Ветры враждебные веют, но мимо

С начала недели в Воронежской области отменили и перенесли как минимум два массовых культурных мероприятия. Сперва власти передумали проводить рок-фестиваль «Ветра Черноземья». На следующий день стало известно о переносе фестиваля современного искусства и народного творчества «Жатва» на 2027 год. В обоих случаях в качестве причин таких решений называлась «непростая оперативная обстановка». При этом стартовавший в конце прошлой недели XV Международный Платоновский фестиваль искусств пока проходит без изменений. Власти заявляют, что новых отмен и переносов не планируется.

Предпослылок для отмены наиболее масштабных мероприятий июня власти Воронежской области пока не видят. На фото: парад уличных театров Платоновфеста

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Власти Воронежской области с начала недели отказались от проведения двух масштабных творческих фестивалей. Об отмене рок-фестиваля «Ветра Черноземья» вечером 1 июня сообщила администрация Новоусманского района, объяснив решение «нестабильной оперативной обстановкой». Его проведение планировалось 27 июня на территории центра лыжной подготовки «Дубрава».

«Мы понимаем, что это решение может расстроить тех, кто ждал мероприятие, и приносим искренние извинения за возникшие неудобства. Безопасность жителей — наш безусловный приоритет»,— заявили в райадминистрации. Власти также добавили, что деньги за уже купленные билеты желающим посетить фестиваль вернут. Тем, кто приобрел их онлайн, средства поступят автоматически уже в ближайшие дни, а купившим билеты в кассе местного Дворца культуры рекомендуют вернуть их там же.

Хедлайнером фестиваля «Ветра Черноземья» в этом году заявлялась группа «СерьГа» рок-музыканта Сергея Галанина. Помимо нее на мероприятии должны были выступить коллективы «Трубецкой», «АтакА 36», «Вайкари», «Директива19», «The Стереотипы», Under time, Stonehand.

На следующий день, 2 июня, стало известно о переносе фестиваля современного искусства и народного творчества «Жатва» на 2027 год. Изначально его планировали провести с 21 по 23 августа в селе Горожанка Рамонского района. О решении сообщили сами организаторы, сославшись на «сложившуюся ситуацию в регионе и непростую обстановку с площадкой для фестиваля в изначально задуманном масштабе».

«Мы уже проделали огромную работу, договорились с множеством артистов, партнеров, начали застройку арт-объектов на площадке, и поэтому перенос фестиваля в другой регион или на другую площадку за такой короткий срок просто невозможен в том масштабе, в котором мы его изначально задумывали»,— отметили они.

Фестиваль переносится с сохранением списка заявленных артистов и заранее подготовленных программ. Организаторы попросили уже купивших билеты на «Жатву» гостей сохранить их на следующий год, чтобы поддержать проект. Желающим оформить возврат обещают вернуть средства в течение месяца. Заявки на возврат обработают до 1 июля.

Организаторы позиционируют «Жатву» как фестиваль современного искусства и творчества, «в основе которого — близкие каждому народные ценности и традиции». В программу форума включили выступления российских артистов и музыкантов, театральные постановки, лекции, мастер-классы, перформансы, организацию кемпинга, танцы и другие активности.

Представители «Жатвы» добавили, что часть ее мероприятий гости смогут увидеть на другом фестивале — «Ивана Купала», который планируют провести 11 июля в воронежском глэмпинге «Сыч». «Решили сделать качественное, но немножко урезанное событие с приглашением артистов "Жатвы", арт-объектами и перформансами»,— пояснили организаторы. «Ивана Купала» пока не отменяют.

На фоне отмены других мероприятий в конце прошлой недели в Воронеже стартовал юбилейный XV Международный Платоновский фестиваль искусств. Он открылся выступлениями уличных театров в парке «Алые паруса», которые проходили с 30 по 31 мая. За два дня фестиваль со спектаклями под открытым небом и музыкальными перформансами посетили 27 тыс. человек.

В рамках Платоновфеста планируется проведение еще нескольких мероприятий на открытом воздухе — в частности, книжной ярмарки на Советской площади с 12 по 14 июня. Кроме того, 27 июня в «Белом колодце» должен пройти традиционный опен-эйр-концерт «Музыка мира».

Фотогалерея Городу и миру: выступления уличных театров на XV Платоновском фестивале в Воронеже Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фестиваль уличных театров открылся шествием артистов по центральной аллее парка «Алые паруса». Музыканты, клоуны, актеры на ходулях и персонажи пластических спектаклей постепенно заполнили пространство парка, превращая обычную прогулку зрителей в часть большого театрального действия Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участники шествия проходили через весь парк, смешиваясь с публикой и вовлекая зрителей в импровизированное представление. В течение двух дней «Алые паруса» стали открытой сценой, где постановки сменяют друг друга практически без пауз Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В шествии приняли участие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону, Казани, Севастополя, Нижнего Новгорода, Королева и Воронежа. У каждого театра был собственный визуальный язык — от балаганной клоунады до пластических перформансов и уличного карнавала Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Артисты уличных театров сопровождали шествие барабанными ритмами и музыкальными номерами, задавая фестивалю ритм еще до начала спектаклей. Зрители встречали колонну вдоль аллей, постепенно переходя из роли наблюдателей в участников представления Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Пространство парка было разделено на несколько фестивальных площадок — «Пляж», «Кружок», «Лес», «Амфитеатр» и «Сквер». Между ними непрерывно перемещались артисты, музыканты и зрители, создавая ощущение непрерывного театрального движения Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Маски, грим, ростовые куклы и театральные костюмы становились частью городской среды парка. Артисты появлялись среди зрителей неожиданно, выходили на аллеи и дорожки, стирая привычную границу между сценой и повседневной жизнью Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Персонажи спектаклей взаимодействовали со зрителями прямо во время шествия: останавливались для импровизаций, шутили, фотографировались с детьми и вовлекали прохожих в небольшие игровые сцены, которые продолжались уже по пути к фестивальным площадкам Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Некоторые коллективы использовали элементы площадного театра и народного балагана, совмещая кукольные образы, пантомиму, акробатику и музыкальные номера. Шествие постепенно превращалось в самостоятельный спектакль, растянутый по всей территории парка Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Во время шествия зрители могли увидеть героев разных постановок еще до начала полноценных спектаклей. Артисты появлялись среди толпы внезапно — выходили из-за деревьев, двигались навстречу колонне или сопровождали музыкантов вдоль прогулочных дорожек Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Воронежский академический уличный театр представил в шествии персонажей спектакля «Коза и Коса» (на фото), созданного по мотивам авторских сказок проекта «Сказки Матушки Реки». Артисты на ходулях и кукольные образы сопровождали колонну участников по центральной аллее фестиваля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Уличный театр «Мягкий знак» из Севастополя привез на фестиваль спектакль «Музыка слов», посвященный русскому языку и образу Владимира Даля. Визуальные элементы постановки и персонажи спектакля стали частью общего шествия театральных коллективов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В парке одновременно сосуществовали десятки визуальных образов — от белых мимов и клоунов до сказочных существ и персонажей народных историй. Благодаря этому шествие напоминало живой карнавал, непрерывно меняющийся по мере движения колонны Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Артисты перемещались по территории фестиваля вместе со зрителями, сохраняя атмосферу постоянного движения. Даже переход между площадками превращался в часть представления, где новые персонажи и сцены появлялись буквально на ходу Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Одной из особенностей фестиваля стало отсутствие привычной театральной дистанции между актерами и публикой. Зрители свободно перемещались между артистами, могли рассматривать костюмы и декорации вблизи и становились частью уличного действия Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Название фестиваля «Цветы на земле» отсылает к художественному миру Андрея Платонова. По замыслу организаторов, уличный театр должен был «прорасти» внутри городского пространства — среди аллей, деревьев, музыки, шума толпы и повседневной жизни парка Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Шествие коллективов стало прологом двухдневного марафона уличных спектаклей, пластических перформансов и музыкальных постановок. После прохода артистов зрители расходились по площадкам фестиваля, где представления продолжаются до позднего вечера Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Основой спектакля «Музыка слов» (на фото) стали редкие и забытые слова из Толкового словаря живого великорусского языка Владимира Даля. Артисты севастопольского театра «Мягкий знак» превращали их в пластические сцены, музыкальные номера и уличные игровые эпизоды Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Спектакль «Музыка слов» режиссера Валерия Александрина сочетал элементы площадного театра, музыкальной эксцентрики и современного перформанса. Одним из центральных образов постановки стала передвижная библиотека, вокруг которой постепенно разворачивалось все действие Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Во время постановки актеры театра «Мягкий знак» работали со зрителями практически без дистанции — перемещались среди публики, вовлекали прохожих в действие и выстраивали спектакль как живое исследование языка через движение, ритм и импровизацию Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Артист из Казани Руслан Риманас (на фото в центре) представил спектакль «Клоун и Ку» — историю о бродячем артисте и его необычной труппе кукольных персонажей. В постановке использовались марионетки, планшетные и тростевые куклы, а само представление сочетало элементы клоунады, импровизации, уличного театра и камерного циркового перформанса Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Театр кукол «Волшебная шляпа» из Королева представил спектакль «Чайки над городом», объединенный образом птицы, парящей над суетой мегаполиса. Постановка режиссера Дмитрия Орлова была построена как серия историй о свободе, выборе и внутренней силе человека, рассказанных языком уличного кукольного театра Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Театр-улица «Ларамбла» из Ростова-на-Дону представил спектакль-променад «Мышенариум», вдохновленный легендой о Крысолове. Постановка была выстроена как уличное музыкальное шествие, в котором артисты постепенно вовлекали зрителей в историю о дерзких и эксцентричных героях вымышленного города Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Выступления на площадках фестиваля идут практически без остановок в течение всего дня. После коротких пауз артисты вновь возвращаются к зрителям, а представления в парке продолжаются до позднего вечера Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Уличный театр «Пластилиновый дождь» из Самары представил спектакль «Чикез ля Фрикез», построенный на пантомиме, хореографии и уличной клоунаде. Постановка режиссера Игоря Шадрина рассказывала о дружбе, ссорах и примирениях через яркие костюмы, пластику движения и почти цирковую энергетику уличного представления Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Спектакль-перформанс Terraсotta актрисы и перформера Татьяны Догаевой из Санкт-Петербурга объединил пластику современного танца и философскую притчу о человеке, который пытается найти собственный путь. Постановку режиссера Анны Шишкиной представили как пластическое размышление о движении, выборе и внутренней свободе Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Театр клоунады «Микос» из Москвы представил спектакль «Богатыри», в котором лирическая клоунада и импровизация соединились с образами русских сказок. Постановку режиссера Сергея Давыдова построили на комическом соперничестве героев, трюках и уличном взаимодействии со зрителями Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Во время спектакля «Богатыри» артисты московского театра клоунады «Микос» разыгрывали сцены с былинными персонажами, совмещая пантомиму, цирковые элементы и уличную импровизацию. Постановка Сергея Давыдова вошла в вечернюю программу фестиваля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Уличный театр Pakava Circus из Москвы представил «Шоу грандиозо» — музыкально-акробатический перформанс с элементами пластического театра, драматического рейва и уличного карнавала. Постановка строилась на живой музыке, движении, цирковых трюках и постоянном взаимодействии артистов со зрителями Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Во время выступления Pakava Circus артисты совмещали элементы акробатики, жонглирования и пластического театра, превращая сценическое пространство в импровизированное уличное шоу. Зрителей приглашали участвовать в отдельных номерах, а само действие сопровождалось живым музыкальным исполнением Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Постановка «Шоу грандиозо» московского театра Pakava Circus стала одним из главных вечерних событий фестиваля. Артисты соединили цирковые элементы, сценическую пластику и музыкальный перформанс, а заключительная часть программы проходила уже в темное время суток при сценическом свете Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 30 Фестиваль уличных театров открылся шествием артистов по центральной аллее парка «Алые паруса». Музыканты, клоуны, актеры на ходулях и персонажи пластических спектаклей постепенно заполнили пространство парка, превращая обычную прогулку зрителей в часть большого театрального действия Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участники шествия проходили через весь парк, смешиваясь с публикой и вовлекая зрителей в импровизированное представление. В течение двух дней «Алые паруса» стали открытой сценой, где постановки сменяют друг друга практически без пауз Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В шествии приняли участие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону, Казани, Севастополя, Нижнего Новгорода, Королева и Воронежа. У каждого театра был собственный визуальный язык — от балаганной клоунады до пластических перформансов и уличного карнавала Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Артисты уличных театров сопровождали шествие барабанными ритмами и музыкальными номерами, задавая фестивалю ритм еще до начала спектаклей. Зрители встречали колонну вдоль аллей, постепенно переходя из роли наблюдателей в участников представления Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Пространство парка было разделено на несколько фестивальных площадок — «Пляж», «Кружок», «Лес», «Амфитеатр» и «Сквер». Между ними непрерывно перемещались артисты, музыканты и зрители, создавая ощущение непрерывного театрального движения Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Маски, грим, ростовые куклы и театральные костюмы становились частью городской среды парка. Артисты появлялись среди зрителей неожиданно, выходили на аллеи и дорожки, стирая привычную границу между сценой и повседневной жизнью Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Персонажи спектаклей взаимодействовали со зрителями прямо во время шествия: останавливались для импровизаций, шутили, фотографировались с детьми и вовлекали прохожих в небольшие игровые сцены, которые продолжались уже по пути к фестивальным площадкам Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Некоторые коллективы использовали элементы площадного театра и народного балагана, совмещая кукольные образы, пантомиму, акробатику и музыкальные номера. Шествие постепенно превращалось в самостоятельный спектакль, растянутый по всей территории парка Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Во время шествия зрители могли увидеть героев разных постановок еще до начала полноценных спектаклей. Артисты появлялись среди толпы внезапно — выходили из-за деревьев, двигались навстречу колонне или сопровождали музыкантов вдоль прогулочных дорожек Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Воронежский академический уличный театр представил в шествии персонажей спектакля «Коза и Коса» (на фото), созданного по мотивам авторских сказок проекта «Сказки Матушки Реки». Артисты на ходулях и кукольные образы сопровождали колонну участников по центральной аллее фестиваля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Уличный театр «Мягкий знак» из Севастополя привез на фестиваль спектакль «Музыка слов», посвященный русскому языку и образу Владимира Даля. Визуальные элементы постановки и персонажи спектакля стали частью общего шествия театральных коллективов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В парке одновременно сосуществовали десятки визуальных образов — от белых мимов и клоунов до сказочных существ и персонажей народных историй. Благодаря этому шествие напоминало живой карнавал, непрерывно меняющийся по мере движения колонны Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Артисты перемещались по территории фестиваля вместе со зрителями, сохраняя атмосферу постоянного движения. Даже переход между площадками превращался в часть представления, где новые персонажи и сцены появлялись буквально на ходу Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Одной из особенностей фестиваля стало отсутствие привычной театральной дистанции между актерами и публикой. Зрители свободно перемещались между артистами, могли рассматривать костюмы и декорации вблизи и становились частью уличного действия Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Название фестиваля «Цветы на земле» отсылает к художественному миру Андрея Платонова. По замыслу организаторов, уличный театр должен был «прорасти» внутри городского пространства — среди аллей, деревьев, музыки, шума толпы и повседневной жизни парка Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Шествие коллективов стало прологом двухдневного марафона уличных спектаклей, пластических перформансов и музыкальных постановок. После прохода артистов зрители расходились по площадкам фестиваля, где представления продолжаются до позднего вечера Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Основой спектакля «Музыка слов» (на фото) стали редкие и забытые слова из Толкового словаря живого великорусского языка Владимира Даля. Артисты севастопольского театра «Мягкий знак» превращали их в пластические сцены, музыкальные номера и уличные игровые эпизоды Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Спектакль «Музыка слов» режиссера Валерия Александрина сочетал элементы площадного театра, музыкальной эксцентрики и современного перформанса. Одним из центральных образов постановки стала передвижная библиотека, вокруг которой постепенно разворачивалось все действие Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Во время постановки актеры театра «Мягкий знак» работали со зрителями практически без дистанции — перемещались среди публики, вовлекали прохожих в действие и выстраивали спектакль как живое исследование языка через движение, ритм и импровизацию Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Артист из Казани Руслан Риманас (на фото в центре) представил спектакль «Клоун и Ку» — историю о бродячем артисте и его необычной труппе кукольных персонажей. В постановке использовались марионетки, планшетные и тростевые куклы, а само представление сочетало элементы клоунады, импровизации, уличного театра и камерного циркового перформанса Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Театр кукол «Волшебная шляпа» из Королева представил спектакль «Чайки над городом», объединенный образом птицы, парящей над суетой мегаполиса. Постановка режиссера Дмитрия Орлова была построена как серия историй о свободе, выборе и внутренней силе человека, рассказанных языком уличного кукольного театра Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Театр-улица «Ларамбла» из Ростова-на-Дону представил спектакль-променад «Мышенариум», вдохновленный легендой о Крысолове. Постановка была выстроена как уличное музыкальное шествие, в котором артисты постепенно вовлекали зрителей в историю о дерзких и эксцентричных героях вымышленного города Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Выступления на площадках фестиваля идут практически без остановок в течение всего дня. После коротких пауз артисты вновь возвращаются к зрителям, а представления в парке продолжаются до позднего вечера Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Уличный театр «Пластилиновый дождь» из Самары представил спектакль «Чикез ля Фрикез», построенный на пантомиме, хореографии и уличной клоунаде. Постановка режиссера Игоря Шадрина рассказывала о дружбе, ссорах и примирениях через яркие костюмы, пластику движения и почти цирковую энергетику уличного представления Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Спектакль-перформанс Terraсotta актрисы и перформера Татьяны Догаевой из Санкт-Петербурга объединил пластику современного танца и философскую притчу о человеке, который пытается найти собственный путь. Постановку режиссера Анны Шишкиной представили как пластическое размышление о движении, выборе и внутренней свободе Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Театр клоунады «Микос» из Москвы представил спектакль «Богатыри», в котором лирическая клоунада и импровизация соединились с образами русских сказок. Постановку режиссера Сергея Давыдова построили на комическом соперничестве героев, трюках и уличном взаимодействии со зрителями Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Во время спектакля «Богатыри» артисты московского театра клоунады «Микос» разыгрывали сцены с былинными персонажами, совмещая пантомиму, цирковые элементы и уличную импровизацию. Постановка Сергея Давыдова вошла в вечернюю программу фестиваля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Уличный театр Pakava Circus из Москвы представил «Шоу грандиозо» — музыкально-акробатический перформанс с элементами пластического театра, драматического рейва и уличного карнавала. Постановка строилась на живой музыке, движении, цирковых трюках и постоянном взаимодействии артистов со зрителями Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Во время выступления Pakava Circus артисты совмещали элементы акробатики, жонглирования и пластического театра, превращая сценическое пространство в импровизированное уличное шоу. Зрителей приглашали участвовать в отдельных номерах, а само действие сопровождалось живым музыкальным исполнением Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Постановка «Шоу грандиозо» московского театра Pakava Circus стала одним из главных вечерних событий фестиваля. Артисты соединили цирковые элементы, сценическую пластику и музыкальный перформанс, а заключительная часть программы проходила уже в темное время суток при сценическом свете Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Смотреть

В пресс-службе фестиваля заявили «Ъ-Черноземье», что каких-либо изменений в программе не планируется.

В министерстве культуры Воронежской области также сообщили «Ъ-Черноземье», что отменять или переносить иные мероприятия в регионе пока не планируют. «По каждому мероприятию министерством совместно с оперативным штабом региона отрабатываются и соблюдаются необходимые меры безопасности в полном объеме с учетом оперативной обстановки»,— добавили в ведомстве.

С 22 по 24 мая в парке «Орленок» в Воронеже уже проходил без каких-либо отмен и ограничений программы четвертый международный фестиваль «Мультпрактика». Его торжественное открытие собрало около 12 тыс. гостей. Мероприятия конкурсной, образовательной и деловой программ посетили почти 9 тыс. человек. Внеконкурсные показы анимационных фильмов в «Орленке» собрали более 500 зрителей. На церемонии закрытия фестиваля в Театре кукол присутствовали 250 гостей. Площадками мероприятий также стали парки «Танаис», «Нелжа», «Дельфин» и кинотеатр «Синема парк».

В последние годы в Воронежской области уже отменяли масштабные рок-фестивали. В 2024 году стало известно, что фестиваль «Чернозем» больше не будет проводиться командой бизнесмена Евгения Хамина. Как сообщал «Ъ-Черноземье», одной из причин этого решения стали сложности с обеспечением безопасности участников. Позже один из основателей фестиваля Сергей Белозеров рассказал, что «юридически» проект вернулся «на родину» — в Тамбов.

Егор Якимов