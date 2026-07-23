Петровская регата в День ВМФ, гонки на внедорожниках и первый матч «Факела» в сезоне

Меньше 40 дней осталось до конца лета, и воронежцы стараются успеть насладиться всеми прелестями сезона каникул и отпусков. Несмотря на перерыв в работе театральных и концертных площадок, культурно-развлекательная программа этого уикенда может гарантировать яркий досуг, причем множество мероприятий пройдет на открытом воздухе. Например, День ВМФ отметят «Петровской регатой», а «Факел» проведет свой первый матч в новом сезоне футбольной Премьер-лиги. Подробности — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».

Концерты

Владимир Шахрин, лидер группы «Чайф»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Рок-группа «Чайф» выступит в Зеленом театре 26 июля. Летние концерты «Чайфа» проходят под названием «Вольный ветер» на открытых площадках с местами для танцев. Ответ на вопрос «что будут играть?», как это часто бывает у группы, зашифрован в названии программы — будет много летних легких песен, а также «жаркие» танцевальные композиции, чтобы зрителям захотелось переместиться поближе к сцене. На концертной площадке Palazzo 24 июля выступит группа «Роковой год» с программой памяти лидера «Сектора газа» Юрия Клинских (Хоя). Гости смогут услышать как хиты, написанные за восемь лет существования «Рокового года», так и самые известные песни «Сектора». Организаторы обещают «живой звук, колхозный панк, драйв и немного ностальгии без "фанеры"». Владимир Высоцкий

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Концерт «Памяти Владимира Высоцкого» пройдет в стенах Воронежской областной библиотеки имени Никитина 25 июля. Песни и стихи знаменитого поэта, музыканта и актера нашли путь к сердцам миллионов людей и остаются популярными по сей день. В мероприятии примут участие авторы-исполнители, лауреаты международных фестивалей авторской песни Алексей Новосельцев, Владимир Сапанюк и Алексей Селивановский. Во Дворце Ольденбургских 25 и 26 июля состоятся концерты «Играем в джаз» на площадке Дома с ризалитами. Известные мелодии прозвучат совершенно по-новому в изящной обработке для струнного квартета. Исполнители: Гена Куранда (скрипка), Анна Пожарская (скрипка), Ангелина Бессонова (альт) и Дарья Прокопова (виолончель).

Спектакли и шоу Промо-фотография театра «Кот»

Фото: kottheatre.ru Театр «Кот» на этой неделе проводит фестиваль «Изнанка», посвященный неожиданным «не репертуарным» экспериментам и проектам, которые не помещаются в привычные театральные форматы. 24 июля будет показана работа «Что делать, если вас хотят съесть на завтрак?» — спектакль про жизненные трудности и инструкция по выходу из бытовых неурядиц. 25 июля будет представлена постановка «Изнанка» — авторский спектакль как размышление о пути человека к творчеству. В последний день фестиваля, 26 июля, зрителей приглашают на спектакль «Без права на сказку», в который вошли альтернативные истории сказочных злодеев, придуманные, написанные и сыгранные учениками актерских курсов Анастасии Савченковой. Усадьба Анатолия Дурова 25 июля вновь наполнится жизнью и превратится в сцену для уличного театра в рамках фестиваля «Четыре сезона». Там, где когда-то устраивал праздники знаменитый цирковой артист, на улице и в музее одновременно будут проходить спектакли, мастер-классы, лекции, игры и ярмарка местных мастеров. Кульминацией фестиваля на открытой площадке станет спектакль ВАУ-театра «Как бывало в старину». Это — не классическая постановка, а погружение в живую народную традицию. В самой усадьбе гости смогут посетить спектакль «Петрушкины забавы» театра «Картонное пальто», лекцию «История уличных театров: с древних времен до современности» и лабораторию «Сценический костюм». Новый театр 24 июля покажет спектакль по повести Анджелы Нанетти «Мой дедушка был вишней» — историю-воспоминание о семье, о любви, о преданности, об одиночестве, о том, как мы видим и понимаем жизнь и смерть, о возможности совершить поступок, а также о том, что надо оставаться собой и не бояться быть смешным. «Маленький принц» в театре «Саквояж»

Фото: tickets.vk.ru В авторском театре «Саквояж» 24 и 25 июля — «Маленький принц», также в субботу, 25 июля — «Буратино», а в воскресенье, 26 июля, — «Петсон и Финдус», а также дополнительный показ спектакля «Книжная девочка». 24 июля ВАУ-театр зовет воронежцев на иммерсивный аудиоспектакль-променад «Воронеж не про Воронеж». Прогулка начнется у ДК Железнодорожников и завершится на площади Победы. А 25 июля состоится премьера спектакля «Сказки на Девичке» в честь празднования 200-летия собирателя сказок Александра Афанасьева. Спектакль-прогулка в наушниках проведет воронежцев по старому району Девичок, где можно прогуляться по улицам юности Афанасьева и увидеть, как за привычными фасадами проступает совсем другой город. Дворцовый комплекс Ольденбургских 24 июля покажет иммерсивный спектакль «Рамонская повесть», где зрители становятся свидетелями повседневной жизни выдающейся династии русских аристократов и чувствуют себя желанными гостями в их дворце. Стендап-клуб на проспекте Революции 24 июля приглашает на «Большой стендап», 25 июля — на шоу «Бывшие» для обсуждения историй о партнерах, а 26 июля — на программу «Прочитали за вас», где комики будут обсуждать книги по саморазвитию.

Выставки Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Художественном музее имени Крамского 24 июля состоится открытие выставки художницы Дарьи Дубровской под названием «Ритмы леса». Это — новая серия работ Дарьи, главными темами которой стали пространство, пустота, отсутствие, и лаконичные ландшафты. Автора вдохновляют пейзажи, лишенные обилия деталей, способные наполниться пространством и воздухом — тем, что обычно остается лишь фоном. Природные элементы в своих композициях художница сводит до изобразительной формулы, знака или его фрагмента, экспериментируя с разными техническими приемами и материалами. Выставка представлена в рамках проекта «Наши! Художники-современники». Фотовыставка «Я свяжу тебе жизнь…», посвященная многодетному материнству, торжественно откроется на Кирова, 8 в субботу, 25 июля. В центре внимания — около 50 историй героинь из разных уголков России, которые успешно совмещают воспитание детей, реализацию в профессии и сохранение домашнего уюта. Проект призван показать многодетное материнство как источник вдохновения, истинной красоты и семейного счастья. В экспозицию входят работы членов Союза церковных фотографов. Выставка продлится будет работать до 11 августа. Выставка творческой студии «Донская мастерская» в Доме архитектора завершит работу 26 июля. Экспозиция представляет работы юных художников, в каждой из которых оживают сказочные персонажи, расцветают фантастические цветы и рождаются живописные вселенные. Это — искренние истории, рассказанные детьми на языке цвета и формы.

Мастер-классы и экскурсии Воронежский областной краеведческий музей. Экскурсия на теплоходе.

Фото: vk.ru/kraeved_muz / vk.ru / kraeved_muz Экспресс-экскурсия «Петр Нилус. В поисках неуловимого» пройдет в музее имени Крамского 24 июля. Музей обладает уникальной коллекцией работ известного южнорусского живописца — яркого представителя художественной среды русского зарубежья. На экскурсии гости узнают о жизненном пути мастера, судьбе его произведений, хранящихся в собрании, а также о дружеских отношениях Петра Александровича с Иваном Буниным и связях в их творчестве. Музей «Арсенал» 26 июля приглашает на прогулку по водохранилищу под названием «Воронеж на волнах истории». На водной экскурсии можно не только услышать историю основания города, но и проплыть на теплоходе по местам, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. С воды открывается особый вид на героический город, который держал оборону в течение 212 дней. Также музей продолжает серию пеших городских прогулок: 25 июня состоится небольшое путешествие по местам героического наследия и боевой славы Красной армии в рамках экскурсии «Город-фронт: 212 дней мужества». Участники увидят памятники, посвященные героям, и узнают детали того, как освобождали город. Творческий мастер-класс «Папертоль. Декорации к спектаклю» в рамках выставки «Создатели миров» состоится в музее имени Крамского 25 июля. Участники попробуют себя в роли художников-сценографов и создадут уникальную композицию по мотивам эскизов декораций Валерия Кочиашвили к балету «Пер Гюнт». Работать предстоит в технике папертоль — это искусство изготовления объемных картин их бумаги. Еще один мастер-класс — «Театральная афиша. Коллаж» — пройдет 26 июля. Гости смогут узнать об истории театральной афиши, познакомиться с примерами работ различных художников. И воплотить свой собственный творческий замысел из различных видов бумаги. Мастер-класс «Набойка по ткани» в Центре креативных индустрий «Матрешка»

Фото: vk.ru / creativecentre_vrn В рамках летнего хобби-марафона 25 июля в Центре креативных индустрий «Матрешка» пройдет мастер-класс «Набойка по ткани». Мастер Марина Альцагирова расскажет об истории этой техники и обо всех этапах создания узоров с помощью набойки. Участники поработают с деревянными штампами и специальными красками, узнают как техника набойки находит новое звучание в современном дизайне и создадут собственный шоппер с оригинальным принтом, который можно будет забрать с собой. В экопространстве «Сфера» 26 июля состоится заключительный «АтмоСФЕРный маркет» от местных мастеров. Организаторы зовут горожан провести «особенный день, полный творчества, музыки, доброты и осознанного потребления». В программе — цветочный бар, мастер-классы, выставка японской татуировки, экскурсия в «Собиратор», знакомство с различными питомцами, экскурсия по ретро-выставке советской аудио- и видеотехники, а также вечерняя программа с творческими выступлениями и аукционом спасенных экоцентром вещей.

Кинопоказы и лекции Афиша лекции-обсуждения «Главная муза русской литературы»

Фото: oubvrn.ru Лекция об одной из главных муз русской литературы — Наталье Фонвизиной — состоится 25 июля в юношеской библиотеке имени Кубанева. Многие считали ее прототипом Татьяны Лариной —читая воспоминания декабристов при работе над «Войной и миром», Лев Толстой был восхищен «Исповедью» Фонвизиной. Федора Достоевского она поддержала в самый тяжелый период его жизни, а подаренное ею Евангелие он бережно хранил до конца дней. Лекцию прочитает Борис Хорошилов — сооснователь образовательного и дискуссионного лектория «Живой контакт». Киноклуб на Пятницкого, 52 приглашает воронежцев 24 июля на «страноведческое комбо-событие»: мини-лекцию о том, как бюджетно съездить в Японию, а также на просмотр фильма «Трудности перевода» (2003) Софии Копполы. Готовые решения для путешествий, проверенные на практике, представит преподаватель японского языка Елена Недожогина, а после презентации состоится показ киноленты, которая принесла режиссеру «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

Спорт Выступление артистов на стадионе перед матчем ФНЛ между командами «Факел» и «СКА-Хабаровск» в Воронеже. Май 2026 года

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Воронежский «Факел» 25 июля на домашней арене проведет в своем первом матче сезона Премьер-лиги сыграет против махачкалинского «Динамо». В прошлом сезоне гости финишировали в РПЛ на 14-м месте и отстояли свое право сохранить прописку в элитном дивизионе отечественного футбола в поединках с «Уралом» из Екатеринбурга. «Огнеопасные», в свою очередь, взяли «серебро» Первой лиги и вернулись в РПЛ без необходимости играть стыковые матчи. Болельщикам настоятельно рекомендуют прибывать на арену «Факел» заранее, стадион будет открыт для посетителей c 16:30. В День Военно-морского флота, 26 июля, на Воронежском водохранилище состоится «Петровская регата» на лодках «дракон». Мероприятие пройдет на базе Центра гребли на байдарках и каноэ на дамбе Чернавского моста. Помимо этого, в честь Дня ВМФ запланировано проведение областных соревнований по парусному спорту. Они состоятся на водной базе «СШОР водных видов спорта» (Арзамасская, 2а) в районе парка «Алые паруса». Промо-фото Rainforest Challenge Russia

Фото: rfcrus.pro 25 и 26 июля на территории стадиона «Воронеж-Ринг» состоится этап международной внедорожной серии Rainforest Challenge Russia, в рамках которого любители автоспорта могут стать частью одного из самых ярких оффроуд-событий Черноземья. Организаторы обещают два дня зрелищных внедорожных состязаний и напряженной борьбы на мощнейших автомобилях — от подготовленных внедорожников до спортивных прототипов. Участникам предстоит преодолеть специальные секции, где результаты зависят не только от возможностей техники, но и от мастерства пилота и штурмана. На соревнования уже подали заявки два десятка участников. Вход для зрителей — свободный. На Петровской набережной 26 июля пройдут соревнования и открытый мастер-класс по традиционной русской борьбе «завороток». В этом единоборстве участники захватывают соперника за ворот одной рукой, а другой проводят атакующие действия. Цель — положить противника на землю, посадить его или заставить упасть на четвереньки. Удары в борьбе строго запрещены. Турнир состоится на площадке для пляжного волейбола. Деление на весовые категории не предусмотрено.

Активности на открытом воздухе Афиша ярмарки фермерской продукции «Праздник органического огурца» в селе Ямное

Фото: vrnikc.ru В селе Ямное Рамонского района на территории ярмарки «Изобилие» 26 июля пройдет «Праздник органического огурца» — масштабная ярмарка фермерской продукции. Гости смогут больше узнать о производителях органики, а также посетить выставку воронежских художников, посвященную сбору урожая. Также в программе фестиваля — мастерклассы по изготовлению сувениров, созданию русской народной игрушки, живописи и валянию из шерсти. Галерея искусств «Метафора» 25 июля приглашает на «Арт-пикник» в Центральном парке. Пионерская горка вечером субботы превратится в творческое пространство, где встретятся музыка, поэзия и изобразительное искусство. Для гостей подготовили фотозону, мастер-классы от художников и отдельный уголок для детей, чтобы никому не было скучно. Участники также смогут своими глазами наблюдать за рождением картин на пленэре. Хэдлайнером вечера станет группа «Ункай». «Нелжа.ру» — «Дни мыльных пузырей и водных баталий»

Фото: nelzha.ru «Дни мыльных пузырей и водных баталий» вновь пройдут в парке «Нелжа.ру» 25 и 26 июля. В программе: мастер-класс по брызгалкам и большая водная битва, пенная дискотека и дискотека с мыльными пузырями, аквагрим, катание со всепогодной горки и шоу мыльных пузырей от гостей семейного праздника. Отправиться в парк можно на «Графском поезде» от вокзала Воронеж-1. В парке «Дельфин» в эту пятницу организуют кинопоказ и представят концертно-игровую программу «Мы вместе». 25 июля там пройдут занятия по йоге и пилатесу на сапбордах, а завершится неделя вечером 26 июля танцами и концертом вокальной студии «НоТы Пой» на площадке амфитеатра.

Денис Данилов