В Нововоронеже прошла реконструкция системы теплоснабжения

«Обновлённая система теплоснабжения обеспечит горожан бесперебойным и стабильным теплом минимум на 35 лет. Нововоронеж является территорией социальной ответственности для атомной отрасли. Поэтому мы и дальше будем работать над созданием более комфортных условий жизни работникам Нововоронежской АЭС, членам их семей и всем горожанам», — отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.