Премьера «Алеко», балет «Пахита», маркеты в «Матрешке» и весенние выставки

Март для россиян начнется с длинных выходных – на этой неделе будем отдыхать с 7 по 9 марта. Предстоящий уикенд будет наполнен весенними тематическими выставками, праздничными концертами и постановками, а еще маркетами, кинопоказами и мастер-классами. Рассказываем в традиционной афише «Ъ-Черноземье» о том, как интересно провести праздничные выходные в Воронеже.



Балеты и концерты Оркестр. Воронежская государственная филармония

Фото: Воронежская государственная филармония Мировая премьера Фантазии «Алеко» на тему Сергея Рахманинова состоится в Воронежской филармонии 6 и 7 марта. В программе также прозвучат: аранжировки сочинений Петра Чайковского, Эдварда Грига, фантазии на темы из фильмов «Алладин», «Великий Гэтсби» и другие джазовые композиции. Солист и автор джазовых обработок – Александр Маслов. Дирижер – Игорь Вербицкий. О рождении национальных школ можно будет узнать 8 марта в Воронежской филармонии. Слушатели погрузятся в мир вокальной и инструментальной лирики композиторов романтической эпохи. Лектор и дирижер – Игорь Вербицкий. Балет Юрия Смекалова «Пахита» в Воронежском театре оперы и балета

Фото: theatre-vrn.ru В театре оперы и балеты 6, 7 и 8 марта представят балет Юрия Смекалова «Пахита». Концерт артистов хора театра «Письмо любви» состоится на сцене театра 7 марта. Для слушателей прозвучат «Незнакомка» Юрия Фалика, «Ты моя мелодия» Александры Пахмутовой, «Вечная любовь» Шарля Азнавура, «Колыбельная Клары» Джорджа Гершвина, неаполитанская песня ’O sole mio и джазовые композиции Боба Чилкотта. В Воронежском концертном зале 7 марта покажут «Нотр-Дам де Пари» в постановке Театра на Мельникова. Зрителям обещают новый взгляд на французский мюзикл «Собор Парижской Богоматери» по одноименному роману Виктора Гюго. 8 марта в ВКЗ состоится праздничный концерт Эстрадного хора Fermata «Позывные весны». В программе прозвучат песни Леонида Агутина, Алексея Чумакова, Валерия Сюткина, Юрия Антонова, Татьяны Булановой и многих других. В центре креативных индустрий «Матрешка» 7 марта выступит воронежский музыкальный коллектив Nute. Он исполнит авторские произведения в стилях соул, R&B и современный джаз.

Выставки В художественном музее имени Крамского 5 марта откроется экспозиция «И красота, и вдохновенье…». В малом выставочном зале покажут 35 живописных и графических женских образов из фондов музея, созданных русскими и зарубежными авторами в XVIII – начале ХХ века. Афиша выставки «Шепот весны» (фрагмент)

Фото: Культурно-туристический портал Воронежской области Здесь же можно будет увидеть выставку графики «Шепот весны». Все работы объединит тема цветов. Рисунки выполнены в разных техниках: акварель, гуашь, пастель, темпера и печатная графика. Еще в главном художественном музее города будут доступны к просмотру работы воронежского художника Василия Шевченко. Экспозиция «Мой любимый цвет — крик» посвящена столетию художника и включает свыше 100 полотен из собрания парка «Нелжа.ру» и фондов музея имени Крамского. Выставочный зал на улице Кирова

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Экспозиция «Навстречу весне» открылась в выставочном зале «Музея-диорамы» на Кирова, 8. Посетители увидят ценные экспонаты из частной коллекции Владимира Мальцева, создателя выставочного центра «Галерея советской эпохи». С 5 по 9 марта в студии на Пятницкого, 52, будет открыта выставка Дарьи Дубровской «Молчаливый пейзаж».

Спектакли В Никитинском театре 6 марта покажут спектакль «Централ Вест Парк» по пьесе Вуди Аллена. 7 марта состоится встреча с режиссером Борисом Павловичем в фойе театра. Он расскажет о спектакле по книге Аллы Горбуновой «Ваша жестянка сломалась». Ближайшую постановку можно будет увидеть на сцене театра 14 марта. Вечером 7 марта зрители смогут увидеть спектакль «Принц Гомбургский» по мотивам пьесы Генриха фон Клейста. Постановку «Осенняя соната» по мотивам киносценария Ингмара Бергмана и в адаптации Андрея Гончарова артисты сыграют 8 марта. Танцевально-пластический спектакль «Однажды навсегда» в ЦКИ «Прогресс»

Фото: Андрей Парфенов / artprogressvrn.ru В центре культуры и искусства «Прогресс» 6 марта актриса Наталья Шевченко представит моноспектакль по пьесе Жана-Люка Лагарса. 7 марта зрителей ожидает спектакль «Глитч» Михаила Бычкова по пьесе Раисы Ждан. 8 марта состоится танцевально-пластический спектакль Николая Гаврилина и Марии Беленевой «Однажды навсегда». Постановку по мотивам книги Глоцера «Марина Дурново. Мой муж Даниил Хармс» и дневникам Даниила Хармса покажут в «Прогрессе» 9 марта. В Камерном театре 6 марта гоголевский сюжет разыграют в жанре вестерна – зрители увидят спектакль «Игроки» режиссера Михаила Бычкова. 7 марта на сцене в кафе представят спектакль о любви, ревности, изменах, влюбленности и хитрости – «Женщины, которые осмеливаются» Ги де Мопассана. На большой сцене состоится спектакль «Между двумя» танцевальной труппы в постановке бразильского хореографа Энрике Родовалью. Спектакль «Шутники» по пьесе Александра Островского актеры сыграют 8 марта. Легендарную пьесу великого американского драматурга Теннесси Уильямса «Трамвай желание» можно будет увидеть 9 марта. Спектакль «Мандельштам. Воронежские тетради» по стихотворениям поэта и документальным материалам покажут 6 марта в театре кукол «Шут». Создатели постановки предлагают посмотреть на творчество и жизнь Осипа Мандельштама сквозь призму цикла стихов «Воронежские тетради», написанного в период ссылки поэта в столицу Черноземья. Трагикомедия в двух действиях «Визит дамы» в театре драмы имени Кольцова

Фото: voronezhdrama.ru В театре драмы имени Кольцова 6 марта разыграется трагикомедия в двух действиях «Визит дамы». Почти криминальную комедию по пьесе известного французского драматурга Эрика Ассу «Наши жены» в театре представят 7 марта. Лирическую комедию по пьесе Александра Цыпкина «Не скажу» можно будет увидеть 8 марта. Спектакль «Серафима» по пьесе современного автора Юрия Суходольского «Все об этом ангеле» артисты сыграют 9 марта.

Кино и лекции В киноклубе и лектории на Пятницкого, 52, Анна Палий прочитает 6 марта лекцию «Образ Новой женщины в советском искусстве 1920-х». Лекцию кинокритика Даниила Попова «Женщины за кадром советского кинематографа» можно будет послушать 9 марта. Афиша черной комедии «Женщины на грани нервного срыва»

Фото: vk.com / da_vrn В Доме архитектора 7 марта покажут черную комедию «Женщины на грани нервного срыва» вместе с киноклубом Kinosekta. Перед фильмом гости поговорят о его режиссере: о том, как Педро Альмодовар создавал свои образы и почему его музы стали символами внутренней свободы. 7 марта в киноклубе и лектории на Пятницкого, 52, состоится медленное чтение нашумевшей картины Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные» (2023). Посмотреть и обсудить документальный анимационный фильм «Фрида» (2024) о жизни мексиканской художницы Фриды Кало гости смогут 8 марта. Культовую картину Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет» (1974) можно будет увидеть 9 марта. В креативном кластере «Станция» 8 марта покажут фильм «Женщины Алтая» режиссера Ирины Муромцевой. Четыре героини фильма олицетворяют всю мудрость этого необыкновенного места, хранят его традиции и являются проводниками его силы. Они покажут это место таким, каким знают его сами. Афиша проекта «Амазонки киноавангарда»

Фото: vk.com/hlamgallery, vk.com / hlamgallery В галерее ХЛАМ 6 марта посетители смогут увидеть подборку короткометражек ярчайших представительниц авангардного кино начиная от 40-х годов и до современности: Майя Дерен, Мари Менкен, Маргарет Тейт, Ширли Кларк, Эми Гринфилд, Линн Сакс и Дебора Стретмен. В кофейне «КиноКафе» 6 марта покажут легкую романтическую комедию «Любовь не по размеру».

Маркеты и мастер-классы В честь Международного женского дня в «Матрешке» 7 марта проведут праздничный маркет. На ярмарке представят оригинальные изделия ручной работы от местных мастеров. 8 марта в Центре креативных индустрий пройдет винил-маркет и состоится художественный мастер-класс «Цветы, цветы, цветы!». Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В музее имени Крамского 8 марта ожидается мастер-класс «Праздничная открытка. Скетчинг». Также в музее 8 и 9 марта проведут мастер-класс «Цветы весны» и музейное интерактивное занятие «Женские образы в искусстве». В Дом архитектора 8 марта приглашают на праздничный мастер-класс по созданию ароматического диффузора. В креативном кластере «Станция» тоже проведут два мастер-класса. 7 марта участники создадут интерьерную картину под руководством художницы Катерины Чернышевой, а 8 марта пройдет танцевальное занятие «Джаззо».

