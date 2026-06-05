Мировая премьера оперы, Платоновский фестиваль и массовая велогонка

В Воронеж пришло лето, традиционно богатое на фестивали и яркие культурные события. В городе полным ходом идет XV Международный Платоновский фестиваль искусств, стартовавший на прошлой неделе с выступлений уличных театров. Но и кроме событий Платоновского в первые выходные лета запланировано множество крупных развлекательных, образовательных и культурных мероприятий. Одним из них станет мировая премьера оперы Вячеслава Овчинникова «На заре туманной юности», приуроченная к 90-летию со дня рождения композитора. Подробнее — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».

Платоновский фестиваль искусств

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Доме архитектора 5 июня пройдет творческая встреча с художницей Варварой Кулешовой в формате арт-медиации. Участники получат возможность поделиться своими впечатлениями, эмоциями и ассоциациями, вызванными работами Варвары, а также смогут обсудить с ней сочетание приемов в ее творческой практике. Художница асскажет о своеобразии угля как творческого, энергетически и эстетически особенного материала. Арт-медиация завершится творческой практикой-поиском. Персональная выставка Варвары Кулешовой под названием «Приготовление угля» также доступна на площадке Дома архитектора. В экспозицию входят монохромные произведения, исследующие темы памяти, времени и внутренней борьбы. 6 июня на площадке Дома архитектора состоится творческая встреча с режиссером экспериментальной танц-драмы «До поезда осталось» Ириной Михеевой. Участники встречи узнают, как рождается современная танц-драма — от идеи постановки до сценического воплощения. Режиссер расскажет, как проходила работа над спектаклем, почему был выбран именно этот актерский дуэт и какие задачи ставились перед артистами. В завершение встречи все желающие смогут задать вопросы и поделиться мнениями о современном танце и драматическом искусстве. «До поезда осталось» в Театре драмы имени Кольцова

Фото: platonovfest.ru Показ танц-драмы «До поезда осталось» пройдет 7 июня на сцене Театра драмы имени Кольцова. Режиссерский замысел Ирины Михеевой был сосредоточен на трех ключевых персонажах: Анне, ее сыне Сереже и Вронском. Действие спектакля становится путешествием в подсознание, где царят не слова, а хореография эмоций, пластика раскола и ритм надвигающейся гибели. Любовь здесь — не возвышенное чувство, а стихийное бедствие, падение в бездну. Главная метафора спектакля — превращение живого, трепетного чувства в окаменевшую легенду. Постановка создана театральной компанией «2sisters», основанной в 2025 году. Язык каждого проекта «2sisters» рождается в творческой лаборатории, где главными методами становятся эксперименты, анализ и игра.

К юбилею Вячеслава Овчинникова Вячеслав Овчинников, архивное фото

Фото: theatre-vrn.ru Воронежский театр оперы и балета 7 июня представит мировую премьеру оперы Вячеслава Овчинникова «На заре туманной юности». На протяжении всей своей жизни композитор сохранял личные и творческие связи со своей малой родиной — Воронежем. На написание оперы «На заре туманной юности» его вдохновило творчество выдающегося поэта Алексея Кольцова. В название произведения легла первая строфа стихотворения «Разлука», в котором Кольцов описал горестное событие, повлиявшее на его судьбу. Опера до этого никогда не исполнялась целиком, лишь некоторые ее фрагменты звучали на филармонических и концертных площадках. В постановке заняты ведущие оперные солисты, лауреаты международных конкурсов Иван Журавлев, Оксана Шапошникова, Юлия Бутырина, Артем Борисенко, Софья Овчинникова, Виктор Руснак, заслуженный артист Воронежской области Алексей Тюхин. Дирижер-постановщик — главный дирижер театра Тимур Абсалутинов. Кроме того, 6 июня в Воронежской филармонии пройдет концерт к 90-летию со дня рождения Вячеслава Овчинникова. Воронежский академический симфонический оркестр под управлением маэстро Игоря Вербицкого исполнит фрагменты музыки к киноэпопее «Война и мир». Со сцены также прозвучат отрывки из одноименного романа Льва Толстого.

Концерты, опера и балет «Здрасьте, я Ваша тетя!» в Воронежском театре оперы и балета

Фото: theatre-vrn.ru Театр оперы и балета приглашает 5 июня посмотреть оперетту в двух действиях «Здрасьте, я Ваша тетя!» по мотивам пьесы Брандона Томаса «Тетка Чарлея». В субботу, 6 июня, на сцене театра — мюзикл в двух действиях «Мужчина моей мечты». Квартет Hot Club of Voronezh 7 июня представит коктейль летних композиций на сцене «Прогресс» Никитинского театра — прозвучат джаз-мануш, джазовые стандарты и авторские аранжировки легендарных композиций. Две гитары, контрабас и скрипка наполнят лето атмосферой Франции 30-х годов прошлого века. Концерт образцового коллектива Воронежской области студии танца Endehors состоится в Городском дворце культуры 6 июня. Многократные лауреаты региональных и всероссийских конкурсов представят яркую программу, объединяющую детскую, эстрадную и современную хореографию.

Спектакли Воронежский государственный академический театр драмы им. А.В. Кольцова

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Театр драмы имени Кольцова на этой неделе представил премьеру — драматическую комедию в одном действии «Мадлен и Моисей» по пьесе французского драматурга Пьера Оливье Скотто. Показ спектакля состоится 5 июня на малой сцене театра. В постановке драма разворачивается вокруг женщины, пришедшей на прием к психоаналитику. Режиссер Владимир Петров называет свой спектакль путешествием души сквозь лабиринты чувств и мыслей. C гастролями Воронеж посетит московский Театр.doc. На основной сцене Никитинского театра 7 июня состоится показ спектакля «28 дней» по пьесе Ольги Шиляевой. Ироничная и откровенная оратория для хора, героини и мужского голоса выстроена по принципу античной трагедии и говорит об отношениях женщины с обществом, мужчинами, собственной природой и вселенной. Спектакль «28 дней» — участник трех номинаций национальной театральной премии «Золотая маска» 2020 года. Помимо этого, на основной сцене Никитинского театра 5 июня покажут комедию «Централ Парк Вест», а 6 июня — спектакль «Чудотворец». На сцене «Прогресс» зрители увидят постановку «Клара Милич» 5 июня и моноспектакль «Правила поведения в современном обществе» — 6 июня. «Шутники» в Камерном театре

Фото: chambervrn.ru На большой сцене Камерного театра 5 июня — «Шутники» (премьера 2025 года) по пьесе Александра Островского, 6 июня — комедия «Игроки» по Николаю Гоголю, а 7 июня — танцевальный спектакль «Между двумя» в постановке бразильского хореографа Энрике Родовалью. Сцена в кафе театра 7 июня представит маленький спектакль «Женщины, которые осмеливаются» по четырем рассказам Ги де Мопассана. Новый театр объявил об отмене показа комедии «Любовь», запланированного на 5 июня. Однако 6 и 7 июня зрители смогут на сцене семейные истории «Мой дедушка был вишней» и «Вафельное сердце». Музыкальную сказку «Летучий корабль» (премьера 2025 года) покажут в Театре юного зрителя 5 и 6 июня. В воскресенье, 7 июня, ребят и их родителей зовут посмотреть сказочную историю «Волшебная книга Василисы». В афише Театра кукол «Шут» имени Вольховского на этот уикенд — «Винни-Пух и все, все, все…», «Граф Нулин», «Бременские музыканты», а также «Тараканище» и «Тайна полета птеродактиля» на «малышкиной» сцене.

Выставки Здание Воронежского областного художественного музея имени И.Н. Крамского

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Выставка «Создатели миров. Воронежские художники-сценографы», посвященная 150-летию Союза театральных деятелей России, 5 июня откроется в Художественном музее имени Крамского. Экспозиция объединяет более 300 предметов пяти ведущих сцен Воронежа. В центре внимания — шесть ключевых художниковсценографов воронежской театральной сцены: Юрий Гальперин, Нина Гапонова, Алексей Голод, Александр Ечеин, Валерий Кочиашвили и Елена Луценко. Экспозиция выстроена как единая инсталляция, разделенная на тематические зоны, воспроизводящие этапы театрального производства. Проект исследует сценографию как самостоятельную художественную практику и раскрывает творческий диалог художника с режиссером и актером. Кроме того, в Музее имени Крамского доступна выставка «Мир детства. Образ ребенка в изобразительном искусстве» — представленные рисунки и гравюры призваны показать уникальное разнообразие детских образов: от парадных портретов наследников великих династий, до камерных портретов детей, увлеченных игрой или сосредоточенных на внутренних размышлениях. В Центре креативных индустрий «Матрешка» 5 июня пройдет открытие фотовыставки «С видом на АЭС». Экспозиция создана Нововоронежской атомной электростанцией совместно с воронежскими фотографами. В объективы попали река Дон, меловые горы, заливные луга и леса, древнерусское городище Архангельское и символ современного Нововоронежа — градирни АЭС. Кадры позволяют поновому взглянуть на места, где природа встречается с современностью и технологичностью. Выставка объединила лучшие работы участников экологического фототура Выставка «Женщины Беларуси» доступна в эти выходные в зале на Кирова, 8. Проект представляет многогранный мир прекрасной половины человечества. В экспозицию вошли около 60 работ семи ведущих белорусских художников, включая Юрия Крупенкова, Екатерину Лысухо и Тамару Стасевич. Каждый автор по-своему интерпретирует тему женственности, предлагая зрителю погрузиться в мир образов, наполненный эмоциями и белорусским колоритом. Экспозиция раскрывает темы повседневной жизни, быта, особенностей менталитета и то, как менялась роль женщины в разные эпохи. Выставочный зал на улице Кирова

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Галерея искусств «Метафора» 5 июня приглашает на торжественное открытие выставки «Я помню чудное мгновенье» в библиотеке имени Пушкина. На мероприятии гостей ждут картины, вдохновленные пушкинской тематикой, перформансы, музыкальные выступления и чтение стихотворений. Выставка будет открыта для посещения до 20 июня в часы работы библиотеки. С этой недели впервые в Воронежской области во дворце Ольденбургских работает выставка «Ливадийские хроники Романовых. На пороге ХХ века» — совместный проект с учреждением культуры Республики Крым «Ливадийский дворец-музей». Выставка знакомит с жизнью семьи императора Николая II в Ливадии, с церемониалом императорского двора, официальными мероприятиями, повседневностью и особыми государственными делами, а также с жизнью и бытом за дворцовыми дверями. Особое место в экспозиции посвящено сестре императора — великой княгине Ольге Александровне, владелице имения «Ольгино» в Рамони. Для воронежцев это возможность увидеть на выставке мемориальные предметы, которые впервые будут показаны за пределами Крыма.

Акции и экскурсии Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ 6 июня — в день рождения великого русского поэта Александра Пушкина — Воронеж присоединится к всероссийской акции «Декламируй», которая в 2026 году посвящена Году единства народов России. Акция пройдет в сквере имени Пушкина (площадь Ленина, 7), гостей ждут как традиционные, так и новые форматы: декламация стихотворений, творческий мастер-класс и тематический показ мод. По словам организаторов, мероприятие призвано объединить любителей поэзии и творчества, создавая пространство для вдохновения, общения и знакомства с литературными традициями и культурным наследием России. Театр оперы и балета отметит день рождения Пушкина в необычном формате — 6 июня на малой сцене состоится музыкальная читка маленькой трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери». Строфы литературного шедевра прозвучат в исполнении заслуженного артиста России Андрея Мирошникова. Музыкальную атмосферу XVIII века создадут произведения Моцарта, Сальери и его учителя Кристофа Виллибальда Глюка. Их дополнят сочинения Пабло де Сарасате —композитора и виртуозного скрипача. Музыка прозвучит в исполнении Яны Мирошниковой (скрипка) и Екатерины Задонской (фортепиано). Воронежский государственный театр оперы и балета

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Ботанический сад 6 и 7 июня приглашает на межрегиональный фестиваль «Воронежские пионы 2026». Экспонирование и основные мероприятия будут проходить в Липовой аллее. В программе — тысячи пионов, цветущий сад и фотозоны от декоратора Александра Солнечного, музыкальное сопровождение, ярмарка горшечных и садовых растений, декора и полезностей, а также дегустация пионового чая, викторины, мастер-классы, лекции, познавательные локации, экскурсии и прогулки. Ретро-вояж на поезде в усадьбу Веневитиновых состоится 7 июня. Участники получат возможность познакомиться с богатой историей и культурным наследием воронежской глубинки, узнать многое о жизни поэта-романтика Дмитрия Веневитинова и почувствовать размеренный ритм жизни и атмосферу провинциальной дворянской усадьбы XIX века. Поезд отправится от вокзала Воронеж-1 в 9:38.

Кинопоказы Фото: matreshkavrn.ru В «Матрешке» 5 июня пройдет первая встреча нового сезона кинолектория «Кино об искусстве», посвященная пионеру экспрессионизма — Эдварду Мунку. Запланирован просмотр документального фильма «Эдвард Мунк. Крик жизни» (2022) режиссера Сандры Погам. Затем участники встречи обсудят, почему работы художника спустя более ста лет продолжают вдохновлять авторов в самых разных сферах. Перед просмотром ведущие подкаста «Базар совриска» Юля Вязких и Саша Невская расскажут об особенностях творчества Мунка и на конкретных примерах покажут, как идеи и образы продолжают жить в современных креативных индустриях. 5 июня в киноклубе на Пятницкого, 52 будут смотреть и обсуждать фильм Киры Муратовой о любви, далекой и близкой, родительской и сыновьей, дружеской и романтической — «Долгие проводы» (1971). Встреча состоится в рамках цикла показов советского и постсоветского кино «Это было навсегда, пока не кончилось». А в субботу, 6 июня, в честь дня рождения Александра Пушкина и памяти режиссера Резо Габриадзе киноклуб приглашает на показ двух документальных анимационных фильмов: «Знаешь, мама, где я был?» и «Побег. Пушкин-Битов-Габриадзе». Детство Габриадзе с реальными историями, фантазиями и снами запечатлено в ленте 2017 года «Знаешь, мама, где я был?», которую создал сын Резо — Леван — на основе устных рассказов и рисунков отца. Документальный фильм Аси Гусевой «Побег. Пушкин-Битов-Габриадзе» 2021 года — это разговор Резо Габриадзе и Андрея Битова о том, как каждый из них пришел к Пушкину, о совместных хулиганских арт-книжках о русском классике, о поездках в Болдино. Анимацию для «Побега» создала художница Маруся Ермакова на основе и по мотивам графики Габриадзе.

Спорт и активности под открытым небом Верхушки сосен в парке «Олимпик» в Воронеже

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Всероссийская массовая велосипедная гонка «Всемирный день велосипедиста» состоится в субботу, 6 июня, на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпик». Мероприятие приурочено к Году единства народов России. Соревнования одновременно с Воронежем пройдут еще в 51 субъекте РФ, и всего на старт выйдут более 23 тыс. участников. В программу состязаний включены дистанции от 100 м до 15 км. В парке Нелжа.ру 6 и 7 июня проведут IV Общероссийский форум автопутешественников «За горизонт». В этом году программа форума масштабна и крайне насыщенна. Среди прочего, гостей ждут: выставка уникальной экспедиционной техники, лекторий с известными путешественниками и тревел-блогерами, презентация достопримечательных мест районов Воронежской области и выступление творческих коллективов, гастрономическая ярмарка со специалитетами изо всех уголков области, викторины и мастер-классы, музыкальная программа, а также просмотры тематических фильмов и мультфильмов. Кроме того, 7 июня до Нелжи докатится «эхо» анимационного фестиваля «МультПрактика», в рамках которого лучшие мультфильмы из основной программы показывают зрителям не только в Воронеже, но и в семи районах области. Показ в парке, который станет финальным мероприятием «МультПрактики» в этом году, начнется в 17:30. Кольцовский сквер

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Серия бесплатных концертов под открытым небом стартует в эти выходные в Кольцовском сквере. По традиции выступления проходят по субботам и воскресеньям — 6 июня «Лето в Кольцовском сквере» откроет Губернаторский эстрадно-духовой оркестр, а 7 июня выступит мужской хор «Артодокс». Воронежцам напоминают: филармония оставляет за собой право отмены концертов при неблагоприятных погодных условиях. Воронежский областной центр народного творчества и кино 6 июня представит в парке «Орленок» программу, посвященную Дню русского языка и Дню творчества народов России. Запланированы выступления творческих коллективов и солистов, которые представят палитру музыкального искусства коренных народов страны. Кроме того, народные мастера Воронежской области и мастера декоративно-прикладного творчества проведут мастер-классы, а дома дружбы и культурно-досуговые учреждения организуют интерактивные программы — посетители смогут познакомиться с предметами быта разных народов. Для детей подготовлена развлекательная программа с викторинами, танцами и играми. Вечером 6 июня в «Орленке» стартует четвертый сезон проекта «Летний РетроКинозал». В 21:00 под открытым небом зрители смогут увидеть советскую киноклассику — картину «Свинарка и пастух». Воронеж, парк Дельфин

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В парке «Дельфин» 5 июня пройдут концертно-игровая программа «Россия – наш общий дом» и мастер-класс «Цветочная фантазия». Утром 6 июня состоятся занятия по йоге и пилатесу, а с полудня на всей территории парка будет проходить фестиваль «Мы — семья» — главное событие уикенда в «Дельфине». 7 июня на пирсе выступит кавер-группа «Без мрака», которая создаст атмосферу для вечерней прогулки, а также пройдет встреча женского клуба с музыкой и зумбой.

Денис Данилов