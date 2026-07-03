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«Ночь в Дивногорье», «Хоровод невест» в Нелже и джаз на веранде дворца

Куда сходить, что послушать и посмотреть в Воронеже с 3 по 5 июля

Воронеж накрыла июльская жара. Солнце каждый день нагревает воздух еще на один-два градуса сильнее. Жителям региона сейчас не рекомендуют проводить много времени на улице — это может быть опасно для здоровья. Однако синоптики прогнозируют, что уже в эти выходные станет немного прохладнее. Удачно, что культурная программа этого уикенда готова помочь подобрать развлечение на любой вкус. Подробнее — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».

Концерты

Фото: divnogor.ru

На этой неделе стало известно об изменении программы фестиваля «Ночь в Дивногорье», запланированного на 4 июля. Концерт «Маэстро и диджеи. Возрождение» не состоится из-за технических сложностей. Вместо этого для гостей выступит мужской хор «Артодокс» с концертной программой «На сиреневой луне» на малой сцене (в 21:00). По словам организаторов выступления, вокал под звездным небом способен подарить незабываемые впечатления.

Дворец Ольденбургских 4 июля приглашает воронежцев на уникальный концерт «Джазовые портреты: русский и советский джаз» на веранде. Для гостей выступит профессиональный джаз-квинтет «Нова» (Nova Jazz Quintet), который смешивает жанры и не боится смелых экспериментов. В программе: произведения знаменитых советских и российских композиторов, легендарные мелодии из отечественного кино и авторские аранжировки на любимые русские песни. Концерт пройдет под открытым небом с минимальным количеством посадочных мест. Гости могут свободно перемещаться по площадке и танцевать. Рекомендуется взять с собой коврики и пледы.

Семейный праздник «Ромашковая Русь»

Семейный праздник «Ромашковая Русь»

Фото: voronezhliter.ru

Семейный праздник «Ромашковая Русь» пройдет 4 июля в Доме-музее Никитина. С самого начала фестиваля для гостей откроется выставка «Сон под собственным солнцем», где свои работы представит воронежская династия художников Ечеиных. Музейный дворик станет большим творческим пространством — там можно будет своими руками смастерить сувенирную или лоскутную народную куклу, сплести сувенир из лозы, освоить декупаж или создать брошь из ткани. Маленьким гостям и их родителям будет интересно побывать на площадке ароматной кондитерской мастерской по росписи пряников-ромашек и научиться создавать поделки из дерева. Праздничную атмосферу на сцене поддержат творческие коллективы. Подготовлены три ярких концертных блока: патриотические и лирические песни, а также задорные переплясы. Финальным аккордом станет выступление ансамбля казачьей песни «Станица».

Спектакли и шоу

Спектакль «Бред вдвоем» театра «Саквояж»

Спектакль «Бред вдвоем» театра «Саквояж»

Фото: vk.com

В министерстве культуры Воронежской области напоминают, что с 1 июля по 15 августа в регионе проходит акция «Веди родителей в музей, театр, концертный зал». Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет, приобретающие билеты по «Пушкинской карте», могут получить скидку на покупку билетов для своих родителей. Акция проходит в рамках национального проекта «Семья», направленного на популяризацию культуры среди молодежи.

Авторский театр «Саквояж» 5 июля покажет спектакль «Бред вдвоем» по пьесе Эжена Ионеско. На сцене — мужчина и женщина. Они спорят, все время спорят. Кажется, только они сами понимают, о чем этот спор. Даже оказываясь в эпицентре страшных событий, они не прекращают спорить, будто не воспринимая всю опасность всерьез. А может все это их личный и только им понятный способ сказать «я тебя люблю»? Также на сцене театра «Саквояж» в этот уикенд — «Петсон и Финдус: Охота на лис», «День, когда я встретил кита», «Буратино» и музыкальная сказка «Дюймовочка».

На большой сцене Камерного театра 4 июля сыграют «Трамвай "Желание"» по одной из самых известных пьес американского драматурга Теннесси Уильямса, лауреата Пулитцеровской премии. Режиссер Егор Равинский говорит о своем спектакле, что для него это — история о том, во что может превратиться жизнь человека, не нашедшего сил принять свою любовь и оттолкнувшего ее. На следующий день, 5 июля, в Камерном — комедия в двух действиях «Провинциальные анекдоты» по Александру Вампилову в постановке Михаила Бычкова.

Театр драмы имени Кольцова 3 июля покажет музыкальную сказку в двух действиях «Царь Горох и молодильные яблоки», а также комедию в одном действии «Весы» по пьесе современного драматурга Евгения Гришковца на малой сцене. 5 июля на большой сцене театра сыграют драму в двух действиях «Поединок» — инсценировку повести Куприна о молодом офицере, полном романтических мечтаний, но потерявшемся среди серых будней гарнизонной службы, о его наивной влюбленности и робких попытках стать любимым.

«Шоу Владимира Деребякина»

«Шоу Владимира Деребякина»

Фото: страница «Шоу Владимира Деребякина» в ВКонтакте

На площадке возле ТРК «Арена» в эти выходные можно посетить цирковое шоу Владимира Дерябкина «Голограмма-2», которое представляет в Воронеже Цирк Никулина. В программе: акробаты, джигиты на лошадях, лазерное шоу, воздушная гимнастка на ремнях и многое другое. На сцену также выйдут гиганты моря — северные морские львы. Шоу-программу сопровождает оркестр.

В стендап-клубе на проспекте Революции 3 июля состоится сольный концерт Виктора Комарова. На следующий день на сцене клуба — «Большой стендап» и «Пьяная импровизация», а в воскресенье, 5 июля«СуперШоу», которое объединяет в одном формате стендап, импровизацию и многое другое.

Выставки

Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского.

Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Воронежском художественном музее имени Крамского представлен масштабный выставочный проект «Археологические древности юга России», посвященный изучению Фанагории — одного из крупнейших древнегреческих городов на российской территории и самого масштабного памятника Северного Причерноморья. Эспозиция раскрывает современную археологию как системную науку, объединяющую методы истории, эпиграфики, нумизматики, антропологии, зооархеологии и ряда естественных дисциплин. Она показывает, что путь к пониманию прошлого начинается с внимательного изучения каждой находки. Посетить выставку можно до 14 сентября.

Помимо этого, в музее имени Крамского продолжает работу выставка «Создатели миров. Воронежские художники-сценографы», посвященная 150-летию создания Союза театральных деятелей. Экспозиция объединяет более 300 предметов пяти ведущих сцен Воронежа. В центре внимания — шесть ключевых художниковсценографов воронежской театральной сцены: Юрий Гальперин, Нина Гапонова, Алексей Голод, Александр Ечеин, Валерий Кочиашвили и Елена Луценко. 4 и 5 июля по выставке будут проводить наборные экскурсии.

Парк дворцового комплекса Ольденбургских. Рамонь

Парк дворцового комплекса Ольденбургских. Рамонь

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дворцовый комплекс Ольденбургских ищет следы знаменитой рамонской конфетной фабрики. В начале XX века в Рамони работала «Паровая фабрика конфект и шоколада» принцессы Евгении Ольденбургской, где выпускали более 400 видов сладостей. Музей сейчас ведет работу над новым проектом «Дворцовые сласти», посвященным истории этой фабрики. Команда Дворца Ольденбургских ищет любые материалы, связанные с ее прошлым: фото, документы, письма, воспоминания, фантики, упаковки, коробки от конфет и так далее. Жителей региона, у которых есть такие материалы или информация, просят связаться с авторами проекта.

Литературный музей приглашает юных гостей и их родителей в уникальный, единственный в России музейный центр Маршака — место, где оживают страницы любимых книг, а все экспонаты можно трогать руками. Программы выходного дня готовы перенести в мир сказок, стихов и открытий. 4 и 5 июля в музейном центре запланированы экскурсия-игра «Страна Маршак» и квест «Секретные маршруты» для детей от 8 до 12 лет.

Афиша выставки работ студентов и преподавателей факультета дизайна воронежского колледжа «Номос»

Афиша выставки работ студентов и преподавателей факультета дизайна воронежского колледжа «Номос»

Фото: college-nomos.ru

До 12 июля в Центре креативных индустрий «Матрешка» доступна для посещения выставка «Траектории времени», созданная по итогам лаборатории «Тропы». В экспозиции представлены работы восьми воронежских художников, которые посвоему осмысляют тему народной культуры и ремесел.

В Доме архитектора только до 5 июля включительно будет работать выставка студентов и преподавателей факультета дизайна колледжа «Номос». Проект, приуроченный к 35-летию учебного заведения, представляет собой восьмой ежегодный творческий отчет факультета.

Мастер-классы и экскурсии

«Ретро-вояж в усадьбу Веневитиновых»

«Ретро-вояж в усадьбу Веневитиновых»

Фото: voronezhliter.ru

В ретро-вояж в усадьбу Веневитиновых можно отправиться на «Графском поезде» 3 июля с вокзала Воронеж-1. Это путешествие — возможность познакомиться с богатой историей и культурным наследием воронежской глубинки, много узнать о жизни поэта-романтика Дмитрия Веневитинова, почувствовать размеренный ритм жизни и атмосферу провинциальной дворянской усадьбы XIX века. Отправление ретро-поезда назначено на 9:38. Сразу по прибытии гостей ждет автобусная экскурсия к жемчужине края — музею-усадьбе Дмитрия Веневитинова. К 12:15 участники уже будут находиться на месте, после чего начнется череда удивительных открытий.

4 июля Музей истории Воронежского края проведет уникальное выездное мероприятие «Путешествие к археологам». Это — редкая возможность вживую увидеть, как работают полевые исследователи, прикоснуться к находкам XIV века и на несколько часов стать участником настоящей экспедиции. Ученые лично проведут гостей по объекту «Ромашки» в Рамонском районе, где сейчас вскрывается русское поселение времен Золотой Орды. Программа стартует в 12:30 от Краеведческого музея, после чего состоится выезд с гидом на действующий раскоп, встреча с археологами на месте работ и показ находок.

Также усадьба Веневитиновых на один день превратится во вселенную, созданную фантазией Антуана де Сент-Экзюпери. Семейный праздник «На крыльях сказки. Под небом Сент-Экзюпери» 5 июля приглашает всех желающих отправиться туда, «где можно приручить лиса, заглянуть в глаза барашку через ящик и научиться видеть сердцем». Приключение стартует с квеста «По следам Маленького принца». Юные исследователи встретятся с самим писателем-пилотом и вместе с ним отправятся в межпланетное путешествие. Кроме того, у гостей будет возможность принять участие в мастер-классе по авиамоделированию.

Брюллов Карл Павлович. Автопортрет. 1848

Брюллов Карл Павлович. Автопортрет. 1848

Фото: Третьяковская галерея

Экспресс-экскурсия «Великий романтик Карл Брюллов» пройдет 3 июля в Музее имени Крамского. Карл Брюллов — живописец, поражавший современников размахом творческих замыслов. Масштабное историческое полотно «Последний день Помпеи», роспись купола Исаакиевского собора в Петербурге, серия узнаваемых женских образов — лишь малая часть художественного наследия мастера. На экспресс-экскурсии гости услышат про самые яркие эпизоды из биографии автора, а также рассмотрят его полотна из собрания музея. Посетители, в частности, познакомятся с двумя оригинальными работами — рисунком «Тело Христа» и «Портретом Александры Федоровны».

В субботу, 4 июля, воронежцев приглашают в студию на Пятницкого, 52 на мастер-класс по каллиграфии от художницы Марии Тягуновой. Среди множества различных способов искусного написания букв для практики было выбрано именно асемическое письмо. В широком смысле, «асемический», значит — «лишенный специфического семантического содержания (содержимого)». Асемическое письмо не может быть воспроизведено вербально, так как не подразумевает употребление слов. На мастер-классе участники будут заниматься именно этим «бессловесным» письмом и превращать возможный текст в визуальную форму с помощью разных инструментов и упражнений.

Кинопоказы и лекции

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В студии на Пятницкого, 52 в эту пятницу, 3 июля, состоится лекция филолога, писателя и педагога Дмитрия Целикова «А вот в книге… Границы интерпретации в кино». Участники постараются ответить на ключевой вопрос: где та грань, когда кинохудожнику позволено остановиться, меняя первоисточник? Та невидимая грань, которая, судя по всему, хорошо видна публике. Та грань, за которой режиссер будет «проклят» зрителем.

А в субботу, 4 июля, в киноклубе на Пятницкого, 52 будут смотреть и обсуждать художественную вершину постановочного исторического кино от Стэнли Кубрика — картину «Барри Линдон» (1975). Это вольная экранизация плутовского романа классика английской литературы Уильяма Теккерея «Записки Барри Линдона, эсквайра, писанные им самим» (1844), в котором рассказывается о судьбе ирландского авантюриста Редмонда Барри, поставившего себе цель любой ценой сделать карьеру и войти в английский высший свет середины XVIII века. «Барри Линдон» принято определять как «величественный и трудоемкий эксперимент», который имеет самостоятельную искусствоведческую ценность в качестве полномасштабной реконструкции исторической эпохи.

Кадр из фильма "Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен". Режиссер Элем Климов. 1964 год.

Кадр из фильма "Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен". Режиссер Элем Климов. 1964 год.

Фото: Мосфильм

«Синематека» 3 июля зовет посмотреть под открытым небом в Чертовицах в загородном комплексе Farm&Village нашумевшую премьеру последних лет с модным актерским составом «Претенденты» (2024). А в воскресенье, 5 июля, на площадке глэмпинга «Солнечная система» продолжат смотреть классическое советское кино — в этот раз запланирован показ летней картины «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен» (1964).

Активности на открытом воздухе

Афиша «Хоровод невест»

Афиша «Хоровод невест»

Фото: nearbee.ru

Вечером 4 июля в Нелже впервые пройдет «Хоровод невест». Жители пяти регионов страны —Воронежской, Липецкой, Белгородской, Курской и Тамбовской области — смогут принять участие в этом масштабном гастрольном действе, объединяющем народную мудрость, фольклорную красоту и силу традиций. Воронежская область станет отправной точкой уникального гастрольного тура — проекта, вдохновленного брендом «Узорный хоровод/Кривые танкИ», который можно назвать живым воплощением культурного кода Белогорья. Организаторы приглашают принять участие всех, кто желает найти свою любовь. Специальным гостем «Хоровода невест» в парке Нелжа.ру станет лауреат всероссийских и международных фестивалей-конкурсов, гармонист «Золотой десятки России» Сергей Власов.

«Ночь в Дивногорье» — это не только музыкальное событие, но и возможность насладиться красотой природы и богатством культурного наследия России. Заповедник «Дивногорье», основанный в 1988 году и получивший статус музея-заповедника в 1991-м, является уникальным местом, где сочетаются природоохранные, историко-культурные и археологические ценности. 4 июля на площадке фестиваля, среди прочего, развернется ярмарка сувениров. Кроме того, с 14:00 нам малой сцене будет представлена концертная программа «Широка страна моя родная», в которой прозвучат голоса и мелодии народов России. А после 19:00 запланирован переход на основную площадку «Ночи» — гостей просят взять с собой теплые вещи и хорошее настроение, чтобы насладиться долгим и ярким вечером.

Фестиваль «Веневитиново: 80 лет в ритме природы» 5 июля соберет выпускников и гостей на площадке легендарного Биоцентра Воронежского государственного университета, известного в студенческой среде как «Венек». На протяжении десятилетий он остается особым пространством для тысяч студентов и выпускников ВГУ. Программа фестиваля рассчитана на целый день и включает мероприятия для гостей всех возрастов: экскурсии, мастер-классы для детей и взрослых, кинолекторий на открытом воздухе, а также интерактивные площадки от научных и образовательных проектов вуза. Все мероприятия пройдут в «формате открытого диалога», вход свободный.

Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии

Третий этап Гран-При Российской Дрифт Серии

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Стадион «Воронеж-ринг» 4 июля зовет любителей адреналина и ценителей водительского мастерства на уникальное событие — вечернюю дрифт-тренировку на мокром асфальте. Отточить навыки и технику можно на безопасной профессиональной площадке. Количество мест ограничено.

В парке «Дельфин» на этот уикенд по традиции запланирована обширная развлекательная программа. В пятницу вечером там пройдут игровой концерт «Россия, наш общий дом» и показ мультфильма «Шрек» на площадке амфитеатра. В субботу состоятся занятия по йоге и пилатесу, а также тренировка по воркауту. В амфитеатр воронежцев зовут на концерт вокальной студии «НоТы Пой», а у маяка вечером сыграет Дмитрий «Дождя Не Будет». В воскресенье, 5 июля, в парке пройдет праздник «Полгода до Нового года» от Дома сказок со сказочными активностями, шоу мыльных пузырей и встречей с Дедом Морозом Воронежским. Завершится неделя в парке танцевальным джемом на малой сцене.

Денис Данилов