Новые выставки и парад мультфильмов в День космонавтики

В Воронеж пришли дожди и похолодание, но культурная жизнь мегаполиса от этого не стала менее насыщенной. В грядущие выходные в тренде — празднование Дня космонавтики. Но, кроме этого, в столице Черноземья пройдут ряд концертов и показов спектаклей, а также откроют двери любопытные художественные выставки. Самые интересные события уикенда — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».

Концерты, опера и балет

Воронежская филармония вместе с маэстро Игорем Вербицким 12 апреля приглашает на концерт «Антагонисты: Брамс и Вагнер», чтобы заново познакомиться с творчеством великих композиторов и их бессмертными творениями. Воронежский оперный театр — балет «Тысяча и одна ночь»

Фото: theatre-vrn.ru В репертуаре оперного театра на этот уикенд — балет «Тысяча и одна ночь» (10 и 11 апреля), а также опера «Царская невеста» Римского-Корсакова (12 апреля). В воскресенье действует квота для участников СВО — семь мест. «Калинов мост» сыграет в ДК Железнодорожников 10 апреля. Группе исполняется сорок лет, и к юбилею музыканты подготовили уникальную концертную программу, в которую включили песни из разных эпох и альбомов. В МТС Live Холл на 12 апреля запланировано выступление Мари Краймбрери — шоу носит название «Кто такая Мэри?».

Спектакли и стендап В Воронежском концертном зале 10 апреля дважды дадут «Маленькие комедии», в основу которых легли произведения Чехова «Медведь» и «Предложение». В главных ролях — Мария Аронова, Сергей Шакуров и Михаил Полицеймако. Спектакль-концерт «Будущее» на сцене Никитинского театра

Фото: nikitincenter.ru На основной сцене Никитинского театра 10 апреля покажут спектакль-концерт «Будущее» режиссера Юрия Муравицкого. Будущее в его постановке — это коллаж из этюдов и историй, созданных артистами театра. На сцене «Прогресс» 10 апреля дадут «Стоиков» по пьесе Дмитрия Данилова, а 11 апреля — «Глитч» режиссера Михаила Бычкова. «Игроки» по знаменитому сюжету Гоголя украсят большую сцену Камерного театра 10 апреля. На малой сцене 11 апреля покажут «Цветы для Элджернона». Кроме того, 11 апреля запланирован показ танцевального спектакля «Плот медузы», а в воскресенье — «Шутников» режиссера Екатерины Половцевой. Премьера последней постановки состоялась в марте прошлого года. Новый театр 10 апреля покажет комедию «Любовь» о путешествии главной героини спектакля в Санкт-Петербург, ее неожиданных открытиях, встречах и расставаниях. 11 апреля на сцене «Вафельное сердце» — спектакль, который интересен как детям, так и взрослым, которые хотят хотя бы на пару часов вернуться в мир волшебства. Афиша музыкальной сказки «Летучий корабль» в театре юного зрителя

Фото: tuzvrn.ru В театре юного зрителя 10 и 11 апреля — музыкальная сказка «Летучий корабль» с композициями Максима Дунаевского и Юрия Энтина. На «малышкиной» сцене театра кукол «Шут» 11 апреля покажут «Тараканище» по стихотворению Чуковского. На большой сцене театра 10 апреля — «Крокодил» по мотивам рассказа Достоевского, а 11 апреля — «Дикий» по сказке Ганса Христиана Андерсена. Воронежский стендап-клуб на проспекте Революции 11 апреля приглашает на «Большой открытый микрофон», ведущим шоу станет Илья Левченко. Следом запланирован стендап с участием Никиты Боева, Паши Коробкина и Вики Шаховой, а потом — шоу «Самый смешной комик», которое будет вести Дмитрий Бахметьев.

Выставки Художественный музей имени Крамского готовится к открытию выставочного проекта «Наши! Художники-современники», запланированному на 14 апреля. Сейчас в музее доступны выставки «Василий Кандинский. Цветозвуки» и «Мой любимый цвет – крик» (до 12 апреля) к 100-летию со дня рождения Василия Шевченко. В субботу, 10 апреля, в центре креативных индустрий «Матрешка» откроется выставка воронежских художников Олега Даутова и Николая Алексеева под названием «Тень от молнии». «В объективе фотоаппарата и в поле зрения художников окажутся неприхотливые сюжеты тихой жизни, которые помогут зрителю почувствовать разное течение времени»,— анонсируют событие организаторы. Центр креативных индустрий «Матрёшка»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Доме архитектора открыта к посещению персональная выставка Николая Василенко — художника, члена Союза архитекторов России. Большую часть карьеры он посвятил работе в институте «Воронежгражданпроект», и многие жители города ежедневно видят результаты его работы. На выставке Николай Василенко раскрывается не только как проектировщик — он демонстрирует свои лучшие живописные и графические работы. В пространстве «Сфера» на Станкевича, 43, в воскресенье, 12 апреля, состоится «ввод в эксплуатацию» юбилейной фотовыставки современного искусства «Инфранавт» — проекта художника Лехи Гусева. Целью экспозиции заявлено «абстрагирование от привычной ментальности и фиксация родного пространства через призму внеземного наблюдения». Воронежская художница Елена Захарова представила зрителям два десятка своих работ

Фото: insight-media.ru Галерея «Метафора» 11 апреля зовет на закрытие авторской выставки Елены Захаровой, которая, по словам организаторов, «дала начало» существованию этого творческого пространства. В Никитинской библиотеке открылась фотовыставка, приуроченная к 65-летию первого полета человека в космос. В экспозиции — увеличенные изображения памятных монет, посвященных развитию космической отрасли и космической мысли.

Мастер-классы и экскурсии На 11 апреля в «Матрешке» запланирован тематический анимационный мастеркласс, посвященный Дню космонавтики. Участники занятия вместе с аниматором детской мультипликационной студии «Радуга» Денисом Гостевым смогут поработать в технике покадровой анимации. По субботам (11 апреля) в мастерской Дома архитектора по традиции проходят развивающие и художественные занятия для детей. Дом архитектора

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Креативный кластер «Станция» 11 апреля приглашает на мастер-класс «Букет твоей весны» от арт-студии «Нимб». А 12 апреля на площадке состоится «Весенняя ярмарка мастеров». 12 апреля воронежцы и гости города также смогут отправиться на «Графском поезде» в «Ретровояж в усадьбу Веневитиновых». Пассажирам обещают «возможность познакомиться с богатой историей и культурным наследием воронежской глубинки».

Кинопоказы и лекции В честь Дня космонавтики, 11 апреля, в «Матрешке» на большом экране пройдет показ отреставрированной версии легендарного мультфильма «Тайна третьей планеты» и просмотр трех короткометражных фильмов Жоржа Мельеса с живой озвучкой от воронежских музыкантов Дениса Успенского и Олега Салькова. Кураторы киноклуба на Пятницкой, 52, в субботу, 11 апреля, проведут интерактивную лекцию о концептуальном искусстве Йоко Оно: расскажут о ее основных работах, а некоторые из них воссоздадут в студии. «Синематека» в День космонавтики, 12 апреля, организует просмотр кинофильма «Космос между нами» (2017) в баре Optimist. Гостям мероприятия обещают «невероятно трогательное кино».

Денис Данилов