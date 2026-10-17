«Научить людей не бояться конкурсов и писать заявки на грант»
«Росэнергоатом» поддерживает развитие территорий присутствия АЭС в рамках Школы грантов
В Молодежном центре «Юность Атомграда» г. Нововоронежа прошел обучающий семинар Школы грантов Фонда «АТР АЭС»*. Занятия провёл ведущий эксперт Фонда Роман Золин.
Цель Школы грантов — развитие компетенций в сфере социального и социокультурного проектирования, а также помощь жителям атомградов в подготовке заявок для участия в грантовых конкурсах.
На встречу пришли представители общественных организаций, учреждений социальной и культурной сферы, предприниматели, активисты и молодёжь, которым интересно развивать городские инициативы. Участники разобрали основы социального и социокультурного проектирования, обсудили, как создавать и реализовывать общественно значимые проекты, и узнали, как воплотить собственные идеи в жизнь. Отдельное внимание уделили инициативам, которые улучшают городскую среду и качество жизни горожан.
«Основная задача, конечно, научить людей не бояться конкурсов и писать заявки на грант, потому что это один из самых реальных источников финансирования для социальных и культурных проектов. Многие приходят уже в третий раз, и мне это всегда импонирует: люди должны понимать, что написание заявок на грант, как и любое проектирование, не может произойти в одночасье. Нужно пережить этот опыт, понять нюансы и сделать шаг»,— отметил эксперт Роман Золин.
Пользу от семинаров уже можно увидеть наглядно. В 2025 году благодаря победам в федеральных, региональных и отраслевых грантовых конкурсах в Нововоронеж удалось привлечь более 21,5 млн рублей на реализацию социально значимых инициатив. Так, инженер Нововоронежской АЭС, представитель Нововоронежской федерации по волейболу Майя Киселева выиграла в грантовом конкурсе госкорпорации «Росатом» «80 добрых дел» грант в 7 млн рублей на создание современного корта для пляжных видов спорта. Летом состоялось официальное открытие площадки, которая уже пользуется большим спросом, там проводят тренировки и соревнования по пляжному волейболу, теннису и бадминтону.
«Встречи такого формата помогают выйти за привычные рамки: мы часто замыкаемся в своих локальных задачах, боясь посмотреть на ситуацию под другим углом. Ценно, когда проблему местечкового характера предлагают рассмотреть как часть большого социального проекта, это дает глубокую пищу для ума. Появляется возможность расширить масштаб мышления, получить новый опыт и поучиться у эксперта, чья лаконичность, конкретика и подход к делу по-настоящему вдохновляют»,— поделилась впечатлениями педагог по вокалу, руководитель творческих коллективов «Культурно-досугового центра» Нововоронежа Вита Лунина.
*Фонд «АТР АЭС» создан для объединения совместных усилий концерна «Росэнергоатом» и органов местного самоуправления муниципальных образований в реализации федеральных и региональных программ, направленных на повышение уровня социально-экономического и инфраструктурного развития территорий расположения АЭС, формирование высокого стандарта уровня благополучия и экологической комфортности проживания для жителей территорий, информирование населения о безопасной работе действующих российских АЭС.
С 2024 года Фонд «АТР АЭС» реализует проект «Школа грантов». Его цель – развитие компетенций в сфере социального и социокультурного проектирования, а также подготовка заявок на участие в грантовых конкурсах потенциальными получателями грантов из муниципальных образований расположения АЭС. Семинар «Школы грантов» не только даёт участникам практические знания, но и формирует сообщество неравнодушных людей, готовых брать ответственность за развитие территории.