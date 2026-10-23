Молодежный театр и музей в Нововоронеже получат финансирование «Росатома» и Фонда «АТР АЭС»

«Этот грант стал для нас долгожданным стартом большого пути. Мы будем рады видеть рядом меценатов, которые разделяют наши ценности и готовы вкладываться в культуру. Спасибо «Росатому» и Фонду «АТР АЭС» за веру в проект — эта поддержка позволяет нам развиваться, создавать комфортные условия для творчества и сохранять культурное наследие и традиции. Наш проект — это пример того, как поддержка атомной отрасли превращается в реальные дела для города», — отметила директор Дома детского творчества Галина Пегусова.