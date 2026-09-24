Всероссийский «Кросс нации», фестиваль «Культура Победы» и 250-летие легендарного орловского рысака

Сентябрь уже заканчивается, но в Воронеже некогда поддаваться осенней хандре — этот уикенд по традиции будет богат на яркие мероприятия. Помимо ряда спортивных событий, провести которые погода еще позволяет, запланирован ряд концертов и фестивалей, включая всероссийский фестиваль «Культура Победы». В этом году форум проходит уже в третий раз, но впервые его финал принимает Воронеж. Подробнее о культурной программе выходных — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».

Фестивали и концерты

Фото: культурапобеды.рф

Всероссийский фестиваль искусств и творчества «Культура Победы: единство СВОих» 25 сентября проведут на площадке Воронежского концертного зала. Форум объединяет участников СВО, их семьи, волонтеров и деятелей культуры. Благодаря насыщенной программе ВКЗ превратится в единую творческую площадку — запланированы выставки, показы и открытые встречи с экспертами. Хедлайнерами фестиваля станут группы «Зверобой», «Еще» с Романом Рыкаловым и телеведущий канала «Спас» Александр Галицкий. Вечером воронежцы смогут увидеть спектакль «Черное. Белое. Черное» по произведениям Захара Прилепина в постановке заслуженного артиста Воронежской области Юрия Смышникова. Группа «Моральный кодекс» выступит на сцене МТС Live Холл 26 сентября. Коллектив, присутствующий отечественной рок-сцене с 1989 года нередко называют уникальным явлением. Фирменный стиль группы — сплав рока, джаза и фанка с остроумными текстами, а также ироничный биг-бит, нео-романтика и танцевальный рок-н-ролл. На концерте «The Best! Все хиты!» прозвучат самые известные песни «Морального кодекса». Фёдор Освер (гобой), дирижёр - Игорь Вербицкий

Фото: vrnmusic.ru В филармонии 25 и 26 сентября выступит лауреат II премии XVII Международного конкурса имени Чайковского Федор Освер (гобой) с академическим симфоническим оркестром под управлением маэстро Игоря Вербицкого. В программе произведения Рихарда Штрауса: Концерт для гобоя и малого оркестра ре мажор, симфоническая поэма «Дон Жуан» и «Танец семи покрывал» из оперы «Саломея». На 27 сентября в филармонии запланировано сразу два концерта: днем для слушателей прозвучат произведения представителей музыкального экспрессионизма Рихарда Штрауса и Густава Малера, а вечером выступит губернаторский эстрадно-духовой оркестр с программой «Листопад мелодий». Фестиваль детских программ «Маршак созывает друзей» ждет в гости юных любителей приключений 25 сентября. На один день «Маршак-центр» и Дом-музей Никитина превратятся в планету игр и творчества, позволяя ребятам окунуться в мир сказок и удивительных историй. В этом году гостей ждут познавательные экскурсии, театральный марафон, мастерские от партнеров фестиваля и выступление участников музейного проекта «Светлей впереди» с их оригинальным взглядом на поэзию Никитина. Кроме того, планируется проведение регионального круглого стола, посвященного актуальным проблемам, трендам и особенностям музейной педагогики. «Шансон парад» пройдет в Воронежском концертном зале 26 сентября. На одну сцену выйдет мастера авторской песни и звезды эстрады. Воронежцы услышат хиты в исполнении Ирины Шведовой, Владимира Чернякова и Евы Амуровой, а также классику шансона, которую представят Анатолий Полотно и Федя Карманов. Кроме того, свои новые песни исполнит экс-солист группы «Бутырка» Михаил Борисов. А 27 сентября со сцены ВКЗ прозвучит «Баллада о любви» — лирические (и не только) песни Владимира Высоцкого. Исполнят их Юрий Смышников и лучшие артисты города. В песнях Высоцкого любовь никогда не была «простой» — она могла быть как счастливой, так и безнадежной, смешной или до боли серьезной. Скульптура мальчика-горниста в парке Орлёнок

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ На фестиваль традиционных игр народов России воронежцев приглашают в парк «Орленок» 26 сентября. Открытие запланировано на сцене возле центра креативных индустрий «Матрешка». Дети и взрослые смогут попробовать свои силы в татарских, башкирских, кабардино-балкарских, русских, кыргызских, старинных русских и мордовских играх. Отдельную площадку представит Рамонский музей старинных русских игр «Бирюльки». Кульминацией дня станет праздничный концерт в «Матрешке» в 17:00. На сцену выйдут народная артистка РФ Екатерина Молодцова, фольклорный ансамбль «Терем» и детский инструментальный ансамбль. На площадке Diesel Hall 25 сентября пройдет «Хаммер Фест». Специальным гостем фестиваля станет вокалист и основной автор песен группы «Оргия Праведников» Сергей Калугин. Также на сцене — группы «Ось», «zh», «Знак ветра» и шоу этнических барабанов «Этнодум». Кроме того, в рок-баре Diesel 25 сентября Chopsy исполнят хиты группы System Of A Down, 26 сентября состоится большой юбилейный концерт коллектива Stonehand, а 27 сентября в Воронеже впервые сыграет московская блэкгейз группа Ospa 1959 в рамках российского тура.

Спектакли и шоу Музыкально-иллюзионное шоу «Чудесарий»

Фото: tickets.vk.ru В ДК Железнодорожников 27 сентября покажут музыкально-иллюзионный шоу «Чудесарий» — спектакль московского театра чудес волшебника Рафаэля. Мастера иллюзий сотрут для зрителей границы реальности. Гостей ждут увлекательные приключения, фокусы и иллюзии — исчезновения и превращения, левитация людей и телепортация предметов, а также комедийная и экстремальная магия, зажигательные песни и танцы. 27 сентября в Литературном молодежном центре на базе юношеской библиотеки имени Кубанева состоится поэтический вечер воронежского отделения совета молодых литераторов Союза писателей России. Свои стихотворения представят «новые имена», желающие выйти на большую сцену и найти свою аудиторию. Их поддержат уже состоявшиеся мастера. Также предусмотрен открытый микрофон, где каждый гость сможет прочесть свое произведение. «Сказки на Девичке»

Фото: vk.ru / club225040753 ВАУ театр 26 сентября приглашает на аудиоспектакль-променад «Сказки на Девичке». Этот спектакль представляет собой прогулку в наушниках по старинному району города. Участники будут всматриваться, слушать, искать и постепенно обнаруживать законы сказки там, где еще недавно виделись только обычные улицы.

Выставки Выставка «Воронежа любимые места»

Фото: mkram.ru Только до 27 сентября в Художественном музее имени Крамского будет работать выставка «Воронежа любимые места», посвященная празднованию 440-летия города. В экспозиции представлено около 70 работ, в которых художники поделились своими воспоминаниями, впечатлениями, ассоциациями и историями о Воронеже. Также в музее имени Крамского с этой недели доступна выставка работ в редкой технике печатной графики Меццо-тинто («черная манера»), разработанной во второй четверти XVII века. Ввиду сложности она оказалась почти забытой, но в России ее возродил художник Владимир Самарин. Многие годы мастер собирал по крупицам информацию об этом виде графики. В экспозицию вошли около 50 работ. Внутри музея «Дом Гарденина»

Фото: Правительство Воронежской области Дом Гарденина на этой неделе открыл двери для всех посетителей. Одно из старейших сохранившихся каменных жилых зданий Воронежа XVIII века превращено в музейное пространство, посвященное Петру I и его сподвижникам, а также истории Воронежской земли петровской эпохи. В экспозицию вошли подлинные произведения живописи и предметы из фондов музея имени Крамского и Воронежского краеведческого музея. В стенах Воронежского областного краеведческого музея теперь работает выставка государственного музея-заповедника «Куликово поле». Она рассказывает о событиях, предшествовавших сражению, политической и экономической ситуации на Руси и в Орде, жизни и деяниях князя Дмитрия Донского и героев, принявших участие в битве. В экспозиции представлены находки с места сражения: наконечники копий, сабли, топоры, фрагменты пластинчатых доспехов, наконечники стрел, удила, шпоры и многое другое.

Мастер-классы и экскурсии Музей И.А. Бунина, Здание мещанской управы

Фото: voronezhliter.ru Литературный музей 26 сентября присоединится к ежегодной всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб». В рамках просветительской программы воронежцев и гостей города приглашают пешеходные экскурсии «Один день Ивана Бунина» и «Прогулка по мандельштамовскому Воронежу». Первый маршрут посвящен поездке великого писателя в Воронеж и главным памятным местам, связанным с его именем. Второй же проведет по улицам, где бывал Осип Мандельштам во время своего трехлетнего пребывания в воронежской ссылке. 25 сентября пройдет историко-краеведческий арт-квест «Театральный Воронеж». Проект посвящен 150-летию Союза театральных деятелей России и направлен на знакомство с культурным наследием города и выдающимися представителями театрального искусства. Участникам предстоит пройти тематический маршрут и выполнить серию творческих, интеллектуальных и командных заданий. Стартует арт-квест в 10:30 в юношеской библиотеке имени Кубанева. Мастер-класс «Знакомство с театром кукол» состоится 25 сентября в Театре кукол «Шут» имени Вольховского. Участники узнают об особенностях строения и нюансах управлениями куклами. А чтобы рассказ был более наглядным, ведущие представят музыкальные номера с использованием перчаточных и планшетных кукол. Афиша проекта «МУЗЕЙНОЕ ОСЕНЬнение» в Крамском, в рамках которого проходит «Осень золотая».

Фото: mkram.ru В музее имени Крамского 26 сентября пройдет занятие мастерской «Арт-крошки» под названием «Осень золотая». Маленькие участники будут работать с пластилином, осваивая новые приемы и способы применения уже знакомого материала. Ребята узнают, что такое пейзаж, и как художникам удается передавать в своих картинах состояние природы. 26 сентября музей «Арсенал» вновь приглашает на пешеходную экскурсию «Город-фронт: 212 дней мужества». Участники пройдут по маршруту, который помнит героическую историю Воронежа, посмотрят места боевой славы Красной армии и памятники, а также услышат истории освобождения столицы Черноземья. На авторские уроки по лепке из глины приглашают воронежцев 26 и 27 сентября в арт-пространство «Квартира18» (пр. Революции, 45). Уроки подходят взрослым и детям от 10 лет. На занятии в субботу будут создавать фигурку ангела, а в воскресенье — делать зеркало. Центр креативных индустрий «Матрёшка»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В «Матрешке» 26 сентября педагог студии интерактивных технологий VR/AR проведет мастер-класс по созданию компьютерной игры. Занятие вполне подойдет для новичков, которые никогда не занимались программированием. Для работы будет использоваться конструктор 2Dигр Construct. На мастерклассе участники соберут сцену, настроят поведение объектов и воплотят свои идеи в полноценный интерактивный продукт.

Кинопоказы и лекции Здание Библиотеки имени Никитина в синей подсветке

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Совместно с Ассоциацией «АртМастерс» библиотека имени Никитина запускает масштабный профориентационный марафон «Новый учебный год — новые профессии». Первая встреча под названием «КиноПятница: профессии большого экрана» состоится 25 сентября. Программа поэтапно погрузит участников в производственный цикл кинематографа. Сценаристы расскажут о работе с идеей и текстом, режиссеры монтажа — о превращении материала в готовый продукт, а операторы — об использовании света и ракурсов. Ко дню памяти Марии Мордасовой — народной артистки СССР, Героя Социалистического Труда и почетного гражданина Воронежа — в ее музее-квартире 25 сентября пройдет творческая встреча с народной артисткой РФ Екатериной Молодцовой. Артистка поделится личными воспоминаниями о Марии Николаевне, расскажет о ее творческом пути и опыте совместной работы. Перед гостями также выступит ансамбль «Родники России» колледжа имени Ростроповичей. Промо-фото актрисы Театра юного зрителя Анастасия Бондарь

Фото: tuzvrn.ru Творческая встреча с актерами Театра юного зрителя Анастасией и Олегом Бондарь пройдет 27 сентября в музее истории Воронежского края. Она станет возможностью услышать актеров вне сцены и лично от них узнать о пути в профессию, закулисных историях, размышлениях о театре. Встреча состоится в рамках фестиваля «Четыре сезона» — проекта краеведческого музея к 150-летию Союза театральных деятелей.

Спорт и активности на открытом воздухе Всероссийский день бега «Кросс нации»

Фото: кросснации.рф В субботу, 26 сентября, Воронеж присоединится к самому массовому забегу страны. Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдет на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпик» и станет большим праздником здорового образа жизни. Приурочен «Кросс нации» к Году единства народов России. В программе: детские забеги на 1 км, старты на 4, 6 и 8 км, а также 12-километровая дистанция для самых подготовленных спортсменов. Помимо областного центра, забеги в этот день пройдут в Аннинском, Бутурлиновском, Лискинском и Новоусманском районах. Воронежский ХК «Буран» в этот уикенд проведет две домашние встречи. 25 сентября «ураганные» сыграют с «Норильском», а 27 сентября — с красноярским «Соколом». На эти игры генеральный директор «Бурана» Игорь Провольнев лично пригласил губернатора Воронежской области Александра Гусева. В настоящее время воронежская команда находится на 12-м месте турнирной таблицы ВХЛ, заработав после шести матчей девять очков, и домашняя серия может помочь ей отыграть несколько позиций. 26 сентября в селе Чесменка Бобровского района на ипподроме Чесменского конного завода состоится грандиозное празднование 250-летия орловской рысистой породы — легендарного орловского рысака, национальной гордости и достояния. В программе — заезды на 1,6 и 2,4 км за солидные денежные призы. При конном заводе также есть старинный парк с озером и вековыми дубами, где можно устроить себе живописную осеннюю прогулку. Афиша «Гонка титанов»

Фото: vk.ru/titansrace Федерация гонок с препятствиями «OCR Воронеж» 27 сентября проведет в «Олимпике» «Гонку титанов: Тефида» — четвертый старт серии «титанических» соревнований. Предусмотрены дистанции: 400 метров для самых маленьких с легкими препятствиями, 3 км с препятствиями для детей в возрасте от 8 до 15 лет, масс-старт для новичков на 3 км, командный старт на 6 км с препятствиями и 10-километровый курс для индивидуального зачета с призами. В субботу, 26 сентября, на площадке спорткомплекса состоятся знакомство с трассой и открытая тренировка в преддверии гонки. На базе Центра гребли (дамба Чернавского моста) 27 сентября пройдут областные соревнования «Кубок Стайера», а также состоится чемпионат Воронежской области по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин. Синоптики пока прогнозируют в этот день комфортную солнечную погоду, что будет на руку как участникам, так и зрителям. Последний домашний матч сезона Первой лиги женская команда воронежского ФК «Факел» проведет 26 сентября. Впервые игра девушек пройдет на главной футбольной арене города — стадионе «Факел» на улице Писателя Маршака. Соперницами «огнеопасных» выступят футболистки «Урала». На арене будет открыта восточная трибуна, доступ на стадион бесплатный, карта болельщика для посещения матча не потребуется. Стадион будет открыт для посетителей с 16:30. Фестиваль красок в парке Танаис

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Парк «Танаис» 25 сентября приглашает всех желающих на мастер-класс по управлению упряжкой с хаски и танцевальный вечер на центральной аллее. 26 сентября для мам с малышами в возрасте от трех месяцев организуют мастер-класс по слинготанцам, а позже в парке пройдут занятия по групповой импровизации в стиле трайбл и концертное выступление дуэта «Саша+Наташа» с ретро хитами советской и зарубежной эстрады. В воскресенье, 27 сентября, в «Танаисе» будет проходить фестиваль спорта и доброты с обширной программой активностей и развлечений. В спортивном центре «Гран-При» 26 сентября запланировано проведение регионального чемпионата по скалолазанию в дисциплинах «на трудность» и «на скорость». На следующий день, 27 сентября там пройдут состязания в дисциплине «боулдеринг» в рамках розыгрыша Кубка Воронежской области.

Денис Данилов