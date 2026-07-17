Выставка в честь легендарной «Катюши», концерт при свечах и показ мультфильмов в парке «Орленок»

В разгаре лета культурная жизнь Воронежа взяла небольшую передышку, чтобы к осени вернуться с новыми яркими идеями и мероприятиями. Театры сейчас готовятся к новому сезону, а музыкальные площадки прорабатывают репертуар. К сожалению, по разным причинам не состоятся некоторые ожидаемые события, например — фестиваль «Воронеж фольклорный», запланированный на этот уикенд. Однако, это не значит, что горожанам придется скучать в эти выходные: в Воронеже сейчас можно посетить множество разнообразных выставок, экскурсий, мастер-классов и других образовательных мероприятий. Подробнее — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».

Концерты

Фото: ООО «Люмисфера»

В Зеленом театре 18 июля вновь можно будет услышать «Симфонию в парке». Это — тот самый знаменитый формат концерта Lumisfera на сцене под открытым небом, где свет 5 тыс. свечей становится отражением звезд. Летний закат за время концерта сменяется звездным небом, создавая впечатляющие декорации.

Владимир Ждамиров выйдет на сцену в ресторане «Форт» 19 июля. Известный исполнитель русского шансона 13 лет выступал в составе группа «Бутырка», являясь автором музыки, лидером и музыкальным руководителем коллектива. Музыкант записал восемь альбомов. В декабре 2013-го Владимир Ждамиров покинул проект и принял решение отправиться в «сольное плавание».

Спектакли и шоу

Афиша спектакля «Феромон» в театре «Кот»

Фото: kottheatre.ru

В театре «Кот» 17 июля покажут спектакль «Феромон». Создатели отмечают, что эта работа «выбивается из общего стиля театра и ищет новые варианты для зрительского опыта». Спектакль «рассказывает движением про ароматы». В субботу, 18 июля, на сцене театра — комедия «Имя». Спектакль представляет собой сатиру на современное общество и историю о том, как выбор имени ребенка может повлиять не только на его будущее, но и на все его окружение. 19 июля в театре сыграют «литературный аперитив» под названием «Кафе "Отчаяние"». Этот спектакль проходит в атмосфере кафе, и каждый зритель получает бокал шампанского или лимонада.

На сцене авторского театра «Саквояж» 17 и 18 июля — «Книжная девочка», 18 и 19 июля — Буратино, а также 19 июля — спектакли «Дюймовочка» и «Петсон и Финдус: чужак в огороде».

Воронежский стендап-клуба на проспекте Революции

Фото: standupvoronezh.ru

На сцене стендап-клуба на проспекте Революции в этот уикенд: концерт Валерии Яковлевой — 17 июля, «Большой стендап» и «Пьяная импровизация» — 18 июля, а также шоу «Дима Соколов. 35 лет» и Эд Дородний с сольным концертом — 19 июля

Выставки

Афиша выставки «Платков и шалей яркий хоровод»

Фото: museum-vrn.ru

17 июля в Воронежском краеведческом музее откроется выставка «Платков и шалей яркий хоровод». Проект представляет уникальные предметы из фондов Федерального государственного Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Экспозицию составляет небольшая выразительная часть коллекции головных уборов конца XVIII — начала XX века, формирование началось еще в 1918 году и продолжается до сих пор. Гости смогут увидеть платки и шали, которые носили женщины 100-200 лет назад, а также узнать что-то новое о традиционном русском головном уборе.

В краеведческом музее также продолжает работу выставка «Политика и мода» — часть экспозиции Санкт-петербургского Государственного музея политической истории России. Проект рассказывает о взаимосвязи общегосударственных процессов и модных тенденций. Среди экспонатов — одежда, которую носили жители Советского Союза с 1920-х годов и до конца перестройки, а также головные уборы, обувь и аксессуары модниц и модников прошлого столетия. Кроме того, доступна к посещению выставка «Юрий Левитан. Биография в контексте времени» — в экспозицию входят около 60 предметов из архива знаменитого диктора: личные вещи и фотографии, рукописи, документы, а также предметы быта 1940-1970-х годов.

Музей «Арсенал»

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Выставка «Это наша русская Катюша» на этой неделе начала работу в музее «Арсенал». История легендарной боевой машины неразрывно связана с Воронежем, а дата открытия выставки была выбрана в честь того, что 14 июля 1941 года состоялся первый боевой залп реактивной установки БМ-13. Проект подготовлен создана совместно с Музеем Победы и Центральным музеем вооруженных сил РФ. В экспозицию вошли более 100 предметов и архивных документов: фотографии, заводские документы, чертежи, элементы установки БМ-13, а также масштабные макеты боевой машины.

19 июля в музее имени Крамского завершает работу выставка Ксении Любавиной «Камень, ножницы, бумага». В основе проекта лежит художественная рефлексия о природе творчества, борьбе материала и идеи, а также о хрупкости прекрасного. «Камень» — плотная и фактурная живопись, «ножницы» — это графика, как острый инструмент композиции и линия, разрезающая белый лист, а «бумага» — это холст и основа, на которой дышат краски.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Выставка творческой студии «Донская мастерская» доступна для посещения в Доме архитектора. Экспозиция представляет работы юных художников, в каждой из которых оживают сказочные персонажи, расцветают фантастические цветы и рождаются живописные вселенные. Это — искренние истории, рассказанные детьми на языке цвета и формы. За каждым холстом стоит не только талант ребенка, но и поддержка руководителя студии — Елизаветы Броницкой, которая помогает своим ученикам освоить художественные техники, найти собственный стиль, и не бояться творить.

В экопространстве «Сфера» 17 июля состоится открытие выставки Ксении Жаворонковой, которая посвящена японской татуировке. Мастер признается, что она ищет способы передать максимально приближенно элементы культуры, носителем которой не является, и при этом старается сохранить свою индивидуальность как художника. На выставке будут представлены эскизы и арты, вдохновленные японской татуировкой и гравюрой.

Мастер-классы и экскурсии

Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Наборные экскурсии по выставке «Создатели миров» пройдут в музее имени Крамского 18 и 19 июля. Этот масштабный выставочный проект к 150-летию Союза театральны деятелей раскрывает зрителю закулисье создания известных театральных постановок пяти ведущих театров Воронежа и погружает в творческий процесс шести ключевых фигур воронежской сценографии. Творческий мастер-класс в рамках выставки пройдет 18 июля — участники попробуют себя в роли художников-сценографов и создадут уникальную композицию по мотивам эскизов декораций Валерия Кочиашвили к балету «Пер Гюнт». 17 июля также состоится экспресс-экскурсия «Поговорим о тихой жизни. Натюрморт», которая позволит гостям за короткий срок погрузиться в «мир малых величин», окружающих человека.

На мастер-классе в центре креативных индустрий «Матрешка» 18 июля можно будет сделать шоппер с авторским принтом. Использована будет техника цианотипии — особый метод монохромной фотопечати, который появился еще в середине XIX века. Его главная особенность в том, что итоговое изображение имеет выразительные синеголубые оттенки. Под руководством эксперта участники освоят все этапы создания принта в этой технике.

Проспект Революции в вечернее время

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Серию пешеходных экскурсий по городу продолжает Воронежский краеведческий музей. 17 июля состоится прогулка под названием «Тот самый "Девичок": от монастырских стен до цирковой арены» — маршрут пролегает от дома-музея Дурова по старинным улочкам и сопровождается беседой о том, какие имена и судьбы скрываются за фасадами. 18 июля запланирована экскурсия «Архитектурные сокровища старого Воронежа». От здания музея на Плехановской, 29 участники пройдут по проспекту Революции, увидят, как менялись вкусы и эпохи, и оценят фасады зданий, запомнившие события XIX века.

В доме-музее Никитина 18 июля пройдет экскурсия, посвященная музыке в жизни и творчестве литератора. Музыкальность поэта воплотилась в его произведениях не только в самих строках, но, прежде всего, в напевности стихов, богатстве и разнообразии ритма. После экскурсии состоится показ фильма, который позволит открыть новые грани поэтического творчества автора.

Кинопоказы и лекции

Афиша фильма «Тоска в Зангерхаузене»

Фото: kinopoisk.ru

В галерее Х.Л.А.М. 17 июля будут смотреть новый фильм Юлиана Радльмайера «Тоска в Зангерхаузене» (Sehnsucht in Sangerhausen, 2025). Радльмайер — видный представитель молодого немецкого кино, который ставит во главу всех своих работ противостояние известных моделей политического и социального устройства. В фильмах режиссера за каждым персонажем ощущается исторический фон и социальная родословная, а комедийная наивность позволяет озвучивать каждый политический тезис как будто «с чистого листа».

«Синематека» в этот уикенд зовет на три выездных кинопоказа. В пятницу, 17 июля, на площадке глэмпинга «Солнечная система» состоится просмотр культового кино Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» (1994). 18 июня зрителей приглашают на тонкое и атмосферное летнее кино Бертолуччи «Ускользающая красота» (1995) в загородном комплексе Farm&Village. А вечером 19 июня в парк-отеле «Дивный» состоится показ фильма «Зависнуть в Палм-Спрингс» (2020).

Обложка книги «Рассеянное внимание. Как мы смотрим на искусство и перформанс сегодня»

Фото: admarginem.ru

В студию на Пятницкого, 52 воронежцев приглашают 18 июля на медленное чтение одной из глав книги Клэр Бишоп «Рассеянное внимание. Как мы смотрим на искусство и перформанс сегодня» в рамках выставки Юлии Азаровой «Город. Движение. Рисунок». Это станет финальным событием, завершающим работу выставки. На встрече участники разберут главу «Черный ящик, белый куб, серая зона: перформативные выставки и гибридное зрительство» и обсудят, почему фотографирование и трансляции стали частью зрительского опыта. Организаторы уточняют — готовиться заранее необязательно, а все текстовые материалы будут предоставлены на месте.

День открытых дверей пройдет 18 июля на двух площадках детского технопарка «Кванториум». На мероприятии родители смогут подробнее узнать об интересующих программах и познакомятся с педагогами, а дети попробуют свои силы в небольших мастер-классах по направлениям. Попасть на мероприятие можно по предварительной регистрации.

Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ Воронежа) зовет 17 июля на кинопоказ документального фильма «Красота поганки» про жизнь редких птиц. Картина создана проектом «Монтикола» (Monticola Films) — это коллаборация биологов и кинооператоров, которые создают научно-популярные фильмы о дикой природе. Лента появилась при поддержке министерства культуры РФ.

Активности на открытом воздухе

Када из мультфильма «Гадкий утенок»

Фото: kinopoisk.ru

Воронежский областной центр народного творчества и кино продолжает бесплатные кинопоказы под открытым небом. В субботу, 18 июля, в 21:00 на площадке парка «Орленок» состоится показ советских мультипликационных фильмов: «Гадкий утенок» по сказке Ганса Христиана Андерсена и «Заколдованный мальчик» по мотивам повести Сельмы Лагерлеф. Оба мультфильма сняты в 1955 году и стали классикой отечественного анимационного кино.

В парке «Дельфин» продолжаются традиционные летние вечера с музыкой и развлекательными мероприятиями. 17 июля там запланированы концертно игровая программа «Мы вместе» и шоу барабанов «Ромашка». В субботу пройдут занятия по йоге и пилатесу, мастер-класс по созданию браслетов и выступления музыкантов. А в воскресенье состоится праздник «Экватор Нового года» от Дома сказок — гостей ожидают «сказочные» активности, шоу мыльных пузырей и встреча с Дедом Морозом Воронежским.

Кроме того, 19 июля в «Дельфине» пройдет «Вечерка» — одна из главных мото-встреч этого лета. Вечер предназначен для тех, кто любит мотоциклы, дорожную романтику, живое общение и атмосферу мото-движения. Гостей ждут шоу-программа, выставка квадроциклов и много музыки. В этот раз мотоциклы будут размещаться непосредственно на территории парковой зоны, поэтому всех участников просят соблюдать технику безопасности.

«Дни мыльных пузырей и водных баталий» в «Нелжа.ру»

Фото: nelzha.ru

В парке «Нелжа.ру» 18 и 19 июля — «Дни мыльных пузырей и водных баталий». В программе: мастер-класс по брызгалкам и большая водная битва, пенная дискотека и дискотека с мыльными пузырями, аквагрим, катание со всепогодной горки и шоу мыльных пузырей от гостей семейного праздника.

В ботаническом саду ВГУ 19 июля заканчивается последняя неделя цветения лаванды, после чего начнется ее срезка, и изменится режим работы учреждения. Последние прогулки и экскурсии под открытым небом пройдут в эту субботу и воскресенье. Также 18 июля состоится мастер-класс по созданию домиков для насекомых — простых и полезных элементов природного сада. Мероприятие организовано в рамках проекта «Экосистема в действии».

Денис Данилов