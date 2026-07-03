«Ночь в Дивногорье», «Хоровод невест» в Нелже и джаз на веранде дворца

Воронеж накрыла июльская жара. Солнце каждый день нагревает воздух еще на один-два градуса сильнее. Жителям региона сейчас не рекомендуют проводить много времени на улице — это может быть опасно для здоровья. Однако синоптики прогнозируют, что уже в эти выходные станет немного прохладнее. Удачно, что культурная программа этого уикенда готова помочь подобрать развлечение на любой вкус. Подробнее — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».

Концерты

Фото: divnogor.ru

На этой неделе стало известно об изменении программы фестиваля «Ночь в Дивногорье», запланированного на 4 июля. Концерт «Маэстро и диджеи. Возрождение» не состоится из-за технических сложностей. Вместо этого для гостей выступит мужской хор «Артодокс» с концертной программой «На сиреневой луне» на малой сцене (в 21:00). По словам организаторов выступления, вокал под звездным небом способен подарить незабываемые впечатления. Дворец Ольденбургских 4 июля приглашает воронежцев на уникальный концерт «Джазовые портреты: русский и советский джаз» на веранде. Для гостей выступит профессиональный джаз-квинтет «Нова» (Nova Jazz Quintet), который смешивает жанры и не боится смелых экспериментов. В программе: произведения знаменитых советских и российских композиторов, легендарные мелодии из отечественного кино и авторские аранжировки на любимые русские песни. Концерт пройдет под открытым небом с минимальным количеством посадочных мест. Гости могут свободно перемещаться по площадке и танцевать. Рекомендуется взять с собой коврики и пледы. Семейный праздник «Ромашковая Русь»

Фото: voronezhliter.ru Семейный праздник «Ромашковая Русь» пройдет 4 июля в Доме-музее Никитина. С самого начала фестиваля для гостей откроется выставка «Сон под собственным солнцем», где свои работы представит воронежская династия художников Ечеиных. Музейный дворик станет большим творческим пространством — там можно будет своими руками смастерить сувенирную или лоскутную народную куклу, сплести сувенир из лозы, освоить декупаж или создать брошь из ткани. Маленьким гостям и их родителям будет интересно побывать на площадке ароматной кондитерской мастерской по росписи пряников-ромашек и научиться создавать поделки из дерева. Праздничную атмосферу на сцене поддержат творческие коллективы. Подготовлены три ярких концертных блока: патриотические и лирические песни, а также задорные переплясы. Финальным аккордом станет выступление ансамбля казачьей песни «Станица».

Спектакли и шоу

Спектакль «Бред вдвоем» театра «Саквояж»

Фото: vk.com

В министерстве культуры Воронежской области напоминают, что с 1 июля по 15 августа в регионе проходит акция «Веди родителей в музей, театр, концертный зал». Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет, приобретающие билеты по «Пушкинской карте», могут получить скидку на покупку билетов для своих родителей. Акция проходит в рамках национального проекта «Семья», направленного на популяризацию культуры среди молодежи. Авторский театр «Саквояж» 5 июля покажет спектакль «Бред вдвоем» по пьесе Эжена Ионеско. На сцене — мужчина и женщина. Они спорят, все время спорят. Кажется, только они сами понимают, о чем этот спор. Даже оказываясь в эпицентре страшных событий, они не прекращают спорить, будто не воспринимая всю опасность всерьез. А может все это их личный и только им понятный способ сказать «я тебя люблю»? Также на сцене театра «Саквояж» в этот уикенд — «Петсон и Финдус: Охота на лис», «День, когда я встретил кита», «Буратино» и музыкальная сказка «Дюймовочка». На большой сцене Камерного театра 4 июля сыграют «Трамвай "Желание"» по одной из самых известных пьес американского драматурга Теннесси Уильямса, лауреата Пулитцеровской премии. Режиссер Егор Равинский говорит о своем спектакле, что для него это — история о том, во что может превратиться жизнь человека, не нашедшего сил принять свою любовь и оттолкнувшего ее. На следующий день, 5 июля, в Камерном — комедия в двух действиях «Провинциальные анекдоты» по Александру Вампилову в постановке Михаила Бычкова. Театр драмы имени Кольцова 3 июля покажет музыкальную сказку в двух действиях «Царь Горох и молодильные яблоки», а также комедию в одном действии «Весы» по пьесе современного драматурга Евгения Гришковца на малой сцене. 5 июля на большой сцене театра сыграют драму в двух действиях «Поединок» — инсценировку повести Куприна о молодом офицере, полном романтических мечтаний, но потерявшемся среди серых будней гарнизонной службы, о его наивной влюбленности и робких попытках стать любимым. «Шоу Владимира Деребякина»

Фото: страница «Шоу Владимира Деребякина» в ВКонтакте На площадке возле ТРК «Арена» в эти выходные можно посетить цирковое шоу Владимира Дерябкина «Голограмма-2», которое представляет в Воронеже Цирк Никулина. В программе: акробаты, джигиты на лошадях, лазерное шоу, воздушная гимнастка на ремнях и многое другое. На сцену также выйдут гиганты моря — северные морские львы. Шоу-программу сопровождает оркестр. В стендап-клубе на проспекте Революции 3 июля состоится сольный концерт Виктора Комарова. На следующий день на сцене клуба — «Большой стендап» и «Пьяная импровизация», а в воскресенье, 5 июля — «СуперШоу», которое объединяет в одном формате стендап, импровизацию и многое другое.

Выставки

Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Воронежском художественном музее имени Крамского представлен масштабный выставочный проект «Археологические древности юга России», посвященный изучению Фанагории — одного из крупнейших древнегреческих городов на российской территории и самого масштабного памятника Северного Причерноморья. Эспозиция раскрывает современную археологию как системную науку, объединяющую методы истории, эпиграфики, нумизматики, антропологии, зооархеологии и ряда естественных дисциплин. Она показывает, что путь к пониманию прошлого начинается с внимательного изучения каждой находки. Посетить выставку можно до 14 сентября. Помимо этого, в музее имени Крамского продолжает работу выставка «Создатели миров. Воронежские художники-сценографы», посвященная 150-летию создания Союза театральных деятелей. Экспозиция объединяет более 300 предметов пяти ведущих сцен Воронежа. В центре внимания — шесть ключевых художниковсценографов воронежской театральной сцены: Юрий Гальперин, Нина Гапонова, Алексей Голод, Александр Ечеин, Валерий Кочиашвили и Елена Луценко. 4 и 5 июля по выставке будут проводить наборные экскурсии. Парк дворцового комплекса Ольденбургских. Рамонь

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Дворцовый комплекс Ольденбургских ищет следы знаменитой рамонской конфетной фабрики. В начале XX века в Рамони работала «Паровая фабрика конфект и шоколада» принцессы Евгении Ольденбургской, где выпускали более 400 видов сладостей. Музей сейчас ведет работу над новым проектом «Дворцовые сласти», посвященным истории этой фабрики. Команда Дворца Ольденбургских ищет любые материалы, связанные с ее прошлым: фото, документы, письма, воспоминания, фантики, упаковки, коробки от конфет и так далее. Жителей региона, у которых есть такие материалы или информация, просят связаться с авторами проекта. Литературный музей приглашает юных гостей и их родителей в уникальный, единственный в России музейный центр Маршака — место, где оживают страницы любимых книг, а все экспонаты можно трогать руками. Программы выходного дня готовы перенести в мир сказок, стихов и открытий. 4 и 5 июля в музейном центре запланированы экскурсия-игра «Страна Маршак» и квест «Секретные маршруты» для детей от 8 до 12 лет. Афиша выставки работ студентов и преподавателей факультета дизайна воронежского колледжа «Номос»

Фото: college-nomos.ru До 12 июля в Центре креативных индустрий «Матрешка» доступна для посещения выставка «Траектории времени», созданная по итогам лаборатории «Тропы». В экспозиции представлены работы восьми воронежских художников, которые посвоему осмысляют тему народной культуры и ремесел. В Доме архитектора только до 5 июля включительно будет работать выставка студентов и преподавателей факультета дизайна колледжа «Номос». Проект, приуроченный к 35-летию учебного заведения, представляет собой восьмой ежегодный творческий отчет факультета.

Мастер-классы и экскурсии

«Ретро-вояж в усадьбу Веневитиновых»

Фото: voronezhliter.ru

В ретро-вояж в усадьбу Веневитиновых можно отправиться на «Графском поезде» 3 июля с вокзала Воронеж-1. Это путешествие — возможность познакомиться с богатой историей и культурным наследием воронежской глубинки, много узнать о жизни поэта-романтика Дмитрия Веневитинова, почувствовать размеренный ритм жизни и атмосферу провинциальной дворянской усадьбы XIX века. Отправление ретро-поезда назначено на 9:38. Сразу по прибытии гостей ждет автобусная экскурсия к жемчужине края — музею-усадьбе Дмитрия Веневитинова. К 12:15 участники уже будут находиться на месте, после чего начнется череда удивительных открытий. 4 июля Музей истории Воронежского края проведет уникальное выездное мероприятие «Путешествие к археологам». Это — редкая возможность вживую увидеть, как работают полевые исследователи, прикоснуться к находкам XIV века и на несколько часов стать участником настоящей экспедиции. Ученые лично проведут гостей по объекту «Ромашки» в Рамонском районе, где сейчас вскрывается русское поселение времен Золотой Орды. Программа стартует в 12:30 от Краеведческого музея, после чего состоится выезд с гидом на действующий раскоп, встреча с археологами на месте работ и показ находок. Также усадьба Веневитиновых на один день превратится во вселенную, созданную фантазией Антуана де Сент-Экзюпери. Семейный праздник «На крыльях сказки. Под небом Сент-Экзюпери» 5 июля приглашает всех желающих отправиться туда, «где можно приручить лиса, заглянуть в глаза барашку через ящик и научиться видеть сердцем». Приключение стартует с квеста «По следам Маленького принца». Юные исследователи встретятся с самим писателем-пилотом и вместе с ним отправятся в межпланетное путешествие. Кроме того, у гостей будет возможность принять участие в мастер-классе по авиамоделированию. Брюллов Карл Павлович. Автопортрет. 1848

Фото: Третьяковская галерея Экспресс-экскурсия «Великий романтик Карл Брюллов» пройдет 3 июля в Музее имени Крамского. Карл Брюллов — живописец, поражавший современников размахом творческих замыслов. Масштабное историческое полотно «Последний день Помпеи», роспись купола Исаакиевского собора в Петербурге, серия узнаваемых женских образов — лишь малая часть художественного наследия мастера. На экспресс-экскурсии гости услышат про самые яркие эпизоды из биографии автора, а также рассмотрят его полотна из собрания музея. Посетители, в частности, познакомятся с двумя оригинальными работами — рисунком «Тело Христа» и «Портретом Александры Федоровны». В субботу, 4 июля, воронежцев приглашают в студию на Пятницкого, 52 на мастер-класс по каллиграфии от художницы Марии Тягуновой. Среди множества различных способов искусного написания букв для практики было выбрано именно асемическое письмо. В широком смысле, «асемический», значит — «лишенный специфического семантического содержания (содержимого)». Асемическое письмо не может быть воспроизведено вербально, так как не подразумевает употребление слов. На мастер-классе участники будут заниматься именно этим «бессловесным» письмом и превращать возможный текст в визуальную форму с помощью разных инструментов и упражнений.

Кинопоказы и лекции

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В студии на Пятницкого, 52 в эту пятницу, 3 июля, состоится лекция филолога, писателя и педагога Дмитрия Целикова «А вот в книге… Границы интерпретации в кино». Участники постараются ответить на ключевой вопрос: где та грань, когда кинохудожнику позволено остановиться, меняя первоисточник? Та невидимая грань, которая, судя по всему, хорошо видна публике. Та грань, за которой режиссер будет «проклят» зрителем. А в субботу, 4 июля, в киноклубе на Пятницкого, 52 будут смотреть и обсуждать художественную вершину постановочного исторического кино от Стэнли Кубрика — картину «Барри Линдон» (1975). Это вольная экранизация плутовского романа классика английской литературы Уильяма Теккерея «Записки Барри Линдона, эсквайра, писанные им самим» (1844), в котором рассказывается о судьбе ирландского авантюриста Редмонда Барри, поставившего себе цель любой ценой сделать карьеру и войти в английский высший свет середины XVIII века. «Барри Линдон» принято определять как «величественный и трудоемкий эксперимент», который имеет самостоятельную искусствоведческую ценность в качестве полномасштабной реконструкции исторической эпохи. Кадр из фильма "Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен". Режиссер Элем Климов. 1964 год.

Фото: Мосфильм «Синематека» 3 июля зовет посмотреть под открытым небом в Чертовицах в загородном комплексе Farm&Village нашумевшую премьеру последних лет с модным актерским составом «Претенденты» (2024). А в воскресенье, 5 июля, на площадке глэмпинга «Солнечная система» продолжат смотреть классическое советское кино — в этот раз запланирован показ летней картины «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен» (1964).

Активности на открытом воздухе

Афиша «Хоровод невест»

Фото: nearbee.ru

Вечером 4 июля в Нелже впервые пройдет «Хоровод невест». Жители пяти регионов страны —Воронежской, Липецкой, Белгородской, Курской и Тамбовской области — смогут принять участие в этом масштабном гастрольном действе, объединяющем народную мудрость, фольклорную красоту и силу традиций. Воронежская область станет отправной точкой уникального гастрольного тура — проекта, вдохновленного брендом «Узорный хоровод/Кривые танкИ», который можно назвать живым воплощением культурного кода Белогорья. Организаторы приглашают принять участие всех, кто желает найти свою любовь. Специальным гостем «Хоровода невест» в парке Нелжа.ру станет лауреат всероссийских и международных фестивалей-конкурсов, гармонист «Золотой десятки России» Сергей Власов. «Ночь в Дивногорье» — это не только музыкальное событие, но и возможность насладиться красотой природы и богатством культурного наследия России. Заповедник «Дивногорье», основанный в 1988 году и получивший статус музея-заповедника в 1991-м, является уникальным местом, где сочетаются природоохранные, историко-культурные и археологические ценности. 4 июля на площадке фестиваля, среди прочего, развернется ярмарка сувениров. Кроме того, с 14:00 нам малой сцене будет представлена концертная программа «Широка страна моя родная», в которой прозвучат голоса и мелодии народов России. А после 19:00 запланирован переход на основную площадку «Ночи» — гостей просят взять с собой теплые вещи и хорошее настроение, чтобы насладиться долгим и ярким вечером. Фестиваль «Веневитиново: 80 лет в ритме природы» 5 июля соберет выпускников и гостей на площадке легендарного Биоцентра Воронежского государственного университета, известного в студенческой среде как «Венек». На протяжении десятилетий он остается особым пространством для тысяч студентов и выпускников ВГУ. Программа фестиваля рассчитана на целый день и включает мероприятия для гостей всех возрастов: экскурсии, мастер-классы для детей и взрослых, кинолекторий на открытом воздухе, а также интерактивные площадки от научных и образовательных проектов вуза. Все мероприятия пройдут в «формате открытого диалога», вход свободный. Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Стадион «Воронеж-ринг» 4 июля зовет любителей адреналина и ценителей водительского мастерства на уникальное событие — вечернюю дрифт-тренировку на мокром асфальте. Отточить навыки и технику можно на безопасной профессиональной площадке. Количество мест ограничено. В парке «Дельфин» на этот уикенд по традиции запланирована обширная развлекательная программа. В пятницу вечером там пройдут игровой концерт «Россия, наш общий дом» и показ мультфильма «Шрек» на площадке амфитеатра. В субботу состоятся занятия по йоге и пилатесу, а также тренировка по воркауту. В амфитеатр воронежцев зовут на концерт вокальной студии «НоТы Пой», а у маяка вечером сыграет Дмитрий «Дождя Не Будет». В воскресенье, 5 июля, в парке пройдет праздник «Полгода до Нового года» от Дома сказок со сказочными активностями, шоу мыльных пузырей и встречей с Дедом Морозом Воронежским. Завершится неделя в парке танцевальным джемом на малой сцене.

Денис Данилов