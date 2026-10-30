Половина тоннелей построена: в Красноярске продолжают возводить линию метро
Марат Хуснуллин оценил темпы строительства метро Красноярска
Подземная проходка на строительстве линии метротрамвая в Красноярске выполнена наполовину, два тоннеля полностью готовы. Ход работ оценили заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Сейчас на объекте в круглосуточном режиме одновременно работают пять тоннелепроходческих комплексов. При сооружении тоннеля для эскалатора у будущей станции «Улица Копылова» из-за водонасыщенного грунта применяется технология замораживания породы. Перед проходкой щита «Валентина» под Транссибирской магистралью специалисты установят страховочные конструкции.
Михаил Котюков назвал метротрамвай одним из главных проектов к 400-летию Красноярска. По его словам, строительство необходимо синхронизировать с благоустройством улиц и обновлением исторического центра.
В ходе рабочего визита Марат Хуснуллин и Михаил Котюков также рассмотрели вопросы развития дорожной, транспортной и коммунальной инфраструктуры региона и жилищного строительства.
По словам вице-премьера, с 2020 года в Красноярский край поставлено более 400 единиц общественного транспорта. В регионе также модернизируют жилищно-коммунальную сферу, в том числе с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов.