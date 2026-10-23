Молодежный театр и музей в Нововоронеже получат финансирование «Росатома» и Фонда «АТР АЭС»
Дом детского творчества (ДДТ) Нововоронежа приступил к реализации проекта «Культурный код: перезагрузка», который стал победителем конкурса социально значимых проектов Фонда «АТР АЭС» «Люди и города. СоДействие».
Полученный грант направили на развитие народного молодежного театра «Фэриартос» и историко-этнографического музея. На эти средства приобрели профессиональное световое оборудование, театральные кресла, а также модель традиционной русской печи и полати — деревянный настил под потолком рядом с печью, являющийся традиционным элементом русской избы.
При поддержке госкорпорации «Росатом» и Фонда «АТР АЭС» театральное направление в Доме детского творчества развивают уже несколько лет. Благодаря предыдущим грантам здесь оборудовали камерный театр, приобрели профессиональное световое и звуковое оборудование, а также конструкции для крепления декораций.
Сегодня в «Фэриартосе» работают три актерские труппы: взрослая, в которую входят сотрудники Нововоронежской АЭС и организаций атомной отрасли, молодежная — из старшеклассников и студентов, а также детская. Для репетиций и постановок коллективу необходимы дополнительные помещения, в том числе гримерные и костюмерные. Новое оборудование поможет улучшить условия для работы театра, поскольку появится еще один театральный зал.
Молодёжный театр при ДДТ — это пространство для личностного роста, социализации и культурного развития подростков и молодёжи. Особое внимание уделяют детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году театр «Фэриартос» празднует 15-летие.
Еще одно направление проекта — развитие историко-этнографического музея Дома детского творчества. Сейчас он занимает помещение площадью 15 квадратных метров. Из-за нехватки места значительная часть коллекции хранится вне экспозиции, а возможности проводить экскурсии ограничены. Оформление двух залов позволит расширить музейное пространство и сделать его более доступным для посетителей.
«Этот грант стал для нас долгожданным стартом большого пути. Мы будем рады видеть рядом меценатов, которые разделяют наши ценности и готовы вкладываться в культуру. Спасибо «Росатому» и Фонду «АТР АЭС» за веру в проект — эта поддержка позволяет нам развиваться, создавать комфортные условия для творчества и сохранять культурное наследие и традиции. Наш проект — это пример того, как поддержка атомной отрасли превращается в реальные дела для города», — отметила директор Дома детского творчества Галина Пегусова.
Поддержка инициатив в сфере культуры и дополнительного образования детей является частью системной работы госкорпорации «Росатом» по укреплению социокультурного потенциала территорий, где расположены предприятия отрасли.