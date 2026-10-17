«Основная задача, конечно, научить людей не бояться конкурсов и писать заявки на грант, потому что это один из самых реальных источников финансирования для социальных и культурных проектов. Многие приходят уже в третий раз, и мне это всегда импонирует: люди должны понимать, что написание заявок на грант, как и любое проектирование, не может произойти в одночасье. Нужно пережить этот опыт, понять нюансы и сделать шаг»,— отметил эксперт Роман Золин.