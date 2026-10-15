«Золотой век Голливуда» с тысячами свечей, «Комната культуры» и спектакль о Раневской

Спектакль «Раневская. Сквозь смех и слезы» сыграют в ВКЗ 16 октября. Драматическая комедия по пьесе Лиона Измайлова и Алексея Цапика «Насмешница Фаина» обещает зрителям легкий, близкий и понятный юмор, а также два часа исповеди с налетом драмы, которая подается в дуэте с иронией как над собой, так и над всем миром. Нетленные цитаты Раневской вплетены в диалоги, а разыгрываемые на сцене ситуации наверняка имели место в ее жизни.