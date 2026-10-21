В Штабе общественной поддержки «Единой России» наградили победителей премии «Человек труда»
Лучших работников определили в четырёх номинациях
Состоялось торжественное чествование призёров и победителей II Национальной премии «Человек труда». Награждение прошло в Штабе общественной поддержки «Единой России». Премия реализуется в рамках партпроекта «Выбирай своё» и направлена на решение задач, определённых Народной программой «Единой России». В регионе её проводит министерство труда и занятости населения совместно с региональным отделением «Единой России». На конкурс поступило около 50 заявок, лауреатами стали 12 человек.
Победителей определяли в четырёх номинациях. В номинации «Молодой специалист» победила преподаватель Воронежского государственного профессионального педагогического колледжа Виктория Шарейко. В номинации «Трудовое патриотическое воспитание» лучшей стала директор Елань-Коленовской школы № 2 Оксана Осыкина. Победу в номинации «Лучший наставник» победу одержала учитель географии лицея села Верхний Мамон Наталья Глотова. А в номинации «Семейные трудовые династии» первое место заняла династия Васильевых из Павловска, чей общий трудовой стаж в местном педагогическом колледже составляет 136 лет.
«Эта премия прекрасна прежде всего тем, что популяризирует рабочие профессии и наставничество. Мы чествуем тех, чей труд остаётся почти незаметным в ежедневной рутине, но без него невозможно представить жизнь региона», — отметила депутат Воронежской областной Думы, член фракции «Единой России» Людмила Ипполитова.
Министр труда и занятости Воронежской области Майя Мандрыкина подчеркнула практическую пользу конкурса: лучшие практики, представленные участниками, будут рекомендованы к масштабированию в тех отраслях, где они появились, чтобы эффективные подходы не оставались локальными.
«Премия — это возможность поблагодарить тех, кто вносит весомый вклад в экономику региона, и подчеркнуть ценность труда, основанного на преемственности поколений. За серьёзными экономическими показателями всегда стоят люди, их опыт и ежедневный труд», — отметил министр сельского хозяйства, региональный координатор партпроекта «Выбирай своё» Валерий Мелещенко.
Как отметили организаторы, победители в номинациях «Лучший наставник», «Молодой специалист» и «Трудовое патриотическое воспитание» представят регион на федеральном этапе в Москве, который пройдёт 1 декабря в Национальном центре «Россия».