Парад уличных театров, усадебный фестиваль «ВеневияАрт» и гонки на квадроциклах

Весна подходит к концу, приближается лето, но в Воронеж пришло похолодание и практически ежедневно идут дожди и гремят грозы. Капризы погоды могут заставить отказаться от активного отдыха на природе в последние выходные мая. Однако заскучать воронежцам в этот уикенд не даст обширная культурно-развлекательная программа. Ее жемчужинами станут шествие уличных театров и фестиваль усадебных традиций «ВеневияАрт». Подробности — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».

«ВеневияАрт-2026»

Фестиваль усадебных традиций «ВеневияАрт-2026» в усадьбе Веневитинова

Ежегодный фестиваль усадебных традиций «ВеневияАрт-2026» пройдет в музее-усадьбе Веневитинова 30 мая. В этом году форум вдохновлен двумя большими юбилеями: 200-летием собирателя фольклора Александра Афанасьева и 150-летием Союза театральных деятелей России. Поэтому программа фестиваля включает множество театральных и сказочных событий, а площадки получили волшебные названия. Мероприятия проведут на двух больших локациях — в усадебном доме и живописном парке. Начнется фестиваль в 12:00. В усадебном доме будет доступна выставка работ художника Александра Ворошилина «Грани традиций», центральным мотивом которой стал разговор о вечных ценностях и любви к Родине. Гостям представят театрализованную программу «Тропою сказочной Руси» и концерт «Родные-любимые» — праздник семейных культурных традиций и творчества. В течение дня в усадебном доме откроются выставки Театра кукол «Шут» имени Вольховского и художницы Елены Митусовой, пройдут творческие встречи, мастер-классы и мастерские, состоятся иммерсивные экскурсии, показы спектаклей, кинофильмов и анимационных лент. Завершится программа вечером при свечах «История старинного рояля» в каминном зале. Музей-усдьба Д.В.Веневитинова.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ В полдень гостей в парке ждет интерактивное погружение «Новая Веневия: путь веневитов» («Обитель муз»). Это — творческое и образовательное командное состязание, превращающее музейную площадку в пространство, где на стыке традиций XIX века и современности рождается новый культурный код. Для любителей более размеренного отдыха в это время будет проходить чаепитие с клубом салонных танцев. Также в течение дня запланировано проведение игровой программы «Страна Маршак», народны игр и забав, пикника у пруда в стиле XIX века, пленэра «Искусство под открытым небом», творческой мастерской «Усадебный гербарий» и множества других разнообразных активностей. Заключительным аккордом станет концерт фолк-рок группы «Арника». В течение всего дня, с 12:00 до 19:00 в парке будут работать зона фудкорта «Ярмарка вкуса», выставка сувенирной продукции воронежских мастеров «Сокровищница ремесел» и площадка мастер-классов для детей и взрослых «Ярмарка мастеров».

Парад уличных театров

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ XV Международный Платоновский фестиваль искусств стартует в Воронеже шествием уличных театров в парке «Алые паруса» 30 и 31 мая. Театр выйдет за рамки сцен, чтобы встретиться со зрителем под открытым небом. Фестиваль уличных театров — это праздник свободного творчества и живого общения между артистами и публикой. В течение двух дней более десятка театральных коллективов из разных городов России нон-стоп будут показывать короткие и зрелищные пластические спектакли и комедийные перформансы с участием клоунов, мимов, акробатов, ходулистов и ростовых кукол. Зрители, гуляя по парку, могут быть как сторонними наблюдателями, так и стать частью театрального действа — прикоснуться к гигантским марионеткам или погрузиться в иммерсивное шоу. Откроется фестиваль в полдень общим шествием артистов. После этого первыми на площадках форума выступят воронежский ВАУ театр, уличный театр «Мягкий знак» из Севастополя, артист из Казани Руслан Риманас и театр кукол «Волшебная шляпа» из Королева. Воронежцы покажут постановку «Коза и Коса» — балаганный задор в повествовании авторских сказок проекта «Сказки Матушки Реки». Спектакль насыщен уличными приемами, балаганными прибаутками, элементами трюковой акробатики и кукольного театра. Организаторы фестиваля обращают внимание жителей и гостей города на ряд важных моментов и правил, соблюдение которых поможет сохранить только приятные впечатления от праздника. Посетителям не следует приносить с собой запрещенные к проносу вещи или приводить питомцев выше 50 см в холке. Проезд на территорию парка на велосипедах, самокатах (кроме детских), электросамокатах и моноколесах будет запрещен. Также на время фестиваля парковка возле «Алых парусов» будет недоступна. Кроме того, поскольку синоптики обещают переменчивую погоду, гостям рекомендуют захватить дождевики или зонты, чтобы ничто не мешало наслаждаться представлениями.

Концерты, опера и балет

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Егор Крид выступит в ледовом дворце спорта «Юбилейный» 30 и 31 мая. Артист и популярный блогер проводит новый гастрольный тур по России. Организаторы концерта приглашают зрителей на двухчасовое яркое визуальное шоу. Прозвучат почти все хитовые песни исполнителя, а также новые композиции. На закрытии 100-го симфонического сезона в Воронежской филармонии 29 и 30 мая выступит пианист-виртуоз Андрей Коробейников. Вместе с академическим симфоническим оркестром он исполнит концерт для фортепиано с оркестром №5 ми-бемоль мажор «Император» Бетховена. Место за дирижерским пультом займет народный артист РФ Владимир Вербицкий. А 31 мая юных слушателей приглашают на музыкальную миссию «Спасти лето» вместе с Губернаторским эстрадно-духовым оркестром. Большой сольный концерт мужского хора «Русский Формат» состоится в Воронежском концертном зале (ВКЗ) 29 мая. В программе — духовная музыка в неоклассическом стиле, авторские произведения и известные композиции разных эпох в оригинальной хоровой обработке. Подчеркивается, что деньги, полученные от реализации билетов, будут направлены на поддержку участников СВО. Группа «Нестройные»

Фото: koncertzal.ru Группа «Нестройные» 29 мая приглашает воронежцев на вечернюю дискотеку «Сквозь поколения» в Зеленом театре. В программе — песни группы «Руки вверх», Андрея Губина, Валерия Леонтьева, Лолиты, группы «Звери» и Жени Трофимова, а также многие другие хиты, которые помогут энергично ворваться в последние выходные весны. А в воскресенье, 31 мая, в Зеленом театре запланирован мультконцерт «Для больших и маленьких», приуроченный ко Дню защиты детей. Хор Fermata исполнит песни из мультфильмов «Бременские музыканты», «Пластилиновая ворона», «Холодное сердце» и диснеевских анимационных лент. Каждый номер будет дополнен театральной игрой и танцами. Театр оперы и балета 31 мая покажет балет-сказку в одном действии «Красная шапочка» на музыку воронежского композитора Виктора Горянина. Несмотря на то, что спектакль рассчитан на детскую аудиторию и воспринимается юными зрителями как красочное представление, он наделен сложной хореографией. Вечером воскресенья на сцене театра — балет в двух действиях «Жизель». Детский праздник запланирован 30 мая в Городском дворце культуры. Интерактивная программа с играми, конкурсами, мастер-классами и призами начнется в 11:00, а в полдень состоится гала-концерт с участием победителей городского конкурса детского творчества «Воронежские самоцветики».

Спектакли и стендап

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Спектакль Евгения Гришковца «Когда я боюсь» покажут 30 мая на сцене ВКЗ. «Страх практически во всех культурах ощущается как нечто постыдное, то, что нужно постоянно преодолевать. Очень хочется, чтобы человек, который пришел на новый спектакль Гришковца, разрешил себе бояться. Чтобы ему не нужно было стыдиться своих страхов: за семью, за работу, бояться опоздать или выглядеть нелепо, бояться одиночества, бояться стихии или бояться неверно поставить ударение. Это очень смешной спектакль не о страхе, а о том времени, в котором мы живем»,— говорится в описании постановки. Камерный театр в пятницу, 29 мая, покажет комедию «Провинциальные анекдоты» по двум одноактным пьесам Александра Вампилова. В субботу на сцене театра — «Ревизор 2.0» по одной из самых знаменитых пьес русской классической драматургии (премьера состоялась в апреле этого года), а в воскресенье — танцевальный спектакль «Капричос», созданный по мотивам графики испанского художника XVIII века Франсиско Гойи. Воронежский академический театр драмы имени А.В.Кольцова

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Театре драмы имени Кольцова 29 мая сыграют ироническую комедию в двух действиях «Любимые люди», созданную по рассказам Василия Шукшина. 31 мая будет показана музыкальная сказка в двух действиях «Царь Горох и молодильные яблоки». Обе постановки — премьеры этого театрального сезона. На основной сцене Никитинского театра 29 мая — постановка «Ваша жестянка сломалась» по книге Аллы Горбуновой, 30 мая — «Осенняя соната» по мотивам одноименного киносценария Ингмара Бергмана, а 31 мая — молодежная сказка «Куда пропал прекрасный принц?» по пьесе Марии Огневой. На сцене «Прогресс» 30 мая сыграют «Стоиков», а 31 мая — «Глитч». Новый театр 29 мая приглашает зрителей на комедию «Любовь». 30 мая пройдет показ «чувствительного» романа «Великий человек». В воскресенье, 31 мая, на сцене театра — семейная история «Вафельное сердце». Спектакль «На дне» по пьесе Максима Горького покажет Театр юного зрителя 29 мая. Актуальность постановки театр видит в том, что она поднимает вечные вопросы о человеческом достоинстве, вере в лучшее и праве на надежду. 30 мая зрители ТЮЗа увидят музыкальную сказку «Золушка», а 31 мая им расскажут мистическую историю дружбы «Черная курица». «На дне» по пьесе Максима Горького в Театре юного зрителя

Фото: tuzvrn.ru В Театре кукол «Шут» имени Вольховского воронежских зрителей 29 мая будет встречать «Маленький принц», а 30 мая — «Бременские музыканты». 31 мая самые юные театралы смогут увидеть спектакль про добрых и самоотверженных снеговиков «Солнышко и снежные человечки». Стендап-клуб на проспекте Революции в пятницу, 29 мая, зовет на «Большой стендап» с Романом Хорошевским, Димой Бахметьевым, Никитой Боевым и ведущим Сергеем Бабкиным. В субботу в клубе — «Большой открытый микрофон» с Риммой Шахназарян и «Жесткий стендап», а в воскресенье — «Импровизация: истории» и «Супершоу», которое проведет Сергей Сотников.

Выставки

Фото: museum-vrn.ru В Воронежском краеведческом музее работают сразу две яркие выставки, посвященные политической истории России. «Тайна старого чердака: Страна Гайдарика» — это интерактивное путешествие по страницам книги Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», которое позволяет узнать, как жили дети в 30-е годы прошлого века, и почувствовать себя настоящим героем. Выставка «Политика и мода» в свою очередь показывает, как мода отражала и формировала дух времени — от царских времен до современности. Посетители музея могут наблюдать, как политические события, войны и революции влияли на внешний вид людей и имидж власти. В «Матрешке» 30 мая откроется фотовыставка «Осторожно, хрупко…» — совместная работа школы креативных индустрий и Театра кукол имени Вольховского, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. Эта экспозиция — итоговый проект выпускников направления «Фотопроизводство», подготовленный под руководством педагога Алексея Астрединова. Выставка показывает две параллельные реальности: пространство театральной сцены, знакомое зрителям во время спектаклей, и скрытую жизнь за опущенным занавесом, когда зал пустеет. Героями фотографий стали персонажи постановок «Озерный мальчик», «Шинель», «Белый Бим Черное ухо», «Кот в сапогах» и «Мертвые души». Экспозиция раскрывает хрупкость и красоту творческого союза куклы и актера, благодаря которому она оживает. Фотовыставка Банка России «Монеты пушкинской поры» открыта на третьем этаже Никитинской библиотеки. Как выглядели деньги, которые были в ходу во времена великого писателя, какую роль играли в его жизни и как влияли на героев и сюжеты произведений — этому посвящена экспозиция монет и ассигнаций XIX века. Например, на выставке можно увидеть фото гривенника (10 копеек серебром), упоминавшегося в «Медном всаднике» как разорительная плата, которую лодочники брали за переправу через Неву во время наводнения. Выставка «Гримасы начала XX века. Карикатура Владимира Силкина как зеркало эпохи» в Крамском

Фото: mkram.ru Только до 31 мая в Художественном музее имени Крамского будет работать выставка «Гримасы начала XX века. Карикатура Владимира Силкина как зеркало эпохи» — гостей приглашают погрузиться в атмосферу переломного времени и взглянуть на историю через призму иронии и сатиры. В музее также доступна выставка художника и литератора Константина Сутягина «Дорога домой». В преддверии Платоновского фестиваля в Доме архитектора в техническом режиме работает персональная выставка Варвары Кулешовой «Приготовление угля». Именно с помощью угля автор создает глубокие монохромные произведения, исследующие темы памяти, времени и внутренней борьбы.

Мастер-классы и экскурсии

Фото: matreshkavrn.ru 30 мая на выпускном фестивале школы креативных индустрий «Матрешка» пройдет презентация итоговых работ выпускников студии дизайна одежды. На протяжении семи месяцев каждый участник студии создавал свой авторский костюм с нуля — от первых эскизов и подбора тканей до финального воплощения идеи. Ребята учились искать вдохновение, анализировали тренды и работали с разнообразными материалами, в своих работах юные дизайнеры отразили индивидуальный стиль и взгляд на моду. Также в рамках выпускного фестиваля подготовлены концерты, выставки, интерактивная лекция, мастер-классы, dj-сеты и открытые презентации проектов студийцев. В связи с погодными условиями, все мероприятия пройдут в здании «Матрешки». Экскурсия для взрослых «Вселенная театра» 31 мая откроет двери в безграничные театральные миры. Театр оперы и балета объединил в этом проекте форматы обзорных экскурсий по зрительской и закулисной локациям здания. Секреты успешных публичных выступлений раскроют 29 мая в экопространстве «Сфера» на живом мастер-классе с экспертами Николаем Кодиновым и Викторией Квасовой. Среди прочего, участникам объяснят, как управлять своим состоянием, работать с волнением, объединять приемы актерского мастерства и психологии, чтобы снизить тревожность и настроиться на выступление.

Кинопоказы и лекции

Фото: voronezhliter.ru Премьера мультфильма «Дарующая счастье» анимационной студии «Воронеж» состоится 31 мая в детском центре Дворца Ольденбургских. Создатели анимационной ленты вдохновлялись произведением Анны Барышниковой — выдающейся сказочницы Воронежского края, чьи истории стали частью культурного наследия региона. Перед показом пройдет творческая встреча со сценаристом и режиссером картины Александрой Леоновой, а после него — мастер-класс по созданию открытки по мотивам мультфильма. Лекция для взрослых «Неофициальное искусство: коммуникация как художественная практика» пройдет в Музее имени Крамского 30 мая. Проведет ее доктор филологических наук Александр Житенев. На лекции речь пойдет о мэйл-арте в «неофициальном искусстве» первой половины 1980-х годов и о «семейной переписке» авторов литературно-художественного альманаха «Мулета». Кадр из фильма «Цвет шафрана» (2006, реж. Ракеш Омпракаш Мехра)

Фото: vk.com / cinema_club_vrn 29 мая в киноклубе на Пятницкого, 52 пройдет лекция историка Анны Палий «Я хочу поехать на дачу. Образ загородного жилья в искусстве дореволюционной России». Она посвящена феномену русской дачи рубежа XIX–XX веков — не как месту сельского труда, а как особому сезонному миру со своими привычками, маршрутами, модой и культурой досуга. Основой рассказа станут произведения живописи и графики из российских музейных собраний, а также литература того времени. 30 мая гостей приглашают на лекцию музыканта Сергея Науменко «Шугейз: история жанра. Основатели, классики, современники». Участники встречи разберутся, с чем связана популярность шугейза сегодня, и посмотрят видео классических и современных представителей сцены. 31 мая состоится лекция «Индийское кино: от стереотипов к архетипам», которую прочитает исследователь индийского кинематографа Валерий Кондауров. После небольшого перерыва будет показана современная экранизация «Рамаяны» — фильм «Демон» (2010) режиссера Мани Ратнама. «Синематека» 31 мая приглашает на первый в этом сезоне кинопоказ на природе — в парк-отеле «Дивный». Запланирован просмотр картины «Волшебная страна» (2004) с Кейт Уинслет и Джонни Деппом в главных ролях.

Спорт и активности под открытым небом

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Третий этап чемпионата России по гонкам на квадроциклах с водными препятствиями пройдет 30 и 31 мая на стадионе «Воронеж-ринг». На соревнования заявлены сильнейшие квадроциклисты из разных уголков страны. Состязания пройдут в двух дисциплинах — заезды с водными препятствиями и кольцевые гонки с препятствиями. В каждой дисциплине представлены четыре класса: мужчины, женщины, ATV 1000 и ATV Новичок. В парке «Дельфин» 30 и 31 мая пройдут уличные занятия по йоге на площадке знакомств. Кроме того, 31 мая у маяка запланирован открытый мастер-класс по парным танцам для участников старше 18 лет — отсутствие опыта или пары проблемой не станет. Завершится вечер воскресенья танцевальным джемом на малой сцене парка. Большая развлекательная программа подготовлена на 30 мая в парке Нелжа.ру. Отправиться туда можно будет утром на ретро-поезде с вокзала Воронеж-1. Гостей ждут аттракционы и развлечения, мастер-классы, историко-патриотические игры, экскурсии и квесты. Для воронежцев выступят воспитанники «Академии Игоря Крутого», участница шоу «Голос.Дети» Софья Нагалина, коллективы «Континент» и «Виктори».

Денис Данилов