«Весна в усадьбе Веневитиновых», спектакль «Ваша жестянка сломалась» и балет «Дон Кихот»
Куда сходить, что послушать и посмотреть в Воронеже с 13 по 15 марта
Короткая рабочая неделя подходит к концу, а это значит, что впереди нас ждут очередные выходные и много занимательных событий. Рассказываем в традиционной афише «Ъ-Черноземье» о том, как с пользой и интересом провести очередной весенний уикенд в Воронеже.
Балеты, оперы и концерты
Одну из четырех самых популярных опер Джузеппе Верди «Трубадур» исполнят на сцене Воронежского театра оперы и балета 13 марта. Нынешнюю версию спектакля в 1999 году представил на воронежской сцене польский дирижер-постановщик Мечислав Новаковский. Он получил звание лауреата театрального конкурса Воронежского отделения Союза театральных деятелей РФ в номинации «Лучшая работа в области музыкального театра». 14 марта зрители увидят мюзикл Вальтера Колло «Мужчина моей мечты». Для маленьких зрителей 15 марта представят музыкальную сказку «Золотой цыпленок», а взрослому зрителю предложат посмотреть балет Людвига Минкуса «Дон Кихот». В постановке Воронежского театра оперы и балета будут представлены танцы, сочиненные специально для новой воронежской редакции «Дон Кихота». В частности, зрители увидят «Цыганскую сюиту».
В центре культуры и искусства «Прогресс» 13 марта пройдет концерт-лекция квартета Hot Club of Voronezh «Джаз, мануш и Джанго». Между композициями музыканты расскажут о легендарном гитаристе, который повлиял на историю мировой культуры, объединив американский джаз и музыку европейских цыган.
В центре креативных индустрий «Матрешка» 14 марта состоится концерт воронежского коллектива «Николай Недорезов и Ремонт бампера». Музыканты исполнят собственные песни с элементами акустического рока, фольклора и русского рока. Необычен и инструментальный состав группы, куда входят флейта, баян, гитара и бас.
Выставки
Экспозицию «Весенний вернисаж» можно увидеть до 23 марта в зале «Музея-диорамы» на Кирова, 8. Выставка объединяет работы современных воронежских художниц.
В художественном музее имени Крамского представлено сразу несколько экспозиций: «Василий Кандинский. Цветозвуки» из собрания галереи современного искусства Bashmakov Gallery и выставка живописи Василия Шевченко из фондов самого музея и частных коллекций.
Во дворце Ольденбургских проходит выставка «Акварели и путевые зарисовки сестер монастыря святой Марии Магдалины», а в краеведческом музее — экспозиция «Старший брат МХАТа», посвященная 150-летию Союза театральных деятелей России.
Спектакли
В Никитинском театре 14 и 15 марта покажут спектакль по книге Аллы Горбуновой «Ваша жестянка сломалась». Режиссер – Борис Павлович. В спектакле прозвучит живая музыка, которую создают в реальном времени артисты театра и композитор Ярослав Борисов.
Читка Драмкружка 15 марта пройдет в необычном формате – поэтический автофикшн «Дверь» прочитает драматург и сценарист Алексей Житковский. Пьеса является некоей рефлексией автора вокруг снятой с петель подъездной двери. Она-то и выводит драматурга на искренний диалог с самим собой.
В Камерном театре 14 марта состоится очередной показ прошлогодней премьеры – спектакля «Бидерман и поджигатели» в постановке Галины Зальцман. Это «назидательная пьеса без морали» швейцарского романиста и драматурга Макса Фриша, созданная в 1953 году.
Спектакль для взрослых «Дама с собачкой» по мотивам рассказа Антона Чехова покажут в театре кукол «Шут» 13 марта. А уже в субботу, 14 марта, в фойе театра состоится необычный аудиоспектакль-променад «Время птиц». Постановка охватывает несколько локаций в здании театра и приурочена к его 100-летию.
В театре юного зрителя 13 марта расскажут забавную историю «Любовь и голуби» по пьесе Владимира Гуркина в постановке Владимира Золотаря. Спектакль затронет такие темы, как семейные ценности, верность, понимание и прощение.
Театральный квартирник «Ближе» состоится на малой сцене театра драмы имени Кольцова 15 марта. Ансамбль «Перебор» исполнит каверы на знакомые многим песни, а также его участники поделятся своими историями из жизни. А 14 и 15 марта зрителям представят «Анну в тропиках» по пьесе американского драматурга кубинского происхождения Нило Круза. Режиссер – Бари Салимов.
Кинопросмотры и лекции
13 марта в киноклубе на Пятницкого, 52, посмотрят и обсудят двукратного лауреата премии BAFTA-2026, жизнеутверждающее биографическое драмеди о синдроме Туретта «Я ругаюсь». 14 марта в студии состоится лекция Романа Дранникова «“Посмотрите, что я наворотил!”: эволюция Arctic Monkeys от дэнс-панка до пиано-рока». В субботу в киноклубе также запустят новый формат встреч — медленное чтение. Это совместное чтение и обсуждение сложных философских, искусствоведческих и научных текстов. Первую встречу посвятят разбору знаменитого эссе Вальтера Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Автор анализирует, как механическое воспроизведение влияет на восприятие и ценность искусства.
15 марта в киноклубе покажут немое кино с тапером «Посредником между головой и руками должно быть сердце». В этот же день здесь можно будет посмотреть и обсудить первую в истории киноантиутопию – кинокартину Фрица Ланга «Метрополис». Кстати, действие в фильме разворачивается в «далеком будущем» — в 2026 году. В киноклубе покажут восстановленную версию 2001 года, созданную при поддержке Фонда Фридриха Вильгельма Мурнау.
В научной библиотеке имени Никитина 14 марта пройдет встреча «Искусство радиотеатра» с драматургом, автором книги о радиодраматургии и руководителем спецкурса по радиотеатру Натальей Гааг.
Мастер-классы и экскурсии
В «Матрешке» педагог студии интерактивных технологий VR и AR Анастасия Лобова проведет мастер-класс по созданию 3D игры с нуля. 14 марта пройдет первое из двух занятий. Участники научатся проектировать сцену, настраивать поведение объектов и шаг за шагом превращать замысел в полноценную интерактивную игру.
В художественном музее имени Крамского 14 марта проведут мастер-класс «Цветы весны» по созданию этюда букета с натуры акварельными красками. 15 марта все желающие смогут создать абстрактный черно-белый пейзаж в технике монотипия и трафарет. Также в воскресенье состоится мастер-класс «Живопись маслом. От простого к сложному. Этюд с апельсином». Всех желающих приглашают 15 марта на музейное занятие «А ВИШ кто такой?» в рамках выставки «Мой любимый цвет – крик» к 100-летию со дня рождения липецкого художника Василия Шевченко.
В пространстве «Сфера» 14 марта состоится закрытие треш-арт-выставки картин из пакетов Алины Шевелевой и мастер-класс по созданию картин из пакетов в технике автора. 15 марта здесь же пройдет мастер-класс по пластилиновой анимации. Участники создадут из пластилина героев весеннего мини-мультфильма и декорации, познакомятся с секретами покадровой съемки и «оживят» своих персонажей.
В Доме архитектора 14 марта состоится экскурсия по выставке «Котохаос». Авторы расскажут посетителям о своих домашних питомцах и раскроют секреты создания работ. А 15 марта здесь проведут мастер-класс по каллиграфии: участники познакомятся с искусством красивого письма и освоят основные каллиграфические элементы.
Киноклуб на Пятницкого, 52, приглашает всех желающих 15 марта на арт-практику с Анной Аксеновой «Цветная тушь. Абстрактно. Наброски на большой бумаге». Гости будут рисовать абстракции цветной тушью на бумаге огромного формата и самыми необычными инструментами.
На программу выходного дня «Весна в усадьбе Веневитиновых» зовут всех желающих 14 и 15 марта. В субботу для гостей проведут иммерсивную экскурсию. Мостиком в историю станет мультимедийная инсталляция с дополненной реальностью, отражающая достоверную беседу Дмитрия Веневитинова, Михаила Погодина, Сергея Соболевского, Зинаиды Волконской и Александра Пушкина. На интерактивной лекции посетители узнают, как «русский Леонардо» повлиял на русское усадебное строительство, каким образом появились крепостные театры в дворянских усадьбах и как домашнее музицирование способствовало расцвету культурной жизни XVIII–XIX веков. А во время литературно-музыкальной гостиной прозвучат известные фортепианные произведения Баха, Бетховена, Глинки, а также композиторов-любителей Александра Грибоедова, Михаила Виельгорского и Михаила Веневитинова.
15 марта литературно-музыкальная гостиная объединит русскую поэзию и песни на тему весны и любви. Познакомиться с историей развития геральдики за рубежом и в России, а также придумать и изобразить собственный семейный герб можно будет во время творческой мастерской «Занимательная геральдика». И завершит программу иммерсивная экскурсия.