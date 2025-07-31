Депутаты в гомеостазе

Семь партий выдвинули кандидатов на выборы нового созыва Воронежской городской думы. Среди претендентов есть 29 из 36 действующих депутатов, в том числе фигурировавшие в деле о мошенничестве при голосовании в 2020 году, а также кандидаты, проигравшие праймериз «Единой России» (ЕР). Эксперт отмечает, что выборы в гордуму Воронежа стали самым ярким политическим событием Черноземья на стадии выдвижения, но в итоге депутатский корпус может сохранить привычный состав.

Кандидаты в депутаты городской думы Воронежа завершили сбор документов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Избирательная комиссия Воронежской области в понедельник, 28 июля, опубликовала результаты выдвижения кандидатов на выборы в новый созыв городской думы облцентра. Кандидатов выдвинули семь партий: ЕР (73 человека), КПРФ (70), ЛДПР (71), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП, 72), «Родина» (71), «Новые люди» (74) и «Яблоко» (18). Еще 17 кандидатов — в порядке самовыдвижения. Впоследствии воронежское отделение «Яблока» сообщило, что его представители не будут зарегистрированы из-за нехватки подписей в поддержку партии.

Судя по опубликованным спискам кандидатов по одномандатным округам и партспискам, из 36 действующих депутатов городской думы на выборы выдвинулись 29. Наиболее яркими исключениями из числа парламентариев стали командир отряда особого назначения местного управления Росгвардии Александр Воронцов и замглавврача больницы «РЖД-медицина» Владислав Новомлинский, которые в этот раз выдвинулись на выборы от ЕР в новый созыв областной думы.

Также в списке кандидатов от партии власти не оказалось главврача детской клинической больницы №2 Сергея Авдеева, замдиректора по социальным вопросам ООО «Галерея Чижова» Игоря Костырева (вместо него в том же одномандатном округе №13 выдвинулась замгендиректора по социально-экономическим вопросам АО «Галерея Чижова» Анастасия Позднякова), директора вагоноремонтного завода Геннадия Ижокина и главы сети «Фенко» Вадима Клецова. Также в списках кандидатов нет представлявших КПРФ и СРЗП Олега Гукова и Дениса Захарова.

Лидерами общих частей партийных списков стали в основном также действующие депутаты. Первым номером списка ЕР является участник боевых действий в Сирии и герой РФ Андрей Дьяченко, вторым и третьим — директор гимназии имени Басова Марина Бочарова и заведующий отделением областной клинической больницы №1 Сергей Ковалев, которые входят в нынешний созыв парламента.

Общую часть списка КПРФ возглавил руководитель фракции Константин Ашифин, секретарь обкома по организационно-партийной работе Денис Коломенцев и депутат и первый секретарь Левобережного райкома Владимир Калинин. ЛДПР представляют действующий парламентарий и первый замдиректора финансовой компании «Аксиома» Юрий Яковлев и директор по общим вопросам, безопасности и режиму ООО «Автосила» Сергей Белоусов, а «Родину» — депутат Артем Чекмарев и председатель реготделения партии Игорь Борисов.

Наиболее любопытным стало появление в списке СРЗП вторым номером бывшего единоросса и главы «Автолайна» Дмитрия Крутских. Лидер общей части списка — депутат Артем Рымарь, а третий номер — замдиректора портала «36он.ру» Дмитрий Кухаренко.

Представлявший ранее СРЗП в гордуме директор ООО «Стерх» Андрей Суверин на этот раз возглавил список «Новых людей», а лидером «Яблока» стал индивидуальный предприниматель Александр Стрельников.

Среди самовыдвиженцев наиболее любопытными являются фигуры бывших единороссов и депутатов нынешнего созыва Александра Жукова, Александра Чуфинева (также выдвинут по списку СРЗП) и Ивана Кандыбина. Они вместе с Дмитрием Крутских и Вадимом Клецовым фигурировали в деле о мошенничестве на выборах в гордуму в 2020 году. Как установил суд, тогда кандидаты платили на тот момент главе управы Коминтерновского района Юрию Бавыкину и его заместительнице Светлане Васьковой деньги за победу на выборах. После вынесения 10-летнего приговора Бавыкину губернатор Александр Гусев высказывал предположение, что кандидатов с таким багажом не поддержат «Единая Россия», КПРФ либо ЛДПР (СЗРП и «Новых людей» глава региона тогда не упоминал), а выдвигаться самостоятельно им будет сложно.

«Зачем они туда пойдут, я не понимаю, и пройти им будет сложно, потому что поддержки от партий не будет, а самостоятельно с таким багажом, наверное, нет»,— говорил губернатор на пресс-конференции в декабре 2024 года.

Между тем, судя по списку выдвинутых кандидатов, Вадим Клецов стал единственным участником дела Бавыкина, не принимающим участия в выборах.

По одномандатным округам ЕР выдвинула действующих депутатов, которые этой весной не смогли занять лидирующие позиции на праймериз. Речь идет о бывшем мэре Сергее Колиухе, ректоре академии спорта Александре Сысоеве, гендиректоре ДСК Андрее Соболеве и главвраче поликлиники №3 Юлии Поповой, которые на предварительном голосовании набрали меньше голосов, чем их оппоненты. Парламентарий и директор ООО «Окно в Европу плюс» Александр Чистяков, уступивший лидерство на праймериз участнику специальной военной операции Михаилу Гамбургу (выдвинут по одномандатному округу), решил принять участие в выборах как самовыдвиженец.

Политолог Владимир Слатинов напоминает, что выборы в Воронеже на стадии выдвижения кандидатов стали заметным событием не только в городской жизни, но в жизни всего Черноземья. Эксперт выделяет три наиболее интересных аспекта будущих выборов. «Во-первых, насколько яркие политические события смогут зацепить избирателей и увидим ли мы хотя бы небольшой прирост традиционно вялой и небольшой явки в городе? Во-вторых, выстрелят ли хотя бы частично ресурсные кандидаты у оппозиционных партий? В-третьих, насколько обновится состав думы и насколько в ней изменится расклад с учетом того, что в нее могут переизбраться те же депутаты, но от других партий?» — рассуждает Владимир Слатинов.

Он не исключил, что баланс сил может и не поменяться, так как у местной власти есть свои козыри: трехдневное голосование и возможность использования особой формы голосования, а также возможность провластной мобилизации.

Сергей Толмачев