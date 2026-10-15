«Золотой век Голливуда» с тысячами свечей, «Комната культуры» и спектакль о Раневской
Куда сходить, что послушать и посмотреть в Воронеже с 16 по 18 октября
Незаметно пролетела половина осени, теплых солнечных дней становится все меньше. Досуг в будни помогают скрашивать книги, фильмы и сериалы. Но каждые выходные в Воронеже также есть шанс открыть для себя что-то новое — сходить на концерт популярного исполнителя, посетить необычную выставку, увидеть новый спектакль или яркое шоу. И этот уикенд в столице Черноземья не исключение, подробнее — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».
Концерты
В Воронежском концертном зале 17 октября в рамках всероссийского осеннего тура Lumisfera состоится концерт «Золотой век Голливуда» — вечер, посвященный музыке, неразрывно связанной с образами великого кино. За полтора часа прозвучат мелодии разных десятилетий: от джазовой классики и голливудских стандартов до культовых саундтреков и поп-хитов, которые сегодня узнаются с первых нот. Концерт пройдет при свете 3 тыс. свечей, а живой струнный оркестр и вокал солистки Вероники Воронкевич создадут атмосферу кинопремьеры.
«Комната культуры» выступит 16 октября на сцене МТС Live Холл. Эта молодая и популярная авторская группа родом из города Барнаула. Солист коллектива Женя Трофимов — победитель телепроекта «Фабрики звезд» и автор песен для многих известных артистов. Дебютный альбом «Комнаты культуры» под названием «Кассета с тремя сторонами» стал открытием для отечественного поп-рока и фаворитом цифровых площадок. Песня «Поезда» плотно обосновалась на верхних строчках всевозможных чартов.
Впервые в Воронеже Ai Mori (Ольга Зимина) 16 октября исполнит каверы на легендарные рок-композиции в клубе «Сто ручьев». Гости отправятся в ностальгическое путешествие — прозвучит музыка Linkin Park, Rammstein, The Offspring, Green Day, Bon Jovi, Tokio Hotel и другие рок-хиты эпохи 2000-х в исполнении вокалистки с живым бэндом. Также запланирована программа с авторскими песнями проектов «Неонуар» и Ai Mori.
Ансамбль Storm Cellos 17 октября исполнит рок-хиты на струнных инструментах на площадке креативного пространства Eventuki. В программе — Nirvana, «Ария», AC\DC, Imagine Dragons, Rammstein, Metallica и многое другое.
Спектакли и шоу
Спектакль «Раневская. Сквозь смех и слезы» сыграют в ВКЗ 16 октября. Драматическая комедия по пьесе Лиона Измайлова и Алексея Цапика «Насмешница Фаина» обещает зрителям легкий, близкий и понятный юмор, а также два часа исповеди с налетом драмы, которая подается в дуэте с иронией как над собой, так и над всем миром. Нетленные цитаты Раневской вплетены в диалоги, а разыгрываемые на сцене ситуации наверняка имели место в ее жизни.
17 и 18 октября театральное сообщество «Драмкружок» представит в Никитинском театре итоги третьей лаборатории по пьесам воронежских драматургов. Всего в двухдневном расписании — шесть эскизов в постановке молодых театральных режиссеров из разных городов. На протяжении нескольких месяцев начинающие драматурги ходили в школу «Драмкружка», а по окончании лаборатории могут доработать некоторые эскизы до полноценных спектаклей. После каждого показа будет проходить обсуждение.
На сцене Воронежского театра драмы 18 октября будут представлены все этапы обучения будущих актеров. В театрализованном представлении «Этапы. Будущие актеры на сцене театра» зрители увидят то, что называется «кухней» актерского обучения — от коротких этюдов до отрывков из спектаклей, и настоящего сценического боя. Также 18 октября в драмтеатре состоится еще один показ «Сценокардии» — спектакля, который полюбился зрителям в рамках всероссийской акции «Ночь театра» в этом году. Анна Гаврилова, Дмитрий Гусев, Антон Надточиев и Ирина Сорокина приглашают гостей в путешествие по страницам произведений Михаила Зощенко, Аркадия Аверченко и Надежды Тэффи.
На показе балета «Руслан и Людмила» в Театре оперы и балета 16 октября состоится съемка телеверсии спектакля для коллекции Союза театральных деятелей РФ «Золотой фонд театральных постановок России». Проект приурочен к 150-летию СТД. Зрители в этот вечер стать свидетелями и участниками реализации проекта. Кроме того, в эти выходные на сцене театра — опера в двух действиях «Севильский цирюльник».
На сцене центра креативных индустрий «Матрешка» 16 октября пройдет показ музыкального спектакля ВАУ театра «Я — все!» в исполнении ВАУ-хора. В центре сюжета — Губка и Щетка, эти нетривиальные герои отправляются в путешествие по квартире и встречают по пути разные бытовые предметы, которые делятся с ними личными историями. За веселыми сценками и ироничными диалогами спрятана история о поиске места в жизни и о попытках ответить на вечные вопросы — «Кто я?» и «Зачем я здесь?».
В ДК Железнодорожников 16 октября выступит юморист Артем Калайджян. В новом стендап-концерте «Семья — это святое» он честно делится невыдуманными историями о родных и близких — братьях, сестрах, родителях, детях и супруге. Комедийный монолог посвящен тому, как важно ценить моменты, проведенные с семьей, и как юмор может помогать справляться с любыми трудностями.
Выставки
С 16 октября в областном краеведческом музее начнет работу выставка Палехского отделения Союза художников России под названием «Шедевры Палеха». Воронежцы впервые смогут познакомиться с шедеврами современного Палехского искусства — уникальным художественным явлением мирового значения, возникшем на основе традиций древнерусской живописи. В экспозицию вошли списки с известнейших икон, шкатулки и ларцы с миниатюрной росписью, пудреницы, лаковые панно и складни со сказочными, былинными и историческими сюжетами, пасхальные яйца, а также предметы бижутерии.
Выставка «Наперекор судьбе. Неофициальное искусство из коллекции Евгения Хамина» продолжает работу в «Граде». Экспозиция состоит из примерно сотни произведений 50 художников 1950–1980-х годов из Москвы, Ленинграда и других городов, а также двух представителей русского авангарда начала XX века. Одна часть выставочного проекта раскрывает начало формирования «другого искусства» в эпоху оттепели с помощью работ художников поколения 1950–1960-х — представителей абстрактного и метафизических направлений. Вторая же показывает альтернативный от соцреализма взгляд на советскую бытовую и политическую действительность через работы мастеров — представителей соц-арта и концептуализма.
В музее имени Крамского доступна для посещения выставка «Избранное-2». В экспозицию включили более 100 произведений живописи и графики 46 художников, среди которых — классики воронежской живописной школы. Картины созданы в период с 1907-го по 2008 год. Работы предоставлены собранием благотворительного фонда «Художники Воронежа». 18 октября состоится наборная экскурсия по выставке, в ходе которой посетители познакомятся с многообразием художественных поисков XX века.
17 октября в рамках дня открытых дверей в арт-пространстве «Мати» (Свободы, 73) состоится мини-выставка художницы Светланы Зибровой. В 16.00 Светлана Зиброва и Елена Захарова также проведут мастер-класс по созданию открыток акварелью. Вход и участие — бесплатные.
Мастер-классы и экскурсии
Студия народной культуры «Горница» Воронежского центра народного творчества и кино (Кольцовская, 56а) приглашает в гости 17 октября. Зрителей ждут: музыкально-игровая программа фольклорного ансамбля «Радовесь» и его детской фолк-студии, мастер-классы, обзорная экскурсия по экспозиции «Ремесленные традиции Воронежской области», а также показ традиционных народных костюмов Воронежской области и интерактив «Нарядись по-воронежски».
Программа в музее-усадьбе Веневитинова 17 октября начнется с иммерсивной экскурсии по залам. Основная часть мероприятия пройдет в Каминном зале под живую музыку трио MonOchrom — лауреатов международных конкурсов трио MonOchrom. Там же на сцену выйдут профессиональные танцоры Ольга Мокротоварова и Евгений Столяров, которые представят историю танго, его особенности и стили. Теоретическую часть продолжит мастер-класс — на занятии будут показаны базовые шаги и техника приглашения к танцу. Вечер завершится милонгой — быстрым и жизнерадостным южноамериканским парным социальным танцем.
Экспресс-экскурсия «Семейные портреты Ивана Крамского» пройдет 16 октября в художественном музее его имени. Современники отмечали, что мастер всегда был любящим мужем и родителем. Неудивительно, что героями его картин нередко становились члены семьи. На экскурсии гости познакомятся с портретами детей художника — Софьи и Анатолия — а также жены Софьи Николаевны. Помимо этого, 17 октября в музее состоится мастер-класс по созданию стилизованного мужского портрета. Каждый участник сможет выбрать собственного героя: папу, дедушку, брата или друга.
17 октября на мастер-классе в «Матрешке» можно будет попробовать себя в традиционной китайской живописи. На занятии под руководством художницы Евгении Ножкиной участники создадут несколько композиций на разной бумаге в жанре ШаньШуй — традиционной китайской пейзажной живописи, где гармония раскрывается через образы горных массивов и текучих вод. Мастер-класс не требует профессиональной подготовки и специальных навыков.
Дом архитектора приглашаем 17 октября на мастер-класс по каллиграфии плоским пером. Занятие будет посвящено изучению Итальянского курсива (Италика) — одного из самых известных исторических типов письма, ставшего символом эпохи Возрождения.
Помочь пернатым обитателям ботанического сада ВГУ и раскрасить домики для птиц можно будет на мастер-классе 17 октября. Синицам, воробьям и поползням поддержка поможет пережить холодное зимнее время, а красивая кормушка также станет украшением сада.
Кинопоказы и лекции
Киноклуб на Пятницкой, 52 празднует шестилетие и приглашает 16 октября на праздничный кинопоказ с фуршетом. В программе — итальянское документальное кино с интересной визуальной эстетикой «Охотники за трюфелями» (2020). Мировая премьера фильма состоялась на кинофестивале «Сандэнс». Приходить можно со своими напитками и угощениями к общему столу.
18 октября музей «Арсенал» приглашает на особое событие — «Открываем спецхран». Фонды ненадолго приоткроются для небольшой группы посетителей, у которых будет редкая возможность увидеть подлинные образцы оружия обычно недоступные для широкой публики. В программе — рассказ об эволюции огнестрельного оружия: от кремневых механизмов до патронных систем. Представлены будут иностранные и отечественные образцы XVIII–XIX веков, а также холодное оружие XIX–XX веков, в том числе богато украшенное серебром.
В рамках проекта «Театр в кино» в кинотеатре «Спартак» в этот уикенд — комедии «Мертвые души» и «Мадемуазель Нитуш» Театра имени Вахтангова, спектакль «Плохие хорошие» Московского театра имени Пушкина по комедии нравов Оскара Уайльда «Веер леди Уиндермир», а также «Гамлет | Коллаж» Театра наций — первый спектакль Робера Лепажа в Москве, все роли в котором исполняет Евгений Миронов.