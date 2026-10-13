Погода в регионе помогает аграриям «Продимекс» проводить уборочную кампанию в соответствии с запланированными сроками

В хозяйствах УК «Продимекс Агро», которая входит в ГК «Продимекс», продолжается уборка сахарной свеклы. На текущий момент убрано более половины площадей под культуру. Валовый сбор корнеплодов составляет уже более 2 млн тонн, из которых свыше полутора миллионов тонн вывезено на сахарные заводы и свеклоприемные пункты. Средняя урожайность составляет 450 ц/га. Самую высокую урожайность корнеплодов показывают предприятия «Продимекс Агро» в Панинском районе Воронежской области - 580 ц/га. Кроме того, следует отметить высокие технологические качества убранного урожая.