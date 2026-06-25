Молодежный фестиваль, концерты на любой вкус и громкий финал Платоновского фестиваля

Первый месяц лета подходит к концу, что знаменует собой разгар периода отпусков. Погода позволяет воронежцам проводить много времени на природе или же на даче — в зависимости от предпочтений. Однако культурная жизнь в областном центре не поставлена на паузу: грядущий уикенд предлагает широкий ассортимент образовательных, развлекательных, музыкальных и зрелищных мероприятий на все вкусы. Одним из них станет масштабный финал Платоновского фестиваля — Музыка мира в Белом колодце. Подробнее — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».

Концерты, опера и балет

Выступление FLORENCE ADOONI в концерте под открытым небом «Музыка мира в Белом колодце» в 2024 году

Фото: Андрей Парфенов

Визитная карточка Платоновского фестиваля искусств, — масштабный опен-эйр Музыка мира в Белом колодце — пройдет в этом живописном месте на берегу озера в окружении меловых скал 27 июня. В 2026 году на фестивале выступят фолк-группа из Башкортостана Ay Yola, коллектив из Конго Jupiter & Okwess, а также мультикультурная группа Kumbia Boruka, в составе которой восемь музыкантов из Мексики, Чили, Аргентины и Франции. Каждый из участников опен-эйра по своему уникален. Ay Yola создает не просто концерт, а сценический опыт — между ритуалом, историей и современным шоу. Панк-рок энергия и музыка Jupiter & Okwess черпают вдохновение из языков, ритмов и музыкальных идей со всей страны, в которой проживает более 450 этнических групп. А композиции группы Kumbia Boruka, впервые выступающей в России, отражают звук мексиканских улиц — классическую кумбию, смешанную с рэгги, даб и тропические ритмы. Ансамбль Lumine 26 июня исполнит музыку эпохи барокко в лютеранской церкви святой Марии. В исполнении коллектива прозвучат произведения Баха, Генделя, Вивальди и других великих композиторов. Музыку эпохи барокко характеризуют полифония, контрастность, богатство орнаментов и глубокая эмоциональность — каждая часть произведения подчинена определенной эмоции. Оркестр Cagmo 26 июня представит в Воронежской филармонии новую концертную программу по музыке известных рок-групп — «Рок симфония при свечах». В подборку вошли хиты таких музыкальных коллективов, как: System Of A Down, Linkin Park, Metallica, Evanescence, Green Day, Papa Roach, Korn, Guano Apes, The Offspring, Alien Ant Farm. Аранжировки сохраняют энергетику и характер оригинальных треков, при этом раскрывая их с новой стороны. Оркестровое звучание фортепиано, струнных, флейты и ударных усиливает эмоциональное восприятие знакомых хитов. Воронежская государственная филармония

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Жемчужины русской классики исполнит Воронежский академический симфонический оркестр в филармонии 28 июня. В программу войдут произведения Шостаковича, Глинки, Бородина, Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова и других великих композиторов. Место за дирижерским пультом займет заслуженный деятель искусств Воронежской области Игорь Вербицкий. В рамках закрытия 68-го театрального сезона Театр оперы и балета 26, 27 и 28 июня покажет балет «Пахита» в трех действиях. Премьера постановки хореографа Юрия Смекалова состоялась в ноябре прошлого года. Балет рассказывает зрителям запутанную историю любви двух молодых людей, которая, несмотря на все неурядицы, заканчивается счастливым воссоединением любящих сердец. Впервые представлен он был в 1846 году на сцене Парижской оперы в постановке Жозефа Мазилье на музыку Эдуара Дельдевеза. Кроме того, 27 июня на малой сцене будет представлена опера в одном действии «Бедные люди» по роману Федора Достоевского. Зеленый театр в Воронежском центральном парке

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ 27 июня воронежцев приглашают в Зеленый театр на концерт заслуженного артиста России, баяниста, певца и композитора Валерия Семина с новой программой «Привет, осень золотая!». В репертуаре артиста — более 500 произведений, в числе которых есть авторские песни и композиции, песни советского периода, застольные, комсомольские, военные песни, а также песни из кинофильмов и мультфильмов, популярные зарубежные мелодии и музыка народов мира. Кроме того, 26 июня в Зеленом театре симфонический оркестр Воронежского концертного зала исполнит хиты группы «Сектор газа» в оригинальных аранжировках. В Городском дворце культуры 28 июня состоится большой отчетный концерт студентов академии Игоря Крутого и вручение премии «Крутые дети». На сцену выйдут коллективы и солисты академии. В своих выступлениях они расскажут историю, собранную в музыкальный альбом воспоминаний — от первых шагов к сцене до формирования собственного звучания. BadCurt (Владислав Толиченков) 26 июня приезжает в Воронеж с большим сольным концертом и выступит в баре Diesel (Дизель Холл). На концерте пройдет презентация новых синглов и прозвучат уже известные хиты — «Миллион чувств», «Керт, я люблю тебя» и другие.

Спектакли и шоу Спектакль «Снежный вальс»

Фото: koncertzal.ru Спектакль «Снежный вальс» покажут на сцене Воронежского концертного зала 26 июня. В главных ролях — Мария Порошина и Ярослав Бойко. «Снежный вальс» — история о том, как два совершенно разных человека неожиданно оказываются ближе, чем могли предположить. По словам создателей, спектакль подойдет зрителям, которые любят камерные истории про отношения без надрыва и сложной драмы, где важнее наблюдать за людьми, чем за событиями, а также тем, кто ценит легкий юмор и узнаваемые жизненные ситуации. Камерный театр 27 июня покажет премьерный спектакль «Гоголь. Души» — пластическую фантазию на тему творчества классика. Режиссер-хореограф Константин Семенов стремился осмыслить и понять наследие писателя, исследовать его художественные миры, внутри которых заключены души — не мертвые, но и не живые. 28 июня на сцене театра — сатирическая комедия швейцарского романиста и драматурга Макса Фриша «Бидерман и поджигатели» в постановке Галины Зальцман. Помимо этого в пятницу, 26 июня, в кафе театра покажут маленький спектакль «Женщины, которые осмеливаются» по рассказам Ги де Мопассана. Театр драмы имени Кольцова 26 июня покажет на малой сцене драму в одном действии «С училища». Эскиз спектакля по пьесе современного драматурга Андрея Иванова был создан в 2019 году в рамках творческой лаборатории СИТО (Современное исследование театральных объектов). На большой сцене Кольцовского театра 28 июня представят ироническую комедию в двух действиях «Любимые люди» по рассказам Василия Шукшина. Спектакль «Ваша жестянка сломалась» в Никитинском театре в Воронеже

Фото: Андрей Парфенов На основной сцене Никитинского театра 26 июня — «Ваша жестянка сломалась» по книге Аллы Горбуновой, 27 и 28 июня — спектакль «Двенадцатая ночь, или Как угодно» по пьесе Шекспира, трижды номинированный на национальную театральную премию «Золотая маска». На сцене «Прогресс» 27 июня сыграют спектакль «Миленькие мои, или Кто писает в лифте?», а 28 июня покажут постановку «Клара Милич» по последней повести Тургенева. Новый театр 27 июня приглашает на беби-спектакль (от трех лет) «Лулу и динозавр» — светлую и трогательную историю о необычной дружбе. Театр также предупреждает, что показ спектакля «Великий человек», запланированный на 28 июня, был отменен. 28 июня в клуб Aura возвращается бокс — там состоится турнирное событие из цикла «Бои за будущее». Устроители обещают жесткие поединки с участием как известных бойцов, так и «новых имен», а также яркую шоу-программу. В стендап-клубе на проспекте Революции 26 июня — «Большой стендап», 27 июня — «Жесткий стендап» с черным юмором, а 28 июня — большой сольный концерт Дмитрия Бирюкова.

Выставки Выставка Банка России «От купюр»

Фото: oubvrn.ru Выставку Банка России «От купюр» можно посетить в юношеской библиотеке имени Кубанева. Экспозиция помогает проследить эволюцию российских банкнот — от первых ассигнаций 1769 года до современных денег. На выставке можно узнать, почему купюру номиналом пять рублей исторически называли «синенькой», а десятирублевку — «красненькой», кто был изображен на 500-рублевых банкнотах и как определялась подлинность первых бумажных денег. Персональная выставка народного художника РФ Анатолия Любавина «Ускользающая красота» завершает свою работу в рамках Платоновского фестиваля. В этот уикенд она доступна для посещения в выставочном зале на Кирова, 8. Экспозиция представляет собой визуальный диалог художника с понятием вечной женственности, ее загадкой и неуловимым, но постоянным течением. Эффект «ускользания» достигается через тонкое использование света и тени, мягкие переходы цветов и деликатные образные решения. Выставка художницы Ксении Любавиной «Камень, ножницы, бумага» доступна для посещения в Художественном музее имени Крамского. В основе проекта — рефлексия о природе творчества, хрупкости прекрасного, борьбе материала и идеи. Представлены около 40 работ, экспозиция объединяет две линии: графику из цикла «Новое платье» и абстрактные сюжеты и натюрморты.

Мастер-классы и экскурсии Экскурсия для взрослых «Вселенная театра» в Театре оперы и балета

Фото: theatre-vrn.ru 26,27 и 28 июня Театр оперы и балета приглашает воронежцев на экскурсию для взрослых «Вселенная театра», которая приоткрывает двери в безграничные театральные миры. В этом формате объединены обзорные экскурсии по зрительской и закулисной локациям здания. Музейное занятие «Звезды русского искусства» пройдет 28 июня в Художественном музее имени Крамского. Известнейшие мастера русской живописи: Брюллов, Айвазовский, Куинджи, Шишкин, Репин — работы этих и других ярких представителей отечественного искусства можно увидеть в основной экспозиции музея. На занятии под руководством научного сотрудника участники смогут изучить их произведения и узнать, чем художники заслужили такое признание. Также в этот день состоится музейное занятие «Художник в театре» в рамках выставки «Создатели миров. Воронежские театральные художники». Центр креативных индустрий «Матрешка»

Фото: matreshkavrn.ru 26 июня в Центре креативных индустрий «Матрешка» — день видеопроизводства. Запланировано проведение мастер-класса «Основы мобильной видеосъемки», на котором преподаватель направления «Видеопроизводство» Сергей Чеченев расскажет, как правильно настроить камеру телефона и познакомит с основами монтажа в Capcut. Кроме того, состоится просмотр короткометражной картины, на основе которой участники разберут, как можно интересно рассказать историю с помощью визуального языка. А 27 июня в «Матрешке» пройдет мастер-класс, посвященный работе в Figma. Дизайнер Наталья Тихонова познакомит с основными инструментами этого редактора и покажет, как применять их для создания эффектных постеров. Участники занятия создадут трендовый дизайн с летним настроением, научатся выстраивать гармоничные композиции, работать со слоями и расставлять яркие акценты. Готовые постеры можно будет распечатать и забрать с собой. Музей «Арсенал»

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Музей «Арсенал» 28 июня приглашает на речную экскурсию «Воронеж на волнах истории». Также до 28 июня там доступна выставка «День изменивший мир» из фондов Краеведческого музея, посвященная 85-летию начала Великой Отечественной войны. В выходные также можно отправиться в парк «Нелжа.ру» — 28 июня состоится очередная поездка по программе «Графский поезд: путешествие в сказку». В программу включено посещение экспозиции «Зал ожидания XIX века» на станции Графская, путешествие в сопровождении экскурсовода, знакомство со старинной Земской школой, посещение музейного комплекса «Соколов хутор», путешествие по Сказочному лесу и другое.

Кинопоказы и лекции Кадр из фильма «Пастораль»

Фото: Грузия-фильм В студии на Пятницкого, 52 в пятницу, 26 июня, пройдет лекция Ирэн и Всеволода Турбиных «Краши на кушетке: французские писатели на приеме у психолога». Этот вечер предназначен для тех, кто любит литературу и интересуется психологией — участникам расскажут, как великие романы рождались не вопреки, а благодаря личным драмам их авторов. А в воскресенье, 28 июня, в киноклубе будут смотреть и обсуждать «последний советский фильм» Отара Иоселиани — «Пастораль» (1976). В картине режиссер противопоставляет суетный, «профессиональный» мир музыкантов, живущих по правилам, и первозданную, естественную гармонию сельской жизни, размышляет о природе искусства, культуре и утрачивающейся связи человека с прекрасным. 27 июня в пространстве выставки «Создатели миров» в музее имени Крамского состоится особая творческая встреча, гостьей которой станет актриса Воронежского академического театра драмы имени Кольцова Наталия Мирандола — не только участник театральной труппы, но и вдова главного художника драмтеатра Алексея Голода. На встрече можно будет прикоснуться к театральному закулисью и услышать из первых уст истории о становлении художника, его жизненном пути и легендарном творческом тандеме с народным артистом России Анатолием Ивановым. Афиша фильма «Робин Уильямс: Загляни в мою душу»

Фото: kinopoisk.ru «Синематека» 26 июня организует в кафе «Матрешки» показ документального фильма «Робин Уильямс: Загляни в мою душу» (2018). Это — откровенный и трогательный рассказ о жизни одного из самых любимых комиков современности. Редкие архивные записи, фрагменты выступлений, воспоминания друзей, коллег и близких позволяют увидеть не только звезду экрана, но и человека, который всю жизнь искал любовь, признание и внутреннюю гармонию. Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) 26 июня приглашает на просмотр документальной ленты «Рожденный атомом». Картина погружает в удивительную историю зарождения мирного атома и показывает, как станция «Обнинское» дала начало крупнейшему научному центру страны. Фильм создан кинокомпанией «Кадет Синема» в содружестве с Обнинским институтом атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) при поддержке компании SINTEC Group.

Активности на открытом воздухе Центральный парк «Динамо»

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ В Центральном парке культуры и отдыха («Динамо») 27 июня с 12:00 до 15:00 состоится большой городской молодежный фестиваль «Я никогда не…», приуроченный ко Дню молодежи. Форум объединит на одной площадке бесплатные образовательные, творческие, спортивные, технологические и благотворительные активности. На территории парка будут работать интерактивные зоны, где гости смогут опробовать свои навыки в спорте, VR-технологиях, робототехнике, медиа, кастомизации одежды и записи подкастов, а также принять участие в благотворительных и развлекательных мероприятиях. На сцене фестиваля пройдет «открытый микрофон», где каждый желающий сможет показать свои творческие способности. По словам организаторов, проект рассчитан на тех, кто находится в поиске своего направления, хочет познакомиться с возможностями для развития и попробовать себя в разных сферах. 28 июня воронежцев приглашают на практическую арт-прогулку «Городские наброски» с художницей Юлей Азаровой по дворику дома на Пятницкого, 52. На прогулке можно будет посмотреть и поговорить про выставку «Город. Движение. Рисунок», узнать об истории дома и окружающих улиц, создать наброски понравившихся объектов — пейзажей, строений, растений, предметов, визуальных пятен и надписей. Мероприятие пройдет в формате пленэра за чашкой чая. По желанию участников их итоговые работы могут стать частью выставки «Город. Движение. Рисунок», которая экспонируется в студии на Пятницкого, 52. Кольцовский сквер в центре Воронежа

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Цикл бесплатных концертов «Лето в Кольцовском сквере» продолжается. В субботу, 27 июня, там выступит ансамбль народной песни и танца «Воронежские девчата». А в воскресенье горожан зовут на выступление «Воронежских солистов». Воронежская филармония оставляет за собой право отмены концертов при неблагоприятных погодных условиях. Возле бассейна парк-отеля «Дивный» 28 июня «Синематека» проведет показ фильма «Мистер и миссис Смит» (2005). Фильм соединяет в себе несколько жанров — в нем есть и зрелищный боевик с погонями и перестрелками, и романтическая комедия, и шпионский триллер, и история о браке, в которой многое может казаться знакомым. В парке «Дельфин» 27 июня будут на различных площадках с размахом отмечать День молодежи, а 28 июня запланированы концерты от шоу-группы «Континент». Завершится неделя выступлением ребят на пирсе и у маяка.

Денис Данилов