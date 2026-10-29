Выставка памяти Владимира Добромирова, «Женский форум» и праздник моды и театра
Куда сходить, что послушать и посмотреть в Воронеже с 30 октября по 1 ноября
Начинается последний месяц осени. Воронежские площадки наперебой предлагают яркие мероприятия, все из которых посетить вряд ли получится даже у самого искушенного зрителя. Сориентироваться в многообразии культурной программы уикенда, как всегда, поможет традиционная подборка «Ъ-Черноземье».
Концерты
30 октября в юношеской библиотеке имени Кубанева состоится праздничный концерт ко Дню народного единства, в котором примут участие ансамбли «Серебряные струны» и «Вдохновение». В программе — песни Матвея Блантера, Яна Френкеля, Юрия Антонова, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Александра Розенбаума и других известных авторов, а также популярные песни из советских и российских кинофильмов.
В Воронежской филармонии 30 и 31 октября пройдут концерты с участием солиста Санкт-Петербургского Дома музыки, лауреата международных конкурсов Василия Степанова (виолончель), Воронежского академического симфонического оркестра и хора кафедры хорового дирижирования ВГИИ. Дирижер — заслуженный деятель искусств Воронежской области Игорь Вербицкий. В исполнении артистов прозвучит музыка Мясковского — концерт для виолончели с оркестром до минор и симфония № 6 ми-бемоль минор. Концерты пройдут в рамках проекта «Музыкальная сборная России».
Кроме того, 1 ноября в филармонии маэстро Игорь Вербицкий проведет слушателей по лабиринтам русской музыки, демонстрируя различия и сходства петербургской и московской музыкальных школ. В программе прозвучат произведения Рахманинова, Лядова, Глазунова и Скрябина.
В ресторан «Форт» 1 ноября приедет шансон-группа «Бумер». Для слушателей исполнят хиты «Не плачь», «Москва — Магадан», «Не люби ее», «Караван» и многие другие композиции.
В 2026 году представители отечественной панк-рок сцены — группа «ЙОРШ» — отмечают 20-летие масштабным туром. 1 ноября в «Клубе 12» прозвучат хиты, осевшие в плейлистах меломанов, редкие треки и песни из нового альбома. Воронежцев зовут «заряжаться безудержной энергией и громко праздновать юбилей» в атмосфере слэма и панк-рока.
Jazz Party Воронеж 1 ноября приглашает на Divas — музыкальное посвящение женщинам, которые стали легендами мировой сцены. Мария Каллас, Марлен Дитрих, Любовь Орлова, Эдит Пиаф, Лайза Миннелли, Кармен Миранда, Мэрилин Монро, Тина Тернер. Восемь имен, судеб и характеров. Каждая из них оставила след в истории музыки и кино. В центре программы — Ольга Ступина, артистка с яркой сценической индивидуальностью, вокальной выразительностью и способностью существовать в разных музыкальных мирах.
Мировые рок-хиты на виолончелях исполнит ансамбль Luminous cellos 1 ноября в креативном пространстве Eventuki. Прозвучит музыка Metallica, AC/DC, Radiohead, The Cranberries и других культовых рок-групп.
31 октября в Никитинской библиотеке пройдет концерт клуба «Камерные собрания» Воронежского Дома актера под названием «Осенняя элегия». В программу включены произведения для сопрано, тенора, фортепиано, флейты и двух скрипок. Артисты Театра оперы и балета Виктор Руснак, Елизавета Чубарова и Аминат Алибекова подготовили вокальную программу из популярных арий и романсов русских и зарубежных авторов.
Спектакли и шоу
Музей истории Воронежского края 31 октября приглашает на праздник моды и театра. В программе — показ мод от ассоциации воронежских дизайнеров. Каждый выход на подиум — это маленькая история о том, как вещь меняет человека. Также запланирован мастер-класс «Салонные танцы» от клуба Alex&fox. Помимо этого, гостей ожидает «Театр сказочного костюма» — интерактивный спектакль, в котором сказочные герои рассказывают истории своих нарядов, а за теневой ширмой оживают их силуэты, и многое другое.
«Женский форум» выступит с концертом в МТС Live Холл 30 октября. Это шоу, в котором четыре девушки дают советы по любым жизненным вопросам, хотя их об этом никто не просил. Варвара Щербакова, Ольга Парфенюк, Наталья Борисова и Саша Муратова разберут запросы пользователей с реального женского форума и прокомментируют их, подкрепляя это историями из своей жизни.
Литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» 1 ноября представит в Воронежском концертном зале специальную сольную программу «Старый добрый Цыпкин». В исполнении писателя Александра Цыпкина и актера Максима Лагашкина со сцены прозвучат лучшие рассказы автора. Организаторы уверяют, что эти истории «не только развеселят, но и дадут повод задуматься о жизни» в атмосфере тепла и света, в которой захочется задержаться подольше.
1 ноября в Никитинской библиотеке пройдет творческий вечер лауреата международных фестивалей авторской песни Ольги Лукашевой «Вселенная осень». На вечере, посвященном осени, будут звучать стихи в исполнении автора и ее друзей Владимира Филюшкина и Евгения Назарьева. Музыкальную часть представят исполнители авторской песни: Елена Дунаева, Сергей Журавлев, Сергей Олейник, Евгений Борозднецов, Сергей Филимонов, Андрей Апаркин и другие музыканты.
Выставки
30 октября в Воронеже откроется выставка, посвященная 80-летию Владимира Добромирова (1946–2019). Экспозиция расскажет о жизни и профессиональном пути известного искусствоведа, музейного деятеля и экс-директора Художественного музея имени Крамского. Главный акцент проекта — ключевые направления музейной работы Владимира Добромирова, определившие развитие собрания и выставочной деятельности музея. Посетители музея имени Крамского увидят материалы, связанные с изучением коллекции фарфора, исследованием неофициального искусства, организацией крупных выставочных и издательских проектов, а также многолетней работой с воронежскими художниками. В экспозиции представлены архивные документы, фотографии, каталоги, публикации и произведения из музейного собрания.
Выставка «Ландшафт мысли» с этой недели доступна в центре креативных индустрий «Матрешка». С конца XIX века искусство все чаще обращается к внутреннему миру человека. Художники перестают копировать реальность и ищут форму для мыслей, снов и переживаний. Авторы художественноремесленных мастерских «Окоем» продолжают этот поиск способов выразить внутренний мир. Ландшафт здесь — это территория сознания: он складывается из памяти, воображения, телесного опыта и повседневных впечатлений. На выставке представлены живописные и графические работы художников с ментальными особенностями, а также их коллективная текстильная инсталляция.
В здании Мещанской управы литературного музея имени Никитина можно посетить выставку, посвященную осмыслению веры в творчестве воронежских писателей и поэтов. Экспозиция разделена на тематические блоки. Первый раздел рассказывает о христианских образах в поэзии Ивана Никитина, его учебе в Духовной семинарии. Второй — посвящен духовным исканиям Ивана Бунина. Третий раздел знакомит с христианскими идеалами в творчестве Андрея Платонова, заложенными еще в детстве. А четвертый повествует о драматичном жизненном пути поэта Анатолия Жигулина, который в 19-летнем возрасте был арестован и приговорен к десяти годам лагерей. Особое место в пространстве выставки отведено памятникам книжной культуры: библии XIX века и рукописным книгам XVIII столетия.
В музее ВДВ продолжает работу выставка «На ближних подступах к Москве», посвященная 85-летию битвы за столицу. Исторические события оживают через личные судьбы участников — каждый экспонат рассказывает уникальную историю. Важная часть экспозиции — интерактив. С помощью мультимедийного киоска с доступом к системе «Река времени» можно самостоятельно найти сведения о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны.
Гаражная ярмарка издательства «МИФ» пройдет в «Матрешке» с 30 октября по 1 ноября. Гостей ждут новые поступления в популярные серии «Вечные истории» и «Мифы от и до», издания по культуре, психологии и бизнесу, комиксы, литература для детей всех возрастов и изысканные подарочные книги.
В Доме архитектора можно ознакомиться с выставкой «Ходим мы по Краю… Родному» творческого объединения «АзАрт». В экспозиции представлены пленэрные этюды и завершенные работы — пейзажи и натюрморты, созданные художницами в разных уголках Воронежской области и за ее пределами. Выставка рассказывает о работе с натуры, наблюдении за меняющимся светом и диалоге художника с природой.
Мастер-классы и экскурсии
Воронежская детская библиотека в этот уикенд приглашает ребят и их родителей на множество увлекательных мероприятий. В частности, в планах — мастер-классы, поэтические головоломки, научно-игровые занятия, квесты и литературные викторины. Новые интересные события доступны каждый день. Полная программа осенних каникул представлена на ресурсах библиотеки.
Экспресс-экскурсия «Тайны египетского зала» пройдет в музее имени Крамского 30 октября. Коллекция произведений древнеегипетского искусства из собрания музея — старейшая в России, насчитывает более 200 лет. Как коллекция оказалась в Воронеже и стала частью музейного собрания? Когда был создан и кому принадлежал деревянный антропоморфный саркофаг? Какой экспонат коллекции имеет возраст старше 4000 лет? Ответы на эти и многие другие вопросы участники получат во время экскурсии.
Экскурсию «Волшебный мир театра» проведет 31 октября Театр оперы и балета для юных зрителей в возрасте от 4 до 12 лет в сопровождении взрослых. Уточняется, что сопровождающие приобретают дополнительный взрослый билет.
«Наша история» 31 октября приглашает на экскурсионную прогулку «Новый старый парк» — путешествие в прошлое Воронежского центрального парка, также известного горожанам как парк «Динамо». Гостей ждут увлекательные факты из двухвековой истории парка, городские байки и тайны, а также старинные фотографии парковых видов и объектов.
Мастер-класс «Волшебство и тени» проведут 31 октября в Театре кукол «Шут» имени Вольховского. Артисты-кукловоды Анастасия Рожкова и Данил Дубошин покажут, с чего начинается театр теней, как управлять светом и цветом, какие материалы можно использовать для разных эффектов и создания интересной визуальной картинки и как повседневные бытовые предметы помогут нам превратить обычную историю в сказку. Помимо этого, 1 ноября театр приглашает на экскурсию «Театральное закулисье», где заслуженный художник России Александр Ечеин расскажет, чем живет труппа и проведем в потайные места: мастерские, где создаются куклы, хранилища, помещения для реквизита и гримерные комнаты артистов.
Также 31 октября состоится мастер-класс «Точка за точкой. Архитектура музея». Творческое занятие позволит познакомиться с историей дворца, в котором сейчас расположен Художественный музей имени Крамского. Здание является памятником архитектуры федерального значения и было построено в конце XVIII века в стиле барокко. Практическая часть занятия будет посвящена созданию художественного образа одного из уголков дворца.
Кино и спорт
1 ноября в киноклубе на Пятницкого, 52 в формате «медленного чтения» будут покадрово разбирать один из самых загадочных фильмов кинематографа — «Гражданин Кейн» (Citizen Kane, 1941, 16+) режиссера Орсона Уэллса. Кинокритик Роджер Эберт писал о киноленте: «На поверхности он такой же развлекательный, как и любой другой фильм, когда-либо снятый. Его глубина превосходит понимание».
А 30 октября в киноклуб приглашают на хэллоуинский спешл «Музыкоголиков» — просмотр немого фильма «Носферату» 1922 года, озвученного композициями готик-металлистов Type O Negative.
Воронежский ХК «Буран» 1 ноября проведет домашний матч против ижевской «Ижстали». Сейчас «ураганные» занимают девятую строчку в Высшей хоккейной лиге. Гости в свою очередь расположились в самом низу турнирной таблицы. В шести последних встречах у «Ижстали» — пять поражений. Игра пройдет в ледовом дворце спорта «Юбилейный», начало — в 17:00.
Активности на открытом воздухе
В парке «Танаис» 31 октября ждут всех любителей активно проводить утро на пробежке. Эта пробежка станет для парка уже 39-й. Также 1 ноября пройдут тренировка по мягкому фитнесу Пордебра (PortDeBras) и зарядка в стиле Киокусинкай. Посетителей предупреждают, что возможны изменения в расписании тренировок из-за погодных условий.
«В поиски избушки на курьих ножках» приглашает воронежцев ботанический сад ВГУ 31 октября и 1 ноября. В сумерках ботсад оборачивается древним лесом, где оживают сказки и пробуждается магия растений. Гостям откроют тайны летучих мышей, тропических пауков и необычных растений. Также возможна встреча с персонажами сказочного Залесья — мудрым Лешим и Бабой Ягой.
В воскресенье, 1 ноября, на площадке амфитеатра парка «Дельфин» пройдет последняя дискотека в этом сезоне. Организаторы призывают провести этот вечер так, чтобы вспоминать его всю зиму. Ожидаются — любимые хиты, теплая атмосфера, осенние напитки и море хорошего настроения.