«Творилась какая-то загадка»

Опен-эйр «Музыка мира» в парке «Белый колодец» в Хохольском районе Воронежской области 27 июня посетили более 2 тыс. зрителей, сообщили в пресс-службе международного XV Платоновского фестиваля искусств. Столько же посетителей фиксировалось и годом ранее. Концерт традиционно завершил собой фестиваль, стартовавший 30 мая. На «Музыке мира» выступили Ay Yola из Башкортостана, Jupiter & Okwess из Конго и Kumbia Boruka из Мексики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Концерт под открытым небом объединил этническую музыку, современные ритмы и зрителей разных возрастов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Открыла концерт группа Jupiter & Okwess из Конго Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Зрители во время опен-эйра «Музыка мира» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Иностранный коллектив раскачал воронежскую публику традиционными конголезскими ритмами в сочетании с фанком, роком и афропопом Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следом за африканцами выступила мультикультурная группа Kumbia Boruka — впервые в России Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Коллектив объединяет музыкантов из Мексики, Чили, Аргентины и Франции Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Хедлайнером опен-эйра стала фолк-группа Ay Yola из Башкортостана Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Выступление Ay Yola представляло собой связное сценическое повествование, переосмысляющее национальный эпос «Урал-Батыр» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Каждую песню также предваряли легенды на башкирском и русском языках, звучавшие практически в полной темноте Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков На финальном выступлении импровизированный танцпол перед сценой был практически заполнен Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 10 Концерт под открытым небом объединил этническую музыку, современные ритмы и зрителей разных возрастов Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Открыла концерт группа Jupiter & Okwess из Конго Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Зрители во время опен-эйра «Музыка мира» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Иностранный коллектив раскачал воронежскую публику традиционными конголезскими ритмами в сочетании с фанком, роком и афропопом Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следом за африканцами выступила мультикультурная группа Kumbia Boruka — впервые в России Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Коллектив объединяет музыкантов из Мексики, Чили, Аргентины и Франции Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Хедлайнером опен-эйра стала фолк-группа Ay Yola из Башкортостана Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Выступление Ay Yola представляло собой связное сценическое повествование, переосмысляющее национальный эпос «Урал-Батыр» Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Каждую песню также предваряли легенды на башкирском и русском языках, звучавшие практически в полной темноте Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков На финальном выступлении импровизированный танцпол перед сценой был практически заполнен Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В этом году в «Белом колодце» на берегу озера и в окружении меловых скал выступили три музыкальных коллектива, два из которых были иностранными. Открыла концерт группа Jupiter & Okwess из Конго. Ее ведущий вокалист Джупитер Боконджи был одет в ярко-красную шляпу и рубашку, а барабанщик — в маску мексиканских борцов, символизирующую во многих странах образ защиты угнетенных народов, на его шее висело украшение, стилизованное под кокос. Иностранный коллектив раскачал воронежскую публику традиционными конголезскими ритмами в сочетании с фанком, роком и афропопом. Зрители начали танцевать с первой песни. На протяжении выступления вокалист периодически обращался к воронежцам на английском языке, а в какой-то момент даже сказал по-русски: «Привет!».

Господин Боконджи на пресс-подходе с журналистами, отвечая на вопросы по-французски, признался, что песни его группы несут в себе остросоциальный и политический подтекст. «Они о свободе и об обычных людях. Мы прошли через много страданий и поэтому хотим сохранить удовольствие и счастье в песнях, а также передать это другим»,— привела слова музыканта переводчик.

Следом за африканцами выступила мультикультурная группа Kumbia Boruka — впервые в России, это было ее премьерное выступление в стране. Коллектив объединяет музыкантов из Мексики, Чили, Аргентины и Франции и переосмысливает традиционное мексиканское направление музыки — кумбию — сочетая ее с регги, дабом и латиноамериканскими ритмами. Основным инструментом Kumbia Boruka был аккордеон, что не могло не прийтись по душе воронежцам. На нем играл создатель коллектива Эрнан Кортес Нава. Солист группы Кристиан Брисеньо показывал зрителям танцевальные движения со сцены, и те активно их повторяли.

«Мы поем о жизни, о любви, о наших районах, улицах и повседневной жизни. Для нас очень важно было попасть в Россию, нас хорошо здесь приняли — мы очень любим, когда публика танцует на наших концертах. Мексика и Россия вообще похожи по своей культуре, но также отдельно нас впечатлило, что фестиваль назван в честь писателя Андрея Платонова, так как в Мексике очень любят русскую литературу»,— рассказал журналистам после концерта господин Кортес Нава, отвечая по-испански.

Фотогалерея Чем еще запомнилась «Музыка мира» в этом году — в фотогалерее «Ъ-Черноземье» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На несколько часов Белый колодец под Воронежем превратился в место встречи музыкальных традиций разных стран. Именно здесь масштабным опен-эйром завершился юбилейный XV Платоновский фестиваль искусств Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Концерт открыла группа Jupiter & Okwess из Конго. Коллектив сочетает афропоп, традиционные конголезские ритмы, фанк и рок, превращая каждое выступление в энергичное музыкальное шоу Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Лидер Jupiter & Okwess — Jupiter Bokondji —известен яркой сценической манерой, а в композициях коллектива звучат темы единства, взаимного уважения и социальной справедливости Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Мощные ударные, духовые инструменты и плотный гитарный звук создавали насыщенное звучание, в котором современные музыкальные направления переплетались с традициями народов Конго Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Выступление Jupiter & Okwess быстро превратилось в живой диалог со зрителями, которые с первой песни встречали музыкантов танцами, аплодисментами и подпевали знакомым ритмам Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Концертную программу продолжила группа Kumbia Boruka, впервые выступившая в России. Мультикультурный коллектив, объединяющий музыкантов из Мексики, Чили, Аргентины и Франции, переосмысливает традиционную мексиканскую кумбию, дополняя ее регги, дабом и латиноамериканскими ритмами Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Звучание Kumbia Boruka строится вокруг аккордеона, который музыканты сочетают с духовыми инструментами, конгами и традиционной гуачаракой Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Пока одни зрители танцевали у сцены, другие сохраняли атмосферу вечера на память, фотографируясь на фоне музыкантов и меловых склонов Белого колодца Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Зажигательные ритмы Kumbia Boruka быстро нашли отклик у публики, превратив концерт под открытым небом в большой танцпол. Харизматичный вокалист группы Christian Briseno показывал зрителям движения прямо со сцены, перемешивая их с русскими фразами. В частности, он дважды упомянул воронежского писателя Андрея Платонова, в честь которого назван фестиваль Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В связи с оперативной обстановкой в регионе во время проведения опен-эйра были усилены меры безопасности. На территории пляжа, где проходил концерт, дежурили спасатели, медики и полицейские Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков На закате на сцену вышло башкирское трио AY YOLA. После вирусного успеха песни Homay коллектив получил мировую известность, а его музыка вышла далеко за пределы России, попав в международные музыкальные чарты. Этот трек группа исполнила дважды: в начале и в конце своего выступления Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В основе творчества AY YOLA лежит башкирский эпос «Урал-батыр». Электронное звучание здесь сочетается с кураем, кубызом и другими традиционными инструментами, превращая древние легенды в современное музыкальное шоу Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков На финальном выступлении импровизированный танцпол перед сценой был заполнен. К вечеру склоны Белого колодца вновь превратились в естественный амфитеатр под открытым небом Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Световое шоу стало неотъемлемой частью выступления AY YOLA, усиливая атмосферу музыкального спектакля. Каждую песню предваряли легенды на башкирском и русском языках, звучавшие практически в полной темноте Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Образ солистки Адель Шайхитдиновой, объединивший современные сценические решения и национальные мотивы, стал одной из самых узнаваемых деталей выступления AY YOLA Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Концерт завершился под продолжительные аплодисменты зрителей, а опен-эйр «Музыка мира» в очередной раз подтвердил статус одного из самых атмосферных событий Платоновского фестиваля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 16 На несколько часов Белый колодец под Воронежем превратился в место встречи музыкальных традиций разных стран. Именно здесь масштабным опен-эйром завершился юбилейный XV Платоновский фестиваль искусств Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Концерт открыла группа Jupiter & Okwess из Конго. Коллектив сочетает афропоп, традиционные конголезские ритмы, фанк и рок, превращая каждое выступление в энергичное музыкальное шоу Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Лидер Jupiter & Okwess — Jupiter Bokondji —известен яркой сценической манерой, а в композициях коллектива звучат темы единства, взаимного уважения и социальной справедливости Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Мощные ударные, духовые инструменты и плотный гитарный звук создавали насыщенное звучание, в котором современные музыкальные направления переплетались с традициями народов Конго Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Выступление Jupiter & Okwess быстро превратилось в живой диалог со зрителями, которые с первой песни встречали музыкантов танцами, аплодисментами и подпевали знакомым ритмам Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Концертную программу продолжила группа Kumbia Boruka, впервые выступившая в России. Мультикультурный коллектив, объединяющий музыкантов из Мексики, Чили, Аргентины и Франции, переосмысливает традиционную мексиканскую кумбию, дополняя ее регги, дабом и латиноамериканскими ритмами Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Звучание Kumbia Boruka строится вокруг аккордеона, который музыканты сочетают с духовыми инструментами, конгами и традиционной гуачаракой Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Пока одни зрители танцевали у сцены, другие сохраняли атмосферу вечера на память, фотографируясь на фоне музыкантов и меловых склонов Белого колодца Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Зажигательные ритмы Kumbia Boruka быстро нашли отклик у публики, превратив концерт под открытым небом в большой танцпол. Харизматичный вокалист группы Christian Briseno показывал зрителям движения прямо со сцены, перемешивая их с русскими фразами. В частности, он дважды упомянул воронежского писателя Андрея Платонова, в честь которого назван фестиваль Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В связи с оперативной обстановкой в регионе во время проведения опен-эйра были усилены меры безопасности. На территории пляжа, где проходил концерт, дежурили спасатели, медики и полицейские Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков На закате на сцену вышло башкирское трио AY YOLA. После вирусного успеха песни Homay коллектив получил мировую известность, а его музыка вышла далеко за пределы России, попав в международные музыкальные чарты. Этот трек группа исполнила дважды: в начале и в конце своего выступления Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков В основе творчества AY YOLA лежит башкирский эпос «Урал-батыр». Электронное звучание здесь сочетается с кураем, кубызом и другими традиционными инструментами, превращая древние легенды в современное музыкальное шоу Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков На финальном выступлении импровизированный танцпол перед сценой был заполнен. К вечеру склоны Белого колодца вновь превратились в естественный амфитеатр под открытым небом Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Световое шоу стало неотъемлемой частью выступления AY YOLA, усиливая атмосферу музыкального спектакля. Каждую песню предваряли легенды на башкирском и русском языках, звучавшие практически в полной темноте Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Образ солистки Адель Шайхитдиновой, объединивший современные сценические решения и национальные мотивы, стал одной из самых узнаваемых деталей выступления AY YOLA Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Концерт завершился под продолжительные аплодисменты зрителей, а опен-эйр «Музыка мира» в очередной раз подтвердил статус одного из самых атмосферных событий Платоновского фестиваля Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Смотреть

Неофициальным хедлайнером опен-эйра стала фолк-группа Ay Yola из Башкортостана, получившая широкую известность не только в России, но и за рубежом после вирусного успеха песни Homay. Этот трек, в частности, был исполнен группой дважды — в начале и в конце. В отличие от двух предыдущих концертов выступление Ay Yola представляло собой связное сценическое повествование, переосмысляющее национальный эпос «Урал-батыр».

Все композиции стали отдельными главами древней истории, рассказанной на языке современной музыки. В ее основе — мощные электронные ритмы, живой вокал и звучание традиционных башкирских инструментов: курай (напоминает флейту), кубыз и струнная домбра. Каждую песню также предваряли легенды на башкирском и русском языках, звучавшие практически в полной темноте. Особенно публике запомнился эпизод о противостоянии главного героя Урал-батыра со злыми силами природы, воплощенными в образе быка с длинными рогами, ассоциирующихся с демоническим началом. При этом сами выступления дополняла светомузыка, которая к завершению вечера проецировалась на меловые склоны и придавала концерту ритуальную атмосферу. Образ солистки Адель Шайхитдиновой объединял современные сценические решения и национальные мотивы, напоминая черного лебедя. Он стал одной из самых узнаваемых деталей выступления.

Вокалист Ay Yola Ринат Рамазанов просил воронежцев «качать», и на финальном выступлении импровизированный танцпол перед сценой заполнился. Концерт завершился под продолжительные аплодисменты зрителей. Артисты, развернувшись к публике спиной, сделали селфи с ней. «Вы первые, кто кричит кумыс, а не пиво»,— отметила вокалистка группы Адель Шайхитдинова после предложения назвать самый вкусный напиток во время фото вместо привычного «сыр».

На пресс-подходе саунд-продюсер группы Ay Yola Руслан Шайхитдинов (отец солистки) заметил, что на выступлении «творилась какая-то загадка». «Было ощущение, что какие-то силы пришли и присутствовали с нами. Мы были со зрителями и со слушателями на одной волне. Я смотрел по людям и по их глазам — и они у всех искрились. Все выпрыгивали выше своих возможностей. Концерт пролетел как пять минут, и я даже не успел заметить, как мы выходим на бис. Такое бывает не всегда»,— сказал господин Шайхитдинов.

Платоновский фестиваль проходил с 30 мая по 28 июня. По данным дирекции, в этом году он собрал более 45 тыс. зрителей.

Это меньше, чем в 2025-м, когда события фестиваля посетили около 60 тыс. человек.

При этом на «Музыку мира» и в этом, и в прошлом году пришло по 2 тыс. человек.

В 2024-м в дирекции фиксировали 55 тыс. гостей Платоновфеста (из них 42 тыс. заинтересовали уличные мероприятия). Музыкальный опен-эйр в «Белом колодце» тогда собрал 4 тыс. человек.

На Платоновфесте-2026 в течение месяца в Воронеже прошли двухдневный фестиваль уличных театров «Цветы на земле», состоялись 15 показов, шесть спектаклей, четыре концерта, в том числе два опен-эйра, традиционная трехдневная книжная ярмарка, эстафета-чтение, две выставки, пять встреч с писателями, шесть событий бесплатной образовательной программы и фотографический перформанс «Имя этой силы — свет».

Егор Якимов, Алина Морозова