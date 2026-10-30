«Самолет» долетел до санации
Каковы перспективы застройщика
Акции застройщика «Самолет» на пике прибавляли более 3% на новостях о санации. Банки-кредиторы обсуждают возможность решения проблем компании через реструктуризацию долга, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, урегулирование задолженности «Самолета» может стать первым крупным кейсом санации.
Механизм финансового оздоровления предусмотрен поправками в закон о банкротстве, принятыми в июле. Крупнейшие кредиторы «Самолета» — Сбербанк и ВТБ. В первом полугодии задолженность компании достигла 773 млрд руб. Как работает такой инструмент? На этот вопрос “Ъ FM” ответила руководитель практики юридической фирмы Orlova\Ермоленко Марина Байкова:
«Сейчас законодательство о банкротстве активно развивается в части процедур, направленных на оздоровление должника. Я думаю, что все будут стремиться к более договорным способам. В ГК РФ есть статья "Соглашение кредиторов", которая может помочь урегулировать подобную ситуацию. И вот сейчас развернули и более подробнее прописали такой порядок именно в добанкротной процедуре.
Это означает, что стороны могут договориться о том, что в течение непродолжительного времени должник из этой сложной ситуации выходит путем каких-то уступок со стороны кредиторов либо предоставления дополнительного обеспечения. То есть ему могут предоставить, например, какую-то рассрочку или не требовать взыскания штрафных санкций в течение какого-то времени.
На моей практике такие соглашения в частном порядке, не так глобально, конечно, как в случае с "Самолетом", но периодически заключались. Например, компания, просрочившая выплаты крупному кредитору, находила стороннего инвестора, все садились за стол переговоров и думали, как жить дальше».
«Самолет» уже обращался к правительству за господдержкой в размере 50 млрд руб., но власти отказали в прямой помощи, поскольку сочли финансовое положение застройщика некритическим. Вместо этого Минфин рекомендовал компании самостоятельно договориться с кредиторами.
Сбербанк сообщил о разработке плана финансового оздоровления «Самолета» в начале октября. Завершить переговоры рассчитывают до конца года. При этом банки не планируют обменивать задолженность компании на ее акции. Таким образом шансы на спасение застройщика есть, считает замгендиректора компании «Финам» Дмитрий Леснов:
«"Самолет" — это социально значимая компания, которая строит достаточно большие объекты недвижимости. Ее услугами пользуется достаточно большое количество наших граждан. Сам ее масштаб говорит о том, что потеря такого игрока может вызвать определенные волнения и привести к неким каскадным эффектам, когда сработает принцип домино. В таких условиях допускать, чтобы девелопер обанкротился, ни в коем случае нельзя.
Как показывает развитие ситуации, банки готовы тем или иным образом реструктуризировать задолженность. И до конца года, на мой взгляд, уже будут прописаны все необходимые механизмы для того, чтобы компания чувствовала себя более уверенно и смотрела в завтрашний день.
Если посмотреть на рынок акций, то акционеры воодушевлены этой новостью. А вот владельцы облигаций недовольны. В моменте 5-7% эти бумаги теряли. У "Самолета" прошло порядка 10 выпусков. И вот практически все облигации падают.
Реструктуризация может предполагать и отсрочку выплат, и различные другие комбинации. Поэтому в целом есть как выигравшие, так и те, кто останется недовольным, но в будущем, конечно же, все будут смотреть на этот кейс».
«Самолет» — крупнейший российский девелопер, сейчас у компании в разработки объекты недвижимости на 4 млн кв. м. В первом полугодии года компания получила чистый убыток свыше 22 млрд руб. По данным Forbes, часть акций «Самолета» могла приобрести структура главы Международной ассоциации бокса Умара Кремлева. При этом топ-менеджеры его компаний отрицают, что у бизнесмена был интерес к девелоперу.