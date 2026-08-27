Фестивали «Русское лето», «Раменье-Опера» и чемпионат по кинологическому спорту

С каждым днем август все стремительнее отсчитывает последние часы, и у тех, кто еще не нагулялся по паркам и не насладился до конца ярким и теплым солнцем, остается совсем немного времени наверстать упущенное. На предстоящих выходных воронежские музеи, театры и концертные площадки приготовили прощальное летнее турне: от исторических реконструкций и концертов на Советской площади до джаза в Кольцовском сквере. Подробнее — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».

Фестивали Фестиваль «Русское лето» на Адмиралтейской площади 2025 год

Фото: rusleto36.ru На Советской площади 29 августа пройдет мультижанровый фестиваль «Русское лето». Для воронежцев это мероприятие уже стало традиционным окончанием августа. Вот уже седьмой раз фестиваль проводится по инициативе писателя Захара Прилепина и губернатора Воронежской области Гусева. В этом году горожане и гости города смогут посетить лекции на литературную и историческую тематики, послушать поэтические чтения от современных творцов слова, поучаствовать в беседе по советской философии, а также понаблюдать за историческими реконструкциями. Завершит вечер насыщенная музыкальная программа, в которой примут участие группа Зангези, Лампасы, Аффинаж, а также уроженец Воронежа Том Космос. С 29 по 30 августа пространство «Прогресс» станет площадкой для проведения книжного фестиваля «по краям», который проводит издательство Ad Marginem. В субботней программе, например, лекции про ошибки при продвижении культурных проектов и социологию как рефлексию модерна, а также фильм «Цезарь должен умереть» c кинокритиком Ильеё Клюевым. В воскресенье же можно будет окультуриться на лекциях про «Непокой» Фернандо Пессоа и дневники Гарри Клессера. Оба дня — распродажа книг от издательства. Фестиваль «Раменье-Опера» в 2025 году

Фото: страница Дворцового комплекса Ольденбургских во Вконтакте 29 и 30 августа в Дворцовом комплексе Ольденбургских пройдет ежегодный VI Летний театральный фестиваль «Раменье-Опера». Днем здесь будут действовать различные мастер-классы и выставки. А на последние летние вечера Театр оперы и балета приготовил два гала-концерта: 29 августа — «Царскую оперу Дворца Ольденбургских», а 30 августа — «Царский балет». В ту же субботу пройдет необычное мероприятие — лекция-показ моды «От фрака до косоворотки». Участники погрузятся в историю мужского костюма и увидят все своими глазами: от строгих европейских фраков XIX века до традиционной русской одежды. Также 29 августа Рамонская театральная студия «ДОМ» в рамках фестиваля приглашает зрителей на смелое сценическое прочтение творчества классика. Студия покажет спектакль «Чехов. Обыкновенная история», где режиссеры объединили семь рассказов Антона Павловича Чехова в единое повествование о простых людях.

Концерты и шоу Старт проекта «Лето в Кольцовском сквере». Выступление музыкально-литературного лектория

Фото: Страница филармонии во Вконтакте Филармония приготовила для города «Лето в Кольцовском сквере». В пятницу можно будет услышать мужской хор «Артодокс», субботу — Ансамбль народной песни и танца «Воронежские девчата», а воскресенье — Большой джазовый оркестр Воронежской филармонии. 28 августа в Зеленом театре состоится благотворительный патриотический концерт «Письма на фронт». Здесь зрителей ждут и бессмертные стихи о Родине, и знакомые мелодии военного времени. Оркестр Cagmo в эту пятницу, 28 августа, представит концертную программу по мотивам одной из знаменитых игр и серии книг «Симфония Ведьмак при свечах» в Городском Дворце культуры. Мелодии будут звучать в исполнении струнного оркестра в уникальных аранжировках. Нежные звуки флейты и выразительное вокальное исполнение погрузят зрителей в атмосферу загадочного Континента, позволяя им глубже ощутить захватывающий сюжет и атмосферу игрового мира. В парке «Дельфин» в эту пятницу выступит группа Василия Писаревского и кавер-коллектив «Без мрака». А в воскресенье, 30 августа, в амфитеатре парка весь день будут радовать горожан и гостей столицы Черноземья различные музыкальные и танцевальные номера, а также театральные постановки. В программе Воронежского стендап клуба на эти выходные: Большой стендап — 28 и 29 августа, Большой открытый микрофон и Жесткий стендап — 29 августа, Импров микс — 30 августа.

Спектакли Никитинский театр. Сцена «Прогресс». Спектакль «Академия смеха»

Фото: Страница во Вконтакте Для завершения лета театры Воронежа предлагают зрителям большой выбор: от классики до экспериментальных постановок. Так, 28 августа на сцене «Прогресса» Никитинский театр покажет «Академию смеха», 30 августа там же — новеллу о поисках счастья «Глитч» с Камилем Тукаевым в главной роли. 30 августа «Новый театр» приглашает на «Вафельное сердце» — трогательную историю о дружбе и первой любви. А театр «Кот» готовит сразу несколько необычных спектаклей. 28 августа можно будет посмотреть абсурдную комедию «Двое голых мужчин» с возрастным рейтингом 18+. А уже 29 августа — космическую премьеру в жанре бэби-театра «Звездный кораблик». Спектакль подготовлен для самых маленьких зрителей от 2 до 8 лет и рассказывает про звездный корабль, который отправляется далеко-далеко по Галактике-Галактике. 30 августа «Кот» покажет абсурдную психологическую постановку по французской пьесе С. Тьери «Деньги как из ведра», а после черную комедию по Мартину Макдонаху «Однорукий из Спокана». Театр «Кот». Спектакль «Однорукий из Спокана»

Фото: Страница театра во Вконтакте 29 августа авторский театр «Саквояж» предлагает детям и их родителям неизменную классику «Дюймовочка» и историю про дедушку и его котенка «Петсон и Финдус: чужак в огороде». В воскресенье — постановка по полюбившейся всей стране сказке «Буратино». 28 августа на сцене центра креативных индустрий «Матрешка» от «ВАУ театра» состоится показ музыкального спектакля «Я — все!». ВАУ-хор расскажет зрителям истории бытовых предметов, которые периодически задаются экзистенциальным вопросам.

Выставки Выставка «Юрий Левитан. Биография в контексте времени» во Владимиро-Суздальском музее

Фото: vladmuseum.ru С 28 августа в рамках мероприятий, посвященных Году единства народов России можно будет посетить выставку «Единство. Судьба. Россия» в Воронежском областном художественном музее им. И.Н. Крамского. В экспозицию вошли около 40 работ, охватывающих период с начала XX века и до наших дней. Музей обещает, что пространство выставки станет местом диалога культур и сохранения культурной идентичности. Там же до 30 августа для посещения доступны такие экспозиции, как «Создатели миров», «Археологические древности юга России» и «Рисунки Л.Г. Соловьева к стихотворениям Н.А. Некрасова». В Воронежском областном краеведческом музее можно посетить историческую выставку «Русская кавалерия в эпоху Отечественной войны 1812 года», экспонаты которой предоставлены из фондов Государственного Бородинского военно-исторического музея-заповедника. Также в эти дни здесь удастся посмотреть экспозицию «Юрий Левитан. Биография в контексте времени», приехавшую в столицу Черноземья из Владимиро-Суздаля. До воскресенья Воронежский областной литературный музей им. И.С. Никитина проводит выставку, посвященную 120-летию со дня рождения воронежского летописца В.А. Кораблинова, «Судьбы моей главная Пристань». Также у горожан и гостей Черноземья 29 августа будет последняя возможность посетить экспозицию уникальной графики Андрея Кокарева «Когда я искал свой город» в галерее Марьяж.

Кинопоказы и лекции В субботу, 29 августа, Зеленый театр приглашает всех желающих на Ночь кино. Тут пройдет показ трех фильмов: «Буратино», «Ангелы Ладоги» и «Малыш». А вход свободный. В субботу киноклуб Cinemateka начнет прощаться с летом вместе с самым трогательным фильмом советской оттепели «Сто дней после детства». Картина расскажет о том, как за короткое лето в пионерском лагере подростки переживают важные моменты взросления и впервые сталкиваются с миром настоящих чувств. А в воскресенье зрителей приглашают на турбазу Кривоборье, где покажут «Под солнцем Тосканы» — фильм Одри Уэллс, который повествует о писательнице Фрэнсис Мэйс. Это комедия и в то же время драма, где главная героиня переживает развод и душевный кризис, но по уговорам подруги едет в Италию, где красота Тосканы помогает ей обрести желание начать новую жизнь. Кадр из фильма «Сто дней после лета»

Фото: kino-teatr.ru 29 августа многие смогут поностальгироать, ведь в сети кинотеатров «Синема парк» Галереи Чижова пройдет показ культового «Терминатор 2: Судный день» в честь 35-летнего юбилея научно-фантастического боевика Джеймса Кэмерона. 28 августа в ИЦАЭ покажут новый документальный фильм Ольги Упоровой «Принцип матрешки: эволюция безопасности». Кинокартина готова открыть зрителю историю развития атомной энергетики, при этом акцентируя внимание на разработке системы защиты, аналогичной структуре матрешки. Кадр фильма «Фантомас» (Франция, Италия, 1964)

Фото: kinopoisk.ru Вечером 28 августа в студии на Пятницкого, 52 состоится лекция «Французский детектив как зеркало нации». Проведет ее преподавательница французского и английского языков, автор канала «Трем за языки» Ирэн Турбина. А в воскресенье, 30 августа, туда же зрителей приглашают на лекцию Сергея Науменко про именитую рок-группу The Cure.

Мастер-классы 29 августа в ЦКИ «Матрешка» в рамках хобби-марафона художница-каллиграф Мария Тягунова проведет мастер-класс по созданию собственных штампов. Посетители познакомятся с техникой печатной графики — эстампом, а также получат на память свою уникальную печать и открытку, созданную с ее помощью. 29 августа в музее Крамского пройдет мастер-класс по созданию шарнирных кукол под названием «Герой кукольного театра. Дочь губернатора». На этом мероприятии участники смогут изготовить куклу, вдохновленную персонажем из спектакля «Мертвые души». Образ куклы базируется на эскизах и работах воронежской художницы-сценографа Елены Луценко. Музей театральной куклы. В кадре куклы из спектакля «Мертвые души» 1994 года Воронежского государственного театра кукол им. Вольховского. Художница-сценограф Елена Луценко

Фото: tomi-aleks.tourister.ru А в рамках выставки «Создатели миров» 28 и 30 августа музей Крамского проведет мастер-класс «Зенарт. Кукольный город». Зенарт — это техника рисования, которая объединяет свободу творчества с медитативным эффектом. Участники разработают собственную графическую иллюстрацию сказочного города. Эскиз для работ также взят из декораций спектакля Воронежского государственного театра кукол, но на этот раз из «Золоченых лбов». Разработала его художница Александра Ечеина. 30 августа там же пройдет приглашает на мастер-класс «Китайская техника. Мейхуа — цветущая слива». Участников мероприятия, организованного талантливой художницей Евгенией Ножкиной, ждет увлекательное погружение в мир китайской живописи. Однако в этот же день пройдет мастер-класс «Зарисовки в экспозиции. И. К. Айвазовский «Морской вид».

Экскурсии На последних летних выходных Музей имени Крамского приглашает на интерактивную экскурсию «Путешествие в мир театра», которая пройдет с 28 по 30 августа. В рамках мероприятия участники смогут погрузиться в увлекательное путешествие, узнать много нового и принять участие в создании театральных этюдов и сценок. Гости научатся основам сценической речи и познакомятся с историческими загадками. Посетители узнают, когда в Воронеже открылся первый театр, какие постановки были популярны сто лет назад и как выглядели театральные афиши того времени. Все это будет представлено в игровой форме. Экскурсия на теплоходе «Надежда»

Фото: теплоход-воронеж.рф А 30 августа Воронежский областной краеведческий музей приглашает горожан на последнюю летнюю прогулку на теплоходе «Воронеж на волнах истории». Такой вариант подойдет для тех, кто хочет в августе напоследок насладиться теплым свежим воздухом и заодно узнать об истории великого города Воронеж.

Спорт В субботу этого уикенда на стадионе «Воронеж-ринг» можно будет вновь услышать рев моторов и получить адреналин. Здесь будет проведен второй этап Чемпионата Воронежской области по автомобильному спорту. Прохождение полосы препятствий на фестивале «Голос питомцев» в Воронеже

Фото: страница Кинологического спорта в Воронеже во Вконтакте 30 августа в КСК «Эквитерра» пройдет ежегодный чемпионат Воронежской области по кинологическому спорту. В программе будут представлены аджилити — спорт, где собака и кинолог проходят на скорость полосу препятствий, а также фристайл — номер с животным под музыку.

Надежда Астахова