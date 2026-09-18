«Любовь к трем апельсинам», праздник урожая и день рождения музея

Позади осталась половина первого месяца осени, и дожди стали частыми гостями в Воронеже. Однако на выходных синоптики прогнозируют теплые и солнечные дни, а значит организовать свой досуг можно будет как в стенах культурных учреждений, так и на свежем воздухе. Программа выходных насыщена: множество ярких концертов, оригинальных выставок и полезных мастер-классов. Запланирован даже праздник урожая, который станет прощанием с летним сезоном. Подробнее — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».

Концерты

«Драм-купол»

Фото: koncertzal.ru

Воронежский концертный зал 18 сентября зовет на «Драм-купол» — для слушателей выступят победители Московского джазового фестиваля Андрей Дудченко, Руслан Аристов, Михаил Крюков и Дмитрий Колесников. А в воскресенье, 20 сентября, в ВКЗ пройдет концерт «В джазе только девушки». В составе «Women’s Band Ш.И.К»: певица, гитара, бас гитара, клавиши, барабаны, саксофон, труба и тромбон. Певица Юлия Алимова, создала этот проект в 2018 году. С тех пор девушки выступили с концертами в разных уголках России и мира. На сцене они не просто исполняют композиции разных эпох, но в каждой песне рассказывают небольшую историю. Литературно–музыкальная программа «С любовью к русскому языку. Владимир Даль» в воронежской филармонии 20 сентября станет кульминацией гастролей коллективов ЛНР, посвященных 225-летию со дня рождения выдающегося ученого и писателя. Проект реализован министерства культуры РФ. В программе прозвучат произведения Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова, Глинки, Бородина и других великих композиторов. На сцену выйдут: академический симфонический оркестр и ведущие солисты Луганской областной филармонии, а также ансамбль танца «Рондо» под руководством заслуженного деятеля искусств ЛНР Оксаны Фаренниковой. Помимо этого в филармонии 19 сентября выступит Мирослав Култышев (фортепиано) в сопровождении Воронежского академического симфонического оркестра, а 20 сентября юных слушателей также приглашают на музыкальную программу «Знайкина собирает друзей». Лидер группы «Зеленые рукава» Игорь Лисов

Фото: zrukava.ru В пабе «Ливерпуль» 20 сентября выступит лидер группы «Зеленые рукава» Игорь Лисов с презентацией нового альбома «Барокко Хой!». Организаторы уверяют, что на этом концерте «барочная музыка подружится с лирикой в стиле Егора Летова и с энергетикой а-ля Курт Кобейн». А в субботу, 19 сентября, там сыграет Алексей Вдовин — автор-исполнитель из города Чехов, один из ярких представителей новой волны авторской песни, лауреат фестивалей и победитель конкурсов. Вадим Курылев 19 сентября проведет электроакустическую презентацию нового альбома «Оркестр Меланхолия» в рок-пабе «Мама анархия». У лидера группы «Электропартизаны» и участника «золотого» состава группы ДДТ — свое самобытное представление о музыке и поэзии. Музыкант стремится выходить за рамки ограничений, сохраняя баланс между протестным духом рок-н-ролла и желанием художника сделать мир лучше. Промо проекта «Музыкальные тайны старого Дворца»

Фото: dvoretsvramoni.ru На площадке ДК Железнодорожников 18 сентября состоится концерт Мирославы и Златы Быковых, которые отправились в «Тот самый тур». Встретиться с Мирославой и Златой лично, сделать фото и взять автограф можно на Meet&Greet за 1,5 часа до начала выступления. Дворцовый комплекс Ольденбургских приглашает воронежцев на цикл творческих встреч «Музыкальные тайны старого дворца», посвященный посвящен музыкальному наследию принца Петра Ольденбургского. 19 сентября там состоится концерт «В гостях у принца». В программе: романсы, немецкие Lieder и фортепианные пьесы Ольденбургского, а также произведения Чайковского и Рубинштейна.

Спектакли и шоу Афиша оперы «Любовь к трем апельсинам»

Фото: theatre-vrn.ru Воронежский театр оперы и балета открывает новый театральный сезон премьерой оперы «Любовь к трем апельсинам» Сергея Прокофьева. Масштабный спектакль, который исполняется на русском языке, выходит в год 135-летия со дня рождения выдающегося русского композитора. В качестве режиссера-постановщика приглашен лауреат международного «Нано-Опера», обладатель специального диплома радио «Орфей» Федор Шалагин. По его замыслу постановка обращается к природе театральной игры, продолжая традицию фантастического реализма Евгения Вахтангова. Мир спектакля существует по законам праздника и карнавала. Премьерный показ состоится 18 сентября. Кроме того, на сцене театра в эти выходные — балет в двух действиях «Ромео и Джульетта» 19 сентября и балет «Золушка» 20 сентября. В Камерном театре 18 сентября покажут «Цветы для Элджернона» по рассказу известного американского писателя-фантаста XX века Дэниэла Киза. 19 сентября на сцене театра — «Ревизор 2.0» по знаменитой пьесе русской классической драматургии. Препьера этого спектакля состоялась в апреле 2026 года. А 20 сентября зрителей приглашают на комедию «Вишневый сад» по последней пьесе Чехова, написанной в 1903 году. Воронежский государственный академический театр драмы им. А.В. Кольцова

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ На малой сцене академического драматического театра имени Кольцова 18 сентября сыграют комедию в одном действии «Сережа очень тупой» по пьесе Дмитрия Данилова. На следующий день, 19 сентября, там покажут «Метель» — пьеса Василия Сигарева была написана по мотивам одноименной повести Пушкина. Спектакль «Метель» — дипломант ХI международного театрального фестиваля «Коляда-Plays» (Екатеринбург, 2017) «за яркое воплощение классики на современной сцене». Основная сцена Никитинского театра 18 сентября представит «Осеннюю сонату» по мотивам киносценария Ингмара Бергмана в адаптации Андрея Гончарова, а 19 сентября — «Тайные виды на гору Фудзи» по мотивам романа Виктора Пелевина. На сцене «Прогресс»: «правила поведения в современном обществе» — 19 сентября, а спектакль «Уроки французского» — 18 и 20 сентября. Постановка «Придет серенький волчок», премьера которого состоялась в начале этой осени, покажут 20 сентября на «малышкиной» сцене Воронежского театра кукол «Шут» имени Вольховского. Также зрителей в эти выходные приглашают посмотреть спектакли «Дикий» по сказке Ганса Христиана Андерсена, «Тараканище» («малышкина» сцена) по одноименному стихотворению Чуковского и «Дракон и золотая черепаха» по мотивам китайских сказок. Новый театр. Спектакль «За белым кроликом»

Фото: newteatr.com Новый театр в этот уикенд представит публике драму «За белым кроликом», бэби-спектакль «Лулу и динозавр», свободное сочинение «Пушкин в кедах» и комедию «Любовь». Театр юного зрителя приглашает детей и их родителей 18 сентября посмотреть музыкальную сказку «Золушка», 19 сентября — мюзикл-фэнтези по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», а бэби-спектакль «Где лужа, там и я» — 20 сентября. В стендап-клубе на проспекте Революции 19 сентября комики поделятся историями о бывших. В воскресенье, 20 сентября, пройдет «Импров-микс», где опытные и начинающие импровизаторы поиграют с разными форматами, а затем состоится сольный концерт Евгения Зорика.

Выставки Афиша выставки «Сохранить, нельзя разрушить» в Дивногорье

Фото: divnogor.ru 19 сентября в музее-заповеднике «Дивногорье» состоится открытие выставки «Сохранить, нельзя разрушить». Она посвящена тернистому пути археологических артефактов, от их создания до жизни в музейных фондах. Главными героями экспозиции станут находки и работа археологов, реставраторов и музейных сотрудников, играющих важную роль в деле сохранения и изучения древностей. В рамках мероприятия пройдет презентация результатов проекта школы «Ремесленники наследия», лекция известного художника-реставратора Светланы Буршневой и круглый стол, посвященный вопросам совместной работы археологов, реставраторов и музейных сотрудников. В областной юношеской библиотеке имени Кубанева открылась фотовыставка «Дом для банка» — своеобразное архитектурное путешествие по разным городам страны, в котором можно познакомиться с самыми красивыми зданиями Банка России. Проектирование и строительство банковских сооружений относят к отдельному направлению зодчества. Его расцвет пришелся на вторую половину XIX — начало XX века. Большую роль в этом сыграло открытие Государственного банка, к созданию его контор и отделений привлекали лучших архитекторов, которые выбирали разные стили — классицизм, модерн, конструктивизм и советский монументальный классицизм. Облик каждого сооружения был уникален. Фотовыставка будет работать до 17 октября на втором этаже библиотеки. Клод Моне, «Ива», 1885

Фото: Sotheby’s Галерея «Марьяж» приглашает совершить путешествие в мир Клода Моне — мир солнечных бликов на воде, утренних туманов, цветущих садов и мгновений, которые художник умел превращать в искусство. Выставка произведений основателя импрессионизма получила название «Магия света и воды». В музее имени Крамского 20 сентября закончит работу выставка «Единство. Судьба. Россия», посвященная национальному и культурному многообразию народов страны. В экспозицию входят около 40 живописных и графических работ из фондов музея, охватывающие более чем вековой период — с начала XX века и до наших дней. Колоритные портреты знакомят с самобытной культурой народов и выступают этнографической летописью, а пейзажи и жанровые сюжеты погружают в природную и социально-культурную среду, которые стали ключевыми факторами в формировании уникальности народов и культур.

Мастер-классы и экскурсии Афиша квест-прогулки «Культурно. Литературно»

Фото: odbvrn.ru 18 и 19 сентября областная детская библиотека приглашает всех желающих на необычную квест-прогулку по городу под названием «Культурно. Литературно». Маршрут разработан специально для юных воронежцев, чтобы через игру познакомить их с литературным наследием города. Участникам предстоит не просто прогуляться по знаковым местам, но почувствовать себя исследователями — внимательно читать мемориальные доски, изучать архитектурные детали памятников и искать скрытые символы в хорошо знакомых уголках города. Музей «Арсенал» вновь открывает двери тем, кто хочет услышать подлинный голос прошлого. В субботу, 19 сентября, он проведет пешеходную экскурсию под названием «Город-фронт: 212 дней мужества». Участники пройдут тем же путем, где шаг за шагом отвоевывали землю бойцы Красной армии. Маршрут чертит линию памяти по карте современного Воронежа от «Арсенала» до площади Ленина. Продолжительность экскурсии — около полутора часов. Экскурсия для взрослых «Вселенная театра» в Театре оперы и балета

Фото: theatre-vrn.ru 18 и 19 сентября театр оперы и балета приглашает воронежцев на экскурсию для взрослых «Вселенная театра», которая приоткрывает двери в безграничные театральные миры. В этом формате объединены обзорные экскурсии по зрительской и закулисной локациям здания. А 20 сентября запланирована экскурсия «Волшебный мир театра» для юных зрителей в возрасте от 4-х до 12-и лет в сопровождении взрослых. Экскурсия «Театр в годы Великой Отечественной войны» пройдет в драмтеатре имени Кольцова 19 сентября. Она посвящена тяжелым, драматичным и героическим страницам истории одного из старейших театров России. 19 сентября педагог Мария Филина проведет в центре креативных индустрий «Матрешка» практическое занятие, на котором поможет сделать первые шаги в графическом дизайне и превратить любимую песню в яркий визуальный образ. На мастер-классе участники освоят базовые инструменты программы Adobe Illustrator и научатся с помощью цвета, формы и композиции передавать настроение и ритм музыки. «Волшебство и тени» в театре кукол имени Вольховского

Фото: puppet-shut.ru Мастер-класс «Волшебство и тени» пройдет в театре кукол имени Вольховского 18 сентября. Артисты-кукловоды Анастасия Рожкова и Данил Дубошин расскажут и покажут, с чего начинается театр теней, как управлять светом и цветом, какие материалы можно использовать для разных эффектов и создания интересной визуальной картинки и как повседневные бытовые предметы помогут нам превратить обычную историю в сказку. В Доме архитектора 19 сентября состоится мастер-класс по каллиграфии острым пером от художницы Марии Тягуновой. Занятие рассчитано как на новичков, так и на тех, кто стремится углубить свои навыки. В программе: знакомство с инструментами, механикой и пластикой острого пера, освоение базовых принципов письма на основе английского курсива, работа по прописям, создание каллиграфических рисунков и элементов (флоришей), а также оформление и подпись индивидуальной карточки. В студии на Пятницкого, 52 в воскресенье, 20 сентября, состоится практика с художницей Евгенией Ножкиной «Прыжок через Врата Дракона. Рыбы в китайской живописи». В ходе неспешной арт-практики гости познакомятся с известной китайской легендой, к которой отсылает название события, узнают про символизм рыб в китайской живописи, и будут много рисовать тушью в технике се-и на рисовой бумаге китайскими кистями из шерсти волка.

Кинопоказы и лекции Музей И.А. Бунина

Фото: voronezhliter.ru Музей Бунина отмечает свой шестой день рождения и 18 сентября приглашает воронежцев разделить этот особенный день, прикоснувшись к литературе и искусству. Гостей ожидает творческая встреча с патриархом воронежской театральной культуры Николаем Тимофеевым, который поделится историей создания радиоспектакля «Русская любовь во Франции, или Париж, Жанетт и Бельведер». Мелодии из радиоспектакля прозвучат в живом исполнении председателя правления воронежского отделения Союза композиторов Ларисы Вахтель. Запланировано выступление артистов, участвовавших в создании радиоспектакля, а также чтение рассказов и стихов Ивана Бунина актерами театра драмы имени Кольцова и студентами ВГУ. В кинотеатре «Спартак» в рамках проекта «Театр в кино» 18 сентября покажут спектакль «Где мы??!...» — фантасмагорию Родиона Овчинникова, сочиненную им специально для Театра сатиры. 19 сентября на большом экране можно будет увидеть комедию «Ложные признания» театра имени Пушкина с Викториией Исаковой и Верой Алентовой в главных ролях. 20 сентября зрителей приглашают на комедию «Мадемуазель Нитуш» академического театра имени Вахтангова. Кроме того, в воскресенье в «Спартаке» покажут запись сольного концерта выдающегося российского пианиста Григория Соколова в Экс-ан-Провансе на фестивале в Ла-Рок-д’Антерон. Музыкант исполнил произведения Баха, Бетховена, Шуберта, Шопена и Дебюсси. Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ 19 сентября в музее имени Крамского проведут занятие «Звезды русского искусства». Речь пойдет о самых известных мастерах русской живописи: Брюллове, Айвазовском, Куинджи, Шишкине, Репине и других. На занятии под руководством научного сотрудника можно будет найти их произведения и узнать, чем заслужили признание эти художники. А 20 сентября запланировано музейное занятие «Погода в красках», в ходе которого участники проследят и обсудят, как мастера изобразительного искусства с помощью художественных приемов передают настроение природы, воздух, свет и глубину пространства. Также 19 и 20 сентября в музее пройдут мастер-классы по созданию «осенних» натюрмортов. Ко Дню оружейника для юных гостей музея-усадьбы Веневитинова 18 сентября состоится познавательная встреча с кандидатом исторических наук Виктором Ковалевским. Эксперт расскажет о том, что происходило в Воронежской области в годы Великой Отечественной войны, а также о том, как жило и сражалось в то суровое время село Новоживотинное. Настроение поддержит литературно-музыкальная гостиная: под аккомпанемент гитары прозвучат песни военных лет. Поэтичную атмосферу создадут знаменитые романсы на стихи Тургенева, Пушкина, Окуджавы и других авторов.

Спорт и активности на открытом воздухе Промо «Праздник Урожая 2026»

Фото: nearbee.ru VIII межрегиональный фестиваль «Праздник Урожая» будет проходить в ботаническом саду ВГУ 19 и 20 сентября. Для посетителей подготовят «урожайные» фотозоны и выставку растений «Цветущие осенью», экскурсии и лекции, ярмарку цветов и площадку дегустации плодов, выращенных в ботсаду. Помимо этого, в программе: творческие практики, викторина с призами, поэтические зарисовки и музыкально-танцевальное настроение от Саши Астаповой, студии исторического танца «Каменный мост» и студии «Муза». Акции и мастер-классы на «Празднике урожая» также проведет волонтеры проекта «Экосистема в действии». Археологический музей-заповедник Костенки вновь станет местом встречи любителей шахмат — 19 сентября там пройдет IX шахматный турнир памяти историка, краеведа и гроссмейстера Владимира Загоровского. На одной доске встретятся участники разных поколений и уровней игры. После торжественного открытия турнира в формате «блиц» запланирована экскурсия по музею. Музей-заповедник «Костенки»

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ А 20 сентября в музее Костенки пройдет астрономическая программа, посвященная Солнцу — ближайшей к нашей планете звезде. С помощью современных профессиональных телескопов участники смогут увидеть светило таким, каким его невозможно рассмотреть невооруженным глазом. Наблюдения позволят больше узнать о процессах, происходящих на поверхности звезды. Программу проведет команда проекта «АстроВРН». Ретро велопрогулка состоится в Воронеже 19 сентября. Горожан приглашают окунуться в атмосферу начала прошлого столетия и прокатиться в винтажных костюмах на велосипедах по историческим местам. Маршрут по традиции проходит от памятника Столлю. Прогулка стартует в 10:00 и будет содержать как вело-заезд, так и пешую часть с осмотром центральных улиц Воронежа. Воронеж, парк Дельфин

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В парке «Дельфин» 19 сентября состоится презентация нового музыкального альбома группы Under Time под названием «Стирая прошлое». Артисты обещают яркое шоу со множеством сюрпризов. Воронежцы получат возможность лично пообщаться с музыкантами. Помимо этого, в течение этих выходных в парке запланированы: занятия йогой и пилатесом, выступления воронежской рок-группы «Новый век», концерт ансамбля казачьей песни «Станица», а также выступление Константина Винокурова и Веры Осиповой «Непростые отношения». 19 сентября «Школа добрых дел Деда Мороза» вновь откроет свои двери для всех желающих в парке Нелжа.ру. Добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт» Воронежской области расскажут о безопасности в интернете и при личном общении, а также нарисуют всем желающим аквагрим. Вход на «Школу добрых дел» традиционно свободный.

Денис Данилов