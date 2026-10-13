Погода в регионе помогает аграриям «Продимекс» проводить уборочную кампанию в соответствии с запланированными сроками
13.10.2026, 15:27
Погодные условия в Воронежской области этой осенью складываются благоприятно, что способствует выполнению намеченных производственных планов.
В хозяйствах УК «Продимекс Агро», которая входит в ГК «Продимекс», продолжается уборка сахарной свеклы. На текущий момент убрано более половины площадей под культуру. Валовый сбор корнеплодов составляет уже более 2 млн тонн, из которых свыше полутора миллионов тонн вывезено на сахарные заводы и свеклоприемные пункты. Средняя урожайность составляет 450 ц/га. Самую высокую урожайность корнеплодов показывают предприятия «Продимекс Агро» в Панинском районе Воронежской области - 580 ц/га. Кроме того, следует отметить высокие технологические качества убранного урожая.
При неблагоприятных погодных условиях предприятия активно используют перевалочные площадки с асфальтированным подъездом, которые были построены компанией в последние годы. Это позволяет повысить безопасность труда, исключить буксировку транспорта и снизить нагрузку на технику.
Учитывая прогнозный объем сбора урожая сахарной свеклы и продолжительность производственной кампании сахарных заводов в этом сезоне принято решение о проведении укрытия полевых кагатов, к которому хозяйства приступят в конце октября. Укрытие кагатов будет способствовать лучшему сохранению технологических качеств сырья в условиях полевого хранения.
Уборка сои в хозяйствах «Продимекс Агро» подошла к концу. Средняя урожайность культуры составляет 21 ц/га. А лидером по урожайности стало агропредприятие компании в Эртильском районе с показателем 29 ц/га.
Также близится к завершению и сев озимой пшеницы. По состоянию на начало второй декады октября засеяно свыше 90% от плановой площади. На полях ранних сроков сева получены дружные всходы. В хозяйствах ожидают, что большая часть посевов озимой пшеницы уйдут в зиму на оптимальной стадии развития.
Продолжается уборка подсолнечника: уже убрано около половины от посеянной площади со средней урожайностью 18 ц/га.
На предприятиях, участвующих в семеноводческом процессе, ведутся работы по сортировке семян яровых зерновых культур и сои, а также идет анализ посевных качеств готовых семян. Как и годом ранее, заложен большой объем страхового фонда семян яровых культур. Данные лабораторных анализов говорят о высоком качестве полученных семян.