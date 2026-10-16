В Нововоронеже прошла реконструкция системы теплоснабжения
Комплексное улучшение жилищных условий входит в число приоритетов госкорпорации «Росатом»
В городе-спутнике Нововоронежской АЭС — Нововоронеже завершился очередной этап реконструкции городской системы теплоснабжения. В 2026 году специалисты заменили более 8 километров внутриквартальных трубопроводов в нескольких микрорайонах города. Работы, запланированные до 2028 года, предусматривают поэтапное обновление около 30 километров трубопроводов.
Вместо изношенных труб уложены новые на улицах Космонавтов, Набережной и Победы. Финансирование работ осуществляет Концерн «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»). В 2026 году на эти цели было направлено около 120 миллионов рублей.
«Обновлённая система теплоснабжения обеспечит горожан бесперебойным и стабильным теплом минимум на 35 лет. Нововоронеж является территорией социальной ответственности для атомной отрасли. Поэтому мы и дальше будем работать над созданием более комфортных условий жизни работникам Нововоронежской АЭС, членам их семей и всем горожанам», — отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.
По экспертным оценкам, после реконструкции эффективность городской системы теплоснабжения повысится на 12–15 %. Если ранее на изношенных участках теплосетей за отопительный сезон происходило 30–40 порывов, то модернизация позволит свести их количество к нулю, поможет сократить потери тепла и снизить трудозатраты на обслуживание сетей.
«Это хороший пример социально-ориентированного подхода градообразующего предприятия, который позволяет минимизировать риски повышения тарифов для населения», – прокомментировал депутат Воронежской областной думы Николай Нетяга.
Масштабное обновление городской системы теплоснабжения проводится поэтапно. В 2023–2025 годах был выполнен первый цикл капитального ремонта магистральных городских сетей общей протяжённостью 15 километров и диаметром труб 500–600 мм. В 2026–2028 годах работы продолжатся на внутриквартальных сетях.
Отопительный сезон в Нововоронеже стартовал в установленные сроки. 12 октября в городскую систему была подана горячая вода, после чего началось поэтапное подключение жилых домов.