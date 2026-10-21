В Штабе общественной поддержки «Единой России» наградили победителей премии «Человек труда»

Состоялось торжественное чествование призёров и победителей II Национальной премии «Человек труда». Награждение прошло в Штабе общественной поддержки «Единой России». Премия реализуется в рамках партпроекта «Выбирай своё» и направлена на решение задач, определённых Народной программой «Единой России». В регионе её проводит министерство труда и занятости населения совместно с региональным отделением «Единой России». На конкурс поступило около 50 заявок, лауреатами стали 12 человек.