«Большие гастроли» драмтеатра, юбилей «Воронежских девчат» и хиты «Наутилуса»

Уникальное театральное событие ожидает воронежцев в этот уикенд: Магнитогорский академический драматический театр им. А.С. Пушкина впервые откроет занавес на сцене Воронежского драмтеатра и представит несколько спектаклей, которые наверняка найдут отклик в сердцах местной публики. Однако и кроме театральных постановок в культурной программе этих выходных более чем достаточно увлекательных событий. Подробности — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».

«Большие гастроли» Магнитогорского театра имени Пушкина

В пятницу, 24 апреля, магнитогорский театр представит комедию положений в двух действиях по пьесе французского драматурга Клода Манье «Муж с того света» в постановке режиссера Игоря Панова. По закону жанра, чем больше героев появляется на сцене, тем запутаннее интрига и тем комичнее становятся ситуации, этой интригой создаваемые. Спектакль «Изобретательная влюбленная» московского режиссера Андрея Горбатова украсит сцену театра драмы имени Кольцова 25 апреля

Фото: voronezhdrama.ru «Изобретательная влюбленная» московского режиссера Андрея Горбатова украсит сцену театра драмы имени Кольцова 25 апреля. Постановщик задался целью воссоздать традиции фарса, балагана и народных зрелищ с их бешеной динамикой и вызывающей раскованностью. Испания, любовь, прекрасная драматургия крупнейшего представителя эпохи Возрождения — все это есть в спектакле. Музыкальную комедию «Ханума» санкт-петербургского режиссера-постановщика Марии Большаковой представят 26 апреля. Действие происходит в старинном Тифлисе в армянском квартале Авлабаре, где живут веселые, хлебосольные и хитроумные люди, где соседствуют грузинские и армянские семьи и где соперничают две свахи — Ханума и Кабато. Зрителям обещают много музыки, песен, танцев и атмосферу, полную грузинского юмора и колорита.

Концертный зал Воронежской филармонии

Фото: Воронежская государственная филармония

Концерты, опера и балет

Филармония зовет 25 апреля на выступление лауреата международных конкурсов Арсения Тарасевича-Николаева (фортепиано) с симфоническим оркестром. В программе — концерт для фортепиано с оркестром №3 Рахманинова и симфония №2 Скрябина. А на следующий день, 26 апреля, состоится юбилейный концерт ансамбля «Воронежские девчата», приуроченный к 60-летию коллектива. Со сцены прозвучат композиции, которые являлись основой репертуара «Девчат» от зарождения ансамбля до наших дней. Программа получила название «Для вас с любовью». В Воронежском концертном зале 24 апреля театр Аллы Духовой Todes приоткроет тайны нового сезона. Артисты балета покажут программу «Превью» — коллекцию образов, где танцы становятся историями, а танцоры — рассказчиками. В субботу, 25 апреля, на сцену выйдут скрипач Леонид Железный и симфонический оркестр ВКЗ под руководством маэстро Юрия Андросова. В программе заявлены концерт для скрипки с оркестром Сибелиуса и Симфония №1 Прокофьева, но возможны изменения. А 26 апреля в ВКЗ народный артист России бард Олег Митяев собирает давних поклонников и тех, кто совсем недавно открыл для себя мир его песен. Каждый гость сможет получить автограф исполнителя на память о вечере авторской музыки. Вечер одноактных спектаклей «Алеко» и «Привал кавалерии»

Фото: .theatre-vrn.ru Театр оперы и балета на 24 и 25 апреля запланировал вечера одноактных спектаклей разных жанров. В пятницу зрители увидят оперу Рахманинова «Алеко» и балет в хореографии Петипа «Привал кавалерии». В субботу после «Алеко» покажут балет «Барышня и хулиган» — программа приурочена к юбилею Дмитрия Шостаковича. 26 апреля на сцене театра — музыкальная сказка в одном действии «Аленький цветочек» по мотивам известного произведения писателя Аксакова и оперетта «Веселая вдова» от известного волгоградского режиссера-постановщика Игоря Третьякова. Группа TROE выступит в центре креативных индустрий «Матрешка» 24 апреля в рамках своего большого весеннего тура. Игорь Хабаров (фортепиано), Алексей Фандеев (саксофон) и Артем Парилов (ударные) представят новую концертную программу, а также презентуют ремастер дебютного альбома Keep the Light On на виниле. Коллектив объединяет трех музыкантов с разным бэкграундом, которые любят экспериментировать, сочетая джазовую свободу, минимализм и рокнролльный драйв. Вячеслав Бутусов, 2022 год

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ 25 апреля в «МТС Live Холле» Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» в рамках юбилейной ретроспективной программы сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Хиты прозвучат в актуальном сценическом прочтении. Глубину атмосферы музыкальных полотен усилят эффектная сценография и мультимедийное шоу. Креативное пространство Eventuki 26 апреля приглашает на концерт Инны Каменевой — исполнительницы народной песни, заслуженной артистки Республики Мордовии.

Спектакли и стендап Режиссерская лаборатория представит на основной сцене Никитинского театра два эскиза 25 и 26 апреля. Работу над эскизами проводят выпускники Юрия Бутусова — Илья Зайцев и Иван Шалаев. В субботу будет показан «Войцек», а в воскресенье — «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». На сцене «Прогресс» 25 и 26 апреля — история об упущенной жизни «Клара Милич» по последней повести Тургенева «После смерти», которую литературоведы относят к циклу «таинственных повестей». Инсценировка Кирилла Демидова. Фасад здания Воронежского камерного театра.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ На сцене Камерного театра 24 апреля — сатирическая комедия «Бидерман и поджигатели», танцевальный спектакль «Легкость бытия» по мотивам романа Милана Кундеры — 25 апреля, а «Ревизор 2.0» режиссера Анатолия Ледуховского, впервые показанный в начале этого месяца можно увидеть 26 апреля . Сцену в кафе театра в субботу займут «Смирнов, Попов и Балабайкин» — это маленький спектакль в исполнении артистов Юрия Овчинникова, Андрея Мирошникова и Андрея Аверьянова по шести юмористическим рассказам Чехова, написанным в 1884–1887 годах. Впервые работа была показана на юбилейном вечере Юрия Овчинникова весной 2022 года. Театр юного зрителя приглашает 24 апреля на спектакль «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина. Премьера постановки состоялась в октябре прошлого года. Зрителям расскажут яркую, эмоциональную историю о любви, верности, жизненных выборах, семейных ценностях, понимании и прощении. 25 апреля ТЮЗ покажет мюзикл-фантазию по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», а 26 апреля — музыкальную сказку «Летучий корабль» с известными песнями Максима Дунаевского и Юрия Энтина. «Летучий корабль» впервые показали зрителям в декабре 2025-го. В театре кукол «Шут» имени Вольховского 24 апреля пройдет премьерный показ спектакля «Граф Нулин» по мотивам поэмы Александра Пушкина. В центре сюжета — взаимоотношения молодого графа, случайно оказавшегося в поместье, и Натальи Павловны, скучающей, пока хозяин усадьбы находится на охоте. Героев в спектакле чуть больше, чем у Пушкина. Их появление режиссер Михаил Каданин объяснил так: «Произведение написано от лица мужчины, и это мужской взгляд на события. А мы решили взглянуть на историю глазами женщин». В субботу, 25 апреля, в ТЮЗе — «Винни-Пух и все, все, все…», а 26 апреля — лауреат областного театрального конкурса «Браво» «Золотой цыпленок» и «Тайна полета птеродактиля» на «малышкиной» сцене. Ночной аудиоспектакль-променад «Воронеж не про Воронеж», Платоновский фестиваль, 2025 год

Фото: Андрей Парфёнов Интерактивный спектакль ВАУ театра «Воронеж не про Воронеж» возвращается на улицы города 25 апреля. Вместе с мистическим проводником Карлушей участников зовут отправиться в путешествие, где оживают легенды: от звона старого трамвайчика и циркового шоу с синим слоном до тайн «блуждающих» памятников и неожиданных связей Воронежа со священным Варанаси. Маршрут стартует от ДК Железнодорожников и пройдет через Никитинскую, парк «Орленок» и проспект Революции до площади Победы. В афише стендап-клуба на проспекте Революции — «Большой стендап» и сольное выступление Самвела Кафьяна 24 апреля, «Пьяная импровизация» 25 апреля, «Детский стендап» и двойной концерт Мурата Эркенова и Владоса Алешина 26 апреля.

Выставки В художественном музее имени Крамского продолжает работу выставка «Соль земли» Миры Аргуновой — часть масштабного проекта «Наши! Художники-современники». В экспозиции представлены три коллекции: авангардный синтез дизайна и масляной живописи по этнографическим мотивам, полиптих из 18 картин по якутским пословицам и разножанровые полотна с эпическими сюжетами. Напомним также, что 26 апреля в музее последний день доступна выставка «Василий Кандинский. Цветозвуки». Дом архитектора

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Выставочный зал Дома архитектора представляет проект «Параллельные» — это вторая совместная выставка авторов Романа Серебрянского и Лолиты Серебрянской-Симонян спустя 25 лет. Кроме того, в лектории до 26 апреля включительно работает персональная выставка Николая Василенко — архитектора, художника, члена Союза архитекторов России. В студии на Пятницкого, 52, в воскресенье откроется персональная выставка живописных работ многопрофильной художницы Жени Гороховой, которые были созданы в период декретного отпуска. На полотнах — «заточение» внутри своего района и застывшее время в пустоте урбанистических пейзажей, навевающие мысли о побеге. Выставка скульптурных портретов «Патриархи и мыслители» продолжает работу во Дворце Ольденбургских. Организаторы уверены, что проект будет интересен всем, кто неравнодушен к истории Отечества, православной культуре и традициям русской духовности.

Мастер-классы и экскурсии «Рисуем глаза» — новый прикладной мастеркласс от художницы и педагога Анны Аксеновой пройдет в «Матрешке» 26 апреля. Занятия художницы отличаются полной творческой свободой, дружелюбной атмосферой и необычным подходом к привычным техникам и материалам. В этот же день состоится мастеркласс по мобильной фотографии, на котором ведущая Ксения Максимова расскажет, как сделать качественное и красивое портретное фото на телефон — просто и понятно, без сложных терминов и профессионального оборудования. Проект выходного дня «Весна на постоялом дворе»

Фото: voronezhliter.ru Литературный музей имени Никитина зовет воронежцев принять участие в проекте выходного дня «Весна на постоялом дворе». На 25 апреля запланированы экскурсия «Традиции живая нить» по выставке дома-музея Никитина и костюмированная лекция «Чайная история с ароматом». 26 апреля состоятся мастер-класс «Буквы перышком писать» и пешеходная экскурсия «Адреса и истории Ивана Никитина». «Ретровояж в усадьбу Веневитиновых» на «Графском поезде» состоится 24 апреля. В 9:38 ретросостав отправится с вокзала Воронеж-1. В программе дня — музыкальная гостиная, творческая мастерская, мастер-класс по бальным танцам и многое другое. Пассажиры «Графского поезда» вернутся в Воронеж в 18:08. «Ретро-вояж в усадьбу Веневитиновых»

Фото: voronezhliter.ru Детский центр Дворца Ольденбургских 25 апреля приглашает на «спортивную версию одной телевизионной игры со знатоками». Игра проверит не столько энциклопедические знания, сколько логику, умение слушать друг друга и находить решения в ходе «мозгового штурма». Встреча пройдет при поддержке воронежского клуба интеллектуальных игр «ЦИТ.RUS».

Кинопоказы и лекции Киноклуб на Пятницкого, 52, подготовил на этот уикенд сразу три лекции. В пятницу гитарист и вокалист воронежской инди-рок-группы «Телескоп» Сергей Науменко расскажет об эволюции The Smashing Pumpkins на примере их классических альбомов 90-х годов. Фото: kinopoisk.ru В субботу, 25 апреля, стартует киноклубный цикл «Мультиязычное кино Индии: от Болливуда до Толливуда» — пройдет лекция Валерия Кондаурова «Индийское кино: от стереотипов к архетипам» и состоится показ фильма «Демон» (Raavanan, 2010) режиссера Мани Ратнам. Кино покажут на тамильском языке с русскими субтитрами. А в воскресенье кинокритик Даниил Попов прочтет лекцию «Женщины за кадром советского кино». Предстоит разговор о видимости в профессии, смелости, художественном новаторстве и о том, как женщины принимали активное участие в развитии кинематографа.

Денис Данилов