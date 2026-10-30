На Кубани электросетевая организация заплатит 5 млн рублей за лесной пожар

В Краснодарском крае суд удовлетворил иск прокуратуры к сетевой организации о возмещении ущерба от пожара в лесном массиве в сумме 5 млн руб., сообщает надзорное ведомство. В июле 2025 года в пригороде Геленджика сгорело более 12 га леса. Источником возгорания оказалась линия электропередачи Восточная—Тонкий Мыс, где произошел обрыв кабеля.