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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Черноземье

Выставка памяти Владимира Добромирова, «Женский форум» и праздник моды и театра

Куда сходить, что послушать и посмотреть в Воронеже с 30 октября по 1 ноября
Начинается последний месяц осени. Воронежские площадки наперебой предлагают яркие мероприятия, все из которых посетить вряд ли получится даже у самого искушенного зрителя. Сориентироваться в многообразии культурной программы уикенда, как всегда, поможет традиционная подборка «Ъ-Черноземье».

Концерты

30 октября в юношеской библиотеке имени Кубанева состоится праздничный концерт ко Дню народного единства, в котором примут участие ансамбли «Серебряные струны» и «Вдохновение». В программе — песни Матвея Блантера, Яна Френкеля, Юрия Антонова, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Александра Розенбаума и других известных авторов, а также популярные песни из советских и российских кинофильмов.
Здание Воронежской филармонии в вечернее время

Здание Воронежской филармонии в вечернее время

Егор Снетков / Коммерсантъ

В Воронежской филармонии 30 и 31 октября пройдут концерты с участием солиста Санкт-Петербургского Дома музыки, лауреата международных конкурсов Василия Степанова (виолончель), Воронежского академического симфонического оркестра и хора кафедры хорового дирижирования ВГИИ. Дирижер — заслуженный деятель искусств Воронежской области Игорь Вербицкий. В исполнении артистов прозвучит музыка Мясковского — концерт для виолончели с оркестром до минор и симфония № 6 ми-бемоль минор. Концерты пройдут в рамках проекта «Музыкальная сборная России».
Кроме того, 1 ноября в филармонии маэстро Игорь Вербицкий проведет слушателей по лабиринтам русской музыки, демонстрируя различия и сходства петербургской и московской музыкальных школ. В программе прозвучат произведения Рахманинова, Лядова, Глазунова и Скрябина.
В ресторан «Форт» 1 ноября приедет шансон-группа «Бумер». Для слушателей исполнят хиты «Не плачь», «Москва — Магадан», «Не люби ее», «Караван» и многие другие композиции.
Промо с официального сайта гпуппы «Йорш»

Промо с официального сайта гпуппы «Йорш»

yorshpunk.com

В 2026 году представители отечественной панк-рок сцены — группа «ЙОРШ» — отмечают 20-летие масштабным туром. 1 ноября в «Клубе 12» прозвучат хиты, осевшие в плейлистах меломанов, редкие треки и песни из нового альбома. Воронежцев зовут «заряжаться безудержной энергией и громко праздновать юбилей» в атмосфере слэма и панк-рока.
Jazz Party Воронеж 1 ноября приглашает на Divas — музыкальное посвящение женщинам, которые стали легендами мировой сцены. Мария Каллас, Марлен Дитрих, Любовь Орлова, Эдит Пиаф, Лайза Миннелли, Кармен Миранда, Мэрилин Монро, Тина Тернер. Восемь имен, судеб и характеров. Каждая из них оставила след в истории музыки и кино. В центре программы — Ольга Ступина, артистка с яркой сценической индивидуальностью, вокальной выразительностью и способностью существовать в разных музыкальных мирах.
Мировые рок-хиты на виолончелях исполнит ансамбль Luminous cellos 1 ноября в креативном пространстве Eventuki. Прозвучит музыка Metallica, AC/DC, Radiohead, The Cranberries и других культовых рок-групп.
Воронежская областная универсальная научная библиотека имени И.С. Никитина

Воронежская областная универсальная научная библиотека имени И.С. Никитина

Олег Харсеев / Коммерсантъ

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31 октября в Никитинской библиотеке пройдет концерт клуба «Камерные собрания» Воронежского Дома актера под названием «Осенняя элегия». В программу включены произведения для сопрано, тенора, фортепиано, флейты и двух скрипок. Артисты Театра оперы и балета Виктор Руснак, Елизавета Чубарова и Аминат Алибекова подготовили вокальную программу из популярных арий и романсов русских и зарубежных авторов.

Спектакли и шоу

Афиша «Воронежский бал» 31 октября в Музее истории Воронежского края

Афиша «Воронежский бал» 31 октября в Музее истории Воронежского края

museum-vrn.ru

Музей истории Воронежского края 31 октября приглашает на праздник моды и театра. В программе — показ мод от ассоциации воронежских дизайнеров. Каждый выход на подиум — это маленькая история о том, как вещь меняет человека. Также запланирован мастер-класс «Салонные танцы» от клуба Alex&fox. Помимо этого, гостей ожидает «Театр сказочного костюма» — интерактивный спектакль, в котором сказочные герои рассказывают истории своих нарядов, а за теневой ширмой оживают их силуэты, и многое другое.
«Женский форум» выступит с концертом в МТС Live Холл 30 октября. Это шоу, в котором четыре девушки дают советы по любым жизненным вопросам, хотя их об этом никто не просил. Варвара Щербакова, Ольга Парфенюк, Наталья Борисова и Саша Муратова разберут запросы пользователей с реального женского форума и прокомментируют их, подкрепляя это историями из своей жизни.
Афиша проекта «БеспринцЫпные чтения»

Афиша проекта «БеспринцЫпные чтения»

besprintsypno.ru

Литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» 1 ноября представит в Воронежском концертном зале специальную сольную программу «Старый добрый Цыпкин». В исполнении писателя Александра Цыпкина и актера Максима Лагашкина со сцены прозвучат лучшие рассказы автора. Организаторы уверяют, что эти истории «не только развеселят, но и дадут повод задуматься о жизни» в атмосфере тепла и света, в которой захочется задержаться подольше.
1 ноября в Никитинской библиотеке пройдет творческий вечер лауреата международных фестивалей авторской песни Ольги Лукашевой «Вселенная осень». На вечере, посвященном осени, будут звучать стихи в исполнении автора и ее друзей Владимира Филюшкина и Евгения Назарьева. Музыкальную часть представят исполнители авторской песни: Елена Дунаева, Сергей Журавлев, Сергей Олейник, Евгений Борозднецов, Сергей Филимонов, Андрей Апаркин и другие музыканты.

Выставки

Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского

Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского

Егор Снетков / Коммерсантъ

30 октября в Воронеже откроется выставка, посвященная 80-летию Владимира Добромирова (1946–2019). Экспозиция расскажет о жизни и профессиональном пути известного искусствоведа, музейного деятеля и экс-директора Художественного музея имени Крамского. Главный акцент проекта — ключевые направления музейной работы Владимира Добромирова, определившие развитие собрания и выставочной деятельности музея. Посетители музея имени Крамского увидят материалы, связанные с изучением коллекции фарфора, исследованием неофициального искусства, организацией крупных выставочных и издательских проектов, а также многолетней работой с воронежскими художниками. В экспозиции представлены архивные документы, фотографии, каталоги, публикации и произведения из музейного собрания.
Выставка «Ландшафт мысли» с этой недели доступна в центре креативных индустрий «Матрешка». С конца XIX века искусство все чаще обращается к внутреннему миру человека. Художники перестают копировать реальность и ищут форму для мыслей, снов и переживаний. Авторы художественноремесленных мастерских «Окоем» продолжают этот поиск способов выразить внутренний мир. Ландшафт здесь — это территория сознания: он складывается из памяти, воображения, телесного опыта и повседневных впечатлений. На выставке представлены живописные и графические работы художников с ментальными особенностями, а также их коллективная текстильная инсталляция.
Литературно-художественная выставка «В начале было Слово…»

Литературно-художественная выставка «В начале было Слово…»

voronezhliter.ru

В здании Мещанской управы литературного музея имени Никитина можно посетить выставку, посвященную осмыслению веры в творчестве воронежских писателей и поэтов. Экспозиция разделена на тематические блоки. Первый раздел рассказывает о христианских образах в поэзии Ивана Никитина, его учебе в Духовной семинарии. Второй — посвящен духовным исканиям Ивана Бунина. Третий раздел знакомит с христианскими идеалами в творчестве Андрея Платонова, заложенными еще в детстве. А четвертый повествует о драматичном жизненном пути поэта Анатолия Жигулина, который в 19-летнем возрасте был арестован и приговорен к десяти годам лагерей. Особое место в пространстве выставки отведено памятникам книжной культуры: библии XIX века и рукописным книгам XVIII столетия.
В музее ВДВ продолжает работу выставка «На ближних подступах к Москве», посвященная 85-летию битвы за столицу. Исторические события оживают через личные судьбы участников — каждый экспонат рассказывает уникальную историю. Важная часть экспозиции — интерактив. С помощью мультимедийного киоска с доступом к системе «Река времени» можно самостоятельно найти сведения о своих родственниках — участниках Великой Отечественной войны.
Гаражка издательства МИФ

Гаражка издательства МИФ

matreshkavrn.ru

Гаражная ярмарка издательства «МИФ» пройдет в «Матрешке» с 30 октября по 1 ноября. Гостей ждут новые поступления в популярные серии «Вечные истории» и «Мифы от и до», издания по культуре, психологии и бизнесу, комиксы, литература для детей всех возрастов и изысканные подарочные книги.
В Доме архитектора можно ознакомиться с выставкой «Ходим мы по Краю… Родному» творческого объединения «АзАрт». В экспозиции представлены пленэрные этюды и завершенные работы — пейзажи и натюрморты, созданные художницами в разных уголках Воронежской области и за ее пределами. Выставка рассказывает о работе с натуры, наблюдении за меняющимся светом и диалоге художника с природой.

Мастер-классы и экскурсии

Осенние канникулы в Воронежской областной детской библиотеке

Осенние канникулы в Воронежской областной детской библиотеке

odbvrn.ru

Воронежская детская библиотека в этот уикенд приглашает ребят и их родителей на множество увлекательных мероприятий. В частности, в планах — мастер-классы, поэтические головоломки, научно-игровые занятия, квесты и литературные викторины. Новые интересные события доступны каждый день. Полная программа осенних каникул представлена на ресурсах библиотеки.
Экспресс-экскурсия «Тайны египетского зала» пройдет в музее имени Крамского 30 октября. Коллекция произведений древнеегипетского искусства из собрания музея — старейшая в России, насчитывает более 200 лет. Как коллекция оказалась в Воронеже и стала частью музейного собрания? Когда был создан и кому принадлежал деревянный антропоморфный саркофаг? Какой экспонат коллекции имеет возраст старше 4000 лет? Ответы на эти и многие другие вопросы участники получат во время экскурсии.
Экскурсию «Волшебный мир театра» проведет 31 октября Театр оперы и балета для юных зрителей в возрасте от 4 до 12 лет в сопровождении взрослых. Уточняется, что сопровождающие приобретают дополнительный взрослый билет.
«Волшебный мир театра» в Театре оперы и балета

«Волшебный мир театра» в Театре оперы и балета

theatre-vrn.ru

«Наша история» 31 октября приглашает на экскурсионную прогулку «Новый старый парк» — путешествие в прошлое Воронежского центрального парка, также известного горожанам как парк «Динамо». Гостей ждут увлекательные факты из двухвековой истории парка, городские байки и тайны, а также старинные фотографии парковых видов и объектов.
Мастер-класс «Волшебство и тени» проведут 31 октября в Театре кукол «Шут» имени Вольховского. Артисты-кукловоды Анастасия Рожкова и Данил Дубошин покажут, с чего начинается театр теней, как управлять светом и цветом, какие материалы можно использовать для разных эффектов и создания интересной визуальной картинки и как повседневные бытовые предметы помогут нам превратить обычную историю в сказку. Помимо этого, 1 ноября театр приглашает на экскурсию «Театральное закулисье», где заслуженный художник России Александр Ечеин расскажет, чем живет труппа и проведем в потайные места: мастерские, где создаются куклы, хранилища, помещения для реквизита и гримерные комнаты артистов.
Также 31 октября состоится мастер-класс «Точка за точкой. Архитектура музея». Творческое занятие позволит познакомиться с историей дворца, в котором сейчас расположен Художественный музей имени Крамского. Здание является памятником архитектуры федерального значения и было построено в конце XVIII века в стиле барокко. Практическая часть занятия будет посвящена созданию художественного образа одного из уголков дворца.

Кино и спорт

Кадр из фильма «Гражданин Кейн» / Citizen Kane

Кадр из фильма «Гражданин Кейн» / Citizen Kane

kinopoisk.ru

1 ноября в киноклубе на Пятницкого, 52 в формате «медленного чтения» будут покадрово разбирать один из самых загадочных фильмов кинематографа — «Гражданин Кейн» (Citizen Kane, 1941, 16+) режиссера Орсона Уэллса. Кинокритик Роджер Эберт писал о киноленте: «На поверхности он такой же развлекательный, как и любой другой фильм, когда-либо снятый. Его глубина превосходит понимание».
А 30 октября в киноклуб приглашают на хэллоуинский спешл «Музыкоголиков» — просмотр немого фильма «Носферату» 1922 года, озвученного композициями готик-металлистов Type O Negative.
Воронежский ХК «Буран» 1 ноября проведет домашний матч против ижевской «Ижстали». Сейчас «ураганные» занимают девятую строчку в Высшей хоккейной лиге. Гости в свою очередь расположились в самом низу турнирной таблицы. В шести последних встречах у «Ижстали» — пять поражений. Игра пройдет в ледовом дворце спорта «Юбилейный», начало — в 17:00.

Активности на открытом воздухе

В парке «Танаис» 31 октября ждут всех любителей активно проводить утро на пробежке. Эта пробежка станет для парка уже 39-й. Также 1 ноября пройдут тренировка по мягкому фитнесу Пордебра (PortDeBras) и зарядка в стиле Киокусинкай. Посетителей предупреждают, что возможны изменения в расписании тренировок из-за погодных условий.
«В поисках избушки на курьих ножках»... по мотивам жутко познавательных экскурсий...

«В поисках избушки на курьих ножках»... по мотивам жутко познавательных экскурсий...

Страница «Ботсад» ВКонтакте

«В поиски избушки на курьих ножках» приглашает воронежцев ботанический сад ВГУ 31 октября и 1 ноября. В сумерках ботсад оборачивается древним лесом, где оживают сказки и пробуждается магия растений. Гостям откроют тайны летучих мышей, тропических пауков и необычных растений. Также возможна встреча с персонажами сказочного Залесья — мудрым Лешим и Бабой Ягой.
В воскресенье, 1 ноября, на площадке амфитеатра парка «Дельфин» пройдет последняя дискотека в этом сезоне. Организаторы призывают провести этот вечер так, чтобы вспоминать его всю зиму. Ожидаются — любимые хиты, теплая атмосфера, осенние напитки и море хорошего настроения.
Денис Данилов
Культурная жизнь Черноземья