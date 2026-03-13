«Весна в усадьбе Веневитиновых», спектакль «Ваша жестянка сломалась» и балет «Дон Кихот»

Короткая рабочая неделя подходит к концу, а это значит, что впереди нас ждут очередные выходные и много занимательных событий. Рассказываем в традиционной афише «Ъ-Черноземье» о том, как с пользой и интересом провести очередной весенний уикенд в Воронеже.

Эскиз к опере «Трубадур» на сцене Воронежского театра оперы и балета

Фото: theatre-vrn.ru

Балеты, оперы и концерты Одну из четырех самых популярных опер Джузеппе Верди «Трубадур» исполнят на сцене Воронежского театра оперы и балета 13 марта. Нынешнюю версию спектакля в 1999 году представил на воронежской сцене польский дирижер-постановщик Мечислав Новаковский. Он получил звание лауреата театрального конкурса Воронежского отделения Союза театральных деятелей РФ в номинации «Лучшая работа в области музыкального театра». 14 марта зрители увидят мюзикл Вальтера Колло «Мужчина моей мечты». Для маленьких зрителей 15 марта представят музыкальную сказку «Золотой цыпленок», а взрослому зрителю предложат посмотреть балет Людвига Минкуса «Дон Кихот». В постановке Воронежского театра оперы и балета будут представлены танцы, сочиненные специально для новой воронежской редакции «Дон Кихота». В частности, зрители увидят «Цыганскую сюиту». В центре культуры и искусства «Прогресс» 13 марта пройдет концерт-лекция квартета Hot Club of Voronezh «Джаз, мануш и Джанго». Между композициями музыканты расскажут о легендарном гитаристе, который повлиял на историю мировой культуры, объединив американский джаз и музыку европейских цыган. 14 марта состоится концерт самобытной группы из Воронежа «Remonte bumpers»

Фото: culture.govvrn.ru В центре креативных индустрий «Матрешка» 14 марта состоится концерт воронежского коллектива «Николай Недорезов и Ремонт бампера». Музыканты исполнят собственные песни с элементами акустического рока, фольклора и русского рока. Необычен и инструментальный состав группы, куда входят флейта, баян, гитара и бас.

Выставки Экспозицию «Весенний вернисаж» можно увидеть до 23 марта в зале «Музея-диорамы» на Кирова, 8. Выставка объединяет работы современных воронежских художниц. Афиша выставки «Василий Кандинский. Цветозвуки»

Фото: mkram.ru В художественном музее имени Крамского представлено сразу несколько экспозиций: «Василий Кандинский. Цветозвуки» из собрания галереи современного искусства Bashmakov Gallery и выставка живописи Василия Шевченко из фондов самого музея и частных коллекций. Во дворце Ольденбургских проходит выставка «Акварели и путевые зарисовки сестер монастыря святой Марии Магдалины», а в краеведческом музее — экспозиция «Старший брат МХАТа», посвященная 150-летию Союза театральных деятелей России.

Спектакли В Никитинском театре 14 и 15 марта покажут спектакль по книге Аллы Горбуновой «Ваша жестянка сломалась». Режиссер – Борис Павлович. В спектакле прозвучит живая музыка, которую создают в реальном времени артисты театра и композитор Ярослав Борисов. Читка Драмкружка 15 марта пройдет в необычном формате – поэтический автофикшн «Дверь» прочитает драматург и сценарист Алексей Житковский. Пьеса является некоей рефлексией автора вокруг снятой с петель подъездной двери. Она-то и выводит драматурга на искренний диалог с самим собой. Спектакль «Бидерман и поджигатели» в Камерном театре

Фото: Камерный театр В Камерном театре 14 марта состоится очередной показ прошлогодней премьеры – спектакля «Бидерман и поджигатели» в постановке Галины Зальцман. Это «назидательная пьеса без морали» швейцарского романиста и драматурга Макса Фриша, созданная в 1953 году. Спектакль для взрослых «Дама с собачкой» по мотивам рассказа Антона Чехова покажут в театре кукол «Шут» 13 марта. А уже в субботу, 14 марта, в фойе театра состоится необычный аудиоспектакль-променад «Время птиц». Постановка охватывает несколько локаций в здании театра и приурочена к его 100-летию. В театре юного зрителя 13 марта расскажут забавную историю «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина в постановке Владимира Золотаря. Спектакль затронет такие темы, как семейные ценности, верность, понимание и прощение. Театральный квартирник «Ближе»

Фото: voronezhdrama.ru Театральный квартирник «Ближе» состоится на малой сцене театра драмы имени Кольцова 15 марта. Ансамбль «Перебор» исполнит каверы на знакомые многим песни, а также его участники поделятся своими историями из жизни. А 14 и 15 марта зрителям представят «Анну в тропиках» по пьесе американского драматурга кубинского происхождения Нило Круза. Режиссер – Бари Салимов.

Кинопросмотры и лекции 13 марта в киноклубе на Пятницкого, 52, посмотрят и обсудят двукратного лауреата премии BAFTA-2026, жизнеутверждающее биографическое драмеди о синдроме Туретта «Я ругаюсь». 14 марта в студии состоится лекция Романа Дранникова «“Посмотрите, что я наворотил!”: эволюция Arctic Monkeys от дэнс-панка до пиано-рока». В субботу в киноклубе также запустят новый формат встреч — медленное чтение. Это совместное чтение и обсуждение сложных философских, искусствоведческих и научных текстов. Первую встречу посвятят разбору знаменитого эссе Вальтера Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Автор анализирует, как механическое воспроизведение влияет на восприятие и ценность искусства. Кадр из фильма «Метрополис»

15 марта в киноклубе покажут немое кино с тапером «Посредником между головой и руками должно быть сердце». В этот же день здесь можно будет посмотреть и обсудить первую в истории киноантиутопию – кинокартину Фрица Ланга «Метрополис». Кстати, действие в фильме разворачивается в «далеком будущем» — в 2026 году. В киноклубе покажут восстановленную версию 2001 года, созданную при поддержке Фонда Фридриха Вильгельма Мурнау. В научной библиотеке имени Никитина 14 марта пройдет встреча «Искусство радиотеатра» с драматургом, автором книги о радиодраматургии и руководителем спецкурса по радиотеатру Натальей Гааг.