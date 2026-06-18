Выступление звездного скрипача, концерт в мире Гарри Поттера и новое цирковое шоу

Позади половина первого месяца лета. В Воронеже отгремело масштабное празднование Дня России, пройден экватор XV Международного Платоновского фестиваля искусств. Однако это не значит, что культурная программа летних уикендов стала беднее. В эти выходные горожан вновь ждет множество разнообразных выставок, шоу, концертов и образовательных мероприятий, а также море музыки под открытым небом. Подробнее — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».

Концерты

Шествие уличных театров на открытии Платоновского фестиваля 30 мая 2026 года в парке «Алые паруса»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В рамках XV Платоновского фестиваля 20 июня в Театре оперы и балета состоится концерт знаменитого скрипача Вадима Репина с Большим симфоническим оркестром имени Чайковского. Вадим Репин — народный артист России, один из лучших скрипачей мира, который уже в 15 лет выступал на сцене нью-йоркского Карнеги-холла. В 17 лет он выиграл международный конкурс Королевы Елизаветы в Брюсселе, став самым молодым победителем за всю историю, а 20 лет спустя — вошел в состав жюри конкурса. Большой симфонический оркестр имени Чайковского — также один из известнейших коллективов России. В первом отделении концерта прозвучит музыка Дмитрия Шостаковича, а во втором — Сергея Прокофьева. Дискотека с хором Fermata — победителем конкурса «Битва хоров-2023» — состоится в Зеленом театре вечером 19 июня. Танцевальные хиты 80-х и 90-х артисты дополнят театрализованными постановками, танцевальными номерами и звучанием многоголосия. Камерный оркестр Sonorus приглашает воронежцев 21 июня погрузиться в волшебный мир Гарри Поттера в Зеленом театре. Гостей ждет новая концертная программа с обновленными декорациями и свежим звучанием. Sonorus — это «лаборатория талантов» Московской консерватории, камерный оркестр юных виртуозов. Программу сопровождает голос известного актера дубляжа Всеволода Кузнецова. Фонтан в Кольцовском сквере

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Воронеже продолжается «Лето в Кольцовском сквере». В субботу, 20 июня, пройдет концерт заслуженной артистки Воронежской области Ольги Чирковой и ансамбля «Отрада». В программе прозвучат песни «Наша вышивка», «Выйду на улицу», «А я сама как песня!», «Виновата ли я» и другие. А на следующий день, 21 июня, в сквере выступит большой джазовый оркестр Воронежской филармонии — прозвучат легендарные джазовые стандарты, а также советские песни (например «Валенки») в джазовой обработке. Рэп-исполнитель и автор песен Мот (Матвей Мельников) выступит в МТС Live Холл 19 июня. Музыкант представит свое новое шоу с мощным звуком и световыми эффектами. В историческом Дворцовом комплексе Ольденбургских 20 июня прозвучит программа «Шедевры органной музыки». Живую музыку исполнят Михаил Князев (электронный орган), Антон Жолондзь (скрипка) и Елена Князева (вокал).

Спектакли и шоу Танцевальный спектакль «Капричос» в воронежском Камерном театре

Фото: Воронежский Камерный Театр Камерный театр 19 июня покажет танцевальный спектакль «Капричос», созданный по мотивам графики испанского художника XVIII века Франсиско Гойи. На следующей день, 20 июня, зрителей приглашают посмотреть драму «Смерть коммивояжера» по пьесе американского драматурга Артура Миллера. А 21 июня на сцене Камерного — драма «Ребенок» по пьесе Юна Фоссе. Эта постановка стала лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска» в 2023 году. 19 июня в Театре драмы имени Кольцова сыграют комедию «Женитьба» по Николаю Гоголю и спектакль «Дым» — «морок» в двух действиях по мотивам романа Ивана Тургенева. На малой сцене театра 21 июня покажут балладу в одном действии «Бумажный солдатик» по мотивам повести Окуджавы «Будь здоров, школяр!». Этот спектакль был представлен в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и стал лауреатом региональной театральной премии «Браво». На основной сцене Никитинского театра 19 и 20 июня представят спектакль «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» по пьесе Тома Стоппарда. Сцена «Прогресс» 19 июня приглашает посмотреть постановку «Жена Хармса». Спектакль по мотивам книги Владимира Глоцера «Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс» и дневникам самого Хармса представляет собой историю любви, рассказанную вдовой поэта спустя полвека после его смерти. Спектакль «Любовь и голуби» в Театре юного зрителя

Фото: tuzvrn.ru Театр юного зрителя 19 июня покажет один из своих последних спектаклей — «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина. Эта история затрагивает темы Пьеса затрагивает ряд важных тем: семейные ценности, моральный выбор и ответственность за поступки. 20 июня ТЮЗ представит мистическую историю «Черная курица», а 21 июня — бэби-спектакль для самых маленьких «Где лужа, там и я». Зрителей Театра кукол «Шут» имени Вольховского 19 и 20 июня зовут на «Федорино горе» — спектакль по мотивам нескольких произведений Корнея Чуковского. Режиссер предлагает посмотреть на известную историю Федоры под неожиданным углом — глазами обитателей ее двора: курицы, козы и других персонажей. Постановка насыщена визуальными и техническими приемами. Новое шоу Владимира Дерябкина «Голограмма-2» представит в Воронеже Цирк Никулина. Шатер будет разбит 21 июня возле ТРК «Арена». В программе: акробаты, джигиты на лошадях, лазерное шоу, воздушная гимнастка на ремнях и многое другое. На сцену также выйдут гиганты моря — северные морские львы. Программу сопровождает оркестр.

Выставки Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Открытие выставки художницы Ксении Любавиной «Камень, ножницы, бумага» состоится 19 июня в Художественном музее имени Крамского. В основе проекта — рефлексия о природе творчества, хрупкости прекрасного, борьбе материала и идеи. Представлены около 40 работ, экспозиция объединяет две линии: графику из цикла «Новое платье» и абстрактные сюжеты и натюрморты. «Камень» — это живопись, плотная, яркая, фактурная и фундаментальная. «Ножницы» — графика, острый инструмент композиции и линии, разрезающие белый лист. «Бумага» — начало, «платье» графики и основа, на которой дышат краски. Помимо этого, в музее продолжает работу выставка «Создатели миров. Воронежские художники-сценографы», посвященная 150-летию создания Союза театральных деятелей. Экспозиция объединяет более 300 предметов пяти ведущих сцен Воронежа. В центре внимания — шесть ключевых художниковсценографов воронежской театральной сцены: Юрий Гальперин, Нина Гапонова, Алексей Голод, Александр Ечеин, Валерий Кочиашвили и Елена Луценко. 20 и 21 июня по выставке пройдут наборные экскурсии. Персональная выставка народного художника РФ Анатолия Любавина «Ускользающая красота», представленная в рамках Платоновского фестиваля, в этот уикенд будет доступна для посещения в выставочном зале на Кирова, 8. Экспозиция представляет собой визуальный диалог художника с понятием вечной женственности, ее загадкой и неуловимым, но постоянным течением. Эффект «ускользания» достигается через тонкое использование света и тени, мягкие переходы цветов и деликатные образные решения. Музей усадьба Веневитова

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ С 19 июня воронежцев приглашают посетить новую выставку в музее-усадьбе Веневитинова, посвященную 150-летию Союза театральных деятелей. Выставка, получившая название «Театральный проезд», проводится при участии Воронежского государственного театра оперы и балета. Экспозиция зовет в путешествие сквозь эпохи, стили и хронологические пласты сценического искусства. Попасть в музей-усадьбу можно, совершив «Ретро-вояж» от вокзала Воронеж-1 на «Графском поезде» 19 и 21 июня. В Центре креативных индустрий «Матрешка» работает открывшаяся на этой неделе итоговая выставка лаборатории «Тропы» под названием «Траектории времени». Экспозиция объединяет работы восьми воронежских художников — каждый из них посвоему осмысливает тему ремесел и традиций. Все авторы работают с разными практиками: на выставке представлены фотографии, графика, керамические объекты, видеоарт и работы в смешанных техниках. Афиша выставки работ студентов и преподавателей факультета дизайна воронежского колледжа «Номос»

Фото: college-nomos.ru Выставка работ студентов и преподавателей факультета дизайна воронежского колледжа «Номос» также открылась на этой неделе и доступна для посещения в Доме архитектора. Проект, приуроченный к предстоящему 35-летию учебного заведения, представляет собой восьмой ежегодный творческий отчет факультета. В экспозицию вошли лучшие работы по профильным дисциплинам, результаты практик, курсового и дипломного проектирования. 19 июня в студии на Пятницкого, 52 состоится открытие выставки Юлии Азаровой «Город. Движение. Рисунок». Проект посвящен исследованию города через перформативное действие. На открытии выставки художница на глазах у зрителей создаст центральный элемент экспозиции на основе собранного исследовательского материала. Движение, вынесенное в название, станет ключевым способом существования экспозиции — выставка будет прорисовываться и дополняться новыми элементами вплоть до завершения.

Мастер-классы и экскурсии Экскурсия по выставке «Куклы – это серьезно»

Фото: puppet-shut.ru Авторская экскурсия по выставке «Куклы – это серьезно» от главного художника Театра кукол «Шут» Елены Луценко состоится 20 июня. В экспозиции представлены куклы, эскизы и элементы декораций из спектаклей разных лет — от знаковых постановок до недавних премьер. Участники смогут узнать об особенностях создания кукол, декораций и сценографии, а также смогут проследить путь рождения театрального образа — от первого эскиза до воплощения на сцене. Елена Луценко лично расскажет о представленных на выставке работах и поделится воспоминаниями о спектаклях, ставших частью истории театра. В 2026 году исполняется 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Ко Дню памяти и скорби в рамках музейно-просветительского проекта «Я себя не мыслю без России» в подразделениях Литературного музея имени Никитина подготовили тематические экскурсии, программы, и музыкально-литературные встречи. Музейное занятие «Погода в красках» запланировано 21 июня в музее имени Крамского. Участники посмотрят на времена года и погодные явления через призму живописных полотен, проследят и обсудят, как мастера изобразительного искусства с помощью художественных приемов передают настроение природы, воздух, свет и глубину пространства. Занятие проходит под руководством научного сотрудника музея. Также 21 июня состоится музейное занятие в рамках выставки «Создатели миров. Воронежские театральные художники», на котором подростки и взрослые смогут узнать о том, как создаются костюмы, куклы и декорации к спектаклям, в чем заключается работа сценографа и какими навыками необходимо обладать, чтобы стать театральным художником. Центр креативных индустрий «Матрёшка»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В «Матрешке» в разгаре летние дни креативных индустрий — цикл занятий для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Каждый день программы посвящен определенной сфере и включает в себя мастерклассы, творческие занятия, тренинги и настольные игры. Так, 19 июня — день игр и гейм-разработки. Запланированы мастер-класс «Создание первой игры в Unity» и настольные игры. Кроме того, в эту субботу в «Матрешке» стартует хоббимарафон — 20 июня пройдет мастеркласс «Солнечный вихрь», посвященный созданию абстрактного летнего коллажа в смешанной технике. Ведущая раскроет секреты гармоничной композиции и научит находить интересные сочетания цветов. Дом архитектора 19 июня приглашает на мастер-класс по созданию акварельной открытки, посвященный прошедшему Дню России. Все открытки, созданные участниками, будут переданы в подарок пожилым людям в дома престарелых. Занятие проведут студенты факультета архитектуры и градостроительства. Участникам необходимо иметь при себе художественные принадлежности. Большой активный мастер-класс по созданию интерьерной картины пройдет в экопространстве «Сфера» 21 июня. Участники узнают, как вторично использовать холсты и различные нехудожественные материалы в творчестве. Каждый сможет создать свою уникальную картину.

Кинопоказы и лекции Афиша фильма «Сальвадор Дали: В поисках бессмертия» (2018)

Фото: kinopoisk.ru 19 июня в «Матрешке» пройдет новая встреча кинолектория «Кино об искусстве», на этот раз посвященная Сальвадору Дали. К просмотру запланирован документальный фильм Давида Пужоля «Сальвадор Дали: В поисках бессмертия» (2018), который проведет зрителей через ключевые этапы жизни художника — от его знакомства с сюрреалистами в конце 1920-х годов до последних лет жизни. Перед началом показа ведущие подкаста «Базар совриска», Юля Вязких и Саша Невская, прочитают небольшую лекцию об искусстве Дали и покажут, как идеи одного из главных сюрреалистов XX века продолжают влиять на современные креативные индустрии. В киноклубе на Пятницкого, 52 в воскресенье, 21 июня, будут смотреть и обсуждать британский мультфильм-антологию для взрослых «Этот дом» (2022). Картина снята в кукольной технике покадровой анимации и разделена на три главы — три истории, разворачивающиеся в разные эпохи с разными персонажами и интерьерами в одном и том же странном доме. Фильм будет транслироваться в английской озвучке с русскими субтитрами. Три короткометражных экспериментальных документальных фильма от Джема Коэна будут показывать в галерее Х.Л.А.М. 19 июня. «Потерянная книга найдена» представляет собой визуальную симфонию улиц Нью-Йорка, которую режиссер снимал на ручную камеру на протяжении пяти лет. «Блаженны грезы людские» короткая лента, сотканная из видеозаметок во время путешествий автора. «Пей до дна» — раннее экспериментальное видеоэссе о дружбе и юности.

Активности на открытом воздухе Ботанический сад вечером 19 июня устроит девичник в стиле «Русский сад». Участницам предлагают пикник на пледе среди цветов и деревьев, танцевальный мастер-класс c хореографом и яркие кадры на память о событии. Дресс-код для девушек — «деревенский шик». А 21 июня запланированы ботанические медитации в день летнего солнцестояния с мягкой йогой, плетением венков и ритуалом у озера. Камерный фестиваль-пикник «Собиратели сказок. Глава 1» пройдет на пр. Революции, 7

Фото: nearbee.ru ВАУ театр и Девичок зовут на камерный фестиваль-пикник «Собиратели сказок. Глава 1» во дворе ремесленного поместья (проспект Революции, 7). В программе: ярмарка мастеров, мастер-классы по керамике, читка сказок Афанасьева с профессиональными артистами в сопровождении виолончели, лекция-игра про сказочные архетипы и волшебное чаепитие под большим деревом. Воронежская областная детская библиотека по субботам приглашает юных читателей и их родителей на интерактивную летнюю площадку «Про все на свете, что любят дети». В сквере на Советской площади 20 июня пройдут мастер-класс по креативному рисованию сказочных персонажей, а также исторический экскурс «Здесь флота русского начало». «Синематека» вечером пятницы, 19 июня, будет смотреть одну из самых любимых советских комедий «Полосатый рейс» (1961) на площадке глэмпинга «Солнечная система». В парке Дельфин в пятницу, 19 июня, все зоны будут заняты спортивными активностями. Утром и вечером — зарядки, эстафеты, йога, воркаут, пляжный волейбол и мастер-классы. В субботу в программе — йога, показ спектаклей детского спортивно-образовательного центра и прямая трансляция футбольного матча в амфитеатре. В воскресенье неделю завершат мастер-класс по танго и выступление Сергея Миллера за роялем у маяка.

Денис Данилов