«Атомная шайба» в Нововоронеже
Прошел турнир по хоккею среди любительских команд на Кубок Нововоронежской АЭС
13.10.2026, 17:50
В Нововоронеже на ледовой арене «Остальная»*, построенной в рамках соглашения между госкорпорацией «Росатом» и правительством Воронежской области, завершился турнир по хоккею с шайбой на Кубок Нововоронежской АЭС среди любительских команд города.
Турнир стал очередным этапом социально-спортивного проекта «Атомная шайба» Центра современных спортивных технологий «Росэнергоатома».
После напряженных баталий золото взяла команда «Уран». Серебро — у команды «Новик», а бронзу завоевали игроки из «Альфы». Специальными призами отметили вратаря Сергея Левина, защитника Евгения Ручкина, нападающего Дмитрия Жирякова, бомбардира Александра Пехотина.
Награды спортсменам в торжественной обстановке вручили временно исполняющий полномочия главы города Евгений Чирков, депутаты Нововоронежской городской думы Людмила Савченко и Александр Толубаев.
«Мы видим, как спортивная инфраструктура становится точкой притяжения для трудовых коллективов и молодежи. Ледовая арена — это пространство возможностей, где формируется характер, командный дух и спортивные амбиции. Наша задача — сохранять и развивать эту базу, чтобы у наших спортсменов были все условия для роста», - сказал гендиректор ледовой арены Александр Толубаев.
Справка. Ледовую арену «Остальная» в Нововоронеже построили в 2018 году. Общая площадь составляет почти 5 тыс. квадратных метров и имеет пропускную способность 260 человек в сутки, при этом на льду могут находиться 100 спортсменов. Трибуны арены рассчитаны на 399 зрителей.