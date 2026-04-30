Аниме-фестиваль, матч «Факела» и «Лебединое озеро»

Впереди — первые майские выходные, которые всегда ассоциируются с загородным отдыхом, шашлыком и прогулками на природе. Однако и в городе есть возможность организовать увлекательный досуг — в культурной программе представлено множество ярких и запоминающихся событий с «весенней» тематикой. Одним из центральных событий станет всероссийский фестиваль японской анимации «ВРНфест». Подробнее — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».

Фестиваль японской анимации в Воронеже

Форум, который ежегодно собирает тысячи фанатов со всей страны и на несколько дней превращает город в живую фэндом-вселенную, стартует вечером 30 апреля в кинотеатре «Star&Mlad» сити-парка «Град». В программе — большое открытие фестиваля и премьера аниме «Лабиринт». Промо-фотография «ВРНфест»

Фото: vrnfe.st На 1 мая запланировано главное шоу фестиваля, которое пройдет в «Граде». Организаторы анонсируют «яркое косплей-шоу с любимыми персонажами на большой сцене, танцы и вокал». Ожидается автограф-сессия и выступление Jackie-O — исполнителя каверов на треки из аниме, игр и k-pop-хитов. В субботу, 2 мая, на площадке отеля «Дегас» пройдут мастер-классы и лекции про озвучку анимации, косплей, кино и отсылки в аниме-культуре. Вечером состоится большой концерт в клубе Aura на проспекте Революции. Хедлайнером заявлен Ярослав Баярунас. Ночью в кинотеатре «Юность» также пройдет аниме-марафон — до утра на большом экране будут крутить такие обсуждаемые тайтлы, как «Человек-бензопила: История Резе» и «О моем перерождении в слизь: слезы синего моря». В заключительный день фестиваля, 3 мая, в парке «Алые паруса» пройдут форум-выставка и опен-эйр. В афише этого дня — ярмарка, косплей, мастер-классы и атмосфера японского школьного фестиваля. Организаторы заявляют разнообразные активности и конкурсы под открытым небом.

Концерты, опера и балет В Воронежском театре оперы и балета 2 и 3 мая — «Лебединое озеро» на музыку Петра Чайковского. Сейчас в театре представлена постановка 2003 года балетмейстеров из Санкт-Петербурга Дмитрия Корнеева и Ирины Ивановой, в прошлом — солистов Мариинского театра. Балет из четырехактного стал трехактным, значительно усложнилась хореография, были добавлены новые мизансцены, в финальное действие включили вальс, который исполняет весь кордебалет. В финале этой версии «Лебединого озера» торжествует добро. «Лебединое озеро» в Воронежском театре оперы и балета

Фото: theatre-vrn.ru Совершить «путешествие в глубину чувств» с музыкой Людовико Эйнауди приглашает 3 мая креативный кластер Eventuki. Ансамбль Lumine в составе струнного квартета и клавишных распахнет двери во вселенную мелодий автора, знакомую по кинофильмам «1+1», «Земля кочевников», «Астрал», «Sense 8» и другим. Новую концертную программу народной артистки России Людмилы Николаевой и ансамбля «Русская душа» под названием «Жить — не переживать!» можно будет услышать 1 мая в Городском дворце культуры. Утверждается, что программа «пропитана духом народной культуры и патриотизма». Концерт состоит из русских народных песен, лирических и патриотических произведений, хореографических и инструментальных композиций. Креативный кластер «Станция»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Креативный кластер «Станция» 1 мая представит «Остров ненужных людей» — первую пластическую работу независимой танцевальной компании FL. «За границей нормального мира лежит этот остров. Здесь живут те, о ком общество решило не помнить. Кто безумен: тот, кто нарушил правила, или тот, кто их придумал? Чья это игра — и кто в ней главный? А вдруг это не изгнание, а спасение?»,— гласит аннотация к постановке. В парке «Дельфин» 1 мая «включат звук на полную и устроят праздник, который не захочется ставить на паузу». Там пройдет музыкальный фестиваль «Ритмы города». Разнообразная и насыщенная программа охватывает временной период с 12:00 до 21:00. Вечером, в частности, состоятся двухчасовое выступление кавер-группы «Без мрака» и фаер-шоу. В субботу, 2 мая, в парке — программа выходного дня и выступление «Дождя не будет». А на 3 мая запланированы танцевальный мастер-класс и «красивое завершение недели» на площадке у маяка. Концерт «Танцплощадка. Весна 1945 года» во Двореце Ольденбургских

Фото: dvoretsvramoni.ru 3 мая Дворец Ольденбургских зовет на концерт «Танцплощадка. Весна 1945 года». Ведущие солистки Воронежского театра оперы и балета Светлана Дюдина и Людмила Солод дуэтом сопрано исполнят песни о войне. Кроме того, 3 мая во дворцовом комплексе пройдет показ иммерсивного спектакля «Рамонская повесть». Зрители смогут воочию наблюдать повседневную жизнь выдающейся династии русских аристократов.

Спектакли и стендап На основной сцене Никитинского театра 1 мая — музыкальный моноспектакль «Вертинский» режиссера Бориса Алексеева по книге Александра Вертинского «Дорогой длинною...». 2 мая театр покажет «Осеннюю сонату» по мотивам киносценария Ингмара Бергмана в адаптации режиссера Андрея Гончарова. А 3 мая запланирован показ комедии «Централ Парк Вест» по пьесе Вуди Аллена. Спектакль «Жена Хармса» творческого объединения «Пандус»

Фото: artprogressvrn.ru Сцена «Прогресс» Никитинского театра зовет 1 мая на постановку «Жена Хармса» режиссера Игоря Скрынникова по мотивам книги Владимира Глоцера «Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс» и дневникам самого Хармса. 3 мая на сцене — «Академия смеха» режиссера Михаила Бычкова по пьесе японского драматурга Коки Митани в переводе Дмитрия Лебедева. В Камерном театре в пятницу — «Трамвай "Желание"» по пьесе американского драматурга, лауреата Пулитцеровской премии Теннесси Уильямса. В субботу зрителям покажут постановку «Ревизор 2.0», премьера которой состоялась 4 апреля. А в воскресенье на сцене Камерного — «Шутники» Екатерины Половцевой. Режиссер исследует темы зависимости современного человека от социального статуса, денег, комфорта и от того впечатления, которое он производит в обществе. Воронежский академический театр драмы имени А.В.Кольцова

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ На большой сцене Театра драмы имени Кольцова 1 и 3 мая покажут спектакль «Дым», который характеризуют как «морок в двух действиях по мотивам романа Тургенева». Действие происходит на курорте в Германии, где молодой помещик Григорий Литвинов проводит время, дожидаясь приезда своей невесты и ее тетки. Внезапная и неожиданная встреча с любовью своей юности Ириной переворачивает жизнь молодого человека. На малой сцене Кольцовского театра 1 мая — комедия в одном действии «Весы» по пьесе Евгения Гришковца, а 3 мая — «Беглянки» по одноименной пьесе тандема современных французских авторов Пьера Пальмада и Кристофа Дютюрона. Новый театр в эту пятницу покажет «подростковую рефлексию» под названием «Бог ездит на велосипеде», в субботу зовет на семейную историю «Мой дедушка был вишней», а в воскресенье презентует вербатим «Как дети» режиссера Григория Южакова. Спектакль в театре называют путешествием во времени, герои которого совершают побег в детство и ищут ответ на главный вопрос: «Кто я?». Семейная история «Мой дедушка был вишней» в Новом театре

Фото: newteatr.com Театр юного зрителя 1 и 2 мая приглашает детей и их родителей на поучительную сказку с играми и плясками «Терем-терем-теремок». Показы пройдут на малой сцене. 3 мая также состоятся показы бэби-спектакля «Где лужа, там и я». Артисты в спектакле используют язык жестов, поэтому он является инклюзивным и доступным в том числе для зрителей с нарушениями слуха. В афише Театра кукол «Шут» имени Вольховского в эти выходные — «Три поросенка и черный волк» (1996 год) и «Федорино горе» (премьера 2025 года) на большой сцене. На «малышкиной» сцене зрителям покажут «Тайну полета птеродактиля». В стендап-клубе на проспекте Революции 1 мая пройдет психологическое шоу «Семейный чат», 2 мая — «Большой открытый микрофон», а 3 мая — «Истории. Импровизации», где комики сыграют два импровизированных спектакля на основе историй зрителей. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Афиша сольного стендап-концерта Елизаветы Варвары Арановой

Фото: женскийстендап.рф На сцене ДК Железнодорожников 3 мая — Елизавета Варвара Аранова с сольным стендап-концертом (частичный повтор программы). Елизавета — сценарист и режиссер, постоянный резидент шоу «Женский стендап» на ТНТ, ведущая подкаста «Страхи», а также психолого-юмористического шоу «Что у вас случилось?» на канале StandUp Club #1. Ее комедию называют многогранной, прямолинейной и откровенной.

Выставки Галерея искусств «Метафора» анонсировала на 3 мая открытие выставки «Воронеж глазами художников» на площадке Областной универсальной научной библиотеки имени Никитина. Гостей приглашают посмотреть, как знакомый город раскрывается через призму творчества современных авторов. В экспозиции — работы, передающие атмосферу, настроение и облик столицы Черноземья. Афиша выставки «Воронеж глазами художников»

Фото: vk.com/meta_gallery, vk.com / meta_gallery Выставка «Соль земли» Миры Аргуновой по-прежнему доступна в Художественном музее имени Крамского. Это — часть масштабного проекта «Наши! Художники-современники». В экспозиции представлены три коллекции: авангардный синтез дизайна и масляной живописи по этнографическим мотивам, полиптих из 18 картин по якутским пословицам и разножанровые полотна с эпическими сюжетами. Кроме того, с 30 апреля доступна выставка Светланы Зиненко. Посетители музея могут увидеть более 60 произведений разных лет: натюрморты, портреты, серии «Деревенские мотивы». Впервые представлены графические работы из нового цикла «Травы». До 3 мая включительно в выставочном зале Дома архитектора доступна экспозиция «Параллельные». Это вторая совместная выставка авторов — Романа Серебрянского и Лолиты Серебрянской-Симонян — спустя 25 лет. Дом архитектора

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В киноклубе на Пятницкого, 52 в эти выходные работает выставка многопрофильной художницы Жени Гороховой «Бег, или ничего не происходит». Полотна были созданы в период декретного отпуска, на них — «заточение» внутри своего района и застывшее время в пустоте урбанистических пейзажей. Выставка «Za Россию. Десант и спецназ» открылась во Дворцовом комплексе Ольденбургских в Рамони. Экспозиция подготовлена воронежским Союзом ветеранов десантных войск. В коллекции представлены более 100 подлинных предметов: уникальные артефакты из зоны боевых действий, личные вещи (письма, награды, элементы экипировки), а также современное вооружение, включая беспилотники.

Мастер-классы и экскурсии 2 и 3 мая в Музее имени Крамского пройдут экскурсии по выставке работ «Студии военных художников им. М.Б. Грекова» министерства обороны. Программа музейных мастер-классов на эти выходные включает в себя «Ботанические зарисовки» — участникам покажут, как рисовать тюльпаны, одуванчики и гранат. Дом архитектора 2 мая приглашает на мастер-класс по созданию персональной карты Таро. «Это не просто мастер-класс, а погружение в атмосферу творчества и магии. Программа объединит в себе предсказания и художественный процесс. Работа в узком кругу позволит каждому участнику создать уникальный символ»,— обещают организаторы. Проведет мастер-класс Вероника Федорова — основатель художественной студии «3/4Луны». Мастер-класс по рисованию животных в «Матрешке»

Фото: vk.com / creativecentre_vrn Центр креативных индустрий «Матрешка» 3 мая организует прикладной мастер-класс по рисованию животных. Работать предстоит в смешанной технике и с разными материалами. В процессе будут разобраны ключевые художественные принципы: симметрия и асимметрия, а также роль силуэта и формы в художественном произведении. Программа выходных в музее-усадьбе Веневитиновых включает в себя творческие мастерские, салонные игры, иммерсивные экскурсии и литературно-музыкальные гостиные. Например, светская игра «Искусство разговора» познакомит гостей с популярным дворянским развлечением, рассчитанным на смекалку и умение импровизировать. Избегая некоторых слов и названий цветов, требуется поддерживать непринужденную беседу, а ведущему нужно как можно изобретательнее задавать вопросы, чтобы игроки ошибались. Экопространство «Сфера» при участии фонда «Подари планете жизнь» 3 мая организует в Нововоронеже высадку сосен в районе сквера 141-й Стрелковой Дивизии в рамках реализации проекта «Аллеи добра». В 11:00 всех желающих будут ждать около памятника танку Т-60. «Мы будем рады каждому, кто готов помочь нам в этот день»,— пишут организаторы. «Цветочные прогулки и экскурсии» в Ботаническом саду

Фото: vk.com/botanical_garden_vrn, vk.com / botanical_garden_vrn Ботанический сад в эти выходные зовет на «цветочные» прогулки и экскурсии. Гости смогут посетить тропические оранжереи и вместе с экскурсоводом рассмотреть коллекции под открытым небом. Посетителям обещают «сказочные наблюдения и фотографии». Кроме того, 1 мая в Ботаническом саду пройдет ярмарка, где реализуют излишки горшечных и садовых растений.

Кинопоказы и лекции 2 мая в Доме архитектора состоится встреча проекта «Оле!» — «Общества любителей естествознания». «Оле!» — это открытая научно-популярная площадка, где о сложных эколого-биологических темах говорят простым языком. В программе на субботу: лекция «Насекомые в Воронеже. Друзья и враги» от кандидата биологических наук Евгения Аксененко, лекция «Таинственное царство живой природы. Грибы — польза или вред?» биолога Гавриила Мелькумова, лекция «Диалоги с асфальтом: как животные осваивают города» от Станислава Шумило, а также практическая секция — «Жужжики в реновации». Занятие будет посвящено наполнению «отелей для насекомых». Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Художница Анна Аксенова 2 мая проведет арт-практику «Бытовые наброски масляной пастелью» для всех желающих (необязательно быть художником) на площадке киноклуба на Пятницкого, 52. Также 2 мая в клубе состоится спецпоказ аниме-классики — семейной комедии Исао Такахаты 1999 года «Наши соседи Ямада», приуроченный к проведению в Воронеже аниме-фестиваля. На 3 мая в киноклубе запланировано «медленное чтение» классики киберпанка и неонуара — «Бегущего по лезвию» (1982). Модераторами встречи станут Даниил Попов и Наташа Алексеева.

Спорт Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронежский «Факел» 3 мая будет принимать на своем поле красноярский «Енисей». Сейчас «огнеопасные» по-прежнему занимают первое место в турнирной таблице Первой лиги и претендуют на прямой выход в элитный дивизион. Однако отрыв от «Родины» и «Урала» значительно сократился (до 2 и 3 очков соответственно), а цена каждой ошибки под занавес турнира — особенно высока. Безвыигрышная серия «Факела» достигла уже четырех матчей, но у команды есть все шансы прервать ее и порадовать болельщиков яркой победой.

Денис Данилов