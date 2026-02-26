Воронежский театр на экспорт

Лучшим спектаклем 2025 года Ассоциация театральных критиков (АТК) признала постановку «Принц Гомбургский» воронежского Никитинского театра и режиссера Елизаветы Бондарь. Как рассказал «Ъ-Черноземье» худрук Никитинского Борис Алексеев, на воронежской сцене режиссер представила спектакль впервые. Для театра, который в этом году отмечает свое десятилетие, проект сразу стал громким и значимым: Елизавету Бондарь ценят в профессиональных кругах и считают особым режиссером со своим стилем и узнаваемым почерком. Текст классической пьесы Генриха фон Клейста переработал драматург Александр Плотников. Поскольку пьеса многолюдна, а труппа театра небольшая, то понадобилась адаптация. Классическое произведение существенно сократили и изменили финал пьесы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В список лучших спектаклей 2025 года по версии АТК попала еще одна воронежская постановка — «Вишневый сад» Камерного театра и режиссера Антона Федорова. В целом для провинциального города Воронеж театрально разнообразен, в нем есть все — от традиционных государственных площадок до экспериментальных проектов. О том, ради каких постановок необходимо ехать в Воронеж, по просьбе «Ъ-Черноземье» порассуждали театральный блогер, драматург и продюсер.

Преподаватель факультета журналистики ВГУ, театральный блогер Наталья Гааг тоже рекомендует прежде всего заглянуть в Никитинский театр. Особого внимания, на ее взгляд, достойны «Двенадцатая ночь» Юрия Муравицкого, «Принц Гомбургский» Елизаветы Бондарь и «Покров-17» Андрея Прикотенко.

«В театре кукол имени Вольховского обязательно надо посмотреть “Волшебную лампу Аладдина”, “Али-Бабу и сорок разбойников”, “Маленького принца”, “Дикого” — это классика от великого Вольховского и его верного соавтора художницы Елены Луценко. Из нового — почти все, что ставил в нашем театре Руслан Кудашов — главный режиссер Санкт-Петербургского Большого театра кукол. Это “Мандельштам. Воронежские тетради”, “Похороните меня за плинтусом” и свежайшая работа “Дама с собачкой”»,– поделилась Наталья Гааг.

В Камерном театре по-прежнему показывают лучшие спектакли Михаила Бычкова. Это и «Да здравствует Король!» по пьесе абсурдиста Эжена Ионеско, и «Кабала святош», и гоголевские «Игроки», и последняя на этой сцене режиссерская постановка чеховского «Иванова».

«Сегодня репертуар активно наполняют новыми работами. Например, здесь можно посмотреть «Вишневый сад» популярного нынче режиссера Антона Федорова и его золотомасочный спектакль «Ребенок». Известный в России и Европе режиссер Анджей Бубень под конец года выпустил «Смерть коммивояжера» Артура Миллера. Это психологическая драма человека, создающего и одновременно борющегося с иллюзорным миром внутри и вне себя. Для поклонников пластических постановок в Камерном есть невероятные по красоте и исполнению танцевальные спектакли: «Между двумя» — первый международный проект Камерного театра, спектакль танцевальной труппы в постановке бразильского хореографа Энрике Родовалью, «Плот медузы» и свежайший танцевальный спектакль «Капричос» по мотивам графики Франсиско Гойи»,– добавила преподаватель журфака.

Упомянула Наталья Гааг и легендарные спектакли «Анюта» и «Золушка» знаменитого хореографа и постановщик Владимира Васильева в местном театре оперы и балета. Блогер также отметила добротно поставленный балет «Продавец игрушек», зимнего праздничного «Щелкунчика», зрелищную «Пахиту» и впечатляющую по оформлению и сценическому действию «Муху-Цокотуху».

«Отдельно в репертуаре стоит спектакль драматического режиссера Михаила Бычкова «Родина электричества». Это первая и до настоящего времени единственная опера, написанная по произведениям Андрея Платонова. Художник-постановщик Николай Симонов оформил ее в духе русского авангарда XX века. Особенный музыкальный язык. Спектакль невероятно сложный технически, он идет пару раз в год, и попасть на него — невероятная удача»,– считает госпожа Гааг.

В академическом театре драмы имени Кольцова Наталья Гааг считает достойной внимания «Метель» по пьесе Василия Сигарева в постановке Никиты Рака. В ТЮЗе, на ее взгляд, обязательны к просмотру спектакль по мотивам комедии Островского «Последняя жертва» в неординарной постановке Анатолия Ледуховского и спектакль Евгения Кочеткова «Преступление и наказание». В Новый театр стоит идти за «Вафельным сердцем» по книге современной норвежской писательницы Марии Парр. Из новых площадок театральный блогер выделила центр культуры и искусства «Прогресс» и театрализованный музыкальный проект Яны Кузиной «Кабаре Галич» в нем.

Драматург, продюсер и театральный критик Раиса Ждан считает, что приезжать в Воронеж можно ради спектаклей Михаила Бычкова, Никитинского театра и читок по пьесам участников «Драмкружка».

«Влияние Михаила Бычкова на Воронеж трудно переоценить. Блестящий организатор, который создал театр и несколько больших фестивалей, и режиссер. Его спектакли всегда о том, что волнует современного думающего и чувствующего человека, о сложном нравственном выборе. Они всегда эмоциональны — Бычков мастерски организовывает впечатление, проводит зрителя по эмоциональной синусоиде и выводит к катарсису, открытию. В Камерном театре мне особо дороги его спектакли «Иванов» и «Да здравствует Король!» — одни из последних, что он там поставил. Меланхоличные, тонкие, точные — оба об умных и талантливых людях, которые сталкиваются с сопротивлением жизни. Новые работы Михаила Бычкова теперь можно увидеть в арт-центре «Прогресс». Одни из последних — «Стоики» и «Глитч» — о людях посреди хаоса нынешней жизни. В обоих великолепные роли у артиста Камиля Тукаева»,– уверена драматург.

Еще в Камерном Раиса Ждан рекомендует посмотреть два спектакля Антона Федорова, который сегодня входит в пятерку самых модных, востребованных и обсуждаемых российских режиссеров. Речь идет о постановках «Ребенок» и «Вишневый сад».

Одной из недавних больших удач Никитинского театра Раиса Ждан называет постановку «Принц Гомбургский». По ее словам, романтическая пьеса Клейста о подвиге принца, который случайно нарушил приказ курфюрста, сама по себе не лишена гражданского пафоса, но в трактовке театра получает совершенно неожиданное звучание и дополняется пронзительным вставным монологом.

«Если хочется отвлечься от тяжелых мыслей и насладиться чистой радостью театра, можно посмотреть или пересмотреть «Двенадцатую ночь» Юрия Муравицкого. Спектакль не новый, но до сих пор идет с аншлагами. Игровая стихия (буквально — роли для артистов распределяются по жребию каждый раз перед спектаклем на глазах у зрителей), Шекспир, перевертыши, комические конфузы и перепутанные реплики, игрушечные мечи и… песочница! Разве не чудесно?» — задается риторическим вопросом театральный критик.

Завершает список рекомендаций молодое театральное комьюнити «Драмкружок». Госпожа Ждан советует посетить зрителям двухдневный марафон, где приглашенные режиссеры ставят эскизы спектаклей по текстам воронежских драматургов.

«Есть имена, чьи пьесы не стоит пропускать: Анастасия Зуева и Родион Прилепин, например. Но, мне кажется, самое правильное — смотреть в эти два дня все эскизы подряд. У такой «неоднородной» программы есть свои прелести — в этом чувствуется демократизм и дыхание жизни»,– уверена она.

Своим списком must-see-постановок поделилась и Анна Колтырина, театральный продюсер, писатель, одна из основателей воронежского театрального комьюнити «Драмкружок», посвященного изучению и написанию современной драматургии.

По ее мнению, достойной постановкой является «Ребенок» московского режиссера Антона Федорова в Камерном театре. Это спектакль по пьесе современного норвежского драматурга Юна Фоссе, лауреата нобелевской премии «за новаторские пьесы и прозу, в которых он “давал голос невыразимому”». В 2023 году «Ребенок» стал лауреатом премии «Золотая маска» как лучший спектакль в малой форме.

Выделила Анна и спектакль «Покров-17» по мотивам одноименного романа Александра Пелевина. Его поставил в Никитинском театре петербургский режиссер Андрей Прикотенко. Основательница «Драмкружка» охарактеризовала этот спектакль как «мрачное и ироничное размышление о мистическом потустороннем городе Покрове, который периодически накрывает непонятная и опасная тьма».

В центре культуры и искусства «Прогресс» госпожа Колтырина рекомендует посмотреть первую премьеру «Драмкружка» — спектакль «Рыцари Раисы» по пьесе молодого воронежского драматурга Анастасии Зуевой в постановке уральского режиссера и драматурга Светланы Баженовой.

Дарья Вербицкая