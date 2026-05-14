Всероссийская «Ночь музеев», чемпионат по автокроссу и «Стальной характер»

Время неумолимо движется к лету, позади уже половина мая. В культурно-развлекательной программе появляется все больше активностей на свежем воздухе. Однако и любители «тихого» отдыха могут найти себе развлечения по душе. Так, в субботу, 16 мая, Воронеж примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году мероприятия объединены темой «Родное», что перекликается с проведением Года единства народов. Музеи приглашают воронежцев прикоснуться к истории своего края. Подробнее— в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».

«Ночь музеев» 16 мая

Все отделы Краеведческого музея откроются для прогулок, встреч, мастер-классов, игр и необычных программ. Музей истории Воронежского края впервые представит сенсорное путешествие «Чувства Родины», а также мастер-классы, театр теней и многое другое. В отделе «Арсенал» произойдет погружение в военную историю, которое помогут осуществить танковый биатлон на радиоуправлении и зона современного тактического вооружения. Художественный музей имени Крамского подготовил тематические экскурсии по выставкам, а также мастер-классы художников Светланы Зиненко и Дарьи Дубровской. Кроме того, запланированы презентация итогов IV образовательного потока музейного подросткового клуба «Доступ» и лекция «Как в Воронеже появилась античность», на которой слушатели узнают историю коллекции предметов античного искусства из собрания музея. Вечером на площадке музея пройдут концерты гитарного оркестра «Большое барре» и джаз-мануш квартета Hot Club of Voronezh. Музей ВДВ на улице Генерала Лизюкова, 42В

В музее ВДВ запланированы игры, квесты, концертные программы, мастер-классы и возможность выиграть виртуальный прыжок с парашютом. Дом-музей Дурова приглашает на прогулку по усадьбе и иммерсивную программу «Родословная театра». Кроме того, будет работать музейный маршрут «С чего начинается Родина...» — эта особая программа объединит все подразделения учреждения. В маршрут входят: автобусная экскурсия по городу, программы во всех отделах музея и пешеходная экскурсия по историческому району Девичок. Тематические экскурсии, творческие мастерские, старинные игры и музыкальные программы подготовили для воронежцев подразделения Литературного музея. В доме-музее Никитина гостей ждут спектакль «Притча о маленьком свете», творческий час «Рецепты вдохновения» и пешеходная экскурсия «Быт и душа старого Воронежа». В музее Бунина проведут квартирник «Возвращение Вертинского», вечерний променад «Один день Ивана Бунина», а также исторический экскурс «Русский Париж 1940-х: испытание историей». Здание мещанской управы в Воронеже

Мещанская управа зовет на авторский вернисаж «Вышивальные истории: родные узоры», квест «Знатоки Пушкина» и вечернюю программу «Чай со вкусом истории». Музей-квартира Марии Мордасовой представит арт-досье «Исчезающие шедевры» и ретро-панораму «Милая подружка – хороша частушка!». А в музее-усадьбе Веневитинова запланированы урок хореографии XIX века «Эхо старинного бала», иммерсивная постановка «Сквозь пространство и время», литературно-музыкальная гостиная «Волшебная флейта» и вечер при свечах «История старинного рояля». Археологический музей-заповедник «Костенки» 16 мая представит мультимедийный проект «Охотники (за мамонтами) за образами из Костенок». Погружение в сознание первобытного творца станет возможным через серию короткометражных видеосюжетов, в которых оживает археологическое наследие. Проект преобразует находки палеолита в живые образы, повествуя о зарождении мирового искусства и первых технологиях человечества. Кроме того, запланированы лекции, викторины и экскурсии, а кульминацией программы станет огненное шоу, которое позволит зрителям прочувствовать силу древних традиций. После шоу гостей ждет танцевальная площадка для завершения вечера на энергичной ноте. «Гото Предестинация» на Петровской набережной

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Провести «Ночь музеев» можно и на борту корабля «Гото Предестинация». На судне состоится мастер-класс «Деревянный сувенир» и пройдет показ фильма «первый российский линейный корабль». Затем для гостей проведут вечернюю экскурсию в трюм корабля. На верхней палубе «Гото» выступит ансамбль домристов «Дом Солнца» — лауреат благотворительного конкурса Владимира Спивакова. Завершит программу постановка «Сказка, созданная морем» на причале, которую представит образцовый детский коллектив «Вдохновение». В природном музее-заповеднике «Дивногорье» вечер начнется с образовательного занятия «Русская стена» и продолжится концертом «Родные мотивы». После заката состоится ночная экскурсия по Дивногорью. Завершится программа интерактивным занятием «Звездный путь». На территории Дворцового комплекса Ольденбургских пройдет пленэр, принять участие в котором смогут как взрослые, так и дети. Также во дворце организуют концерт симфонического оркестра Воронежского концертного зала и выступление ансамбля русских народных инструментов «Сказ». Запланированы музейные программы «Сказки у камина», «Ольденбургские вечера» и «Прогулака по Рамони. Из прошлого в настоящее». В верхнем парке пройдут «Народные игры в музейную ночь».

Концерты, опера и балет Ансамбль «Русский стиль» Курской государственной филармонии

В филармонии 15 и 16 мая выступят лауреат международных конкурсов Анна Савкина (скрипка) и академический симфонический оркестр. За пультом — главный дирижер Государственного театра оперы и балета имени Яушева Максим Акулов. В программу войдут Брамс. концерт для скрипки с оркестром ре мажор Брамса и симфония №2 ре мажор Сибелиуса. В воскресенье, 17 мая, для детей представят программу «Мы едем в далекие края» в рамках цикла «Музыкальные истории Знайкиной и ее друзей». Прозвучит музыка Дворжака, Брамса, Цинцадзе и других известных композиторов. Кроме того, 17 мая филармония зовет воронежцев на вокально-театрализованную концертную программу «Голоса приграничья», которую исполнит ансамбль «Русский стиль» Курской государственной филармонии. Прозвучат произведения, записанные с живых носителей традиций — жителей приграничных Суджанского, Беловского, Глушковского и Большесолдатского районов.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ 15 мая в МТС Live Холл выступит МакSим. Исполнительница подготовила для своих поклонников яркое и трогательное шоу. «Это не просто голос, это история, рассказанная через музыку. От легендарных «Знаешь ли ты» и «Научусь летать» до композиций, наполненных чувствами и энергией — в ее песнях тепло и сила, которые она передаст каждому слушателю»,— обещают организаторы. На сцене Театра оперы и балета 15 и 16 мая — «Баядерка» в постановке заслуженной артистки России Юлианы Малхасянц. Премьера этого балета в трех действиях состоялась в Воронеже в 2021 году, и он стал «Спектаклем сезона в музыкальном театре» по итогам театрального профессионального конкурса «Браво». 17 мая воронежцы услышат оперу «Травиата» на итальянском языке с русскими субтитрами. Квота для участников СВО составляет семь мест. Hollyflame — музыкант и автор песен из Белоруссии

Фото: vk.com Hollyflame (Владислав Лапай) — музыкант и автор песен из Белоруссии, выпускающий музыку в жанрах поп и хип-хоп, — выступит в «Клубе 12» 17 мая. В 2020 году он представил свой дебютный альбом «Смотри, как горит огонь», сведением и написанием треков для которого занимался самостоятельно. Среди самых популярных работ исполнителя — «Брошу курить», «Ветер перемен» и «Плевать». В клубе Aura 15 мая выступит Джон Гарик (Игорь Строков) в рамках большого сольного тура. В программе — презентация альбома «Престиж», новые треки и известные хиты.

Спектакли и стендап На основной сцене Никитинского театра 15 мая — «Принц Гомбургский», 16 и 17 мая — «Двенадцатая ночь». Сцена «Прогресс» 16 мая представит спектакль-размышление о времени, памяти и поиске собственного «я» в переменчивом мире под названием «Здравствуй, прабабушка». Действие разворачивается в двух временных плоскостях: в прошлом, где зритель проходит через разные этапы жизни женщины, боль и радость, и в современности, где ее правнучка изучает свою родословную, пытаясь найти опору. Эти параллельные истории освещают разные эпохи и разные взгляды на мир. Cпектакль «Между двумя» в Камерном театре

Фото: chambervrn.ru В Камерном театре 15 мая покажут танцевальный спектакль «Между двумя» — свой первый международный проект, премьера которого состоялась осенью 2023 года. Постановку выполнил бразильский хореограф Энрике Родовалью. Спектакль складывается из переплетения двух стилей: эмоциональная латиноамериканская музыка вступает в диалог с рациональной электронной. В субботу, 16 мая, на большой сцене театра — комедия «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова, а в воскресенье — драма «Кабала святош» по пьесе Михаила Булгакова. Театральный квартирник «Ближе» состоится на малой сцене Театра драмы имени Кольцова 17 мая. Ансамбль «Перебор», знакомый публике по закрытию 236-го театрального сезона, вновь соберется вместе. «Ближе» — это доверительная встреча со зрителями. Артисты исполнят каверы на знакомые песни и поделятся историями из жизни. На большой сцене театра вечером воскресенья — драма в стихах «Маскарад» в двух действиях. Творческая группа предложит зрителям полностью «лермонтовскую», классическую историю о конкретных людях с их страстями, страхами и надеждами. Семейная история «Мой дедушка был вишней» в Новом театре

Фото: newteatr.com Новый театр 15 и 16 мая приглашает на семейную историю «Мой дедушка был вишней». Также 16 мая покажут «Вафельное сердце», а 17 мая — драму «За белым кроликом». После спектакля проходит обсуждение со зрителями и психологами, его рекомендуют к просмотру подросткам от 14 лет. В Театре юного зрителя 16 мая покажут мюзикл по мотивам знаменитого романа Роберта Стивенсона о пиратских приключениях «Остров сокровищ». ТЮЗ приглашает 17 мая на музыкальную сказку «Летучий корабль» по мотивам русских народных произведений с известными песнями Максима Дунаевского и Юрия Энтина. Спектакль «Остров сокровищ» в ТЮЗе

В центре креативных индустрий «Матрешка» 16 мая. Проект посвящен 100-летию со дня рождения воронежского ученого и космонавта Константина Феоктистова. В основе перформанса — его книга «Семь шагов в небо», в которой автор не только описывает этапы развития космонавтики до 1980-х годов, но и размышляет о ее будущем. Архивные фотографии и видео будут дополнены генеративной анимацией и визуальными образами, которые превратят фасад «Матрешки» и территорию парка «Орленок» в единое художественное пространство. В Литературном молодежном центре на базе библиотеки имени Кубанева 16 мая пройдет поэтический слэм «Исаев. Слово и время». Формат мероприятия — открытая поэтическая дуэль, где каждый участник 3-4 минуты выступает перед зрителями и по итогам получает оценку публики и организаторов. Пары для дуэлей сформируют случайным образом, а одним из конкурсных этапов станет чтение стихотворений Егора Исаева. Участником слэма станет победитель «Поэтической дуэли-2023» Семен Макаренко.

Стендап-клуб на проспекте Революции 16 мая зовет на шоу «Бывшие». В этом формате зрители делятся историями своих отношений. На сцену выйдут Геворг Авакян и Никита Боев. 17 мая в клубе — «Детский стендап» и сольный концерт Дмитрия Шамаева. «Московский современный театр» 17 мая представит спектакль в жанре стендап-комедии «Ты хороший — я плохая» на сцене Дома актера.

Выставки Выставка «Дорога домой» в музее Крамского

Фото: mkram.ru В музее Крамского 17 мая завершит работу выставка «Студии военных художников им. М.Б. Грекова» Министерства обороны, в выходные запланированы последние экскурсии по экспозиции. В творчестве грековцев отражены сражения, солдатская жизнь, портреты великих полководцев и простых военных. Также в воскресенье закроется выставка Светланы Зиненко, в которой представлены более 60 произведений разных лет: натюрморты, портреты, серии «Деревенские мотивы» и впервые — графические работы из нового цикла «Травы». Однако в этот уикенд (с 15 мая) в музее начнет работу выставка художника и литератора Константина Сутягина «Дорога домой». Творчество автора сочетает науку, литературу и живопись в полете мысли, возводя мосты между эпохами и континентами. Выставка представлена в рамках проекта «Наши. Художники-современники». Яркий парад цветов пройдет в Ботаническом саду 16 и 17 мая. В рамках VII Межрегионального весеннего фестиваля гостям представят широкую палитру цветущих коллекций и экспозиции, а также выставку сортов сирени. Кроме того, в программе — ярмарка горшечных, садовых растений и декора, площадка дегустации продукции ботсада, мастер-классы от экспертов в мире растений, мини-экскурсии с кураторами коллекций и многое другое. «Миссия фестиваля — популяризация знаний в области интродукции растений и сохранения биологического разнообразия»,— заявляют организаторы.

Мастер-классы и экскурсии Воронежский государственный театр оперы и балета

Фото: theatre-vrn.ru На экскурсию для юных зрителей в возрасте от четырех до двенадцати лет (в сопровождении взрослых) под названием «Волшебный мир театра» приглашает в субботу, 16 мая, Театр оперы и балета. Продолжительность экскурсии составит 40 минут. Посетить мероприятие можно по Пушкинской карте. Прикладной мастер-класс «Космический корабль» по созданию мобиля — подвижной скульптуры, которая плавно вращается от движения воздуха — проведут в «Матрешке» 16 мая. Под руководством Анны Аксеновой участники сделают скульптуру из звезд, планет и комет. Готовый объект может стать дополнением детской комнаты, спальни или рабочего кабинета. Музей Крамского продолжает цикл мастер-классов, в процессе которых знакомит участников с пейзажами из собрания музея. 15 и 17 мая вдохновением для работы послужит произведение Евгения Дюккера «Берег моря», представленное в основной экспозиции. Под руководством педагога-художника Ирины Лепехиной участники создадут морской пейзаж с помощью маркера-линера и цветных карандашей. Человек в бандане и маске

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ В мастерской Дома архитектора 16 мая запланированы мастер-класс по созданию банданы от художницы Вероники Федоровой и занятие по каллиграфии в стиле Спенсериан от Марии Тягуновой. 17 мая пройдут открытые мастер-классы от дома творчества «Фаэтон». Театр кукол «Шут» имени Вольховского 16 мая зовет на мастер-класс «Волшебство и тени». Артисты-кукловоды Анастасия Рожкова и Данил Дубошин покажут, с чего начинается театр теней, как управлять светом и цветом, какие материалы можно использовать для разных эффектов и создания интересного визуала, а также как повседневные бытовые предметы могут превратить обычную историю в сказку. Мастер-класс «Дофаминовая картина с лимонами» от мастерской свечей «Бланше»

Фото: stationvrn.ru Креативный кластер «Станция» 16 мая организует мастер-класс «Дофаминовая картина с лимонами» от мастерской свечей «Бланше», а 17 мая — мастер-класс «Цветочная композиция в сумочке» от арт-студии «Нимб». В экопространстве «Сфера» 16 мая пройдет мастер-класс с Катериной Чернышевой — художником, чьим основным творческим направлением является коллаж. С помощью приема двойной экспозиции участники смогут красиво скомпоновать на листе элементы, вырезанные из журналов. Во время мастер-класса также будет работать персональная выставка Катерины Чернышевой, где можно будет увидеть другие коллажные техники художника.

Кинопоказы и лекции Киноклуб на Пятницкого, 52 в субботу, 16 мая приглашает на просмотр и обсуждение пронзительной инди-драмы «Счастливчик» (2017) с Гарри Дином Стэнтоном в главной роли и Дэвидом Линчем — в роли второго плана. Лента является своеобразной киномедитацией об одиночестве и поиске опор на фоне неизбежного. Фильм будет транслироваться в оригинальной английской озвучке с русскими субтитрами. В воскресенье, 17 мая, в киноклубе состоятся просмотр и обсуждение фильма-загадки «Память» (2021) режиссера Апичатпонга Вирасетакула с Тильдой Суинтон в главной роли. Кадр из фильма «Память» (Memoria, 2021)

Фото: kinopoisk.ru «Синематека» 15 мая устроит в кофейне Remy просмотр и обсуждение киноленты «Большое смелое красивое путешествие» (2025) с Марго Робби и Колином Фаррелом в главных ролях. Герои получают возможность заново пережить ключевые моменты своих жизней, пройдя сквозь пространство и время. А в воскресенье, 17 мая в ресторане «Вода» состоится показ кинофильма «Унесенные» (2002) режиссера Гая Ричи с Мадонной в главной роли.

Спорт и активности на свежем воздухе В спортивном комплексе «Белый Колодец» 16 мая пройдет уникальный забег летнего формата «Стальной характер». Организаторы подготовили пять трасс протяженностью от трех до одиннадцати км, каждая из которых наполнена адреналином. Участникам предстоит преодолеть более 25 препятствий на пути к финишу. Бежать можно в одиночку или с командой друзей. «Ледяная вода, грязь и борьба со своим характером — докажите, что ваша команда сильна не только на словах»,— призывают организаторы. Чемпионат и первенство России по автокроссу

Фото: Магомед Чабаев, Коммерсантъ Стадион «Воронеж-ринг» 17 мая станет центром большого события в мире автоспорта — там пройдет этап чемпионата и первенства России по автокроссу. Организаторы обещают день настоящего драйва для всех, кто любит скорость, мощь и зрелищную борьбу. На трассу выйдут более 80 участников из разных городов России — от опытных и титулованных спортсменов до молодых пилотов, которые только начинают путь в автоспорте. В программе будут представлены восемь классов автомобилей, включая багги, «Лады» и подготовленные УАЗы. Событие автоспорта такого масштаба проходит в Воронеже только раз в год. Для гостей также подготовлена большая развлекательная программа, организованы тест-драйвы и запланировано выступление кавер-группы ВИА «Василек». В парке «Дельфин» 15 мая запланирована концертная программа от детского творческого коллектива «Спутник». 16 мая состоятся открытый пленэр, мастер-классы по изготовлению «браслетов дружбы» и народных игрушек, а также показ мультфильмов в зоне амфитеатра. В Воскресенье, 17 мая, пройдет концерт в рамках XII Международного фестиваля-конкурса «Воронежские духовые ассамблеи им. В.М. Халилова», а завершится неделя выступлением пианиста Сергея Миллера у маяка.

Денис Данилов