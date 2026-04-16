Всероссийская «Библионочь», концерт к юбилею Прокофьева и бодибилдинг

Экватор весны позади. Погода пока не располагает к активному отдыху на природе, но и скучать дома в выходные совсем необязательно. Этот уикенд обещает воронежцам разнообразную культурную программу, в которой каждый может найти событие по душе. А любителям тихого досуга напомним — 18 апреля библиотеки Воронежа присоединятся к ежегодной всероссийской акции «Библионочь». Главная тема акции в 2026 году — «Единство народов — сила России!».



Библиотеки

В библиотеке имени Никитина вечером 18 апреля организуют восемь интерактивных зон, что соответствует числу федеральных округов России. Гости отправятся в путешествие, где познакомятся с фольклором и литературным наследием страны. «Библионочь в Никитинке»

Фото: vrnlib.ru Программу юношеской библиотеки имени Кубанева откроет исторический экскурс «От Донских степей до Воронежской земли». В квесте «Объединенные сердца» участникам предстоит собрать уникальные традиции разных народов. Также запланирован поэтический вечер Светланы Фоминой «Души моей волшебный свет». Гостей областной детской библиотеки ждут этноквиз «Живут в России разные народы», а также народные забавы «Как играли в старину». На встрече «Мифы и легенды Воронежской области» прозвучат мистические истории о Рамони, Дивногорье и других знаковых местах региона. Кроме того, создатель воронежского Музея забытой музыки Сергей Плотников расскажет об истории старинных инструментов и поможет желающим сыграть на них самостоятельно.

Концерты, опера и балет В Воронежской филармонии 17 апреля состоится концерт с участием лауреата международных конкурсов Валентины Лисицы (фортепиано) и академического симфонического оркестра. В программе — концерт для фортепиано с оркестром №2 до минор Рахманинова и симфония №7 до-диез минор Прокофьева. Место за дирижерским пультом займет маэстро Игорь Вербицкий. 19 апреля в филармонии состоится концерт для детей «Тайна старого сундука» Губернаторского эстрадно-духового оркестра, а также запланирован концерт «Эхо незабвенного ретро» с участием ансамбля «Воронежские солисты» и артиста Воронежского театра оперы и балета Ивана Кураева. Cимфонический оркестр Воронежской государственной филармонии

Фото: Воронежская государственная филармония 19 апреля в Воронежском концертном зале (ВКЗ) выступит Сергей Пенкин. Старые и полюбившиеся почитателям артиста песни, впервые исполненные много лет назад, прозвучат в программе в неожиданных и стильных ритмах. Первый раз в сезоне Воронежский театр оперы и балета 17 апреля покажет «Вечер современной хореографии» — этот проект с участием воронежской балетной труппы объединяет в одну большую концертную программу наиболее зрелищные и динамичные номера. 18 апреля на сцене оперного — детский балет-сказка в одном действии «Муха-Цокотуха», премьера которого состоялась в апреле прошлого года. А 19 апреля состоится вокальный концерт «Будем как солнце!» с участием ведущих солистов оперы, посвященный 135-летию со дня рождения выдающегося композитора Сергея Прокофьева. «Вечер современной хореографии»

Фото: .theatre-vrn.ru В центре креативных индустрий «Матрешка» 18 апреля пройдет концерт фолкгруппы «Дабытак». Коллектив презентует новый альбом, а также исполнит уже известные публике композиции. В звучании группы народные мотивы Черноземья переплетаются с ритмами ямайского регги и атмосферными элементами даба. В Palazzo 18 апреля выступит «Фактор 2». «25 лет на сцене, десятки хитов и тысячи воспоминаний — это вечер, который перенесет вас в золотое время молодости»,— обещают организаторы. До и после концерта — дискотека 90-х.

Спектакли и стендап Динамичный музыкальный спектакль с элементами гротеска «Горе от ума» по бессмертной комедии Александра Грибоедова покажут в ВКЗ 18 апреля. По словам организаторов, сценарий максимально приближен к оригиналу и постановка может привлечь ребенка к изучению русской литературы. «Принц Гомбургский» на сцене Никитинского театра

Фото: nikitincenter.ru На основной сцене Никитинского театра 17 апреля — «Принц Гомбургский» режиссера Елизаветы Бондарь, 18 апреля — «Ваша жестянка сломалась» Бориса Павловича, а 19 апреля — «Тайные виды на гору Фудзи» Ивана Комарова. Сцена «Прогресс» 17 апреля покажет «Рыцарей Раисы», 18 апреля — «Академию смеха», а 19 апреля — «Глитч». Танцевальный спектакль «Капричос», созданный по мотивам графики испанского художника XVIII века Франсиско Гойи, покажет Камерный театр 17 апреля. Хореограф спектакля Константин Мишин исследует природу экстремальных состояний человека — страсть и одержимость как кульминационные точки человеческих эмоций. 18 апреля на сцене Камерного — «Смерть коммивояжера» по Артуру Миллеру, а 19 апреля — «Трамвай "Желание"» по Теннесси Уильямсу. Воронежский академический театр драмы имени А.В.Кольцова

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Театр драмы имени Кольцова 17 и 18 апреля зовет зрителей на «Маленькие трагедии». Режиссер Владимир Петров называет постановку «попыткой решения загадок уникальных произведений Пушкина». Спектакль создан при содействии министерства культуры РФ. 19 апреля на малой сцене Кольцовского театра — «Сережа очень тупой» по одноименной пьесе Дмитрия Данилова. В Новом театре в этот уикенд — комедия «Любовь», семейная история «Вафельное сердце» и вербатим «Как дети». Театр юного зрителя зовет ребят и их родителей на поучительную сказку с играми и плясками «Терем-терем-теремок». Показы на малой сцене запланированы на 17, 18 и 19 апреля. «Идеально для семейного похода в театр, первого знакомства с театральной сценой или веселого выходного с ребенком»,— уверены в ТЮЗе. Афиша спектакля «Терем?терем?Теремок» в воронежской ТЮЗе

Фото: tuzvrn.ru В стендап-клубе на проспекте Революции 17 и 18 апреля — «Большой стендап», а 19 апреля — концерт Гассана Джабера и Никиты Пересветова. Кроме того, на воскресенье запланировано шоу «Следующий слайд». В этом формате комики озвучивают презентацию, которую видят впервые.

Выставки С 17 апреля по 17 мая в Воронежском художественном музее имени Крамского будет доступна выставка работ «Студии военных художников им. М.Б. Грекова» министерства обороны. В экспозицию входят около 40 монументальных полотен советских и современных художников-баталистов. Кроме того, в малом выставочном зале будет работать выставка «Соль земли» Миры Аргуновой в рамках музейного проекта «НАШИ! Художники-современники». Воронежский областнй художественный музей имени И.Н. Крамского

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Дворцовом комплексе Ольденбургских с пятницы, 17 апреля, впервые начинает работу выставка скульптурных портретов «Патриархи и мыслители» — совместный проект учреждения и известных петербургских скульпторов Юрия Джибраева и Марии Третьяковой. Выставка посвящена истокам русской духовности и самопознания, становления православной церкви на примере выдающихся патриархов, мыслителей и писателей прошлого. Только в день открытия гостей ждет возможность посетить лекцию от куратора выставки Владимира Дервенева — эксперта Министерства культуры РФ и Московской патриархии по историческому и религиозному туризму.

Мастер-классы и экскурсии В музее имени Крамского 19 апреля пройдет занятие «Арт-терапия. Путешествие линии чувств» — путешествие, вдохновленное вселенной Василия Кандинского и выставкой «Цветозвуки», которая завершит работу уже 26-го числа. Проведет встречу профессиональный психолог и арт-терапевт Александра Курьянова. Дом архитектора 17 апреля приглашает на мастер-класс по созданию кинетического мобиля. На занятии с участием гостей будет создан легкий интерьерный мобиль, который будет мягко двигаться от потоков воздуха и добавлять динамику пространству. Иммерсивная экскурсия «Сквозь пространство и время»

Фото: voronezhliter.ru На территории музея-усадьбы Веневитиновых 18 и 19 апреля будут проходить иммерсивные экскурсии «Сквозь пространство и время». Эти путешествия позволят стать свидетелями разных событий, происходивших в дворянской семье, и встретиться с персонажами из разных эпох. Мостиком в историю станет мультимедийная инсталляция с дополненной реальностью, отражающая достоверную беседу Дмитрия Веневитинова, Михаила Погодина, Сергея Соболевского, Зинаиды Волконской и Александра Пушкина. Ботанический сад 19 апреля приглашает на экскурсию «Крылья ночи» с орнитологом Алексеем Куприяновым, посвященную совам. Особым бонусом станет встреча с другими таинственными ночными созданиями — летучими мышами.

Кинопоказы и лекции Пятилетие киноклуба «Киносекта» отметят 19 апреля в Доме архитектора. Первый фильм, который посмотрел клуб,— «Бешеные псы» Квентина Тарантино. В это воскресенье состоится его новый просмотр, а также читка сценария по ролям и разговор о вселенной, которую создал режиссер. Кадр из кинофильма «Фотоувеличение», режиссер М.Антониони.

В киноклубе на Пятницкого, 52 в субботу, 18 апреля, пройдет показ англоязычную картину Микеланджело Антониони «Фотоувеличение» (1966), которую называют лучшей «точкой входа» в фильмографию режиссера. Встречу проведут кинокритик Даниил Попов и куратор киноклуба Наташа Алексеева. Кроме того, вечером 18 апреля состоится лекция Романа Дранникова, который расскажет о самых громких группах новой рок-революции 2000-х, покажет их видео и живые выступления. Встреча посвящена возвращению группы The Strokes. Синематека в пятницу, 17 апреля, будет смотреть и обсуждать фантастическую мелодраму «Вечность», а 19 апреля пройдет показ оскароносного кинофильма «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ 18 апреля во дворце Ольденбургских состоится второе занятие «Придворной киношколы». Тема урока — «Кино и мода». Гостям расскажут о культовых образах киногероев, познакомят с профессией художника по костюмам и покажут, как предметы гардероба перебираются с киноэкранов в повседневную жизнь.

Спорт Всероссийские соревнования по бодибилдингу и фитнесу впервые пройдут в Воронеже 19 апреля. В «МТС Live Холле» бороться за призовые места будут лучшие спортсмены России. Для зрителей подготовлена шоу-программа, организаторы разыграют призы. В рамках мероприятия пройдет турнир «Арматура» с топовыми спортсменами в этой дисциплине. Гостями турнира заявлены Денис Цыпленков, Дарья Плужникова и Максим Битаров. Открытый чемпионат и первенство Воронежской области по бодибилдингу 2025

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Клуб Aura 19 апреля станет ареной международного шоу по профессиональному боксу «Бои за будущее». На ринге встретятся российские бойцы и представители сильнейших школ мирового бокса. В главном поединке турнира на ринг выйдет непобежденный тяжеловес Всеволод Жуков — один из самых перспективных бойцов Воронежа. Его соперником будет кубинец Морено Савинге Рейнелис.

Денис Данилов