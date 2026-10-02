Яркие театральные премьеры, группа «Пикник» и день рождения Есенина

Позади первый месяц осени. На улице становится прохладнее, и большинство культурных мероприятий постепенно переходит на закрытые площадки. Однако это не делает культурно-досуговую программу осенних уикендов беднее: театры готовы презентовать воронежцам свои премьерные постановки, музыканты ждут слушателей в клубах и концертных залах, а творческие площадки организуют увлекательные мастер-классы. Подробности — в традиционной подборке «Ъ-Черноземье».

Концерты

Группа «Пикник» во время выступления на фестивале «Легенда» в «Горбушке»

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

На площадке МТС Live Холл группа «Пикник» 2 октября представит новое шоу «Вечное движение». Коллектив продолжает свой творческий путь, оставаясь узнаваемым по звучанию и одновременно открывая новые музыкальные пространства. Альбом «Вечное движение» — 25-й номерной альбом «Пикника». Первый концерт в рамках тура прошел 13 сентября. В филармонии 2 и 3 октября запланированы концерты с участием стипендиата Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова Марии Белокопытовой (фортепиано). В программе — сочинения Бетховена и Бородина. Место за дирижерским пультом займет заслуженный деятель искусств Воронежской области Игорь Вербицкий. Выступление группы Pyrokinesis на главной сцене фестиваля STEREOLETO

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Pyrokinesis (Андрей Федорович) выступит в клубе Aura 2 октября. Творчество этого самобытного артиста объединяет хип-хоп, альтернативное звучание и глубокую лирику. Музыка Pyrokinesis отличается эмоциональностью, сложными текстами и особой атмосферой, которая раскрывается в живом исполнении. Большой акустический концерт «И-Ной» (Сергей Захаров) пройдет 2 октября в пабе «Мама анархия». Большинство песен, которые будут исполнены в этот вечер, не получится найти на цифровых площадках. Музыка без фильтров и алгоритмов рождается и умирает прямо на сцене. Кубанский казачий хор во время выступления в Москве

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Кубанский казачий хор выйдет на сцену Воронежского концертного зала 2 октября. Новая программа «Нам — 215 лет!» приурочена к юбилею старейшего национального коллектива России — хранителя традиций и правопреемника Войскового певческого хора Кубанского казачьего войска. На концерте прозвучат жемчужины казачьего фольклора, духовные песнопения и авторские произведения композитора Захарченко. Дополнят выступление яркие хореографические постановки. В «Клубе 12» 2 октября выступят Metal Maniacs — московская трибьют-группа, исполняющая песни Metallica. На концертах коллектива царит атмосфера ранней, молодой «Металлики», но иногда в сет-листе могут звучать песни и с более поздних альбомов. Группа ставит своей целью максимально качественное и достоверное воспроизведение композиций.

Спектакли и шоу Воронежский государственный академический театр драмы им. А.В. Кольцова

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Премьерный показ драмы в двух действиях «Герой нашего времени» по одноименному произведению Лермонтова пройдет 2 октября в Академическом театре драмы имени Кольцова. Это история одиночества, когда из всех предложенных жизнью вариантов человек выбирает те дороги и открывает те двери, которые ведут к разрушению, и ничего другого не может предложить тем, кто на свою беду посчитал его достойным дружбы и любви. Инсценировка Ивана Орлова, режиссер-постановщик — Дмитрий Хохлов. 4 октября на сцене Воронежского театра оперы и балета состоится премьера вечера одноактных балетов «Шопен. Балет. XX век». Новый проект объединил два шедевра: «Шопениану» и «Призрачный бал». Постановка «Шопенианы» выполнена силами педагогов и учащихся Воронежского хореографического училища. Перенос хореографии Михаила Фокина осуществил балетмейстер Петр Силкин. В спектакле «Призрачный бал», сочетающем классический танец с современной пластикой и виртуозными поддержками, участвуют солисты балетной труппы театра. «Лев Толстой. Ничего, кроме радости» — премьера спектакля для всей семьи на сцене Нового театра. Повествование о жизни гения идет от лица его сына Ванечки. Этот художественный ход позволяет рассказать о всемирно известном писателе с особой, ласковой и доверительной интонацией — так, чтобы трепетало сердце и взрослого, и ребенка. Два показа спектакля пройдут в субботу, 3 октября. Stand-up комик Иван Абрамов

Фото: iabramov.ru 3 октября в МТС Live Холл выступит Иван Абрамов с новой программой «Все из детства». Темы и особенности юмора любого комика подвержены изменениями точно так же, как сама жизнь. По словам Ивана Абрамова то, как мы реагируем сегодня на различные события во взрослой жизни, определяет механизмы, которые были заложены в раннем детстве. «Концерт-терапия» Абрамова, как и прежде, наполнен его фирменным юмором. А на следующий день, 4 октября, на сцену МТС Live Холл выйдут «Импровизаторы» — Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун. Это комедийное шоу создается на глазах зрителей «в единственном экземпляре» без сценария. Комики примеряют абсурдные образы, что часто приводит к совершенно неожиданным ситуациям. Каждый концерт является уникальным благодаря зрителям, которые задают актерам темы и придумывают персонажей для импровизаций. Литературно-музыкальная постановка ко дню рождения прославленного поэта «Есенин: поэзия сердца» будет представлена зрителям в ВКЗ 3 октября. Прозвучат известные стихи Сергея Есенина, наполненные любовью к родной земле, болью утраты и восторгом человеческой души. Художественное слово дополнят авторские музыкальные произведения и песни. На сцене — симфонический оркестр ВКЗ, заслуженный артист Воронежской области Юрий Смышников (художественное слово), солист Театра оперы и балета Иван Кураев. Cпектакль театра Моссовета «Тартюф»

Фото: mossoveta.ru В воскресенье, 4 октября, в ВКЗ сыграют спектакль «Тартюф». Комедия Мольера — один из ключевых текстов мирового репертуара, пьеса с грандиозной сценической историей и бурной предысторией привлекает театр уже более трех столетий. В спектакле театра Моссовета режиссер Евгений Марчелли расставляет психологические акценты пьесы таким образом, что знакомые герои открываются зрителю иными гранями. Цирк шапито «Каракат Шоу» приглашает воронежцев на представления 2 и 3 октября. Гостей ждет шоу с яркими персонажами и костюмами, выступления гимнастов, фокусников и дрессированных животных. Каждый спектакль — это история, в которой зрители становятся частью магии. Дети до трех лет могут проходить бесплатно, но без предоставления места и в сопровождении взрослых.

Выставки Промо-изображение к выставке «Русская кавалерия в эпоху Отечественной войны 1812 года и заграничных походах 1813–1814 годов»

Фото: культурадляшкольников.рф Только до 4 октября в музее истории Воронежского края будет работать выставка «Русская кавалерия в эпоху Отечественной войны 1812 года и заграничных походах 1813–1814 годов». Проект подготовлен совместно с Государственным военно-историческим музеем-заповедником «Бородинское поле». Экспозиция символично начинается с оловянных фигурок рядовых кавалеристов: именно с таких «солдатиков» и строк лермонтовского «Бородино» у многих зарождается интерес к событиям 1812 года. В Центре креативных индустрий «Матрешка» с этой недели доступна инклюзивная выставка «Вижу Воронеж». Экспозицию формируют работы, созданные детьми с ограниченными возможностями здоровья совместно с волонтерами Центрально-Черноземного Сбера. Проект приурочен к 440-летию Воронежа. Основой для создания художественных образов стало знакомство с культурным и природным наследием столицы Черноземья. Новая выставка проекта «Наши! Художники-современники» откроется 2 октября в Воронежском художественном музее имени Крамского. Представлены будут работы известного воронежского графика, скульптора и керамиста Валентины Суминой. В экспозицию вошли более 120 графических работ, отличающиеся динамичной и свободной манерой письма. Выставка получила название «Миг свободы».

Мастер-классы и экскурсии Центр креативных индустрий «Матрёшка»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В «Матрешке» 3 октября проведут цифровой мастеркласс по созданию дизайна уровня компьютерной игры. Вместе с педагогом студии интерактивных технологий VR и AR Владиславом Ушаковым участники поработают в Unity — кроссплатформенной среде разработки интерактивных 2D и 3Dприложений. 4 октября в студии на Пятницкого, 52 в рамках фестиваля авторских фотокниг и зинов «Разворот» состоится лекция и мастер-класс Милы Бобровской «Pop-up books: бумажные инженеры, необычные издания и коллекционные книги». Поп-ап книги — это издания с подвижными выдвигающимися или объемными бумажными элементами. На мастер-классе участники сделают открытку, которая может быть как частью книги, так и самостоятельным арт-объектом.

Кинопоказы и лекции Афиша просмотра и обсуждения картины «Опавшие листья» в Доме архитектора

Фото: vk.ru/da_vrn Дом архитектора 4 октября приглашает на встречу киноклуба «Kиносекта», посвященную творчеству финского режиссера Аки Каурисмяки. В программе вечера — просмотр и обсуждение картины «Опавшие листья», которую называют самой грустной комедией года. Этот фильм — кинематографический джаз, исполненный в тонах скандинавской меланхолии. Герои проживают свое одиночество с изяществом, превращая молчание и редкие отточенные фразы в поэзию. А 3 октября в Доме архитектора в рамках выставки «Живая вода» пройдет встреча «От Змея Горыныча к восточному дракону: мост между картинами Руси и Поднебесной». Гостем встречи станет Даниил Пищугин-Собко — студент факультета живописи Воронежского государственного института искусств. Даниил поделится впечатлениями о своей поездке в Китай и расскажет о том, как знакомство с восточной культурой, философией и пейзажами повлияло на его творческие поиски. Фрэнк Винсент Заппа (Frank Vincent Zappa)

Фото: wikipedia.org 2 октября в киноклубе на Пятницкого, 52 состоится лекция Олега Даутова о знаменитом музыкальном экспериментаторе XX века Фрэнке Заппе. Фразу «Говорить о музыке — все равно, что танцевать об архитектуре» часто приписывают именно ему. Один из самых ярких и плодовитых музыкантов столетия, Фрэнк Заппа только при жизни выпустил больше шестидесяти альбомов, а посмертным его релизам, что называется, не видно конца и края. На лекции участники попытаются разобраться в стилистическом разнообразии наследия музыканта и пройдутся по важным страницам его эксцентричной биографии. На следующий день, 3 октября, в студии на Пятницкого, 52 в рамках фестиваля «Разворот» состоится медленное чтение путевого дневника Вернера Херцога «О хождении во льдах». Это — поэтичный и созерцательный путевой дневник немецкого режиссера, отправившегося в ноябре 1974 года в пеший поход из Мюнхена в Париж. Херцог был твердо убежден: доберись он в срок до Парижа, тяжело заболевшая Лотте Айснер, легенда кинокритики, которой он восхищается, останется жива. А 4 октября на Пятницкого, 52 пройдет состоится кинопоказ кураторской программы «Dear-diary cinema: Дневники в дороге» независимого фестиваля любительского и экспериментального кино «Внутри». Фильмы программы мигрируют между дневниковым кино, роуд-муви и городской симфонией. Занятие «Художники земли Воронежской» состоится 4 октября в музее имени Крамского. Под руководством научного сотрудника участники отправятся в путешествие по основной экспозиции музея и познакомятся с произведениями воронежских мастеров. В ходе занятия прозвучат такие имена, как: Иван Крамской, Александр Бучкури, Елена Киселева, Юрий Щукин и другие.

Спорт и активности на открытом воздухе Маскот ФК «Факел»

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ «Факел» 3 октября на домашнем стадионе проведет товарищеский матч с белорусским ФК «Витебск». Команда гостей сейчас идет седьмой в чемпионате Беларуси. «Огнеопасные» в свою очередь занимают последнее место в элитном дивизионе. Главным арбитром встречи назначен Владимир Москалев. Ему будут помогать представители воронежской судейской коллегии Алексей Линкин и Роман Селезнев. На базе центра гребли на байдарках и каноэ на дамбе Чернавского моста 3 октября пройдет чемпионат Воронежской области по гребле на лодках «Дракон». Двадцатиместные лодки будут соревноваться на дистанциях до 2 км. Дом-музей Никитина 3 октября приглашает воронежцев на семейный праздник «В гостях у Саввича». Организаторы праздника сознательно отказались от формата строгого академического концерта. Во дворике музея развернется колоритная ярмарка ремесел, где опытные ремесленники проведут открытые мастер-классы. Начнется форум с выступлений казачьих ансамблей «Станица» и «Атамань». Также в программе: выступления фольклорного ансамбля «Родные напевы», хореографических коллективов «Левый берег» и «Росинка», а также литературно-театральная программа. Археологический музей-заповедник «Костенки»

Фото: vk.com / kostenkimuseum Музей-заповедник «Костенки» закрывает сезон проектом «Археология: о чем молчит каменный век» и 3 октября проведет последние в этом сезоне программы под открытым небом — «Прогулку по древнему поселению» и «Учебный археологический раскоп». Дополнит программу лекция «От Костенска до Запорожья», приуроченная ко Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. После этой даты площадки на свежем воздухе закрываются до весны. Клуб «Пионоводы Воронежа» и Ботанический сад приглашают 4 октября на ярмарку пионов и саженцев других многолетников. Для гостей подготовили мастер-класс по делению и посадке пионов, который по традиции проведут эксперты Алексей Бредихин и Галина Кавешникова. Также 3 и 4 октября в ботсаду доступны как самостоятельные прогулки под открытым небом, так и экскурсии в оранжереях. В парке «Дельфин» 3 и 4 октября — «Уездная ярмарка». В программе: гуляния и забавы, песни и пляски, живая музыка и народное мастерство, выступления казачьих коллективов и мастер-классы по танцам.

Денис Данилов