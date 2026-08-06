Фестиваль окрошки, вечер науки в «Костенках» и концерт группы 7Б

Лето продолжается — в Воронеже культурная жизнь не берет паузу, а продолжает дарить горожанам множество ярких впечатлений. В этот уикенд можно будет выбрать отдых себе по душе — запланировано немало концертов, культурных мероприятий, а также развлекательных программ на открытом воздухе. К примеру, в археологическом музее «Костенки» воронежцев ждут на «Вечер науки», а в Нелже состоится «День окрошки», посвященный самому летнему блюду. Подробнее обо всем — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».

Концерты

Группа 7Б. Альбом «Новая коллекция»

Фото: Страница коллектива ВКонтакте

Неоднократные участники фестиваля «Нашествие», авторы саундтреков к популярным фильмам, группа 7Б выступит в Зеленом театре Воронежа 8 августа. Ивана Демьяна, лидера группы и автора песен, можно услышать на самых разных радиостанциях и телеканалах. Датой рождения группы стало 8 марта 2001 года — когда 7Б начали работу над первым альбомом. С того времени миллионы людей услышали хиты «Молодые ветра», «Неизвестный солдат», «Осень», «Некрещеная луна» и многие другие. Дебютный альбом уже через неделю пробился в верхние строчки чартов, а «Молодые ветра» стали визитной карточкой группы. В креативном пространстве Eventuki 8 августа будет сыгран акустический концерт — сольный проект вокалиста группы «Радиопомехи» Сергея Рудакова. Создатели называют трио «Рудаков и соучастники» — «баянно-аморальным». В списке задействованных инструментов — гитара, баян, кахон и перкуссия. Neverlove выступят 7 августа на площадке «Клуба 12». Коллектив уже успел нашуметь своими хитами и плотно занять место в российской тяжелой музыке. Масштабный тур группа проводит в поддержку нового альбома. Команда подготовила слушателям много сюрпризов на концертах. Устроители уверяют, что шоу группы «становятся еще эпичнее, отдача мощнее, а атмосфера в залах — еще драйвовее». «Меньше трепа»

Фото: Страница коллектива ВКонтакте Кроме того, вечером 8 августа в «Клубе 12» состоится выступление группы «Меньше трепа» с программой, посвященной памяти Михаила Горшенева из «Короля и шута». А 9 августа площадка примет группу The Meantraitors. Летний джаз сыграют во Дворце Ольденбургских 8 августа. Для гостей выступит квартет Hot Club of Voronezh. В программе — солнечные джазовые стандарты, горячий джаз-мануш и нежные авторские композиции. Музыканты — лауреаты и участники всероссийских фестивалей и победители конкурса прослушиваний от фонда Игоря Бутмана. Концерт пройдет в формате опен-эйр на веранде у дворцовых стен. На площадке будет некоторое количество стульев, а гости смогут свободно перемещаться. Рекомендуется взять с собой пледы или коврики.

Спектакли и шоу «Сказки на Девичке»

Фото: vk.ru/club225040753 ВАУ театр 8 августа зовет на аудиоспектакль-променад «Сказки на Девичке». Когда-то Александр Афанасьев собрал русские сказки в книги, а теперь он собирает слушателей и ведет их туда, где сказка до сих пор жива. «Сказки на Девичке» — спектакль-прогулка в наушниках по старому воронежскому району по улицам юности Афанасьева, встреча с людьми, чьи судьбы связаны с этим местом, и наблюдение, как за привычными фасадами проступает другой город. Театр «Кот» 7 августа приглашает зрителей на комедию «Имя», в субботу 8 августа — на психологическую офисную драму «Собеседование. Метод Гренхольма», а в воскресенье, 9 августа, — на спектакль «Эмигранты» по пьесе Славомира Мрожека. На сцене авторского театра «Саквояж» в эти выходные — «Петсон и Финдус: охота на лис», а также волшебная сказка «Книжная девочка». Афиша проекта «У Ж Е» в Доме архитектора

Фото: Вконтакте 7 августа в Доме архитектора будет представлен поэтический проект «Уже» — экспериментальный моноспектакль междисциплинарной художницы и поэтессы Мимлы Же, объединяющий четыре стихотворные сказки. Бытовой символизм в этой работе соседствует с философскими вопросами, а повествование пронизано светлой грустью и самоиронией. На территории развлекательного комплекса «Макарди» 8 августа состоится межрегиональный турнир по смешанным единоборствам ММА «Сильные сердца России». Изначально мероприятие планировалось к проведению 11 июля, но дата была изменена. По словам организаторов, зрителей ждут жесткие, интересные и бескомпромиссные поединки с участием перспективных спортсменов.

Выставки Выставка «Ритмы леса»

Фото: Правительство Воронежской области В Художественном музее имени Крамского продолжает работу выставка художницы Дарьи Дубровской под названием «Ритмы леса». Это — новая серия работ, главными темами которой стали пространство, пустота, отсутствие, и лаконичные ландшафты. Автора вдохновляют пейзажи, лишенные обилия деталей, способные наполниться пространством и воздухом — тем, что обычно остается лишь фоном. Выставка представлена в рамках проекта «Наши! Художники-современники». Выставка «Русская кавалерия в эпоху Отечественной войны 1812 года и заграничных походах 1813–1814 годов» доступна посетителям в Музее истории Воронежского края. Этот проект подготовлен совместно с Государственным военно-историческим музеем-заповедником «Бородинское поле». Кроме того, в музее работает выставка «Единство в многообразии, многообразие в единстве», которая представляет богатейшее наследие народов, проживающих на территории Российской Федерации. Она демонстрирует единство и разнообразие культурных традиций, отраженных в национальных костюмах, картинах и предметах быта. «Эволюция Дробышевского»

Фото: Станислав Дробышевский В музее-заповеднике «Костенки» с представлена выставка «Эволюция Дробышевского». Проект современном антропогенезе отвечает на ряд сложных вопросов и рассказывает, какими были древние люди, как был устроен их быт и было ли в нем место для творчества. В центре внимания — антрополог и популяризатор науки Станислав Дробышевский и его взгляд на эволюцию человечества, а главный экспонат — рисунок неандертальца, уникальная находка команды Дробышевского, сделанная в селе Хотылево.

Мастер-классы и экскурсии Картина французского художника Франсуа Буше «Пастораль: Музетта или Пастушка», 1753 год

Фото: Правительство Воронежской области Экспресс-экскурсию «Франсуа Буше – первый художник короля» проведут в Музее имени Крамского 7 августа. Творчество Буше-живописца исключительно многогранно, он обращался к аллегорическим и мифологическим сюжетам, изображал деревенские ярмарки и фешенебельную парижскую жизнь, писал жанровые сцены, пасторали, пейзажи, портреты. В школе креативных индустрий «Матрешка» 8 августа можно будет создать собственный штамп и авторскую открытку на новом мастер-классе в рамках летнего хобби-марафона. Вместе с художницей-каллиграфом Марией Тягуновой участники познакомятся с техникой ручной печатной графики и узнают, как из обычного ластика можно сделать уникальный штамп. За время занятия получится освоить основные приемы работы с резаком, вырезать штамп по готовому шаблону, используя в композиции буквы и простые декоративные узоры, а затем с помощью штампа создать авторскую открытку. Музей «Арсенал»

Фото: Константин Франовский / Коммерсантъ 8 августа от музея «Арсенал» пройдет платная пешеходная экскурсия «Воронеж — город-фронт: 212 дней мужества» — маршрут по местам боевой славы. Участникам расскажут, как город держал оборону и что осталось от тех дней на карте современного Воронежа. Также в Музее имени Крамского 7 августа пройдет мастер-класс «Зарисовки карандашом. Лилия». Этот цветок популярен во многих странах и культурах как на Востоке, так и на Западе, он имеет широкое символического значение. На занятии участники выполнят ботанический рисунок в технике цветного карандаша — приемы работы напоминают акварельные лессировки, в которых смешение оттенков происходит наложением одного красочного слоя на другой.

Кинопоказы и лекции Кадр из фильма "Ребенок Розмари" (1968)

Фото: William Castle Productions 9 августа в студии на Пятницкого, 52 состоится киноклубная встреча в формате «медленного чтения кино» — смотреть и разбирать будут разбираем знаковую в истории кинематографа «сказку для взрослых» Романа Полански «Ребенок Розмари» (1968). Встречу проведет куратор киноклуба Наташа Алексеева: модератор направляет обсуждение и выстраивает диалог между зрителями и картиной. При «медленном чтении» фильм смотрят по сценам, останавливаясь и тут же обсуждая, делясь мнениями и интерпретациями. Проект «Театр в кино» кинотеатра «Спартак» позволит воронежцам увидеть 8 августа спектакль «Плохие хорошие» Московского театра имени Пушкина по комедии нравов Оскара Уайльда «Веер леди Уиндермир». Классик английской литературы высмеивает нравы светского общества, в котором под маской добродетели скрывается тщеславие, где высоко ценится искусство сплетни, а чувства оказываются разменной монетой. 9 августа на большом экране покажут «Мертвые души» Театра имени Вахтангова и «Женитьбу» со звездами Театра Моссовета в стильной постановке гоголевского трагифарса. В кинотеатре «Центра Галереи Чижова» 7 августа можно будет посмотреть спектакль «Павел I» Театра имени Вахтангова. Режиссер Наталья Ковалева поставила спектакль по собственной сценической версии, созданной на базе произведений Дмитрия Мережковского и Евгения Симонова, дополнив их сценами собственного сочинения — воображаемой встречи императора с матерью, Екатериной II. В роли «русского Гамлета» — заслуженный артист РФ Александр Олешко, обладатель премии «Хрустальная Турандот» за эту работу.

Спорт и активности на открытом воздухе «День окрошки» в парке Нелжа.ру

Фото: nelzha.ru В парке Нелжа.ру 8 августа состоится «День окрошки». Организаторы планируют переписать историю главного летнего блюда — в этом году ингредиенты для окрошки будут рождаться в огне на глазах у гостей. Помимо этого, пройдет битва шефов, где умелые повара представят свои авторские рецепты на суд публике. На площадке парка будет работать сувенирная и гастрономическая ярмарка, а в финале «Дня окрошки» пройдет концерт кавер-группы. «Вечер науки» пройдет в археологическом музее-заповеднике «Костенки» 8 августа. В расписании — экскурсии по основной экспозиции, театрализованная экскурсия «Оживший каменный век», посещение выставки «Эволюция Дробышевского» и многое другое. Завершится день специальной программой от Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ Воронежа). Гостей ждет прогулка по древнему поселению, научно-музыкальное ток-шоу и шоу «Наука в мемах». Организаторы настоятельно рекомендуют брать с собой головные уборы и средства от комаров, а для удобства — коврики или пледы. Парк «Дельфин»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ 7 августа в парке «Дельфин» пройдет танцевальная практика, открытый урок по хастлу и мультиформатный опен-эйр от школы хастла «Динамика». В аллее парка воронежцы вечером смогут услышать гитару Геннадия Антонова. В субботу в программе — йога, пилатес и растяжка. Запланированы выступления Насима Шетти и кавер-группы «Why Not?». 9 августа в «Дельфине» на пирсе выступит кавер-группа «Новый век». Администрация парка предупреждает: программа может измениться в зависимости от погодных условий. В ботаническом саду 8 и 9 августа доступны как самостоятельные прогулки, так и экскурсии под открытым небом и по оранжереям. Сейчас в тренде — анемоны, душица, шалфей, гортензии, клематисы, злаки и космеи. В оранжереях, среди прочего, представлены растения-хищники, лагерстремия, кактусы и монстеры.

Денис Данилов