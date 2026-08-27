Избирательный рынок

Избирательные комиссии регионов Черноземья опубликовали первые отчеты о поступлениях в избирательные фонды кандидатов в новый созыв Государственной думы и расходовании средств. Самые крупные фонды сформированы у партий и опытных участников выборов по одномандатным округам в Воронежской и Белгородской областях. Эксперт отмечает связь размеров избирательных фондов с ресурсами и статусом политиков, а также заметность кампании при отсутствии содержательной повестки.

Участники кампании в Госдуму-2026 потратили десятки миллионов на то, чтобы запомниться жителям Черноземья

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Белгородской области, по данным на 20 августа, в избирательные фонды семи кандидатов по двум региональным одномандатным округам поступило в общей сложности более 20,7 млн руб. На агитацию кандидаты потратили 15,2 млн руб. В основном траты шли на изготовление печатной продукции.

Самый крупный фонд — 9,3 млн руб. — оказался у руководителя регионального отделения партии «Новые люди» в Белгородской области Александра Харыбина, который выдвинут по округу № 79.

В фонд депутата от «Единой России» (ЕР) в прошлом созыве Никиты Румянцева, выдвинутого по этому же округу, поступило 6 млн руб.

В фонде парламентария Андрея Скоча, выдвинутого по округу № 80, находятся 5 млн руб.

Меньше всего — 7 тыс. руб. — поступило в избирательный фонд кандидата по округу № 79 предпринимателя Ильи Костюкова («Яблоко»).

В фондах коммунистов Юрия Криводерова и Ирины Гуковой (№ 80 и № 79) находятся 250 тыс. и 150 тыс. руб. соответственно, а в фонде представителя «Родины» Александра Москвитина (округ № 80) — 80 тыс. руб.

В опубликованных белгородским избиркомом данных есть сведения о поступлениях в фонды только партий ЕР и КПРФ. ЕР получила 17,5 млн руб., КПРФ — 1,3 млн руб. К 20 августа на агитацию обе партии потратили 12,3 млн руб.

В Воронежской области, по данным на 15 августа, в избирательные фонды восьми кандидатов по трем региональным одномандатным округам поступило всего 12,4 млн руб. Из них на агитацию было потрачено лишь 3,4 млн руб.

Самый крупный фонд — 8,6 млн руб. — оказался у вице-спикера прошлого созыва и экс-губернатора Алексея Гордеева (ЕР, округ № 92).

В фонд его однопартийца и депутата Сергея Чижова поступило заметно меньше — 2,5 млн руб.

В фонд кандидата от «Справедливой России» (СР) Романа Харцызова (округ № 92) поступило 97 тыс. руб.

В фонды троих коммунистов — Дениса Коломенцева (№ 90), Дениса Рослика (№ 92) и Александра Шабунина (№ 91) — поступило 371 тыс., 95,2 тыс. и 157 тыс. руб. соответственно.

По данным на 14 августа, в Воронежской области в фонды четырех партий поступили почти 47 млн руб. Из них 35 млн руб. поступило ЕР, 8,3 млн руб. — «Новым людям» и примерно по 1,7 млн руб. — КПРФ и СР. На агитацию партии потратили почти 10 млн руб.

В Липецкой области, по данным на 17 августа, в избирательные фонды пяти кандидатов по двум региональным одномандатным округам поступило почти 19 млн руб., из которых потрачено 14,3 млн руб.

Самый крупный фонд — 11,1 млн руб. — оказался у депутата прошлого созыва от ЕР Татьяны Дьяконовой (округ № 116).

Заметно меньше — 6 млн руб. — поступило в фонд вице-губернатора Сергея Курбатова, выдвинутого по округу № 115.

В фондах коммунистов Сергея Токарева (№ 115) и Николая Быковских (№ 116) находится по 834 тыс. руб.

В опубликованных избиркомом Липецкой области данных об избирательных фондах партий есть сведения лишь о ЕР. Партия получила 20 млн руб. На агитацию к 17 августа она потратила 2,7 млн руб.

Наиболее актуальные данные опубликованы по единственному округу № 147 в Орловской области. Там, по данным на 21 августа, в избирательные фонды трех кандидатов поступило 10,4 млн руб.

10 млн руб. находится у вице-губернатора Петра Бирюкова (ЕР).

Еще 360 тыс. руб. — у Ивана Дынковича (КПРФ).

2 тыс. руб. — у Руслана Перелыгина (СР).

На агитацию кандидаты пока потратили 8,9 млн руб.

Финансовые отчеты региональных отделений политических партий на сайте орловского избиркома не опубликованы. Также никаких отчетов нет на сайте избирательной комиссии Курской области.

Сведения о партийных фондах не опубликованы на сайте тамбовского облизбиркома.

Самая крупная сумма — 1 млн руб. — поступила в фонд депутата прошлого созыва от ЕР Тамары Фроловой, согласно отчетам тамбовских кандидатов по единственному округу № 117 на 20 августа.

Самовыдвинувшаяся руководитель местного отделения «Союза православных женщин» Елена Бадак получила на агитацию 223 тыс. руб.

Глава тамбовских коммунистов Андрей Жидков — 139 тыс. руб.

Всего на агитацию кандидаты потратили 1,3 млн руб.

Политолог Владимир Слатинов не видит ничего неожиданного в размерах избирательных фондов: по его словам, они зависят от ресурсов и статуса политиков, среди которых есть не только единороссы, но и представители системной оппозиции.

При этом эксперт отмечает, что в нескольких регионах Черноземья кампания заметна, но лишена содержательной повестки.

«Агитации много, больше, чем лично я ожидал. Но повестка скорее не содержательная, а визуальная и очищенная от каких-либо обострений. Видимо, внутри системного политического поля после снятия "Яблока" с антивоенной повесткой действует негласный пакт, выраженный в отсутствии критики власти и содержательных дискуссий и в консенсусе вокруг специальной военной операции»,— резюмировал политолог.

Сергей Толмачев