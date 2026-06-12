«Сказ о Земле Воронежской», выступление Аиды Гарифуллиной и книжная ярмарка

В Воронеже жарко — в разгаре фестивальный сезон. Платоновский фестиваль продолжает радовать зрителей богатой культурной программой. В эти выходные стартует традиционная книжная ярмарка, где каждый желающий сможет найти досуг на вечер или два. Однако и для любителей более активного отдыха в афише этого уикенда достаточно сюрпризов в запасе. Подробнее — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».

Платоновский фестиваль искусств

Книжная ярмарка в рамках Второго международного Платоновского фестиваля

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

12 июня на Советской площади стартует книжная ярмарка Платоновского фестиваля искусств — одно из самых ожидаемых событий форума, которое каждый год собирает больше сотни издательств. В этом году там можно будет найти книги на любой вкус, в том числе редкие и коллекционные издания. На площади расположатся павильоны с современной прозой и поэзией, научно-популярными изданиями, фантастикой, альбомами художников, книгами по психологии, истории, философии, социологии, искусству. Кроме того, откроется детский шатер, в котором издательства устроят для юных читателей мастер-классы, игры и викторины. В Театре оперы и балета 12 июня выступит Аида Гарифуллина (сопрано). Эта исполнительница заслужила мировое признание за свой исключительный вокальный талант. На оперной сцене она выступала под руководством выдающихся дирижеров, в том числе — Зубина Меты, Кента Нагано и Янника Незе-Сегена. Среди недавних оперных выступлений Аиды Гарифуллиной — партия Виолетты в опере Джузеппе Верди «Травиата» в Лондонском Королевском оперном театре в сентябре 2024 года. В концерте также примут участие солисты Кирилл Сикора (тенор) и Семен Антаков (баритон). Одно из ключевых событий литературной программы Международного Платоновского фестиваля искусств — эстафета-чтение — пройдет 13 июня на площадке Воронежского концертного зала (ВКЗ). В рамках литературного марафона участники разных возрастов и профессий будут вслух по очереди читать отрывки из произведений Андрея Платонова. Парк Дворца Ольденбургских

Фото: Андрей Парфёнов В парке Дворца Ольденбургских 13 июня выступят Peter Sarik Trio и Koszika. Трио Петера Сарика — один из самых популярных джазовых коллективов Венгрии. Музыканты дважды удостоены Hungarian Grammy Award — венгерской музыкальной премии, по категории аналогичной премии Grammy в США. Совместное творчество Peter Sarik Trio и Koszika объединяет Восток и Запад, вплетая в энергию джаза уникальный голос исполнительницы. В течение уикенда также будут доступны выставки «Приготовление угля» и «Ускользающая красота». Персональная выставка «Приготовление угля» Варвары Кулешовой в Доме архитектора демонстрирует соединение природной энергетики и напряженной работы автора. «Ускользающая красота» Анатолия Любавина в свою очередь представляет визуальный диалог художника с понятием вечной женственности и ее загадкой.

Концерты, опера и балет Литературно-музыкальная постановка «Сказ о Земле Воронежской»

Фото: koncertzal.ru Концерт «Сказ о Земле Воронежской» пройдет в ВКЗ вечером 12 июня. Слушателям представят литературно-музыкальную постановку о пути, который прошла Воронежская губерния — от истоков до сегодняшнего дня. Этот насыщенный путь показан через музыку, песочную анимацию и художественное слово. Музыку специально для проекта написал известный современный композитор Кузьма Бодров. Исполнит ее симфонический оркестр ВКЗ. С художественным словом выступит Юрий Смышников. Песочную анимацию, которую покажут на большом экране создала Елена Жемиря. Во Дворце Ольденбургских 14 июня состоится концерт «Поющая Россия». Организаторы обещают публике «вечер, который проникнет в самое сердце и напомнит о невероятной красоте нашей Родины». Исполнители — заслуженные артисты Воронежской области Ольга Чиркова и Алексей Тюхин. 13 июня на сцене Зеленого театра в Центральном парке пройдет концерт Ивана Кураева и симфонического оркестра ВКЗ. Программа получила название «Если сердце поет…». В сопровождении оркестра прозвучат хиты Муслима Магомаева, Валерия Ободзинского, Иосифа Кобзона, а также песни из культовых кинофильмов СССР. Оркестр Воронежской государственной филармонии

Фото: Воронежская государственная филармония Праздничный концерт, посвященный Дню России, пройдет в Воронежской филармонии 12 июня. Для слушателей выступит губернаторский эстрадно-духовой оркестр. Дирижер — Дмитрий Харьковский. Солисты — лауреаты международных и всероссийских фестивалей и конкурсов Елена Старкова, Михаил Роднов и Светлана Шкарупина. А 14 июня в филармонии исполнят «Жаркие хиты лета». Гостям обещают «головокружительный и необыкновенный коктейль из самых жарких поп-, рок-композиций, джазовых обработок». В программе — песни Чичериной, группы «Иванушки International», Tequila и многое другое. В рамках проекта «Лето в Кольцовском сквере» 13 июня состоится музыкально-литературный лекторий, а 14 июня выступит ансамбль казачьей песни «Держава».

Спектакли и стендап Комедия «Вишневый сад» в Камерном театре

Фото: chambervrn.ru Камерный театр 12 июня приглашает воронежцев на показ комедии «Вишневый сад» по последней пьесе Чехова. 13 июня на сцене театра — премьера 2026 года «Ревизор 2.0». В воскресенье, 14 июня, запланированы показы танцевальной постановки «Легкость бытия» по мотивам романа Милана Кундеры и маленького спектакля «О странностях любви…», созданного по мотивам одной из самых популярных работ Камерного театра 2000-х годов. «Голоса страны» прозвучат в фойе Театра драмы имени Кольцова 12 июня — программа приурочена к празднованию Дня России. Театр приглашает зрителей отправиться в литературное путешествие — от Владивостока до Калининграда, от шестидесятых годов и до наших дней. Кроме того, в пятницу на большой сцене «Кольцовского» сыграют инсценировку трогательной повести Куприна «Поединок» о молодом офицере, полном романтических мечтаний, но потерявшемся среди серых будней гарнизонной службы. В воскресенье, 14 июня, в драмтеатре — «Вишневый сад». На основной сцене Никитинского театра в этот уикенд покажут «Бойню №5» по мотивам романа Курта Воннегута и спектакль «Господа Головлевы» по Салтыкову-Щедрину. Сцена «Прогресс» представит «Стоиков» по пьесе Дмитрия Данилова и «Академию смеха» по пьесе японского драматурга Коки Митани. Спектакль «Как дети» в Новом театре

Фото: newteatr.com В Новом театре 12 июня сыграют спектакль «Как дети». Создатели называют его «путешествием во времени, герои которого совершают побег в детство». В субботу, 13 июня, зрителей приглашают на комедию «Любовь», а 14 июня — на спектакль «Вафельное сердце». Театр юного зрителя 13 июня приглашает ребят и их родителей посмотреть поучительную сказку «ТеремтеремТеремок», которую в ТЮЗе называют идеальной для первого знакомства ребенка с театральной сценой. А 14 июня запланирован показ мюзикла «Остров сокровищ» по мотивам романа Роберта Стивенсона. Воронежский государственный театр кукол "Шут" имени В. А. Вольховского

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Театре кукол «Шут» имени Вольховского 13 июня сыграют спектакль «Денискины рассказы», в котором объединяются персонажи литературного цикла писателя Виктора Драгунского. Зритель встречается с уже взрослыми Денисом и Михаилом, которые стали космонавтами и отправляются в путешествие. Во время полета они вспоминают о своих детских приключениях и проделках. В стендап-клубе на проспекте Революции 12 июня «Большой стендап» проведет Дима Шамаев. А в воскресенье, 14 июня, состоится сольный концерт инди-комика Вани Колесникова.

Выставки С 12 июня в музее-заповеднике «Костенки», будет открыта фотовыставка «На страницах истории» — документальный взгляд на новейшую историю России. На черно-белых фотографиях запечатлены кадры из Мариуполя, будни военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Автор выставки — сотрудник пресс-службы управления Росгвардии по ЛНР, известный под позывным «Кэнон». Промо выставки Константина Сутягина «Дорога домой»

Фото: mkram.ru До 14 июня в Художественном музее имени Крамского работает выставка «Дорога домой» художника и литератора Константина Сутягина. В своих работах автор 15 книг и свыше 100 персональных выставок сочетает в едином полете мысли науку, литературу и живопись. Кроме того, в музее доступна выставка «Создатели миров. Воронежские художники-сценографы», посвященная 150-летию создания Союза театральных деятелей РФ — в субботу и воскресенье, 13 и 14 июня, по выставке запланированы наборные экскурсии. В Воронежской областной юношеской библиотеке имени Кубанева работает фотовыставка Банка России «Путешествие в детство», где можно узнать о памятных монетах, посвященных героям любимых сказок и мультфильмов. Среди этих героев — Винни Пух и Незнайка, Заяц и Волк из «Ну, погоди», былинные богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович, Крокодил Гена, Чебурашка и многие другие. В галерее «Марьяж» представлена выставка графики Андрея Кокарева «Как я искал свой город». Эта серия работ выполнена в образно-художественной манере и обращена к городу — к большому, современному и, конечно, в большей части воображаемому.

Мастер-классы и экскурсии Афиша мастер-класса «Шелест бамбука в горах»

Фото: vk.com/cinema_club_vrn, vk.com / cinema_club_vrn 14 июня воронежцев зовут в киноклуб на Пятницкого, 52 на мастер-класс по китайской живописи тушью «Шелест бамбука в горах». Его проведет известная воронежская художница Евгения Ножкина. На мастер-классе участников ждет погружение в историю и технику китайской пейзажной живописи. В ее основе лежит концепция «шаньшуй», что переводится как «гора-вода», которая воплощает философские, эстетические и поэтические представления ведущих философских школ Китая. Продолжительность мастер-класса составит 2,5 часа. За это время каждый участник создаст несколько работ. На поляне у маяка в парке «Дельфин» 12 июня пройдут интерактивная выставка и мастер-классы от центра начальной военной подготовки «Рокот-Воронеж». Помимо этого, для воронежцев подготовлена концертно-фестивальная программа «Горжусь тобой, моя Россия» — она будет представлена в зоне амфитеатра. Воронежский краеведческий музей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Краеведческий музей также подготовил обширную культурную и развлекательную программу ко Дню России. Участвуют все подразделения музея. Гостей, среди прочего, ждут тематические экскурсии, квесты, спектакли и концерты. В парке Нелжа.ру в эту пятницу — День мороженого. Гостей ждут сладкие сюрпризы, розыгрыши килограмма мороженого каждый час, яркие развлечения для всей семьи и особенная атмосфера летнего праздника. Кроме того, организаторы подготовили мастер-класс по крио-мороженому и пенную дискотеку.

Кинопоказы и лекции Кадр из фильма «Жил певчий дрозд», 1970

Фото: Грузия-фильм Киноклуб на Пятницкого, 52 приглашает 13 июня, на книжный своп, посвященный литературе с акцентом на иллюстрацию — виммельбухам, графическим романам и выразительно иллюстрированным книгам и журналам. Кроме того, 13 июня в киноклубе запланированы просмотр и обсуждение последнего грузинского фильма Отара Иоселиани «Жил певчий дрозд» (1970). Эта лента знакомит зрителя с эпохой 70-х и городом, где неторопливое течение жизни в отдельных сценах гармонирует с «бешеными» ритмами. В субботу, 13 июня в рамках проекта «Летний РетроКинозал» на площадке парка «Орленок» состоится показ художественного фильма «Девочка и крокодил». Старая и любимая многими поколениями зрителей советская кинолента рассказывает о приключениях девочки Маши, которая мечтает завести домашнего питомца. Однажды ее желание сбывается самым неожиданным образом — она находит маленького крокодильчика. С этого момента жизнь героини кардинально меняется.

Денис Данилов