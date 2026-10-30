«Самолет» долетел до санации

«Сейчас законодательство о банкротстве активно развивается в части процедур, направленных на оздоровление должника. Я думаю, что все будут стремиться к более договорным способам. В ГК РФ есть статья "Соглашение кредиторов", которая может помочь урегулировать подобную ситуацию. И вот сейчас развернули и более подробнее прописали такой порядок именно в добанкротной процедуре.