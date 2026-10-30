На Кубани электросетевая организация заплатит 5 млн рублей за лесной пожар
В Краснодарском крае суд удовлетворил иск прокуратуры к сетевой организации о возмещении ущерба от пожара в лесном массиве в сумме 5 млн руб., сообщает надзорное ведомство. В июле 2025 года в пригороде Геленджика сгорело более 12 га леса. Источником возгорания оказалась линия электропередачи Восточная—Тонкий Мыс, где произошел обрыв кабеля.
В тушении пожара в Кабардинском лесничестве 29 июля 2025 года участвовали более 300 человек, 56 единиц техники, а также пожарный вертолет Ми-8. Возгорание удалось ликвидировать спустя сутки; специалисты выяснили, что причиной пожара стали искры от электрической дуги, возникшей при обрыве провода.
Прокуратура потребовала от сетевой организации возместить ущерб лесным насаждениям, а также компенсировать затраты на ликвидацию пожара. В сообщении надзорного ведомства сетевая организация не указана. По данным “Ъ”, ответчиком по делу привлекалось АО «Россети Кубань», в настоящее время — «Кубаньэнерго», филиал ПАО «Россети Юг».