Выставка памяти Владимира Добромирова, «Женский форум» и праздник моды и театра

В здании Мещанской управы литературного музея имени Никитина можно посетить выставку, посвященную осмыслению веры в творчестве воронежских писателей и поэтов. Экспозиция разделена на тематические блоки. Первый раздел рассказывает о христианских образах в поэзии Ивана Никитина, его учебе в Духовной семинарии. Второй — посвящен духовным исканиям Ивана Бунина. Третий раздел знакомит с христианскими идеалами в творчестве Андрея Платонова, заложенными еще в детстве. А четвертый повествует о драматичном жизненном пути поэта Анатолия Жигулина, который в 19-летнем возрасте был арестован и приговорен к десяти годам лагерей. Особое место в пространстве выставки отведено памятникам книжной культуры: библии XIX века и рукописным книгам XVIII столетия.