«Атомная шайба» в Нововоронеже

«Мы видим, как спортивная инфраструктура становится точкой притяжения для трудовых коллективов и молодежи. Ледовая арена — это пространство возможностей, где формируется характер, командный дух и спортивные амбиции. Наша задача — сохранять и развивать эту базу, чтобы у наших спортсменов были все условия для роста», - сказал гендиректор ледовой арены Александр Толубаев.