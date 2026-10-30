Бывший музей истории ГУЛАГа закрылся на санитарный день 30 октября

Верховный Совет РСФСР в 1991 году установил 30 октября Днем памяти политических репрессий. Музей истории ГУЛАГа в этот день открывал специальные выставки, а посетители приносили цветы в сад музея, чтобы почтить память узников ГУЛАГа и других репрессированных по политическим мотивам. Музей прекратил работу в феврале 2024 года. Официальная причина — нарушения пожарной безопасности.