для участников СВО составляет десять билетов. В субботу, 12 сентября, на малой сцене будет представлена комедия «Весы» по пьесе Евгения Гришковца. Cпектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» в Никитинском театре

Фото: nikitincenter.ru Основная сцена Никитинского театра на этих выходных приглашает на спектакли «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» и «Двенадцатая ночь». Сцена прогресс представит постановки «Миленькие мои…» и «Клара Милич». Театр кукол имени Вольховского с 11 по 13 сентября зовет маленьких зрителей и их родителей на спектакли «Винни-Пух и все, все, все…», «Легенда о добром сердце», а также «Сказки бабушки Корольковой» — на «малышкиной» сцене. В стендап-клубе на проспекте Революции 11 сентября будет выступать Егор Свирский. В субботу (12 сентября) пройдут «Большой стендап» и «Пьяная импровизация». А в воскресенье, 13 сентября, публике будут представлены форматы «Следующий слайд», когда комики ведут презентацию, которую видят впервые, и «Супершоу» — микс стендапа с импровизацией. В Борисоглебском драмтеатре имени Чернышевского 11 и 12 сентября пройдут финальные дни третьего межрегионального театрального фестиваля «Нескучная классика». В этом году из трех десятков заявок экспертный совет отобрал 14 спектаклей-участников, отдав предпочтение наиболее ярким и глубоким постановкам. В пятницу пройдут показы комедии «Дайте ревизора!» белгородского авторского драматического театра «Спичка» и постановки «Пестрые рассказы» по Чехову от драмтеатра Кинешмы. На субботу запланированы спектакль борисоглебского театра «Чучело» и торжественное завершение фестиваля.

Выставки Выставка «Назад в СССР»

Накануне Дня города, в ТРЦ «Сити-парк "Град"» начинает работу выставка «Назад в СССР» — масштабный проект, посвященный искусству социалистического реализма. Экспозиция охватывает разные стороны советской действительности: от образов коммунизма и ленинской тематики до труда и колхозной жизни, природы, деревни и города, детства и молодежи, дома и семьи. Отдельная тема — Воронеж и Центральное Черноземье. Представлено будет более 150 картин из личной коллекции бизнесмена Евгения Хамина, которую он собирал более 20 лет. В экспозицию включены, в том числе, работы таких художников, как Григорий Гончаров, Евгений Хорошилов и Зиновий Попов. Сам Евгений Хамин отмечал, что коллекцию в этом направлении он представит впервые. Выставочное пространство размещено рядом с центральным атриумом ТРЦ. В День города вход на выставку будет бесплатным. Сразу две выставки были торжественно открыты на этой неделе в музее имени Крамского. Выставка «Творческий союз художников России» приурочена к 10-летию основания воронежского отделения, объединяющего сегодня 110 творцов. В экспозицию вошли произведения живописи и графики, прошедшие строгий отбор. Также для посещения доступна выставка «Народный шик: традиции в миниатюре», собравшая 74 миниатюрных образца женских и мужских нарядов. В создании экспозиции приняли участие около сотни мастеров из всех 34 муниципальных образований Воронежской области, а также регионов содружества «Донбасс». Выставка «Дорога в вечную жизнь» в Крамском

Фото: mkram.ru Кроме того, 11 сентября в музее имени Крамского откроется выставка «Дорога в вечную жизнь», приуроченная к первому этапу фестиваля документального кино «Единение». Ее цель — привлечь внимание к судьбе Богоявленской церкви 1826 года постройки в селе Пекшево, которая более века стояла в руинах. Кинематографисты взяли храм под опеку и организовали летом 2026-го три пленэра, где художники создали десятки работ. Только до 13 сентября в Воронежском областном краеведческом музее будет работать выставка «Единство в многообразии, многообразие в единстве», которая демонстрирует богатейшее наследие народов, проживающих на территории Российской Федерации. Экспонаты отражают колорит всех 89 регионов. При подготовке выставки сотрудники музея обратились за помощью к коллегам из разных уголков России. Так, например, в экспозиции оказались украшения из Тывы, посуда из Ставрополя и этнографическая коллекция из Анадыря. Выставочный проект «Скульптура танца» начнет работу в галерее центра креативных индустрий «Матрешка» с 11 сентября. Экспозиция являет собой синтез фотографии, видеоарта и хореографии. В ней фотографпортретист Алексей Солодов Алексей делает видимым то, что обычно ускользает от взгляда, — мгновения танца, его внутреннюю энергию и пластическую выразительность. На выставке главным образом будут представлены видеоработы, позволяющие в деталях рассмотреть фактуру тканей, напряжение мышц и едва уловимые переходы между позами.

Мастер-классы и экскурсии Воронежский краеведческий музей на Плехановской

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Воронежский краеведческий музей 12 сентября приглашает отметить День города, приняв участие в специальной программе. Экскурсии, мастер-классы, спектакли и встречи в подразделениях музея помогут гостям увидеть Воронеж по-новому. В музее истории Воронежского края можно будет узнать, как небольшая крепость на южных рубежах превратилась в город-миллионник, а в «Арсенале» — увидеть оружие, которое обычно скрыто от глаз посетителей. В музее ВДВ экскурсантам расскажут о героической истории войск с особым вниманием к зарождению воздушного десанта под Воронежем, а также проведут несколько мастер-классов. В рамках завершения «Ге Феста» в полдень 12 августа состоится прогулка по местам детства художника Николая Ге с художницей и жительницей Девичка Александрой Шкарупой. Попасть на нее можно по предварительной записи. Встретятся участники прогулки в 11:55 у Ремесленного поместья на проспекте Революции, 7. Воронеж, парк Дельфин. 12 сентября тут пройдут две камерные встречи с «Нетопырем»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ «Наша природа» 12 сентября приглашает взрослых и детей в центр охраны рукокрылых «Нетопырь» на две камерные встречи в формате живого разговора с презентацией, который позволит рассмотреть летучих мышей вблизи, услышать голоса сов и задать любые вопросы специалистам. На мастер-классе в «Матрешке» 12 сентября участники смогут освоить базовые навыки 3Dмоделирования. Занятие проведет педагог студии 3Dграфики Валерия Богатырева. На уроке предстоит осваивать работу в Blender и создавать свой первый 3Dобъект — кристалл. По итогам все участники уйдут не с конспектом, но с готовым объектом и базовым пониманием того, как устроена работа в программе.

Кинопоказы и лекции Развлекательный комплекс «Стар и млад» в сити-парке «Град»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Открытые кинопоказы будут проходить в Воронежской области с 10 по 15 сентября в рамках первого этапа международного фестиваля документального кино «Единение-2026». Основной площадкой фестиваля в Воронеже стал кинотеатр «Стар&Млад. Московский проспект». В этом году форум объединил кинематографистов из 57 городов России, восьми республик и шести иностранных государств. В конкурсном отборе участвуют 232 документальных картины. В частности, 12 сентября будет показан фильм «Паровозных дел мастер» Георгия Угарова, который на протяжении многих лет снимал уникального специалиста, возвращающего к жизни старинные паровозы. А 13 сентября пройдет премьера фильма Максима Якубсона «Из зоны комфорта» о добровольцах РПЦ на Донбассе. 11 сентября в рамках фестиваля «Зодчество Дети» пройдет воркшоп для студентов и старшеклассников, в ходе которого участники вместе с практикующими архитекторами и градостроителями будут исследовать пространство рядом с Домом архитектора и разрабатывать идеи, которые помогут сделать его комфортной и яркой точкой притяжения. А 12 сентября состоится заключительный и самый насыщенный день форума, включающий обширную программу лекций и мастер-классов, в том числе открытые мастер-классы «Городские истории» и «Улицы города» на площадке перед Домом архитектора. В музее имени Крамского 13 сентября пройдет историческое занятие «Петр I. Великое посольство». Урок познакомит с причинами и итогами дипломатической миссии молодого царя в Европу. События будут рассмотрены через призму музейных предметов из коллекций русского и западноевропейского искусства, представленных в основной экспозиции музея. Кадр из фильма «Дни жатвы»

Фото: kinopoisk.ru / Коммерсантъ Киноклуб на Пятницкого, 52 приглашает 12 сентября на просмотр и обсуждение фильма Терренса Малика «Дни жатвы» (1978), который и зрители, и критики часто называют обладателем самого красивого изобразительного ряда в истории мирового кинематографа. После просмотра участники смогут поделиться впечатлениями, обсудить отсылки к американской живописи ХХ века и поговорить о том, как в картине отражены идеи Хайдеггера, которого переводил Малик до начала своей кинокарьеры. Искусствовед и художник Екатерина Кондратьева 12 сентября на площадке креативного кластера Eventuki прочитает лекцию на тему «Искусство и женщины». Это первая часть из серии лекций «ПРО искусство», которые пройдут до декабря. Гостям расскажут, как женщины формируют искусство, вдохновляют, бросают вызов и создают шедевры. Разговор также пойдет о женской энергии как источнике творческого огня. Галерея Х.Л.А.М. откроет осенний сезон киноклуба в пятницу, 11 сентября, поэтичным полудокументальным фильмом итальянского режиссера Франко Пьяволи «Голоса во времени» (1996). Картина представляет собой медитативное размышление о цикличности жизни и неумолимом беге времени, а ее действие разворачивается в живописной ломбардской деревне Кастелларо-Лагузелло.

Спорт и активности на открытом воздухе Resonance camp — это выездной фестиваль в Воронеже, который пройдёт на природе в формате трёхдневного глэмпинга \

Фото: morepost.ru / Коммерсантъ Трехдневный выезд на природу «Резонанс кэмп» будет организован с 11 по 13 сентября на берегу Дона под Воронежем. Программа фестиваля насыщена музыкой, творчеством, мастер-классами и практиками в атмосфере леса, но с условиями современного глэмпинга и необходимой инфраструктурой. Предусмотрены отдельные детские активности. На главной сцене фестиваля за два вечера выступят артисты из Воронежа, Москвы, Пензы, Ростова-на-Дону и Липецка. Расположен лагерь в «секретной локации». Воронежский «Факел» 12 сентября сыграет на домашнем стадионе с калининградской «Балтикой» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. Сейчас «огнеопасные» идут в РПЛ на последнем месте, заработав после семи матчей только два очка. Гости в свою очередь расположились на седьмой строчке с тремя победами, одной ничьей и тремя поражениями. Стартовый свисток прозвучит в 14:00. По традиции болельщикам рекомендуют прибывать на стадион заранее во избежание очередей. Арена будет открыта для посетителей c 12:00. Болельщики ФК «Факел» на трибуне во время матча

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Ботаническом саду ВГУ сейчас готовятся к осеннему празднику урожая на следующей неделе, а в этот уикенд, 12 сентября, там будут реализовывать излишки растений. В ассортименте представлены более 150 наименований, среди которых как «комнатная классика», так и настоящая экзотика для сада. В парке «Орленок» 11 сентября состоится завершающее событие цикла совместных мероприятий Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ Воронежа) и «Матрешки» — научно-популярное токшоу «Квадрат эволюции», на котором продолжится разговор о космосе. Гостей ждут два ярких спикера, которые раскроют тему через призму химии и музыки — декан химического факультета ВГУ Борис Сладкопевцев и композитор, пианист и автор текстов Ярослав Борисов.

Денис Данилов