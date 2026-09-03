«Город-Сад», Татьяна Буланова и открытие театрального сезона

Первые осенние выходные в Воронеже обещают быть не менее насыщенными, чем летние. Гостей ждет фестиваль «Город-Сад» на Петровской набережной, театральные премьеры сразу на нескольких сценах, выступление Татьяны Булановой, кинопоказы под открытым небом и выставки к 440-летию Воронежа. Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, также пройдут на выходных. Подробнее — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».

Гости отдыхают у стеллы «Город-сад» в финале первого дня фестиваля в 2025 году

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Город-Сад» Творчество, природа и любовь к своему краю встретятся уже на этих выходных, 5–6 сентября на ежегодном XVI Воронежском международном фестивале садов и цветов «Город-Сад». Местом для проведения в этот раз станет Петровская набережная. Мероприятие приурочат к Году единства народов России, 330-летию Военно-морского флота России, а также теме «Космоса». Удивлять жителей и гостей города обещают сразу в нескольких направлениях: ландшафтный дизайн, флористические инсталляции, «Зеленая инициатива». А особым украшением станет «Дорога единства» — это арки районов Воронежской области, которые познакомят гостей с особенностями и самобытностью разных уголков региона.

Спектакли Новый театр. Спектакль «За белым кроликом»

Фото: newteatr.com В «Новом театре» в эти выходные будет насыщенная программа: 4 сентября — драма «За белым кроликом», семейная история «Мой дедушка был вишней» — 5 сентября, а 6 сентября — драма «БегиОстанься». В пространстве «Прогресс» в воскресенье Никитинский театр покажет музыкальный спектакль «Хрестоматия», повествующий про поэта серебряного века Николая Гумилева. «Попкорн Драма» громко и ярко откроет на этой неделе новый театральный сезон. В пятницу, 4 сентября, зрителей приглашают на комедию «Корпорат», а в субботу, 5 сентября, на «Фиаско-5» и комедийную импровизацию «Мед-9». «Театр юного зрителя» тоже вновь откроет свои двери для посещения. 4 и 5 сентября состоится премьера спектакля «Летучий корабль», основанного на русских народных сказках и сопровождаемого популярными песнями Максима Дунаевского и Юрия Энтина. А 6 сентября театр представит «Терем-терем-теремок», поучительную сказку с песнями и плясками. Промо-изображение «Придет серенький волчок» в Воронежском государственном театре кукол

Фото: puppet-shut.ru Воронежский государственный театр кукол имени В.А. Вольховского готовит на 4, 5 и 6 сентября премьеру «Придет серенький волчок». Это трогательная волшебная история о том, как побежденный страх может превратиться в удивительное приключение. В субботу, 5 сентября, здесь покажут постановку по мотивам поэмы Пушкина «Граф Нулин». В субботу и воскресенье пройдет «Сказка о рыбаке и рыбке». Театр «Кот» покажет 4 сентября комедию «Двое голых мужчин», 5 сентября — психологический триллер о памяти и утрате «Обратный реверс», а также комедию «У каждого свои недостатки». В воскресенье здесь можно будет посмотреть трагикомедию о великом любовнике «Дон Жуан. Незаконченная история» и психологическую офисную драму «Собеседование. Метод Гренхольма». Авторский театр «Саквояж» приглашает зрителей в эту пятницу на сказку «Буратино». В субботу — на постановки «Книжная девочка» и «День, когда я встретил кита». А в воскресенье — на «Петсон и Финдус: чужак в огороде», «Петсон и Финдус: Охота на лис» и снова «Буратино».

Концерты и шоу Певица Татьяна Буланова во время выступления на народной премии «Звезды Дорожного радио»

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ В МТС Live Hall 4 сентября выступит Татьяна Буланова. Певица начала свою творческую карьеру в 1990 году как солистка группы «Летний сад» и с тех пор выпустила 28 студийных альбомов, а среди ее главных наград: звание заслуженной артистки РФ (2004) и медаль «За труды в культуре и искусстве» (2025). Творчество Булановой не просто не устаревает спустя годы, а, наоборот, только набирает новую волну популярности. На юбилейном концерте певица исполнит все самые любимые и проверенные временем хиты: «Мой ненаглядный», «Не плачь», «Ясный мой свет» и многие другие. В Городском Дворце культуры в ту же пятницу состоится оркестровое шоу «Атмосфера» в сиянии 3000 свечей. В этот вечер зрители услышат известные музыкальные произведения из любимых фильмов, мировую классику, среди которой Бах и Моцарт, произведения Queen, Майкла Джексона и другие хиты, покорившие миллионы слушателей. 4–5 сентября Филармония ждет горожан и туристов на открытие сезона. Здесь удастся послушать концерты симфонического оркестра под управлением дирижера, народного артиста России Владимира Вербицкого. А солисткой выступит народная артистка СССР Элисо Вирсаладзе. В Воронежском стендап клубе на этих выходных покажут: Большой стендап — 4 сентября, Большой открытый микрофон, Большой стендап и Прочитали за вас — 5 сентября, Самый смешной комик — 6 сентября.

Кинопоказы Кадр из фильма «Укрощение строптивого» («Taming of the Scoundrel», 1980)

В пятницу киноклуб Cinemateka встретит первые осенние выходные в ресторане «Яменская усадьба» вместе с диснеевским фильмом «Чемпион». Картина основана на реальной истории и рассказывает о домохозяйке и ее коне, который стал легендой скачек. В субботу, 5 сентября, киноклуб предлагает посмотреть в глэмпинге «Солнечная Система» итальянское кино, а именно «Укрощение строптивого» с Андриано Челентано. Сюжет фильма разворачивается вокруг фермера, который категорически отвергает общество женщин и вполне доволен своим одиночеством. Однако его жизнь внезапно меняется, когда появляется женщина, которая очаровывает его своим присутствием и заставляет пересмотреть свои принципы. В воскресенье Cinemateka ждет воронежцев в загородном комплексе «Ферма», где пройдет показ романтической комедии «Когда Гарри встретил Салли». 6 сентября «Синема Парк» и «Формула Кино» приглашают на специальный показ к 15-летию культового фильма «Драйв» в Галерею Чижова. Это неоновая классика, один из самых значимых фильмов режиссера Николаса Виндинга Рефна, криминальный неонуар с Райаном Гослингом в главной роли, который вновь можно увидеть на большом экране.

Выставки Воронежский областной художественный музей имени И.Н. Крамского

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Только до 6 сентября в Воронежском областном краеведческом музее для посещения открыта выставка «Русская кавалерия в эпоху Отечественной войны 1812 года». Туда вошли работы из фондов Государственного музея-заповедника «Бородинское поле». Посетители смогут разглядеть подлинные мундиры гусар, улан и кирасир, батальную живопись, археологические находки с Бородинского поля. Данная выставка важна для Воронежа, так как именно Воронежская губерния была одним из главных центров пополнения кавалерии лошадьми. 4 сентября Дворцовый комплекс Ольденбургских открывает выставку «Мосин — легендарный оружейник». Из экспозиции посетители смогут узнать о жизни и достижениях выдающегося конструктора, создателя знаменитой трехлинейной винтовки образца 1891 года. Выставка дополнена предметами и обмундированием времен Первой мировой войны из частного собрания руководителя воронежского клуба военно-исторической реконструкции «226-й пехотный Землянский полк А.С. Пригородова». Также 4 сентября можно будет посетить новую экспозицию живописи и графики «Воронеж. Знакомое и любимое», посвященную 440-летию города Воронеж, в Воронежском областном художественном музее им. И.Н. Крамского. Народная артистка РСФСР Дурова Тереза Васильевна показывает номер со слонами

Фото: museum-vrn.ru С 5 сентября Воронежский областной краеведческий музей организует выставку «Цирковое долголетие» в доме-музее А.Л. Дурова к 100-летию советской и российской актрисы цирка Т.В. Дуровой. Тереза Васильевна была первой женщиной в знаменитой цирковой династии, избравшей профессию дрессировщицы, и при росте всего 150 см бесстрашно работала с самыми крупными слонами, создав более десяти уникальных номеров, четыре из которых стали лауреатами парижского конкурса. За выдающиеся достижения она удостоилась звания народной артистки РСФСР, а ее жизнь, полная тяжелых травм, не сломила ее духа. Также до воскресенья этой недели будет доступна экспозиция платков и шалей «Яркий хоровод», работы которой предоставлены из Рязани. Экспонаты на выставке исключительно старинные, XVIII — начала XX века, и показывают платок во всем его многообразии: насколько разные материалы, применение и способы украшения.

Мастер-классы и лекции Михаил Клодт (1832–1902) «Отдых в деревне». Из собрания ВОХМ им. И.Н. Крамского

Фото: Страница Художественного музея им. И.Н. Крамского во Вконтакте 4 сентября Воронежский областной художественный музей организует мастер-класс «Пейзажи нашей коллекции. "Отдых в деревне" (по мотивам работы М.К. Клодта)». Создавать сельский пейзаж участникам предстоит в технике масляной пастели, благодаря которой можно создавать многоцветные живописные изображения независимо от уровня навыков. В пятницу, 4 сентября, киноклуб на Пятницкого, 52 приглашает на вечер, посвященный группе Queen и Японии. В канун 80-летнего юбилея Фредди Меркьюри японист Елена Недожогина подготовила эксклюзив — музыкально-биографический рассказ на незаурядную тему — «Queen и Япония». На встрече посмотрят фрагменты японских концертов Queen, послушают песни, рассмотрят и разберут кимоно, которые покупал себе в Японии Меркьюри. Также в пятницу в ИЦАЭ организуют «Прогулку с ученым» по центру Воронежа. Проводником в геологию города станет Павел Бойко, доцент кафедры минералогии, петрографии и геохимии ВГУ, кандидат геолого-минералогических наук, начальник отдела геологии и лицензирования по Воронежской области.

Надежда Астахова