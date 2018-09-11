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Подробно Тема (обновлено: 12.10.2020)

Проведение выборов глав регионов Черноземья, депутатов областных дум и облсоветов, городских дум и горсоветов, муниципальных выборов; ход предвыборных кампаний, деятельность политических партий, проведение праймериз, регистрация партийных списков на выборах, снятие с выборов кандидатов, решения избиркомов и их обжалование, голосование по поправкам в Конституцию, политический скандал в поселке Разумное Белгородской области — последние новости и все самое важное о выборах в Черноземье в теме "Ъ-Черноземье".

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