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«Творилась какая-то загадка»

«Музыка мира» Платоновфеста в Воронеже собрала 2 тысячи зрителей

Опен-эйр «Музыка мира» в парке «Белый колодец» в Хохольском районе Воронежской области 27 июня посетили более 2 тыс. зрителей, сообщили в пресс-службе международного XV Платоновского фестиваля искусств. Столько же посетителей фиксировалось и годом ранее. Концерт традиционно завершил собой фестиваль, стартовавший 30 мая. На «Музыке мира» выступили Ay Yola из Башкортостана, Jupiter & Okwess из Конго и Kumbia Boruka из Мексики.

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Концерт под открытым небом объединил этническую музыку, современные ритмы и зрителей разных возрастов

Концерт под открытым небом объединил этническую музыку, современные ритмы и зрителей разных возрастов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Открыла концерт группа Jupiter &amp; Okwess из Конго

Открыла концерт группа Jupiter & Okwess из Конго

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Зрители во время опен-эйра «Музыка мира»

Зрители во время опен-эйра «Музыка мира»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Иностранный коллектив раскачал воронежскую публику традиционными конголезскими ритмами в сочетании с фанком, роком и афропопом

Иностранный коллектив раскачал воронежскую публику традиционными конголезскими ритмами в сочетании с фанком, роком и афропопом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Следом за африканцами выступила мультикультурная группа Kumbia Boruka — впервые в России

Следом за африканцами выступила мультикультурная группа Kumbia Boruka — впервые в России

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Коллектив объединяет музыкантов из Мексики, Чили, Аргентины и Франции

Коллектив объединяет музыкантов из Мексики, Чили, Аргентины и Франции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Хедлайнером опен-эйра стала фолк-группа Ay Yola из Башкортостана

Хедлайнером опен-эйра стала фолк-группа Ay Yola из Башкортостана

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Выступление Ay Yola представляло собой связное сценическое повествование, переосмысляющее национальный эпос «Урал-Батыр»

Выступление Ay Yola представляло собой связное сценическое повествование, переосмысляющее национальный эпос «Урал-Батыр»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Каждую песню также предваряли легенды на башкирском и русском языках, звучавшие практически в полной темноте

Каждую песню также предваряли легенды на башкирском и русском языках, звучавшие практически в полной темноте

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На финальном выступлении импровизированный танцпол перед сценой был практически заполнен

На финальном выступлении импровизированный танцпол перед сценой был практически заполнен

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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Концерт под открытым небом объединил этническую музыку, современные ритмы и зрителей разных возрастов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Открыла концерт группа Jupiter & Okwess из Конго

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Зрители во время опен-эйра «Музыка мира»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Иностранный коллектив раскачал воронежскую публику традиционными конголезскими ритмами в сочетании с фанком, роком и афропопом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Следом за африканцами выступила мультикультурная группа Kumbia Boruka — впервые в России

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Коллектив объединяет музыкантов из Мексики, Чили, Аргентины и Франции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Хедлайнером опен-эйра стала фолк-группа Ay Yola из Башкортостана

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Выступление Ay Yola представляло собой связное сценическое повествование, переосмысляющее национальный эпос «Урал-Батыр»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Каждую песню также предваряли легенды на башкирском и русском языках, звучавшие практически в полной темноте

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На финальном выступлении импровизированный танцпол перед сценой был практически заполнен

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В этом году в «Белом колодце» на берегу озера и в окружении меловых скал выступили три музыкальных коллектива, два из которых были иностранными. Открыла концерт группа Jupiter & Okwess из Конго. Ее ведущий вокалист Джупитер Боконджи был одет в ярко-красную шляпу и рубашку, а барабанщик — в маску мексиканских борцов, символизирующую во многих странах образ защиты угнетенных народов, на его шее висело украшение, стилизованное под кокос. Иностранный коллектив раскачал воронежскую публику традиционными конголезскими ритмами в сочетании с фанком, роком и афропопом. Зрители начали танцевать с первой песни. На протяжении выступления вокалист периодически обращался к воронежцам на английском языке, а в какой-то момент даже сказал по-русски: «Привет!».

Какие еще события Платоновфеста прошли в Воронеже в этом году

Господин Боконджи на пресс-подходе с журналистами, отвечая на вопросы по-французски, признался, что песни его группы несут в себе остросоциальный и политический подтекст. «Они о свободе и об обычных людях. Мы прошли через много страданий и поэтому хотим сохранить удовольствие и счастье в песнях, а также передать это другим»,— привела слова музыканта переводчик.

Следом за африканцами выступила мультикультурная группа Kumbia Boruka — впервые в России, это было ее премьерное выступление в стране. Коллектив объединяет музыкантов из Мексики, Чили, Аргентины и Франции и переосмысливает традиционное мексиканское направление музыки — кумбию — сочетая ее с регги, дабом и латиноамериканскими ритмами. Основным инструментом Kumbia Boruka был аккордеон, что не могло не прийтись по душе воронежцам. На нем играл создатель коллектива Эрнан Кортес Нава. Солист группы Кристиан Брисеньо показывал зрителям танцевальные движения со сцены, и те активно их повторяли.

«Мы поем о жизни, о любви, о наших районах, улицах и повседневной жизни. Для нас очень важно было попасть в Россию, нас хорошо здесь приняли — мы очень любим, когда публика танцует на наших концертах. Мексика и Россия вообще похожи по своей культуре, но также отдельно нас впечатлило, что фестиваль назван в честь писателя Андрея Платонова, так как в Мексике очень любят русскую литературу»,— рассказал журналистам после концерта господин Кортес Нава, отвечая по-испански.

Фотогалерея

Чем еще запомнилась «Музыка мира» в этом году — в фотогалерее «Ъ-Черноземье»

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На несколько часов Белый колодец под Воронежем превратился в место встречи музыкальных традиций разных стран. Именно здесь масштабным опен-эйром завершился юбилейный XV Платоновский фестиваль искусств

На несколько часов Белый колодец под Воронежем превратился в место встречи музыкальных традиций разных стран. Именно здесь масштабным опен-эйром завершился юбилейный XV Платоновский фестиваль искусств

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Концерт открыла группа Jupiter &amp; Okwess из Конго. Коллектив сочетает афропоп, традиционные конголезские ритмы, фанк и рок, превращая каждое выступление в энергичное музыкальное шоу

Концерт открыла группа Jupiter & Okwess из Конго. Коллектив сочетает афропоп, традиционные конголезские ритмы, фанк и рок, превращая каждое выступление в энергичное музыкальное шоу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Лидер Jupiter &amp; Okwess — Jupiter Bokondji —известен яркой сценической манерой, а в композициях коллектива звучат темы единства, взаимного уважения и социальной справедливости

Лидер Jupiter & Okwess — Jupiter Bokondji —известен яркой сценической манерой, а в композициях коллектива звучат темы единства, взаимного уважения и социальной справедливости

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Мощные ударные, духовые инструменты и плотный гитарный звук создавали насыщенное звучание, в котором современные музыкальные направления переплетались с традициями народов Конго

Мощные ударные, духовые инструменты и плотный гитарный звук создавали насыщенное звучание, в котором современные музыкальные направления переплетались с традициями народов Конго

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Выступление Jupiter &amp; Okwess быстро превратилось в живой диалог со зрителями, которые с первой песни встречали музыкантов танцами, аплодисментами и подпевали знакомым ритмам

Выступление Jupiter & Okwess быстро превратилось в живой диалог со зрителями, которые с первой песни встречали музыкантов танцами, аплодисментами и подпевали знакомым ритмам

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Концертную программу продолжила группа Kumbia Boruka, впервые выступившая в России. Мультикультурный коллектив, объединяющий музыкантов из Мексики, Чили, Аргентины и Франции, переосмысливает традиционную мексиканскую кумбию, дополняя ее регги, дабом и латиноамериканскими ритмами

Концертную программу продолжила группа Kumbia Boruka, впервые выступившая в России. Мультикультурный коллектив, объединяющий музыкантов из Мексики, Чили, Аргентины и Франции, переосмысливает традиционную мексиканскую кумбию, дополняя ее регги, дабом и латиноамериканскими ритмами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Звучание Kumbia Boruka строится вокруг аккордеона, который музыканты сочетают с духовыми инструментами, конгами и традиционной гуачаракой

Звучание Kumbia Boruka строится вокруг аккордеона, который музыканты сочетают с духовыми инструментами, конгами и традиционной гуачаракой

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пока одни зрители танцевали у сцены, другие сохраняли атмосферу вечера на память, фотографируясь на фоне музыкантов и меловых склонов Белого колодца

Пока одни зрители танцевали у сцены, другие сохраняли атмосферу вечера на память, фотографируясь на фоне музыкантов и меловых склонов Белого колодца

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Зажигательные ритмы Kumbia Boruka быстро нашли отклик у публики, превратив концерт под открытым небом в большой танцпол. Харизматичный вокалист группы Christian Briseno показывал зрителям движения прямо со сцены, перемешивая их с русскими фразами. В частности, он дважды упомянул воронежского писателя Андрея Платонова, в честь которого назван фестиваль

Зажигательные ритмы Kumbia Boruka быстро нашли отклик у публики, превратив концерт под открытым небом в большой танцпол. Харизматичный вокалист группы Christian Briseno показывал зрителям движения прямо со сцены, перемешивая их с русскими фразами. В частности, он дважды упомянул воронежского писателя Андрея Платонова, в честь которого назван фестиваль

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В связи с оперативной обстановкой в регионе во время проведения опен-эйра были усилены меры безопасности. На территории пляжа, где проходил концерт, дежурили спасатели, медики и полицейские

В связи с оперативной обстановкой в регионе во время проведения опен-эйра были усилены меры безопасности. На территории пляжа, где проходил концерт, дежурили спасатели, медики и полицейские

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На закате на сцену вышло башкирское трио AY YOLA. После вирусного успеха песни Homay коллектив получил мировую известность, а его музыка вышла далеко за пределы России, попав в международные музыкальные чарты. Этот трек группа исполнила дважды: в начале и в конце своего выступления

На закате на сцену вышло башкирское трио AY YOLA. После вирусного успеха песни Homay коллектив получил мировую известность, а его музыка вышла далеко за пределы России, попав в международные музыкальные чарты. Этот трек группа исполнила дважды: в начале и в конце своего выступления

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В основе творчества AY YOLA лежит башкирский эпос «Урал-батыр». Электронное звучание здесь сочетается с кураем, кубызом и другими традиционными инструментами, превращая древние легенды в современное музыкальное шоу

В основе творчества AY YOLA лежит башкирский эпос «Урал-батыр». Электронное звучание здесь сочетается с кураем, кубызом и другими традиционными инструментами, превращая древние легенды в современное музыкальное шоу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На финальном выступлении импровизированный танцпол перед сценой был заполнен. К вечеру склоны Белого колодца вновь превратились в естественный амфитеатр под открытым небом

На финальном выступлении импровизированный танцпол перед сценой был заполнен. К вечеру склоны Белого колодца вновь превратились в естественный амфитеатр под открытым небом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Световое шоу стало неотъемлемой частью выступления AY YOLA, усиливая атмосферу музыкального спектакля. Каждую песню предваряли легенды на башкирском и русском языках, звучавшие практически в полной темноте

Световое шоу стало неотъемлемой частью выступления AY YOLA, усиливая атмосферу музыкального спектакля. Каждую песню предваряли легенды на башкирском и русском языках, звучавшие практически в полной темноте

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Образ солистки Адель Шайхитдиновой, объединивший современные сценические решения и национальные мотивы, стал одной из самых узнаваемых деталей выступления AY YOLA

Образ солистки Адель Шайхитдиновой, объединивший современные сценические решения и национальные мотивы, стал одной из самых узнаваемых деталей выступления AY YOLA

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Концерт завершился под продолжительные аплодисменты зрителей, а опен-эйр «Музыка мира» в очередной раз подтвердил статус одного из самых атмосферных событий Платоновского фестиваля

Концерт завершился под продолжительные аплодисменты зрителей, а опен-эйр «Музыка мира» в очередной раз подтвердил статус одного из самых атмосферных событий Платоновского фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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На несколько часов Белый колодец под Воронежем превратился в место встречи музыкальных традиций разных стран. Именно здесь масштабным опен-эйром завершился юбилейный XV Платоновский фестиваль искусств

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Концерт открыла группа Jupiter & Okwess из Конго. Коллектив сочетает афропоп, традиционные конголезские ритмы, фанк и рок, превращая каждое выступление в энергичное музыкальное шоу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Лидер Jupiter & Okwess — Jupiter Bokondji —известен яркой сценической манерой, а в композициях коллектива звучат темы единства, взаимного уважения и социальной справедливости

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Мощные ударные, духовые инструменты и плотный гитарный звук создавали насыщенное звучание, в котором современные музыкальные направления переплетались с традициями народов Конго

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Выступление Jupiter & Okwess быстро превратилось в живой диалог со зрителями, которые с первой песни встречали музыкантов танцами, аплодисментами и подпевали знакомым ритмам

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Концертную программу продолжила группа Kumbia Boruka, впервые выступившая в России. Мультикультурный коллектив, объединяющий музыкантов из Мексики, Чили, Аргентины и Франции, переосмысливает традиционную мексиканскую кумбию, дополняя ее регги, дабом и латиноамериканскими ритмами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Звучание Kumbia Boruka строится вокруг аккордеона, который музыканты сочетают с духовыми инструментами, конгами и традиционной гуачаракой

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пока одни зрители танцевали у сцены, другие сохраняли атмосферу вечера на память, фотографируясь на фоне музыкантов и меловых склонов Белого колодца

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Зажигательные ритмы Kumbia Boruka быстро нашли отклик у публики, превратив концерт под открытым небом в большой танцпол. Харизматичный вокалист группы Christian Briseno показывал зрителям движения прямо со сцены, перемешивая их с русскими фразами. В частности, он дважды упомянул воронежского писателя Андрея Платонова, в честь которого назван фестиваль

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В связи с оперативной обстановкой в регионе во время проведения опен-эйра были усилены меры безопасности. На территории пляжа, где проходил концерт, дежурили спасатели, медики и полицейские

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На закате на сцену вышло башкирское трио AY YOLA. После вирусного успеха песни Homay коллектив получил мировую известность, а его музыка вышла далеко за пределы России, попав в международные музыкальные чарты. Этот трек группа исполнила дважды: в начале и в конце своего выступления

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В основе творчества AY YOLA лежит башкирский эпос «Урал-батыр». Электронное звучание здесь сочетается с кураем, кубызом и другими традиционными инструментами, превращая древние легенды в современное музыкальное шоу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На финальном выступлении импровизированный танцпол перед сценой был заполнен. К вечеру склоны Белого колодца вновь превратились в естественный амфитеатр под открытым небом

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Световое шоу стало неотъемлемой частью выступления AY YOLA, усиливая атмосферу музыкального спектакля. Каждую песню предваряли легенды на башкирском и русском языках, звучавшие практически в полной темноте

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Образ солистки Адель Шайхитдиновой, объединивший современные сценические решения и национальные мотивы, стал одной из самых узнаваемых деталей выступления AY YOLA

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Концерт завершился под продолжительные аплодисменты зрителей, а опен-эйр «Музыка мира» в очередной раз подтвердил статус одного из самых атмосферных событий Платоновского фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Смотреть

Неофициальным хедлайнером опен-эйра стала фолк-группа Ay Yola из Башкортостана, получившая широкую известность не только в России, но и за рубежом после вирусного успеха песни Homay. Этот трек, в частности, был исполнен группой дважды — в начале и в конце. В отличие от двух предыдущих концертов выступление Ay Yola представляло собой связное сценическое повествование, переосмысляющее национальный эпос «Урал-батыр».

Все композиции стали отдельными главами древней истории, рассказанной на языке современной музыки. В ее основе — мощные электронные ритмы, живой вокал и звучание традиционных башкирских инструментов: курай (напоминает флейту), кубыз и струнная домбра. Каждую песню также предваряли легенды на башкирском и русском языках, звучавшие практически в полной темноте. Особенно публике запомнился эпизод о противостоянии главного героя Урал-батыра со злыми силами природы, воплощенными в образе быка с длинными рогами, ассоциирующихся с демоническим началом. При этом сами выступления дополняла светомузыка, которая к завершению вечера проецировалась на меловые склоны и придавала концерту ритуальную атмосферу. Образ солистки Адель Шайхитдиновой объединял современные сценические решения и национальные мотивы, напоминая черного лебедя. Он стал одной из самых узнаваемых деталей выступления.

Почему в 2025 году Платоновский фестиваль обошелся без хореографии

Вокалист Ay Yola Ринат Рамазанов просил воронежцев «качать», и на финальном выступлении импровизированный танцпол перед сценой заполнился. Концерт завершился под продолжительные аплодисменты зрителей. Артисты, развернувшись к публике спиной, сделали селфи с ней. «Вы первые, кто кричит кумыс, а не пиво»,— отметила вокалистка группы Адель Шайхитдинова после предложения назвать самый вкусный напиток во время фото вместо привычного «сыр».

На пресс-подходе саунд-продюсер группы Ay Yola Руслан Шайхитдинов (отец солистки) заметил, что на выступлении «творилась какая-то загадка». «Было ощущение, что какие-то силы пришли и присутствовали с нами. Мы были со зрителями и со слушателями на одной волне. Я смотрел по людям и по их глазам — и они у всех искрились. Все выпрыгивали выше своих возможностей. Концерт пролетел как пять минут, и я даже не успел заметить, как мы выходим на бис. Такое бывает не всегда»,— сказал господин Шайхитдинов.

  • Платоновский фестиваль проходил с 30 мая по 28 июня. По данным дирекции, в этом году он собрал более 45 тыс. зрителей.
  • Это меньше, чем в 2025-м, когда события фестиваля посетили около 60 тыс. человек.
  • При этом на «Музыку мира» и в этом, и в прошлом году пришло по 2 тыс. человек.
  • В 2024-м в дирекции фиксировали 55 тыс. гостей Платоновфеста (из них 42 тыс. заинтересовали уличные мероприятия). Музыкальный опен-эйр в «Белом колодце» тогда собрал 4 тыс. человек.

На Платоновфесте-2026 в течение месяца в Воронеже прошли двухдневный фестиваль уличных театров «Цветы на земле», состоялись 15 показов, шесть спектаклей, четыре концерта, в том числе два опен-эйра, традиционная трехдневная книжная ярмарка, эстафета-чтение, две выставки, пять встреч с писателями, шесть событий бесплатной образовательной программы и фотографический перформанс «Имя этой силы — свет».

Егор Якимов, Алина Морозова

Фотогалерея

Как прошел фестиваль уличных театров Платоновфеста — в фотогалерее «Ъ-Черноземье»

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Фестиваль уличных театров открылся шествием артистов по центральной аллее парка «Алые паруса». Музыканты, клоуны, актеры на ходулях и персонажи пластических спектаклей постепенно заполнили пространство парка, превращая обычную прогулку зрителей в часть большого театрального действия

Фестиваль уличных театров открылся шествием артистов по центральной аллее парка «Алые паруса». Музыканты, клоуны, актеры на ходулях и персонажи пластических спектаклей постепенно заполнили пространство парка, превращая обычную прогулку зрителей в часть большого театрального действия

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участники шествия проходили через весь парк, смешиваясь с публикой и вовлекая зрителей в импровизированное представление. В течение двух дней «Алые паруса» стали открытой сценой, где постановки сменяют друг друга практически без пауз

Участники шествия проходили через весь парк, смешиваясь с публикой и вовлекая зрителей в импровизированное представление. В течение двух дней «Алые паруса» стали открытой сценой, где постановки сменяют друг друга практически без пауз

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В шествии приняли участие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону, Казани, Севастополя, Нижнего Новгорода, Королева и Воронежа. У каждого театра был собственный визуальный язык — от балаганной клоунады до пластических перформансов и уличного карнавала

В шествии приняли участие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону, Казани, Севастополя, Нижнего Новгорода, Королева и Воронежа. У каждого театра был собственный визуальный язык — от балаганной клоунады до пластических перформансов и уличного карнавала

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Артисты уличных театров сопровождали шествие барабанными ритмами и музыкальными номерами, задавая фестивалю ритм еще до начала спектаклей. Зрители встречали колонну вдоль аллей, постепенно переходя из роли наблюдателей в участников представления

Артисты уличных театров сопровождали шествие барабанными ритмами и музыкальными номерами, задавая фестивалю ритм еще до начала спектаклей. Зрители встречали колонну вдоль аллей, постепенно переходя из роли наблюдателей в участников представления

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пространство парка было разделено на несколько фестивальных площадок — «Пляж», «Кружок», «Лес», «Амфитеатр» и «Сквер». Между ними непрерывно перемещались артисты, музыканты и зрители, создавая ощущение непрерывного театрального движения

Пространство парка было разделено на несколько фестивальных площадок — «Пляж», «Кружок», «Лес», «Амфитеатр» и «Сквер». Между ними непрерывно перемещались артисты, музыканты и зрители, создавая ощущение непрерывного театрального движения

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Маски, грим, ростовые куклы и театральные костюмы становились частью городской среды парка. Артисты появлялись среди зрителей неожиданно, выходили на аллеи и дорожки, стирая привычную границу между сценой и повседневной жизнью

Маски, грим, ростовые куклы и театральные костюмы становились частью городской среды парка. Артисты появлялись среди зрителей неожиданно, выходили на аллеи и дорожки, стирая привычную границу между сценой и повседневной жизнью

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Персонажи спектаклей взаимодействовали со зрителями прямо во время шествия: останавливались для импровизаций, шутили, фотографировались с детьми и вовлекали прохожих в небольшие игровые сцены, которые продолжались уже по пути к фестивальным площадкам

Персонажи спектаклей взаимодействовали со зрителями прямо во время шествия: останавливались для импровизаций, шутили, фотографировались с детьми и вовлекали прохожих в небольшие игровые сцены, которые продолжались уже по пути к фестивальным площадкам

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Некоторые коллективы использовали элементы площадного театра и народного балагана, совмещая кукольные образы, пантомиму, акробатику и музыкальные номера. Шествие постепенно превращалось в самостоятельный спектакль, растянутый по всей территории парка

Некоторые коллективы использовали элементы площадного театра и народного балагана, совмещая кукольные образы, пантомиму, акробатику и музыкальные номера. Шествие постепенно превращалось в самостоятельный спектакль, растянутый по всей территории парка

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Во время шествия зрители могли увидеть героев разных постановок еще до начала полноценных спектаклей. Артисты появлялись среди толпы внезапно — выходили из-за деревьев, двигались навстречу колонне или сопровождали музыкантов вдоль прогулочных дорожек

Во время шествия зрители могли увидеть героев разных постановок еще до начала полноценных спектаклей. Артисты появлялись среди толпы внезапно — выходили из-за деревьев, двигались навстречу колонне или сопровождали музыкантов вдоль прогулочных дорожек

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Воронежский академический уличный театр представил в шествии персонажей спектакля «Коза и Коса» (на фото), созданного по мотивам авторских сказок проекта «Сказки Матушки Реки». Артисты на ходулях и кукольные образы сопровождали колонну участников по центральной аллее фестиваля

Воронежский академический уличный театр представил в шествии персонажей спектакля «Коза и Коса» (на фото), созданного по мотивам авторских сказок проекта «Сказки Матушки Реки». Артисты на ходулях и кукольные образы сопровождали колонну участников по центральной аллее фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Уличный театр «Мягкий знак» из Севастополя привез на фестиваль спектакль «Музыка слов», посвященный русскому языку и образу Владимира Даля. Визуальные элементы постановки и персонажи спектакля стали частью общего шествия театральных коллективов

Уличный театр «Мягкий знак» из Севастополя привез на фестиваль спектакль «Музыка слов», посвященный русскому языку и образу Владимира Даля. Визуальные элементы постановки и персонажи спектакля стали частью общего шествия театральных коллективов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В парке одновременно сосуществовали десятки визуальных образов — от белых мимов и клоунов до сказочных существ и персонажей народных историй. Благодаря этому шествие напоминало живой карнавал, непрерывно меняющийся по мере движения колонны

В парке одновременно сосуществовали десятки визуальных образов — от белых мимов и клоунов до сказочных существ и персонажей народных историй. Благодаря этому шествие напоминало живой карнавал, непрерывно меняющийся по мере движения колонны

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Артисты перемещались по территории фестиваля вместе со зрителями, сохраняя атмосферу постоянного движения. Даже переход между площадками превращался в часть представления, где новые персонажи и сцены появлялись буквально на ходу

Артисты перемещались по территории фестиваля вместе со зрителями, сохраняя атмосферу постоянного движения. Даже переход между площадками превращался в часть представления, где новые персонажи и сцены появлялись буквально на ходу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Одной из особенностей фестиваля стало отсутствие привычной театральной дистанции между актерами и публикой. Зрители свободно перемещались между артистами, могли рассматривать костюмы и декорации вблизи и становились частью уличного действия

Одной из особенностей фестиваля стало отсутствие привычной театральной дистанции между актерами и публикой. Зрители свободно перемещались между артистами, могли рассматривать костюмы и декорации вблизи и становились частью уличного действия

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Название фестиваля «Цветы на земле» отсылает к художественному миру Андрея Платонова. По замыслу организаторов, уличный театр должен был «прорасти» внутри городского пространства — среди аллей, деревьев, музыки, шума толпы и повседневной жизни парка

Название фестиваля «Цветы на земле» отсылает к художественному миру Андрея Платонова. По замыслу организаторов, уличный театр должен был «прорасти» внутри городского пространства — среди аллей, деревьев, музыки, шума толпы и повседневной жизни парка

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Шествие коллективов стало прологом двухдневного марафона уличных спектаклей, пластических перформансов и музыкальных постановок. После прохода артистов зрители расходились по площадкам фестиваля, где представления продолжаются до позднего вечера

Шествие коллективов стало прологом двухдневного марафона уличных спектаклей, пластических перформансов и музыкальных постановок. После прохода артистов зрители расходились по площадкам фестиваля, где представления продолжаются до позднего вечера

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Основой спектакля «Музыка слов» (на фото) стали редкие и забытые слова из Толкового словаря живого великорусского языка Владимира Даля. Артисты севастопольского театра «Мягкий знак» превращали их в пластические сцены, музыкальные номера и уличные игровые эпизоды

Основой спектакля «Музыка слов» (на фото) стали редкие и забытые слова из Толкового словаря живого великорусского языка Владимира Даля. Артисты севастопольского театра «Мягкий знак» превращали их в пластические сцены, музыкальные номера и уличные игровые эпизоды

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Спектакль «Музыка слов» режиссера Валерия Александрина сочетал элементы площадного театра, музыкальной эксцентрики и современного перформанса. Одним из центральных образов постановки стала передвижная библиотека, вокруг которой постепенно разворачивалось все действие

Спектакль «Музыка слов» режиссера Валерия Александрина сочетал элементы площадного театра, музыкальной эксцентрики и современного перформанса. Одним из центральных образов постановки стала передвижная библиотека, вокруг которой постепенно разворачивалось все действие

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Во время постановки актеры театра «Мягкий знак» работали со зрителями практически без дистанции — перемещались среди публики, вовлекали прохожих в действие и выстраивали спектакль как живое исследование языка через движение, ритм и импровизацию

Во время постановки актеры театра «Мягкий знак» работали со зрителями практически без дистанции — перемещались среди публики, вовлекали прохожих в действие и выстраивали спектакль как живое исследование языка через движение, ритм и импровизацию

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Артист из Казани Руслан Риманас (на фото в центре) представил спектакль «Клоун и Ку» — историю о бродячем артисте и его необычной труппе кукольных персонажей. В постановке использовались марионетки, планшетные и тростевые куклы, а само представление сочетало элементы клоунады, импровизации, уличного театра и камерного циркового перформанса

Артист из Казани Руслан Риманас (на фото в центре) представил спектакль «Клоун и Ку» — историю о бродячем артисте и его необычной труппе кукольных персонажей. В постановке использовались марионетки, планшетные и тростевые куклы, а само представление сочетало элементы клоунады, импровизации, уличного театра и камерного циркового перформанса

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Театр кукол «Волшебная шляпа» из Королева представил спектакль «Чайки над городом», объединенный образом птицы, парящей над суетой мегаполиса. Постановка режиссера Дмитрия Орлова была построена как серия историй о свободе, выборе и внутренней силе человека, рассказанных языком уличного кукольного театра

Театр кукол «Волшебная шляпа» из Королева представил спектакль «Чайки над городом», объединенный образом птицы, парящей над суетой мегаполиса. Постановка режиссера Дмитрия Орлова была построена как серия историй о свободе, выборе и внутренней силе человека, рассказанных языком уличного кукольного театра

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Театр-улица «Ларамбла» из Ростова-на-Дону представил спектакль-променад «Мышенариум», вдохновленный легендой о Крысолове. Постановка была выстроена как уличное музыкальное шествие, в котором артисты постепенно вовлекали зрителей в историю о дерзких и эксцентричных героях вымышленного города

Театр-улица «Ларамбла» из Ростова-на-Дону представил спектакль-променад «Мышенариум», вдохновленный легендой о Крысолове. Постановка была выстроена как уличное музыкальное шествие, в котором артисты постепенно вовлекали зрителей в историю о дерзких и эксцентричных героях вымышленного города

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Выступления на площадках фестиваля идут практически без остановок в течение всего дня. После коротких пауз артисты вновь возвращаются к зрителям, а представления в парке продолжаются до позднего вечера

Выступления на площадках фестиваля идут практически без остановок в течение всего дня. После коротких пауз артисты вновь возвращаются к зрителям, а представления в парке продолжаются до позднего вечера

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Уличный театр «Пластилиновый дождь» из Самары представил спектакль «Чикез ля Фрикез», построенный на пантомиме, хореографии и уличной клоунаде. Постановка режиссера Игоря Шадрина рассказывала о дружбе, ссорах и примирениях через яркие костюмы, пластику движения и почти цирковую энергетику уличного представления

Уличный театр «Пластилиновый дождь» из Самары представил спектакль «Чикез ля Фрикез», построенный на пантомиме, хореографии и уличной клоунаде. Постановка режиссера Игоря Шадрина рассказывала о дружбе, ссорах и примирениях через яркие костюмы, пластику движения и почти цирковую энергетику уличного представления

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Спектакль-перформанс Terraсotta актрисы и перформера Татьяны Догаевой из Санкт-Петербурга объединил пластику современного танца и философскую притчу о человеке, который пытается найти собственный путь. Постановку режиссера Анны Шишкиной представили как пластическое размышление о движении, выборе и внутренней свободе

Спектакль-перформанс Terraсotta актрисы и перформера Татьяны Догаевой из Санкт-Петербурга объединил пластику современного танца и философскую притчу о человеке, который пытается найти собственный путь. Постановку режиссера Анны Шишкиной представили как пластическое размышление о движении, выборе и внутренней свободе

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Театр клоунады «Микос» из Москвы представил спектакль «Богатыри», в котором лирическая клоунада и импровизация соединились с образами русских сказок. Постановку режиссера Сергея Давыдова построили на комическом соперничестве героев, трюках и уличном взаимодействии со зрителями

Театр клоунады «Микос» из Москвы представил спектакль «Богатыри», в котором лирическая клоунада и импровизация соединились с образами русских сказок. Постановку режиссера Сергея Давыдова построили на комическом соперничестве героев, трюках и уличном взаимодействии со зрителями

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Во время спектакля «Богатыри» артисты московского театра клоунады «Микос» разыгрывали сцены с былинными персонажами, совмещая пантомиму, цирковые элементы и уличную импровизацию. Постановка Сергея Давыдова вошла в вечернюю программу фестиваля

Во время спектакля «Богатыри» артисты московского театра клоунады «Микос» разыгрывали сцены с былинными персонажами, совмещая пантомиму, цирковые элементы и уличную импровизацию. Постановка Сергея Давыдова вошла в вечернюю программу фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Уличный театр Pakava Circus из Москвы представил «Шоу грандиозо» — музыкально-акробатический перформанс с элементами пластического театра, драматического рейва и уличного карнавала. Постановка строилась на живой музыке, движении, цирковых трюках и постоянном взаимодействии артистов со зрителями

Уличный театр Pakava Circus из Москвы представил «Шоу грандиозо» — музыкально-акробатический перформанс с элементами пластического театра, драматического рейва и уличного карнавала. Постановка строилась на живой музыке, движении, цирковых трюках и постоянном взаимодействии артистов со зрителями

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Во время выступления Pakava Circus артисты совмещали элементы акробатики, жонглирования и пластического театра, превращая сценическое пространство в импровизированное уличное шоу. Зрителей приглашали участвовать в отдельных номерах, а само действие сопровождалось живым музыкальным исполнением

Во время выступления Pakava Circus артисты совмещали элементы акробатики, жонглирования и пластического театра, превращая сценическое пространство в импровизированное уличное шоу. Зрителей приглашали участвовать в отдельных номерах, а само действие сопровождалось живым музыкальным исполнением

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Постановка «Шоу грандиозо» московского театра Pakava Circus стала одним из главных вечерних событий фестиваля. Артисты соединили цирковые элементы, сценическую пластику и музыкальный перформанс, а заключительная часть программы проходила уже в темное время суток при сценическом свете

Постановка «Шоу грандиозо» московского театра Pakava Circus стала одним из главных вечерних событий фестиваля. Артисты соединили цирковые элементы, сценическую пластику и музыкальный перформанс, а заключительная часть программы проходила уже в темное время суток при сценическом свете

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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Фестиваль уличных театров открылся шествием артистов по центральной аллее парка «Алые паруса». Музыканты, клоуны, актеры на ходулях и персонажи пластических спектаклей постепенно заполнили пространство парка, превращая обычную прогулку зрителей в часть большого театрального действия

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участники шествия проходили через весь парк, смешиваясь с публикой и вовлекая зрителей в импровизированное представление. В течение двух дней «Алые паруса» стали открытой сценой, где постановки сменяют друг друга практически без пауз

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В шествии приняли участие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону, Казани, Севастополя, Нижнего Новгорода, Королева и Воронежа. У каждого театра был собственный визуальный язык — от балаганной клоунады до пластических перформансов и уличного карнавала

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Артисты уличных театров сопровождали шествие барабанными ритмами и музыкальными номерами, задавая фестивалю ритм еще до начала спектаклей. Зрители встречали колонну вдоль аллей, постепенно переходя из роли наблюдателей в участников представления

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Пространство парка было разделено на несколько фестивальных площадок — «Пляж», «Кружок», «Лес», «Амфитеатр» и «Сквер». Между ними непрерывно перемещались артисты, музыканты и зрители, создавая ощущение непрерывного театрального движения

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Маски, грим, ростовые куклы и театральные костюмы становились частью городской среды парка. Артисты появлялись среди зрителей неожиданно, выходили на аллеи и дорожки, стирая привычную границу между сценой и повседневной жизнью

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Персонажи спектаклей взаимодействовали со зрителями прямо во время шествия: останавливались для импровизаций, шутили, фотографировались с детьми и вовлекали прохожих в небольшие игровые сцены, которые продолжались уже по пути к фестивальным площадкам

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Некоторые коллективы использовали элементы площадного театра и народного балагана, совмещая кукольные образы, пантомиму, акробатику и музыкальные номера. Шествие постепенно превращалось в самостоятельный спектакль, растянутый по всей территории парка

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Во время шествия зрители могли увидеть героев разных постановок еще до начала полноценных спектаклей. Артисты появлялись среди толпы внезапно — выходили из-за деревьев, двигались навстречу колонне или сопровождали музыкантов вдоль прогулочных дорожек

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Воронежский академический уличный театр представил в шествии персонажей спектакля «Коза и Коса» (на фото), созданного по мотивам авторских сказок проекта «Сказки Матушки Реки». Артисты на ходулях и кукольные образы сопровождали колонну участников по центральной аллее фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Уличный театр «Мягкий знак» из Севастополя привез на фестиваль спектакль «Музыка слов», посвященный русскому языку и образу Владимира Даля. Визуальные элементы постановки и персонажи спектакля стали частью общего шествия театральных коллективов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В парке одновременно сосуществовали десятки визуальных образов — от белых мимов и клоунов до сказочных существ и персонажей народных историй. Благодаря этому шествие напоминало живой карнавал, непрерывно меняющийся по мере движения колонны

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Артисты перемещались по территории фестиваля вместе со зрителями, сохраняя атмосферу постоянного движения. Даже переход между площадками превращался в часть представления, где новые персонажи и сцены появлялись буквально на ходу

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Одной из особенностей фестиваля стало отсутствие привычной театральной дистанции между актерами и публикой. Зрители свободно перемещались между артистами, могли рассматривать костюмы и декорации вблизи и становились частью уличного действия

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Название фестиваля «Цветы на земле» отсылает к художественному миру Андрея Платонова. По замыслу организаторов, уличный театр должен был «прорасти» внутри городского пространства — среди аллей, деревьев, музыки, шума толпы и повседневной жизни парка

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Шествие коллективов стало прологом двухдневного марафона уличных спектаклей, пластических перформансов и музыкальных постановок. После прохода артистов зрители расходились по площадкам фестиваля, где представления продолжаются до позднего вечера

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Основой спектакля «Музыка слов» (на фото) стали редкие и забытые слова из Толкового словаря живого великорусского языка Владимира Даля. Артисты севастопольского театра «Мягкий знак» превращали их в пластические сцены, музыкальные номера и уличные игровые эпизоды

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Спектакль «Музыка слов» режиссера Валерия Александрина сочетал элементы площадного театра, музыкальной эксцентрики и современного перформанса. Одним из центральных образов постановки стала передвижная библиотека, вокруг которой постепенно разворачивалось все действие

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Во время постановки актеры театра «Мягкий знак» работали со зрителями практически без дистанции — перемещались среди публики, вовлекали прохожих в действие и выстраивали спектакль как живое исследование языка через движение, ритм и импровизацию

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Артист из Казани Руслан Риманас (на фото в центре) представил спектакль «Клоун и Ку» — историю о бродячем артисте и его необычной труппе кукольных персонажей. В постановке использовались марионетки, планшетные и тростевые куклы, а само представление сочетало элементы клоунады, импровизации, уличного театра и камерного циркового перформанса

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Театр кукол «Волшебная шляпа» из Королева представил спектакль «Чайки над городом», объединенный образом птицы, парящей над суетой мегаполиса. Постановка режиссера Дмитрия Орлова была построена как серия историй о свободе, выборе и внутренней силе человека, рассказанных языком уличного кукольного театра

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Театр-улица «Ларамбла» из Ростова-на-Дону представил спектакль-променад «Мышенариум», вдохновленный легендой о Крысолове. Постановка была выстроена как уличное музыкальное шествие, в котором артисты постепенно вовлекали зрителей в историю о дерзких и эксцентричных героях вымышленного города

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Выступления на площадках фестиваля идут практически без остановок в течение всего дня. После коротких пауз артисты вновь возвращаются к зрителям, а представления в парке продолжаются до позднего вечера

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Уличный театр «Пластилиновый дождь» из Самары представил спектакль «Чикез ля Фрикез», построенный на пантомиме, хореографии и уличной клоунаде. Постановка режиссера Игоря Шадрина рассказывала о дружбе, ссорах и примирениях через яркие костюмы, пластику движения и почти цирковую энергетику уличного представления

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Спектакль-перформанс Terraсotta актрисы и перформера Татьяны Догаевой из Санкт-Петербурга объединил пластику современного танца и философскую притчу о человеке, который пытается найти собственный путь. Постановку режиссера Анны Шишкиной представили как пластическое размышление о движении, выборе и внутренней свободе

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Театр клоунады «Микос» из Москвы представил спектакль «Богатыри», в котором лирическая клоунада и импровизация соединились с образами русских сказок. Постановку режиссера Сергея Давыдова построили на комическом соперничестве героев, трюках и уличном взаимодействии со зрителями

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Во время спектакля «Богатыри» артисты московского театра клоунады «Микос» разыгрывали сцены с былинными персонажами, совмещая пантомиму, цирковые элементы и уличную импровизацию. Постановка Сергея Давыдова вошла в вечернюю программу фестиваля

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Уличный театр Pakava Circus из Москвы представил «Шоу грандиозо» — музыкально-акробатический перформанс с элементами пластического театра, драматического рейва и уличного карнавала. Постановка строилась на живой музыке, движении, цирковых трюках и постоянном взаимодействии артистов со зрителями

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Во время выступления Pakava Circus артисты совмещали элементы акробатики, жонглирования и пластического театра, превращая сценическое пространство в импровизированное уличное шоу. Зрителей приглашали участвовать в отдельных номерах, а само действие сопровождалось живым музыкальным исполнением

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Постановка «Шоу грандиозо» московского театра Pakava Circus стала одним из главных вечерних событий фестиваля. Артисты соединили цирковые элементы, сценическую пластику и музыкальный перформанс, а заключительная часть программы проходила уже в темное время суток при сценическом свете

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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